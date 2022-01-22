РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10728 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
32 818 82

Проект "Без цензуры": Все будет ОК. Почему Россия не сможет захватить ни Харьков, ни Украину. ВИДЕО

Проект

Почему харьковчанам не нужно бояться, а никакая Россия не захватит Харьков – в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ с Богданом Буткевичем.

Президент Владимир Зеленский сначала сказал, что паниковать не стоит, а через два дня – что Харьков может быть оккупирован. Последовательность? Нет, не слыхали.

Так стоит ли опасаться харьковчанам оккупации? Но почему Харькову не нужно бояться? Смотрите в рассудительно успокаивающем и оптимистическом "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Читайте также: Проект "Без цензуры": Скабеева приуныла. Почему Россия уже не хочет воевать с Украиной? ВИДЕО

Харьков (7730) Буткевич Богдан (436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
показать весь комментарий
22.01.2022 17:48 Ответить
+27
НА Україну - це означає одвічний спам.
Зрозумів, цапчику ?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:39 Ответить
+18
показать весь комментарий
22.01.2022 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Харькове наверное четверть населения с российскими паспортами. Чего им боятся?
показать весь комментарий
22.01.2022 16:48 Ответить
- а скока с єврєйскімі?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:33 Ответить
Я еврей между прочим
показать весь комментарий
23.01.2022 22:36 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 17:48 Ответить
ну стеклотара есть ветошь также спички зажигалки также керосин бензин в пропорции.. также есть.. и 2-3 бутылки и Т-90 сгорает за 15 минут...
показать весь комментарий
22.01.2022 18:01 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 18:03 Ответить
Чему там гореть? Одни железяки же снаружи.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:10 Ответить
Зато внутри много горючего дерьма…
показать весь комментарий
22.01.2022 18:31 Ответить
о гореть есть чему вы забыли как сгорел БТР на Майдане в 2014 году..за 10 минут... танк всегда имел пар недостатков слабая маневренность незкая можно сказать неповоротливость в узких местах а Т-90 так клааса тяжелых ударных есть средние танки например у Франции или у Израиля которые вообще предназначены именно для боев в городе...и есть легкие танки и танкетки.. САУ относят к классу тяжелых ударных 2 линии фронта.. иногда выпускают на передок..то глупость САУ оборонительное предназначение... так вот у всех есть моторный отсек и ка кправило дизель на соляре или даже на мазуте... бензин как показал опыт 1 Мировой войны и компаний Испании и Польше и начала 2 Мировой в СССР никудышный Т-26 горели как порох потому как были бензиновые так вот проблема в двигателе там масла соляра мазут конструктивно его спрятали за башней.. но открыты во всех двигателях любых воздухозаборники вентиляции и отвод картерных газов - скажу когда падает огненная бутылка или зажигательная граната или РПГ или фугас то пламя распространяется сверху моторного отсека также плямя и дым втягивают и быстро работающие вентиляторы и створки и когда пламя попадает в танк башню а там боеприпасы огромный аккумулятор также выделяющий газы то вспыхивает да так что в замкнутом пространстве это подобно грибу взрыву..что люки и двери сносит от ударной волны что с танкистами, водитем БТР и САУ можно только догадаться... а плюс детонация боекомплекта и все остается что то типа остова пятна...у меня брательник командиром танка отслужил... так вот когда ты в башне то все считай в саркофаге.. а вернешься или нет это как повезет...
показать весь комментарий
22.01.2022 18:48 Ответить
Современный танк это не т-34 или т-55,у него МТО герметичное,даже идя под воду не надо его уплотнять, плюс автоматическая система пожаротушения..Так,что поджечь его"коктейлем молотова"надо еще постараться.Другое дело ПТУР,особенно ближнего боя от Джонсона.,там "коробкам" с бурятами на городских улицах будет хороший фейерверк..
показать весь комментарий
23.01.2022 10:00 Ответить
Я давно предлагал на границе поставить бочки с спиртом+туда метанола для вкуса. Россияне дальше не пройдут. Причем написать на украинском що пити неможна-остальные пусть травятся
показать весь комментарий
22.01.2022 19:19 Ответить
Видишь ли, ракеты паспорт не спрашивают. Можешь спросить у жителей Мариуполя, особенно Восточного.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:02 Ответить
Хочешь проверить? Захваченный Харьков станет пожарищем для российской техники.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:20 Ответить
Никто ничего не будет рушить и ломать, инфраструктура пригодиться потом.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:34 Ответить
пнх ублюдок...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:08 Ответить
Вот поэтому Зеля и сказал что если раша нападет на Харьков, то захватить его будет легче других городов. А рагули сразу "зрада, он Харьков врагу сдал!" Если рагули так и приказы в армии понимают, то вместо "в атаку" выполнят "отступать". А как судить и наказывать, если все рагули так поняли? Но есть проблема - умных в армии не хватает, одни селюки хитрые итуповатые.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:37 Ответить
а не пора ли вместо разговоров перейти к делу.Мобилизацию начать оружие раздать
показать весь комментарий
22.01.2022 16:52 Ответить
А если не нападет никто, кто это оружие сдавать обратно пойдет?
показать весь комментарий
22.01.2022 16:54 Ответить
Вже напали. Чи я помиляюсь ?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:39 Ответить
Так легко росуждать.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:21 Ответить
а неха у схрони як у швейцарии
показать весь комментарий
22.01.2022 19:54 Ответить
Мобилизация подразумевает что тьі будешь находиться под началом своего командира и там где он определит.
А "раздать оружие" - ето сходи в магазин, купи рогатку и считай что тебе раздали
показать весь комментарий
22.01.2022 21:09 Ответить
щедрик-щедрик, щедрівочка
прилітає "енелочка"...

