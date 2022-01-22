С начала суток 22 января российские оккупанты режим тишины не нарушали, - штаб ООС

С начала суток 22 января русско-террористические войска не нарушали режим "тишины".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

