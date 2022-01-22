РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5978 посетителей онлайн
Новости Война
40 826 154

Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg

Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg

Поскольку США и Европа прилагают все болше усилий, чтобы сдержать Россию от любого вторжения в Украину, президент Китая Си Цзиньпин может оказать наибольшее влияние на график Владимира Путина.

Такое предположение делает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Российский президент заявил, что примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

"Последнее, что нужно Си, чтобы Путин затмил великий момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности в США и Европе", - отмечают журналисты. Они напоминают об особо теплых отношениях между Китаем и РФ в последнее время.

Читайте также: Это мое личное мнение, - руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои высказывания о Путине и Крыме

Издание указывает, что начало широкомасштабного вторжения в Украину может охладить отношения и вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

Китайский дипломат сообщил медийщикам, что, возможно, Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр.

Еще 14 января Министерство иностранных дел Китая напомнило, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об Олимпийском перемирии "от семи дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр". Это окно с 28 января по 20 марта.

Инициированную Китаем соответствующую резолюцию ООН приняли консенсусом в прошлом месяце, и представитель России призвал все страны соблюдать перемирие, напоминает Bloomberg.

Читайте также: У США с Китаем соперничество, а не конфликт, - Байден

Китай (3132) Олимпиада (1137) путин владимир (32048) Си Цзиньпин (313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
22.01.2022 20:16 Ответить
+33
ты бы прекращал слушать ***** и начинал прислушиваться к Си...да и пару иероглифов не мешало бы выучить.а то китайцы тебя посчитают ненужным балластом
показать весь комментарий
22.01.2022 20:20 Ответить
+26
.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Завтра Джо Байден сообщит официально...Стингеры Джавелены и прочие истребители F-35 в Украине...,не говоря об самолетах-разведчиках...Секретной конструкции Джай севен... Рюсскае быдло... срочно заклейте СКОТЧем дырки в МКС...Димка Рогозин зна шо робе
показать весь комментарий
22.01.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 21:25 Ответить
Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1484893921935249408 4 ч



До 20 февраля можете радоваться. Ведь сунь пынь дзин уже дал команду Крысе пока не воевать. Пока идёт Олимпиада с 4 по 20 февраля. Смотрим, как ублюдки будут вывозить родичей из Украины !!!!!



показать весь комментарий
22.01.2022 21:04 Ответить
Вам дали время на то чтобы приготовиться,вопрос к чему? кто-то к войне,другие к капитуляции,третие к жизни за границей.
показать весь комментарий
23.01.2022 08:14 Ответить
Ты что выбрал?
показать весь комментарий
23.01.2022 10:26 Ответить
Та не..РАБссия одним холостым выстрелом в сторону Америки жахнет таким выстрелом,что Радиоактивный пепел посыпется только но на Мацковию...Дима Сикелев все давно просчитал что Пифагор...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:04 Ответить
После олимпиады китайцы тоже пойдут против нас? За помощь китайцы возьмут с ***** Сибирь
показать весь комментарий
22.01.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 21:20 Ответить
А что ты тут рисуешь?дурашка! Китай прямо сказал,что в случае войны будет на стороне России.
показать весь комментарий
23.01.2022 08:16 Ответить
Кому сказал? С кем Китай будет воевать? С рынком своего максимального экспорта?)
показать весь комментарий
23.01.2022 10:24 Ответить
Последняя надежда Мира на "старшего желтого брата" который запретит "младшему байстрюку" портить ему праздник к которому он так долго готовился.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:20 Ответить
По словам китайского лидера, Пекин "уделяет большое внимание" развитию китайско-украинских отношений и готов их развивать "на основе принципов взаимоуважения и взаимного выигрыша". Цзиньпин также пожелал, чтобы дружба между народами Китая и Украины "продолжалась вечно".
показать весь комментарий
22.01.2022 21:21 Ответить
Блумберг-Нагнітумберг..
показать весь комментарий
22.01.2022 21:25 Ответить
Цинизм Китая и всех Меркелей зашкаливает. После Олимпиады можете нападать, Европа и другие страны выразят большую озабоченность и наложат санкции себе в штаны.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:30 Ответить
Какой цинизм китайцев. Обычный фейк. Пора бы уже привыкнуть.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:37 Ответить
Дела в Казахстане показали послушание Пуйла до Си. А Си не хочет, чтобы Его олимпиада затмилась войной в Европе.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:56 Ответить
Крым забрали тоже после Олимпиады,вы наверное помните!?вот теперь пройдет праздник у соседей и Путин пойдет в наступление,а может и не пойдет.
показать весь комментарий
23.01.2022 08:20 Ответить
Кладезь Китайской мудрости пополнился афоризмом от Си Цзиньпина:
"Есть время на коньках кататься, а есть время коньки откидывать"®️
показать весь комментарий
22.01.2022 21:32 Ответить
Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:43 Ответить
А потом воюй не хочу
показать весь комментарий
22.01.2022 21:49 Ответить
Ага. "Все страны подписанты должны соблюдать Будапештский меморандум" )