Що важливо знати про NLAW та чому цей ПТРК називають останнім рубежем протитанкової оборони
https://www.youtube.com/watch?v=rD6hM29XlLc&ab_channel=Espreso.TV
показать весь комментарий
22.01.2022 17:34 Ответить
Лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Как сообщает Bloomberg, глава КНР намерен укрепить свой авторитет внутри страны. А вот кризис в Европе ему сейчас точно не нужен. Дело в том, что начало конфликта во время Олимпиады может втянуть Пекин в дипломатическое противостояние.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:36 Ответить
НА Україну - це означає одвічний спам.
Зрозумів, цапчику ?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:39 Ответить
Это скорей перепост с россми и не более.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:45 Ответить
А нік теж просто збіг ? Я бачу що це таке і без вас.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:46 Ответить
Ця новина в стрічці новин на каналі Україна 24. Я це знайшов і скинув сюди
показать весь комментарий
22.01.2022 17:48 Ответить
А нік де свій знайшов ?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:53 Ответить
Вам бы в гестапо работать, кацапов паяльной лампой мучить.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:56 Ответить
Найстрашніший каральний орган не гестапо. Шукайте ближче.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:58 Ответить
Смерш
У меня дед там работал.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:59 Ответить
В спини стріляв ?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:03 Ответить
Думаю, ти від нього ідеологічно не далеко втік.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:06 Ответить
А мої певно твого діда в болоті втопили.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:10 Ответить
Унитазы полировал?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:50 Ответить
Ей бьі ума набраться чтобьі не так печально жилось рядом с теми, кто считает что живет НА Украине
показать весь комментарий
23.01.2022 03:49 Ответить
розстріляти гада за цей передрук із Bloombergа без редагування

правда і мене теж таке трапляється іноді - мене розстріляти теж.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:47 Ответить
Блумберг друкується російською ?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:52 Ответить
ні, але в браузері є переклад - можливо, у нього стояв рузьке.

Втім, то не принципово - він же не спеціально. Так що Ксенія давай влаштуємо полювання на справжніх ватанів? - цього відпустимо живим. ОК?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:56 Ответить
Ні. Принципово ВСЕ.
Для кацапів принципово писати НА. Ви вмиваєтесь, а я ні.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:59 Ответить
ну ОК - стріляйте
показать весь комментарий
22.01.2022 18:02 Ответить
То міцніше тримай свою кришу.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:07 Ответить
Перекличка ботов ))
показать весь комментарий
23.01.2022 12:43 Ответить
Патамуша у лапатніків не виросла така захопилка-щоб захопити Україну...
показать весь комментарий
22.01.2022 17:38 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 17:43 Ответить
Петро Порошенко зустрівся з делегацією Фонду Маршалла США, яка перебуває в Україні з візитом для вивчення ситуації в Україні.

Під час зустрічі учасники докладно обговорили безпекову ситуацію України, передусім у світлі триваючої концентрації російських військ вздовж державного кордону.

П'ятий Президент високо відзначив зусилля, які докладають союзники для протидії російському агресору та забезпечення деескалації і наголосив на важливості консолідації світового фронту санкційного тиску на Кремль.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили ситуації у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:47 Ответить
"... та стійкості державних інституцій в Україні..."
показать весь комментарий
23.01.2022 11:14 Ответить
губу закатай
показать весь комментарий
22.01.2022 18:26 Ответить
🤣 Б 52 у цьому переліку вказаний не випадково! 😁
показать весь комментарий
22.01.2022 18:54 Ответить
Не захоплять. НІКОЛИ! Бо Харків то є Україна! А путєн - *****
показать весь комментарий
22.01.2022 17:47 Ответить
харкивска каларадоватная субстанция вже пече поляныци на зустрич .......особо стари пэрдуны
показать весь комментарий
22.01.2022 19:59 Ответить
Во Львове очень много ваты, особенно сладкой.......Батько наш- Бандера, Україна - Мати.....

