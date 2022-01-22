Проект "Без цензуры": Все будет ОК. Почему Россия не сможет захватить ни Харьков, ни Украину. ВИДЕО

Почему харьковчанам не нужно бояться, а никакая Россия не захватит Харьков – в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ с Богданом Буткевичем.

Президент Владимир Зеленский сначала сказал, что паниковать не стоит, а через два дня – что Харьков может быть оккупирован. Последовательность? Нет, не слыхали.

Так стоит ли опасаться харьковчанам оккупации? Но почему Харькову не нужно бояться? Смотрите в рассудительно успокаивающем и оптимистическом "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Читайте также: Проект "Без цензуры": Скабеева приуныла. Почему Россия уже не хочет воевать с Украиной? ВИДЕО