особенно - Россия...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:52 Ответить
Китай теж підписав
показать весь комментарий
22.01.2022 22:14 Ответить
Вместо подписания Меморандума Китай 4 декабря 1994 года выступил с заявлением Правительства КНР о предоставлении Украине гарантий безопасности
показать весь комментарий
22.01.2022 22:37 Ответить
а вот этот комент с обещанием Китая в топчик
показать весь комментарий
24.01.2022 01:18 Ответить
Диктаторы любят блеснуть на публику. Например, Олимпийские в Германии перед WWW2...

8 августа 2008, в Пекине - открытие Олимпийских игр. В качестве почетного гостя присутствовал тогда формально премьер-министр России Путин. В ночь с 7 на 8 августа Россия начала вторжение в Грузию. Позже, по свидетельству российских СМИ, он лично подтвердил, что у России был план действий "на случай агрессии Грузии против Южной Осетии", подготовленный Генштабом ВС РФ. «В рамках этого плана российская сторона и действовала»

23 февраля 2014 года Олимпиада в Сочи завершилась, и уже через три дня начался захват Крыма.

4 февраля 2022 года в Пекине -открытие Олимпиады.
Путин летит обсудить сферы влияния с товарищем Си Цзиньпин. "Великим" планам мешает одно: США и "этот поц Байден"(с Трампом бы проблем не было), никчемное ЕС - не в счет.
Нужны коллеги помощней, так же ненавидящие Штаты. Это Китай, В пику США - могут договориться.

