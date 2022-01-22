Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли наращивание Россией военных сил вблизи границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли по поводу наращивания Россией военных сил у границ Украины.

Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Важный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли о неспровоцированном наращивании Россией военного присутствия у границ Украины. Мы по-прежнему отданы дипломатии, но готовы в координации с союзниками НАТО и партнерами наложить серьезные меры по дальнейшей российской агрессии", - отметил Госсекретарь. США.

Как сообщалось, первая из нескольких партий пакета помощи по безопасности Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

США также намерены передать Украине вертолеты Mi-17 для поддержки обороноспособности.