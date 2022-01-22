Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно, как это было в 2014 году, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или на российские территории. Он добавил, что у России не получится неожиданно захватить страну, как это уже было в прошлом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы привержены дипломатическому урегулированию", - сказал министр.

Кулеба добавил, что Россия никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году. По его словам, страна внутренне стала сильнее, и в этом помогли международные партнеры.

"Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом", – подчеркнул глава МИД.

