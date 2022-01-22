Проект "Без цензуры": Все будет ОК. Почему Россия не сможет захватить ни Харьков, ни Украину. ВИДЕО
Почему харьковчанам не нужно бояться, а никакая Россия не захватит Харьков – в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ с Богданом Буткевичем.
Президент Владимир Зеленский сначала сказал, что паниковать не стоит, а через два дня – что Харьков может быть оккупирован. Последовательность? Нет, не слыхали.
Так стоит ли опасаться харьковчанам оккупации? Но почему Харькову не нужно бояться? Смотрите в рассудительно успокаивающем и оптимистическом "Без цензуры" от Богдана Буткевича.
А "раздать оружие" - ето сходи в магазин, купи рогатку и считай что тебе раздали
прилітає "енелочка"...
Що важливо знати про NLAW та чому цей ПТРК називають останнім рубежем протитанкової оборони
https://www.youtube.com/watch?v=rD6hM29XlLc&ab_channel=Espreso.TV
Зрозумів, цапчику ?
У меня дед там работал.
правда і мене теж таке трапляється іноді - мене розстріляти теж.
Втім, то не принципово - він же не спеціально. Так що Ксенія давай влаштуємо полювання на справжніх ватанів? - цього відпустимо живим. ОК?
Для кацапів принципово писати НА. Ви вмиваєтесь, а я ні.
Під час зустрічі учасники докладно обговорили безпекову ситуацію України, передусім у світлі триваючої концентрації російських військ вздовж державного кордону.
П'ятий Президент високо відзначив зусилля, які докладають союзники для протидії російському агресору та забезпечення деескалації і наголосив на важливості консолідації світового фронту санкційного тиску на Кремль.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили ситуації у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні.
Бо....Зєля - ****#
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова Россией вызвало у горожан негативную реакцию.
Харьковчане обвиняют Зеленского в раздувании паники (при том, что сам Зе позавчера просил ее не раздувать).
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.html Зеленский призвал не бежать за гречкой и спичками! Значит, надо брать?
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C.html Зеленский своим роликом лишь еще больше усилил панику - экс-нардеп
В частности, об этой ситуации рассказала журналист Юлия Колтак, https://strana.news/news/372771-v-kharkove-vozmushcheny-zajavleniem-ze-pro-vozmozhnuju-okkupatsiju.html передает издание «Страна».
«Харьков - несмотря ни на что, не благодаря, а вопреки - сегодня самый развитый город в Украине.
Последние 8 лет, несмотря на близость к фронту и границу, здесь строили, создавали, открывали, реставрировали, развивали.
Всеми силами пытались привлечь инвесторов и часто это удавалось. Благодаря местным и вопреки Киеву.
А теперь представьте, как один клоун, одним лишь своим необдуманным заявлением множит на ноль усердия сотни тысяч людей и отпугивает инвесторов.
Харьков, сил тебе!», - написала она.
Сказал мне чёрт, который дрова под котёл подкладывает, что скоро к нам, из-под Горловки и Речицы, большое пополнение подойдёт…
А «Гіві» у відповідь:
Ага… Ещё немного, и русский язык в аду государственным станет…
