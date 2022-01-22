РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10358 посетителей онлайн
Новости
5 273 54

Кабмин погасил долги перед всеми производителями зеленой энергии под давлением Запада, - нардеп

Кабмин погасил долги перед всеми производителями зеленой энергии под давлением Запада, - нардеп

Кабинет министров и госпредприятие "Гарантированный покупатель" погасили долги перед всеми производителями зеленой энергии для исполнения обязательств перед иностранными банками и МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, глава межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко в соцсети "Facebook".

"После двух месяцев борьбы мы не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским зеленым электростанциям. Вчера последние 2,7 млрд грн, которые противозаконно содержались в ГП "Гарантированный покупатель" по тайному приказу Офиса президента и Кабинета министров были направлены к установленному европейскими кредиторами адресату", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что деньги были перечислены после беспрецедентного давления со стороны иностранных посольств и финансовых учреждений.

"В частности, противозаконное содержание этих средств в течение более 2 месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной. Наше МФО первыми разоблачило попытки скрыть эти деньги и не позволило использовать их не по назначению в коррупционных целях"; – подытожил Гончаренко.

Напомним, 15 ноября 2021 года правительство заблокировало выплату долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников из средств европейских "зеленых" облигаций.

Впоследствии средства получили все производители, кроме компании ДТЭК ВДЕ.

Компания инициировала уголовное расследование в Великобритании по махинациям должностных лиц украинского правительства с распределением средств целевых еврооблигаций.

Читайте также: "На мою компанию напал олигарх, но президент Украины молчит", - канадский бизнесмен Юркович обратился к Зеленскому в июле 2021 года. ВИДЕО

энергетика (2592) Гончаренко (541) Зеленый тариф (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Этот порошенковский кусок говна ведь прекрасно знает за чей счет финансируются эти новомодные игрища с т.н. зелёной энергетикой... Тварь продажная, как и его нынешний патрон Порошенко.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:01 Ответить
+11
А чи не можна було погасити борги одразу до виникнення цієї ганебної ситуації? Адже прем'єр звільнив для створення цієї кризи, найпершого керівника Гарпоку, бо він мав намір одразу сплатити борги.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:47 Ответить
+9
Атомна енергетика, це також зелена.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страшные дела творятся!
И санкции против парашкинских компаний ввели и долги перед инвесторами погасили!
показать весь комментарий
22.01.2022 16:41 Ответить
Задоволений Ахмєтка,і Гончаренко за лоббізм якусь копійчину заробив.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:00 Ответить
Ой.
Будьте ласкаві пояснити, яким чином Гончаренко може лобіювати погашення боргів перед ахметкою кабміном, який очолює ахметкін шмигаль?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:00 Ответить
Ай... Будь ласка, поясніть, до кого питання, до Василя, чи до Гончаренко? Ви статтю читали?

