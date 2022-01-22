РУС
7 174 74

Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно, как это было в 2014 году, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или на российские территории. Он добавил, что у России не получится неожиданно захватить страну, как это уже было в прошлом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы привержены дипломатическому урегулированию", - сказал министр.

Кулеба добавил, что Россия никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году. По его словам, страна внутренне стала сильнее, и в этом помогли международные партнеры.

"Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом", – подчеркнул глава МИД.

Читайте также: Немецкие партнеры должны прекратить своими словами и действиями поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба

Топ комментарии
+25
к нападению в 2014 году, Рашка начала готовится в 2000 году, сразу с приходом лилиПутина во власть.. и все началось с выращивания Донецкой ОПГ и донецких политиков..
лично я считаю, что если бы Януковощ выиграл выборы в 2004 году, то гибридное нападение Рашки на Украину состоялось бы в 2008-2009 годах..
т.е. Януковоща и Пратию рЫгЫонов, Кремль привел к власти в Украине, для того что бы способствовать изнутри, поглощению Украины Рашкой..
22.01.2022 16:53
+17
do not resuscitate@Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest/status/1484860655991762945 2 ч



А когда мы пропустили вхождение Германии в ОДКБ?
22.01.2022 16:51
+13
Несподівано расія може захопити тільки за щоку!!!
22.01.2022 16:50
Несподівано расія може захопити тільки за щоку!!!
22.01.2022 16:50
22.01.2022 17:05
Несподіванкою це буде для главзебіла і мільйонів його пастви, які у головах війну закінчили а багато хто і не починав.
22.01.2022 17:31
Кулебі- не несподівано,а взагалі ніколи не захопить,НІКОЛИ...
22.01.2022 16:51
do not resuscitate@Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest/status/1484860655991762945 2 ч



А когда мы пропустили вхождение Германии в ОДКБ?
22.01.2022 16:51
уже давно. за немцев поручились и пригласили туда армяне и белорусцы.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:01
к нападению в 2014 году, Рашка начала готовится в 2000 году, сразу с приходом лилиПутина во власть.. и все началось с выращивания Донецкой ОПГ и донецких политиков..
лично я считаю, что если бы Януковощ выиграл выборы в 2004 году, то гибридное нападение Рашки на Украину состоялось бы в 2008-2009 годах..
т.е. Януковоща и Пратию рЫгЫонов, Кремль привел к власти в Украине, для того что бы способствовать изнутри, поглощению Украины Рашкой..
22.01.2022 16:53
да и приходу зелени способствовал по той же причине.но мы уже другие,в наивную дружбу с раиськой верит все меньше народа.
22.01.2022 16:58
)) бульбохуйло верит. интересно, что рассскажет об этом
https://avia.pro/news/vertolyot-mi-24-soprovozhdavshiy-bort-lukashenko-razbilsya-v-belorussii
22.01.2022 17:38
ну,дай бог,не последний
22.01.2022 17:58
Це добре,що несподівано не захопить...Значить,орієнтуємось на Кулебу - як тільки той чкурне з України - значить скоро можуть "захопити"...
22.01.2022 16:55
Ненагнетай,кацапы не бесмертные,тоже боятся.Наша сила в единстве,те кто за Пороха и те кто за ЗЕ.
ОПЗЖ за людей несчитаю.
ОПЗЖ за людей несчитаю.
22.01.2022 17:12
А шо она сделала с вами, зебобики? Вы давали концерты в Москве и обнимались с Безлером. Это было неожиданно?
22.01.2022 16:55
Ми би все там умерлі в криму есліб токо не бить четиріждє уклоністом
22.01.2022 16:56
а крым и данбац-это так,примарылось?ты о чем,кацапа?
22.01.2022 17:00
так по твоему,если в часть страны влез,то страна нетронутая,мыслитель лаптевый?
22.01.2022 17:13
Со слов кулебы дурочка,захватят ожиданно теперь.они же ожидают,а тогда не ожидали,*******,в чем разница?
23.01.2022 08:26
Ви вже встигли подивитися інтерв'ю так швидко, що вважаєте можливим назвати когось "придурь"?
"Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька, в момент найбільшої її слабкості, як це було у 2014 році." - Кулеба.
Вчиться працювати із матеріалом та не ганьбитися поспіхом.
22.01.2022 17:12
ты наверное удмурт.
показать весь комментарий
Бурят він.
22.01.2022 17:14
22.01.2022 17:04
-1500. они так и думают. лучче напомнить им про удобрения.
22.01.2022 17:26
в 2014 у нас был Президент и Главнокомандующий, а сейчас промоскальский заднеприводный обдолдыш ... Украина выстоит только, если нейтрализует предателей и наркоманов в ОПе ...
22.01.2022 17:03
только такая зеленая сепарская вата, как ты, Сирожа, до сих пор не знает, что Крым был сдан еще янукОвощем, когда он подписал Харьковские соглашения в 2010 г. и продлил пребывание ЧФ РФ в Крыму, а временно исполняющему обязанности Президента, Турчинову, и его соратникам, в том числе и Пороху, после янукОвоща, досталась деморализованная и нищая армия и флот, менты и СБушники, предавшие Украину в Крыму и перешедшие почти полностью на сторону оккупанта. И Украина должна быть благодарна Истории, что тогда в 2014 г. у власти были Турчинов, Парубий, Яценюк, потом Порох... Если бы тогда при власти было твое ЗЕленое прокацапское шапито, то независимой Украины уже бы не было ... Именно поэтому от Пороха воротит вас, ЗЕленых предателей и вашего кумира - кремлевского ху@ла.
22.01.2022 17:36
я правильно розумію, що ця зелена худоба вже віддала Україну до Дніпра?
Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1484900137822523395 16 мин



