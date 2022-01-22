РУС
Боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ на оккупированные территории и обстреляли беспилотник Миссии

Боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ на оккупированные территории и обстреляли беспилотник Миссии

Российско-оккупационные войска продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Востоке Украины. В частности, оккупанты не пропускали патруль Миссии на неподконтрольные территории и обстреливали беспилотники.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 21 января, передает Цензор.НЕТ.

"На блокпосте возле Новой Марьевки боевики не пропустили патруль Миссии в населенный пункт, мотивировав это тем, что в населенном пункте "продолжаются инженерные работы", а также сославшись на "мнение безопасности для СММ", — говорится в отчете.

В Миссии добавили, что на блокпосте близ Староласпы оккупанты не пропустили патруль Миссии на юг в населенный пункт, мотивировав это тем, что в населенном пункте "продолжаются инженерные работы".

Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ОРДЛО десятки танков и артиллерийских установок войск РФ вне мест хранения

Также вблизи оккупированного Петровского Донецкой области в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия, отмечается в отчете.

Чому бойовики? Це терористи з московитами!
22.01.2022 16:50 Ответить
Скорее спецом не сбили тот беспилотник мисии. Нам выгоднее было бы если бы сбили. Хотя как показал опыт общения с этой конторой обсе---не помогло бы и это. Дармоеды и нахлебники за бабло ЕС. Или ООН--да какая разница!
22.01.2022 17:40 Ответить
 
 