Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли наращивание Россией военных сил вблизи границ Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли по поводу наращивания Россией военных сил у границ Украины.
Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Важный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли о неспровоцированном наращивании Россией военного присутствия у границ Украины. Мы по-прежнему отданы дипломатии, но готовы в координации с союзниками НАТО и партнерами наложить серьезные меры по дальнейшей российской агрессии", - отметил Госсекретарь. США.
Как сообщалось, первая из нескольких партий пакета помощи по безопасности Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".
США также намерены передать Украине вертолеты Mi-17 для поддержки обороноспособности.
Але я знаю людей, які вісім років воюють. Людей, які займають керівні посади в армії. Багатьох з них я бачив в 14 році. Під час боїв та хаосу. Не буде відступу. Не буде наказу не стріляти. Не буде.
...Там, де можливе вторгнення, будуть задіяні регулярні війська РФ. Обстріляних бійців там від сили на всі ВС РФ 3-5 тис. І то це не рядові піхотинці. Росія буде нас атакувати силами, які не знають що таке війна. Зовсім. Я надіюсь, союзники допоможуть нам закрити небо. А на землі - то не буде бліцкріг. То буде м'ясорубка з великою кількістю осередків опору. То не будет швидка «пабєда». То буде крах імперії. А потім ще з німцями побалаємо за життя.
Тому просто не зводьте себе. Не буде так, як нас хоче залякати російська пропаганда. В нас є ЗСУ, які воюють 8 років. І в кожному відділенні, взводі, роті знайдуться люди, які візьмуть командування на себе та організують оборону та спротив там, де зможуть. Просто знайте це. Бо ЗСУ буде воювати. За себе, за присягу, за Україну, за сім'ї, за нас з вами. Бо ЗСУ - це і є частина нас. Частина України.
Не ображайте вояків недовірою та вигадками. Довіряйте армії. Не робіть собі нерви. Робіть допомогу ЗСУ, які роблять 200. Дякуємо всім хто допомагає. https://site.ua/skitalec/z-privodu-gipoteticnix-nakaziv-ne-strilyati-abo-vidstupati-pid-cas-mozlivogo-zagostrennya-i0kpleq
Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.
московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.
https://youtu.be/6nY9mPjGfZM
Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.
Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.
Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
https://youtu.be/rSFUSh7dUqw
фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.
http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html
Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.
https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8