****** дня
22.01.2022 17:04
Луцкая и Ужгородская области приветствуют преЗЕдента...
22.01.2022 17:07
Коля-каклєта -друг Єрмака і ВАЗеліна, бандит і дурень набитий. Друзів підбирають по собі
22.01.2022 18:21
"Неожидоно" Та до 2013 все тут належало її, в тому числі - твоє очкасте ібало Но потім агент впливу Світового капіталу,(Най ненажерливиша тварина і його кашерні дружбани) вирішили насрати у пельку Світовому порядку і капіталу і почати кусати руку , яка її годує. Свині Путін і його свинячі дружбани вибігли з загону і почали голосно хрюкати, а кацапи , що їх годували - подумали , що це сакральне хрюкання
22.01.2022 17:07
у росії зараз інша тактика, називається "Троянський осел"
22.01.2022 17:09
https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/

"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."

"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."

"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
22.01.2022 17:12 Ответить
Когда будет введен визовый режим с парашкой??? Когда тысячи ихтамнетов заедут на территорию Украины для диверсий и саботажа? Или когда 120 тысяч военных удобрений пересекут границу на танках и бронемашинах?
22.01.2022 17:14 Ответить


МИД считает неактуальным вопрос визового режима с Россией, - Кулеба

Министерство иностранных дел пока не рассматривает вопрос введения визового режима с Россией.

