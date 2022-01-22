Кабмин погасил долги перед всеми производителями зеленой энергии под давлением Запада, - нардеп

Кабинет министров и госпредприятие "Гарантированный покупатель" погасили долги перед всеми производителями зеленой энергии для исполнения обязательств перед иностранными банками и МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, глава межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко в соцсети "Facebook".

"После двух месяцев борьбы мы не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским зеленым электростанциям. Вчера последние 2,7 млрд грн, которые противозаконно содержались в ГП "Гарантированный покупатель" по тайному приказу Офиса президента и Кабинета министров были направлены к установленному европейскими кредиторами адресату", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что деньги были перечислены после беспрецедентного давления со стороны иностранных посольств и финансовых учреждений.

"В частности, противозаконное содержание этих средств в течение более 2 месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной. Наше МФО первыми разоблачило попытки скрыть эти деньги и не позволило использовать их не по назначению в коррупционных целях"; – подытожил Гончаренко.

Напомним, 15 ноября 2021 года правительство заблокировало выплату долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников из средств европейских "зеленых" облигаций.

Впоследствии средства получили все производители, кроме компании ДТЭК ВДЕ.

Компания инициировала уголовное расследование в Великобритании по махинациям должностных лиц украинского правительства с распределением средств целевых еврооблигаций.

