С начала суток 22 января российские оккупанты режим тишины не нарушали, - штаб ООС

С начала суток 22 января русско-террористические войска не нарушали режим "тишины".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Читайте также: За минувшие сутки обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - ООС

Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
передайте хто небудь Зе-шашличнику, що на 9 травня йому забухати може не вийде

Lucas Tomlinson


@LucasFoxNews

·
https://twitter.com/LucasFoxNews/status/1484907407918706694 17 мин



BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials

Срочно: Госдепартамент приказывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник: официальные лица США
22.01.2022 17:33 Ответить
гундяевцы шаббат святкують?
22.01.2022 20:25 Ответить
тревожное затишье...
22.01.2022 21:17 Ответить
 
 