Об этом сказал посол по особым поручениям МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Этот вопрос не стоит сейчас на повестке дня даже в стадии разработки", - сказал он.
22.01.2022 17:24 Ответить
Мордор та ***** повинні відійти
22.01.2022 17:19 Ответить
Старшее поколение Украины прозревает какие ****** бывшие братья ватники паРаши, в каком совковом дерьме пропаганды росло это поколение. Х..уйло вошло в историю как подонок начавший войны с братсими народами
22.01.2022 17:22 Ответить
Дима-дима---что ты пнёшь? Или очки сними, или протри тряпкой---может увидишь. Впервые флаг днр засветился на фото в 2008г. В хронике новостей криминальных по Петербургу, когда летом за городом менты арестовали сборище фашистов местных, где были гости с донбалласта с своим флагом. Есть фото и видео. и было в сети и новостях по РФ, и у нас проскочило тогда. Но все обратили внимание на российские проблемы и мотивы, а утырков с донбалласта приняли за почти декорацию. А зря. Сбу просрало или не захотело---что вероятней.
22.01.2022 17:23 Ответить
Паразитическая соросовская иудолиберастия не в состоянии даже помыслить о военном противостоянии деспотической системе. После полуторадесятилетнего управления страной. Кроме обмана в ней ничего нет.
22.01.2022 17:23 Ответить
Это звучит как мы просрали все.... Крышка от рояля ...
22.01.2022 17:30 Ответить
дипломатия дело тонкое. времена меняются, она тоже поменяется.
22.01.2022 17:44 Ответить
А яка різниця як вона захопить? Сподівано чи несподівано? Суть дієвий результат. Не захопить повинно бути ключовим при всіх сценаріях.
І ви що, думаете сидіти і відстрілюватись з трьох напрямків??? Ви точно криворізькі лохо-клоуни.....
22.01.2022 17:31 Ответить
Это что бы вы понимали, кто перед вами....
https://youtu.be/Yu9Wds0f2zE
22.01.2022 17:34 Ответить
Кулебе на заметку!!!! Кацапня даунбас не завоевала, а получила ее из рук местных продавшихся мусоров при том что с этой территории, заранее, при содействии януковича были выведены войска Украины.
22.01.2022 17:40 Ответить
З таким гнилим верховним головнокомандувачем можна чекати всього чого завгодно. Уже ж всяке було: обмін військових злочинців і свідків на таксистів, злив секретних розвідоперацій, розгін військової розвідки, призначення на керівні посади зрадників і шпигунів, здача позицій на фронті, нефінансування МО
22.01.2022 18:13 Ответить
Все, что делает Сорос со своим серпентарием дегенератов, это тотальное разложение всего в слизь. Когда Ватикан устанавливал заслон в виде запорожского козачества против восточных деспотий и внутриконтинентального хаоса, тогда с козаков не брали налогов и не напускали ********** в штаны, давали волю и не трогали половую мораль. Что сделал Сорос, разложив и распродав армию и впк, это инверсия всего смыслового каркаса, подготовка слизняка к расчленению.
22.01.2022 18:14 Ответить
и давно Сорос над тобой так издевается?
22.01.2022 18:19 Ответить
Неожиданно.... Сегодня в Московском Комсомольце Андрей Седлов, боевик ДНР рассказывал, что движение Донецкая республика он создал в 2005 году..... Оно все такое неожиданное.... При поддержке СБУ была подготовлена пятая колонна в Крыму и Донбассе. А что сейчас они подготовили, фиг его знает.
22.01.2022 18:18 Ответить
Але у 2014-му у нас не було дегенератів біля керма.
22.01.2022 18:27 Ответить
Ну вот навскидку один из сценариев!...
В случае вторжения России Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов.
Т.е. не нужно никуда заходить и...переходить границу. Достаточно просто принуждения к миру, или ответ НАТО, или защита ЛДНР, да как хошь ...назвать. Всего у ************ порядка 490 ракет Искандер М...со сбрасываемыми блоками РЭБ!? Вот постарались!
И что буде делать Украина? Стрелять по лесам Белоруссии, когда расчёты оттуда ушли? Я уверен что два клоуна на скейтбордах и в помине не рассматривали никакие сценарии....
Достаточно разрушить две три....из 72 газоперекачивающих станций, как сразу Германия сертифицирует СП-2. И первым, кто за это выступит, будет ихний командующий ВМС. И он заслуживает уважения! Ну че вицеадмирал должен мерзнуть????
22.01.2022 18:29 Ответить
Сепаратисти на Донбасі це наша внутрішня справа. Тому планувати наступ для винищення зарази ми зобовязані. Теж саме стосується окупованого Криму. І нічого тут "вихилятися дупою!" перед окупантами! - кожний українець вже давно планує знищення ворогів на своїй землі. І тільки "зелені дегенерати" прагнуть "заглянути в очі *****" і "знайти компроміс" в капітуляції...
22.01.2022 18:31 Ответить
я не вірю що спецслужби України не знали про захоплення Криму та напад на сході... керівництво тоді від страху паралізовало
22.01.2022 18:43 Ответить
...
никогда не захватит Украину неожиданно...
Ага она ее захватит ожидаемо?
22.01.2022 19:16 Ответить
В 2014 году Украина вообще не думала о войне с Россией и была анархия безвластие. Кто ожидал войну? Но сейчас каждый день говорят о войне укрепляются получают новое оружие. И это Путину не нравится потому что не может свободно вторгнуться без огромных потерь. Ему нужна слабая беззащитная Украина которой можно управлять. Но Украина как видим УХОДИТ от РОССИИ и довольно быстро.
22.01.2022 19:25 Ответить
Десь я вже не раз чув, що зима більше не прийде зненацька
23.01.2022 07:13 Ответить
 
 