Боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ на оккупированные территории и обстреляли беспилотник Миссии

Российско-оккупационные войска продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Востоке Украины. В частности, оккупанты не пропускали патруль Миссии на неподконтрольные территории и обстреливали беспилотники.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 21 января, передает Цензор.НЕТ.

"На блокпосте возле Новой Марьевки боевики не пропустили патруль Миссии в населенный пункт, мотивировав это тем, что в населенном пункте "продолжаются инженерные работы", а также сославшись на "мнение безопасности для СММ", — говорится в отчете.

В Миссии добавили, что на блокпосте близ Староласпы оккупанты не пропустили патруль Миссии на юг в населенный пункт, мотивировав это тем, что в населенном пункте "продолжаются инженерные работы".

Также вблизи оккупированного Петровского Донецкой области в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия, отмечается в отчете.