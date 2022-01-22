НАТО проведет военные учения в Средиземном море на фоне угрозы широкомасштабного вторжения России в Украину, - спикер Пентагона Кирби

Масштабные военные учения Neptune Strike '22 начнутся 24 января в Средиземном море для демонстрации солидарности стран НАТО на фоне угрозы широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military.com.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, в планируемых с 2020 года учениях Neptune Strike '22 примет участие авианосная ударная группа USS Harry S. Truman. Она будет идти под контролем НАТО как центральный элемент Neptune Strike '22.

В учениях будут участвовать девять эскадрилий, четыре эсминца и крейсер типа Ticonderoga.

"Мы собираемся убедиться, что у нас есть готовые варианты, чтобы успокоить наших союзников, особенно на восточном фланге НАТО", - цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.