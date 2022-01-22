РУС
Зеленский на открытии вантового моста в Запорожье: Наша конечная цель - полностью достроить этот комплекс мостов. ФОТО

Вантовый мост через Днепр в Запорожье будет символизировать единство Запорожья и Украины, а также единство всего украинского государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе торжественного открытия верховой части сооружения в День Соборности в субботу, 22 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот мост называли монументом коррупции многие годы. Пусть теперь это будет монумент единства", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что для того, чтобы построить вантовый мост, специалисты из разных регионов Украины работали круглосуточно на высоте 30-35 метров и в жару, и в холод. Таким образом, мост, стоявший незавершенным почти 20 лет, достроили всего за 20 месяцев.

По словам Зеленского, вантовый мост соединит центр Запорожья и остров Хортица. Высота его пилона составляет 150 метров – это высота небоскреба в 50 этажей. Общая длина сооружения равна длине 5 футбольных полей, а его вес – более 6 тысяч тонн, или 100 самолетов "Мрия".

"Наша конечная цель – полностью достроить этот комплекс мостов. Так что верховая часть вантового моста – только начало", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также напомнил, что 103 года назад был провозглашен Акт объединения, и присоединился к акции единения, прошедшей на мосту.

"Объединиться по-настоящему действительно сложно – только сильный народ может быть единым. Только единый народ может создать сильную страну, живущую, строящую больницы, стадионы, самолеты, корабли, действительно возводящую знаковые исторические объекты. Сегодня мы видим живое доказательство того, что вместе мы все можем, вместе мы сильнее, вместе мы можем гораздо лучше, вместе мы можем больше", - подчеркнул президент.

Вантовый мост – часть инженерного ансамбля Запорожских мостов, возводимых в рамках программы президента Владимира Зеленского "Велике будівництво". В состав новой магистрали протяженностью 9,1 км войдут шесть развязок, 27 искусственных сооружений и два внеклассных моста. В декабре 2020 было открыто движение первым проездом балкового моста.

Как ранее сообщил президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы "Велике будівництво" ремонтные и строительные работы продолжаются на 560 мостах по всей Украине. За следующие два года планируется охватить еще 810 мостов и мостовых переходов.

День Соборности Украины (265) Запорожье (2739) Зеленский Владимир (21680) мост (1040)