Так что в совокупности, февраль 2022го - вполне возможная дата
показать весь комментарий
22.01.2022 21:50 Ответить
Именно штатовские технологии ставят Китай НАД РОССИЕЙ
показать весь комментарий
23.01.2022 07:05 Ответить
так как тов си любит Китай династии Тан он и приказать может
показать весь комментарий
22.01.2022 21:54 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 21:58 Ответить
А эти временем Украине доставят оружие и главное, что обучат правильному его применению.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:00 Ответить
очень то оружие поможет против искандеров и дальней авиации
показать весь комментарий
22.01.2022 22:43 Ответить
смысл искандеров и дальней авиации?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:57 Ответить
Крылатые ракеты Искандер и дальняя/ближняя авиация легко сбиваются ракетами, после чего падают с неба на землю и не подлежат восстановлению. Главное для этого - целеуказание, союзники должны помочь. Ракет ПВО у нас хватит с запасом. Против квазибаллистической версии Искандера противопоставить нечего, Иджиса у нас пока нет. Надежда только на метких рукожопых расийских стрелков
показать весь комментарий
22.01.2022 23:13 Ответить
После применения квазибаллистиеской версии Москва будет открыта для любых ударов с любых направлений. Только ловите.
показать весь комментарий
23.01.2022 07:03 Ответить
объясните как реалистичность защиты Украины от Искандеров и ракет? Если можно с цифрами, с картами, с радиусами полёта. Кстати, думаю, что кишка тонка у партнёров пускать по Москве ракеты, как и наоборот, и поэтому ракеты между Рашей и Украиной будут нашей проблемой. Про ракетный щит я ещё не слышал, или это какое то табу.
показать весь комментарий
24.01.2022 01:24 Ответить
Холопів непросять
показать весь комментарий
22.01.2022 22:17 Ответить
Надо следить за китайскими дипорганами в Киева - думаю, эти питарасы лучше всех осведомлены о планах рашистов.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:27 Ответить
Просто отдал приказ а куйло взял под козырёк. Хотя, если серьёзно, я думаю что всё было не так, путлер решил наехать на Запад по гопнически и думал что все обосруться и пойдут на уступки куйлу, но не расчитал и не ожидал такой реакции и такой солидарности. Короче обосрался плешивый царёк, прилип к креслу в бункере, сидит и думает что ж его делать дальше, как сохранить лицо и не воевать, потому что будет ж.па.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:31 Ответить
Не пойму, в чем радость, если пуйло может прислушаться только к товарищу Си, а остальных послать на йух. Дело в том, что товарищ Си и так всех посылает на йух, просто молча, по-китайски.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:12 Ответить
спасиба таки пиждоглазка
показать весь комментарий
22.01.2022 23:56 Ответить
,,Дети-уймите вашу мать..,, А нельзя попросить дедушку из Китая вообще убрать свою бесноватую плешивую болонку?
показать весь комментарий
23.01.2022 00:00 Ответить
А после олимпиады можно?
показать весь комментарий
23.01.2022 00:25 Ответить
За время Олимпиады ему подарят китайскую плюшевую панду,
пропитанную старичком, и он подобреет.
показать весь комментарий
23.01.2022 07:00 Ответить
а класс поджарил )))) про российский яд новичок
показать весь комментарий
24.01.2022 01:26 Ответить
Сунь дзинь пинь знает, что пострадает и его экономика?
показать весь комментарий
23.01.2022 01:18 Ответить
СССр сдох от дебилизма,РАБссия сдохнет ИДИОТИЗМА...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:31 Ответить
или водянки мозга, это когда мозг раздувает, но умнее он не становится.
показать весь комментарий
24.01.2022 01:27 Ответить
Не стоит верить всем припущенням, которые делают газеты для хайпа. И тем более троллям, которые раскручивают эти припущення.

Этот вброс про зиньциньпиня нужен для того, чтобы объяснить, почему уже февраль, а вторжения ещё нет. И при этом, чтобы продолжить нагнетать, давить
показать весь комментарий
23.01.2022 06:29 Ответить
В совке был такой анекдот....
- Эх, недооценили мы китайцев, - сказал Леонид Брежнев, и покатил груженую тачку к лагерному карьеру.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:57 Ответить
Слово "попросить" меня настораживает.И действительно...ведь можно попросить ,- Вовка, не мешай празднику спорта! Потом сбросишь свои бомбы и уничтожишь жизнь на планете. Тока вот что ему взамен предложить ???
показать весь комментарий
23.01.2022 11:40 Ответить
Вот что можно предложить Пуйлу: Америке а) Донбасс как новый штат и б) ракетную базу в Крыму, Европе - союз УПА, а Хлллуйлу - Будапештский меморандум нового выпуска, по которому Раша поставлят газ по маленькой фиксированной цене и может ещё немножечко протянуть, пока штаты окончательно не зароют ржавый совок.

Ну ведь Хло хотело гарантий безопаности? Обломался, теперь пусть выживает.
показать весь комментарий
24.01.2022 01:32 Ответить
а можливо і не попросив... спитайте його або не повторюйте чужі слова...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 