РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости
5 086 42

НАТО проведет военные учения в Средиземном море на фоне угрозы широкомасштабного вторжения России в Украину, - спикер Пентагона Кирби

НАТО проведет военные учения в Средиземном море на фоне угрозы широкомасштабного вторжения России в Украину, - спикер Пентагона Кирби

Масштабные военные учения Neptune Strike '22 начнутся 24 января в Средиземном море для демонстрации солидарности стран НАТО на фоне угрозы широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military.com.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, в планируемых с 2020 года учениях Neptune Strike '22 примет участие авианосная ударная группа USS Harry S. Truman. Она будет идти под контролем НАТО как центральный элемент Neptune Strike '22.

В учениях будут участвовать девять эскадрилий, четыре эсминца и крейсер типа Ticonderoga.

Читайте также: Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы российского вторжения в Украину, - Associated Press

"Мы собираемся убедиться, что у нас есть готовые варианты, чтобы успокоить наших союзников, особенно на восточном фланге НАТО", - цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.

НАТО (10260) военные учения (3477) Средиземное море (86) Кирби Джон (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Зато красиво.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:08 Ответить
+12
Угу. Только вот ошметки ихтамнетов до сих пор в Сирии под Дэр-Эс-Зором валяются.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:10 Ответить
+11
Так это и так понятно.Также вполне понятно, шо у русни вЯЯличие может вспухнуть не только в Украине. Ну, и Томагавки вполне себе достанут рус.лохнки в Черном море из Средиземки. И никаких солдат НАТО в Украине для этого не надо.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хорошо хоть не в Мексиканском заливе.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:47 Ответить
А чего плохого? В очередной раз русня посмотрит, шо может стать с их калошами в случае чего.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:58 Ответить
Так это и так понятно.Также вполне понятно, шо у русни вЯЯличие может вспухнуть не только в Украине. Ну, и Томагавки вполне себе достанут рус.лохнки в Черном море из Средиземки. И никаких солдат НАТО в Украине для этого не надо.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:05 Ответить
Угу. Только вот ошметки ихтамнетов до сих пор в Сирии под Дэр-Эс-Зором валяются.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:10 Ответить
із совком теж ніхто не воював,сам здох
показать весь комментарий
22.01.2022 20:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L7kboUGl57g https://www.youtube.com/watch?v=L7kboUGl57g

Тройственный союз: НАТО в хату и альянс между Британией, Польшей и Украиной
Отправка авианосцев из США.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:01 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 18:49 Ответить
убери нах, не смешно
показать весь комментарий
22.01.2022 19:04 Ответить
Зато красиво.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:08 Ответить
Ну і в чом тут мораль? Босфор кацапам перекриють?
показать весь комментарий
22.01.2022 18:51 Ответить
а зачем там мораль?если томахоуки вполне себе накрывают все причалы ватостополя.да и новороссийска тоже
показать весь комментарий
22.01.2022 19:17 Ответить
Прийнятний план.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:31 Ответить
После учений в средиземном .прямым ходом в черное море
показать весь комментарий
22.01.2022 18:54 Ответить
кацап, ты зашкварился.. возвращайся обратно в рашку)
показать весь комментарий
22.01.2022 20:02 Ответить
ну проведуть навчання десь там, нам те що з цього ?

є тут на форумі адмірали що б пояснили нам - яка нам від цього нахер користь?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:00 Ответить
это хороший предлог нагнать кучу техники
показать весь комментарий
22.01.2022 19:01 Ответить
у Середземне Море?

війна планується в Україні - не в Сирії
показать весь комментарий
22.01.2022 19:03 Ответить
так для самолёта это 10 минут полёта
показать весь комментарий
22.01.2022 19:08 Ответить
я бачу ви не адмірал - літаки з такою швидкістю не літають
показать весь комментарий
22.01.2022 19:12 Ответить
смотря с какой точки Средиземного моря вылетать
показать весь комментарий
22.01.2022 19:15 Ответить
історії русскава подфлота єсть - голлівуд плачєт

Угнать субмарину для Дудаева. История чеченца, который был капитаном атомной подводной лодки и начальником генштаба Ичкерии - https://www.kavkazr.com/a/ugnatj-submarinu-dlya-dudaeva-istoriya-chechentsa-kotoryy-byl-kapitanom-atomnoy-podvodnoy-lodki-i-nachaljnikom-genshtaba-ichkerii/31663304.html
показать весь комментарий
22.01.2022 19:02 Ответить
Могли бы погостить и в Одессе, Мариуполе.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:02 Ответить
Самолеты-разведчики НАТО работают в Черном море в режиме 24/7...крысы мавзолейные пришлите хотя бы подлодку КУРСК тили авианосец Адмирал Кузя....каздлы задроченные...
показать весь комментарий
22.01.2022 19:04 Ответить
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:11 Ответить
ТА ДА...это сказал Карл Маркс в середине 19 века....А ФИШКА В ДРУГОМ...национальность рюсский придумал тупой кавказский Абрек Джугашвили в 1932 году...,документы на этот счет я нашел в ГОСУДАРСТВННОМ бюро СТАТИСТИКИ ссср
показать весь комментарий
22.01.2022 19:22 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 19:24 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 19:27 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 19:28 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 19:29 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 19:30 Ответить
Рюссишэ швайны.....вы были дебилами при царе Горохе ими останетесь и при докторе Борментале с профессором Преображенским... а при чем тут Бандера и Порошенко...то уже не ваши дела...стадо ИДИОТОВ...Максима Горького и Ольги **********...
показать весь комментарий
22.01.2022 19:28 Ответить
Отлично! ********* должен быть на нервах.Они думают что они одни умеют создавать нервы.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:37 Ответить
РАБссия испытывает панический страх...,а вдруг опять Хан Батый нападет на РАБссиское быдло...,холопы крестьяне и прочий сброд не вытерпят РАБсства на РАБссии Монгольско-Татарской...
показать весь комментарий
22.01.2022 19:42 Ответить
Срочно "Кузю" туда отправить, он еще пару-тройку самолетов утопит. Заодно можно будет отмазаться что это не дым от двигателей, а пожар до конца еще не потушили.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:08 Ответить
Німецькі щурі в паніці . Хабарі з Московії можуть сильно скоротилися 🤣
показать весь комментарий
22.01.2022 20:23 Ответить
Каарочи, Средиземка накрывает до Урала, думаю, Туманный Альбион тоже лыком не шит, а о подводных баллистических, неограниченных по расстоянию, относительно лаптеунтии, я уж молчу, тю, Забыл про Переднюю Азию. Израиль кроет всю Европу, конечно же, если чЬО, "Нимцы" с Персидского залива подвяжутся.... А делов то оттуда до каазлабада - Турция да Черное море, еще ближе чем со Средиземки... Но Средиземка - то НАТО.... Персидский - амеры (для подстраховки).
показать весь комментарий
22.01.2022 22:56 Ответить
Хватит саммитов, - воюйте.
показать весь комментарий
25.02.2022 07:24 Ответить
 
 