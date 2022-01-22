С начала суток 22 января российские оккупанты режим тишины не нарушали, - штаб ООС
С начала суток 22 января русско-террористические войска не нарушали режим "тишины".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Lucas Tomlinson
@LucasFoxNews
·
https://twitter.com/LucasFoxNews/status/1484907407918706694 17 мин
BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials
Срочно: Госдепартамент приказывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник: официальные лица США