"Після двох місяців боротьби, МИ не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець" за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп. Джерело: "
показать весь комментарий
22.01.2022 20:40 Ответить
Атомна енергетика, це також зелена.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:42 Ответить
А чи не можна було погасити борги одразу до виникнення цієї ганебної ситуації? Адже прем'єр звільнив для створення цієї кризи, найпершого керівника Гарпоку, бо він мав намір одразу сплатити борги.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:47 Ответить
Кабмін свої борги перед "зеленими" погасив,і тепер ми винні кабміну...Ну,з нас він зніме по любому,брати він уміє,не що давати...
показать весь комментарий
22.01.2022 16:50 Ответить
Ринат Леонидыч это вам не это, понимать надо.😁
показать весь комментарий
22.01.2022 17:01 Ответить
Ну как это " не заработанные"? Он электричество производит, крупные электростанции строит. В отличие от Коломойского, который только пытается отжать.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:30 Ответить
За счет индексации пенсий уплатили аферистам.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:56 Ответить
Меньше надо воровать на дорогах и в асфальт укатывать: и на все хватит.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:17 Ответить
пора за такие дела реформировать кабмин, потужно реформировать.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:57 Ответить
Щоб погасити борги зеленої енергетики, користі від якої державі нуль, держава влізла в нові борги. Яка там дохідність "зелених" облігацій? Гарний привід радіти.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:00 Ответить
Ну да, ну да. Именно поэтому Коломойский пытался отжать солнечную электростанцию, которую сделали канадцы?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:15 Ответить
Этот порошенковский кусок говна ведь прекрасно знает за чей счет финансируются эти новомодные игрища с т.н. зелёной энергетикой... Тварь продажная, как и его нынешний патрон Порошенко.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:01 Ответить
Лёша чей только не был, теперь Петин.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:03 Ответить
Первоначально он путинский работник.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:15 Ответить
ЗЕбіли не скигліть!
показать весь комментарий
22.01.2022 17:17 Ответить
Гончаренко за будь-якої влади залишається при кориті. Так було і з Порошенком.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:16 Ответить
И при каком же он корыте сейчас?
Тебе лишь бы воздух испортить, да ?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:27 Ответить
Зелёная энергетика при нынешнем тарифе для юрлиц очень даже привлекательна, и в нее будут вкладывать все больше средств
показать весь комментарий
22.01.2022 17:04 Ответить
ты наверное из какой то ассоциации.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:06 Ответить
Нет я просто один из тех кто заплатил в декабре за 1800 Кватт по 5.65 плюс доставка
показать весь комментарий
22.01.2022 19:42 Ответить
Другими словами, "атомная" э\э себестоимостью 70 коп вам не интересна, подавай непременно "зеленую" по 5.65 ??
показать весь комментарий
22.01.2022 20:51 Ответить
Так я за атомную и 5.6 заплатил, ктовам не будет по 70копеек продавать. Куплю панели солнечные на 30 кВ и буду тоже продавать по зелёному тарифу, хоть частично снижу свои расходы на электроэнергию
показать весь комментарий
22.01.2022 21:26 Ответить
Вор у вора украл....и как говорят в Одессе: и кому от этого легче?!
показать весь комментарий
22.01.2022 17:02 Ответить
Да, получается, что мы поощряем мошенников.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:09 Ответить
Ну так хотелось теперешней власти стыбрить эти деньги у производителей зелёной энергии. Не получилось.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:16 Ответить
Не кабмин погасил, а украинцы! Наши налоги ушли в карманы ахметки. Почему запад грубо вмешивается в экономику Украины, мы что, колония запада?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:08 Ответить
Причем тут колония? Если брали кредиты, то приходится отдавать.
Где тут вмешательство?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:11 Ответить
Кредиты брали у ахметова?
показать весь комментарий
22.01.2022 17:14 Ответить
Европа давала деньги и Европа их требовала обратно.
Зажилить надо было, вот это нормально.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:22 Ответить
Очень хорошо, что погасили. Теперь инвесторы опять будут влаживать в зеленую энергетику. А это путь к уменьшению потребления газа.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:12 Ответить
Ето путь к уменьшению выплат Атомным енергетикам и закрытию АЕС. Тоесть в итоге к увеличению потреблению газа. Так как нагазу работают в основном ТЕС которые работают в тандеме с так называемой *зельоной енергетикой*, хотя какая она зеленая ето обяснит любой адекватный человек. Х***ло тебя еще и поблагодарит за ето.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:41 Ответить
Не понятно: зачем ТЭС в тандеме? Пусть работает в тандеме с АЭС. Ночью потребление электричества меньше. Днем больше. Так и солнечная энергия днем вырабатывается больше, ночью меньше.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:22 Ответить
Я дико извиняюсь...."вкладывать".
показать весь комментарий
22.01.2022 18:38 Ответить
Европа, прикинув хер к носу, решила причислить к "зеленой" энергетике и АЭС. Так что думай. ТЕ.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:12 Ответить
не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским зеленым электростанциям. /В прошлом году Шмыгаль растолковал: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём. Виновата зелёная энергетика . И специалисты, здесь сидящие, Шмыгаля усилили: разъяснили, что чем больше зелёной энергетики тем больше выбросов от ТЭС
показать весь комментарий
22.01.2022 17:24 Ответить
Типа ФРГ осталось не долго-отмучается в 2050 году, когда вся её энергетика будет зелёной. Задохнётся, сердечная, от выбросов ТЭС.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:46 Ответить
Та не, не задохнется. Население генераторы педалями крутить будет.

22 ДЕКАБРЯ 2021

....Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA. "В первом квартале этого года было очень мало ветра, а солнце светило гораздо меньше, чем в прошлом году", - пояснило агентство.
показать весь комментарий
23.01.2022 09:29 Ответить
Население генераторы педалями крутить будет.-Таки да. Германия останавливает в декабре 2021г. 3 атомных реактора и 11 угольных ТЭС. Ну, ту-пы-е!
показать весь комментарий
23.01.2022 10:22 Ответить
Молодцы. А *захiд* ето Ахметов по вашему? Ну теперь зубы на полку и ловите инфляцию в 50%
показать весь комментарий
22.01.2022 17:38 Ответить
Гончаренко, а сколько же тебе Ахметов от етого пирога отслюнявил, когда ты буквально его адвокатом работал в етом плане? И называйте прямо, что *гарантированный покупатель* ето крепостные украинцы у которых бандиты вытрусили деньги
показать весь комментарий
22.01.2022 17:44 Ответить
Ну не у Беларуси же электричество закупать. И тем более не у РФ.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:25 Ответить
Это чо Ахметов теперь не олигарх?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:41 Ответить
Мы сейчас говорим об электричестве или об олигархах?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:27 Ответить
Енергетична криза в Україні - це винахід Зелі. До нього його ніколи не було. З натяжкою, але вважаємо, що Зеле вдалося, Путлер тепер може сміливо нападати.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:24 Ответить
А Ахметов не винуватий?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:50 Ответить
Осанна! Сумма долгов, выплаченных "зеленым энергетикам", пропорционально увеличила сумму задолженности населения за энергетику! Чудо экономики!
показать весь комментарий
23.01.2022 09:21 Ответить
 
 