Бо....Зєля - ****#
показать весь комментарий
22.01.2022 17:48 Ответить
... номер два.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:54 Ответить
Вопрос, почему мы снабжаем водой и электроэнергией ЛДНР? Потому как некому подорвать, как в Крыму? Мы живет в банановой республике, где элитка рассказывает о борьбе, но сама втихаря снабжает террористов и переговоры с ними переговаривает.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:50 Ответить
петляет С Донец -от нас к ним и обратно к нам
показать весь комментарий
22.01.2022 20:02 Ответить
От них к нам и обратно к ним
показать весь комментарий
22.01.2022 21:28 Ответить
Это еще что, наше зеленое руководство платит пенсии мертвецам в Лугандоне в размере десятка млд. грн. Естественно все эти пенсии идут в карманы террористов несомненно с ведома ПФ, работники которого за это что-то от них получают.
показать весь комментарий
23.01.2022 00:44 Ответить
Не республіка бананова, а президент.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:19 Ответить
Что бы с ним сделали в русне, если бы он так на путина наезжал? Слава Украине!
показать весь комментарий
22.01.2022 17:51 Ответить
Це з нашим "найвеличнішим"?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:02 Ответить
Не шукайте в діях одноклітинних якогось високого смислу. В них тільки поїсти і сходити у нужник. Якщо воно хоче їсти - можно і Харків віддати.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:03 Ответить
Пам'ятаєте перший прес- марафон Зеленського - воно більше їло ніж видавало сенсів . Тварина
показать весь комментарий
22.01.2022 18:06 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 18:20 Ответить
«Один клоун может свести на нет усилия тысяч людей». Харьковчане возмутились заявлением Зеленского об оккупации города
22 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%83%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f.html#comments Комментарии: 1






Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова Россией вызвало у горожан негативную реакцию.

Харьковчане обвиняют Зеленского в раздувании паники (при том, что сам Зе позавчера просил ее не раздувать).

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.html Зеленский призвал не бежать за гречкой и спичками! Значит, надо брать?

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C.html Зеленский своим роликом лишь еще больше усилил панику - экс-нардеп

В частности, об этой ситуации рассказала журналист Юлия Колтак, https://strana.news/news/372771-v-kharkove-vozmushcheny-zajavleniem-ze-pro-vozmozhnuju-okkupatsiju.html передает издание «Страна».

«Харьков - несмотря ни на что, не благодаря, а вопреки - сегодня самый развитый город в Украине.

Последние 8 лет, несмотря на близость к фронту и границу, здесь строили, создавали, открывали, реставрировали, развивали.

Всеми силами пытались привлечь инвесторов и часто это удавалось. Благодаря местным и вопреки Киеву.

А теперь представьте, как один клоун, одним лишь своим необдуманным заявлением множит на ноль усердия сотни тысяч людей и отпугивает инвесторов.

Харьков, сил тебе!», - написала она.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:24 Ответить
я також вважаю, що зебіли повинні видохнути
показать весь комментарий
22.01.2022 18:28 Ответить
Вот дура!
показать весь комментарий
23.01.2022 12:46 Ответить
Сидять у казані зі смолою, Гіві з Моторолою. Моторола каже:

Сказал мне чёрт, который дрова под котёл подкладывает, что скоро к нам, из-под Горловки и Речицы, большое пополнение подойдёт…

А «Гіві» у відповідь:

Ага… Ещё немного, и русский язык в аду государственным станет…
показать весь комментарий
22.01.2022 18:25 Ответить
По части подлости, лживости, жадности, зависти, презрения и ненависти ко всему свободному и демократичному равных московии нет и никогда не будет.

Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.

московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.

https://youtu.be/6nY9mPjGfZM

Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.

Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.

Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.

Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.

https://youtu.be/rSFUSh7dUqw

фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.

http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html

Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.

https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8
показать весь комментарий
22.01.2022 18:26 Ответить
Бо в них ідея "великодержавия" -- понад усе.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:24 Ответить




WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1484922125974659080 12 мин



US State Department orders families of embassy staff in Ukraine to begin leaving the country because of a feared Russian invasion that could begin within days.

Государственный департамент США приказывает семьям сотрудников посольства в Украине покинуть страну из-за опасений российского вторжения, которое может начаться в ближайшие дни.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:27 Ответить
По части подлости, лживости, жадности, зависти, презрения и ненависти ко всему свободному и демократичному равных московии нет и никогда не будет.

Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.

московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.

https://youtu.be/6nY9mPjGfZM

Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.

Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.

Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.

Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.

https://youtu.be/rSFUSh7dUqw

фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.

http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html

Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.

https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8
показать весь комментарий
22.01.2022 18:28 Ответить
зЕлох, на копростане пишут что ты, жалкое пародия на клоуна, подаёшь в отставку. Это правда???
показать весь комментарий
22.01.2022 21:42 Ответить
Чечню 2 раза брали....правда по факту не брали...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:58 Ответить
Чеченія ще буде вільна.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:26 Ответить
 
 