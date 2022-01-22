Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg
Поскольку США и Европа прилагают все болше усилий, чтобы сдержать Россию от любого вторжения в Украину, президент Китая Си Цзиньпин может оказать наибольшее влияние на график Владимира Путина.
Такое предположение делает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Российский президент заявил, что примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.
"Последнее, что нужно Си, чтобы Путин затмил великий момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности в США и Европе", - отмечают журналисты. Они напоминают об особо теплых отношениях между Китаем и РФ в последнее время.
Издание указывает, что начало широкомасштабного вторжения в Украину может охладить отношения и вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.
Китайский дипломат сообщил медийщикам, что, возможно, Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр.
Еще 14 января Министерство иностранных дел Китая напомнило, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об Олимпийском перемирии "от семи дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр". Это окно с 28 января по 20 марта.
Инициированную Китаем соответствующую резолюцию ООН приняли консенсусом в прошлом месяце, и представитель России призвал все страны соблюдать перемирие, напоминает Bloomberg.
@Dagon04790320
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1484893921935249408 4 ч
До 20 февраля можете радоваться. Ведь сунь пынь дзин уже дал команду Крысе пока не воевать. Пока идёт Олимпиада с 4 по 20 февраля. Смотрим, как ублюдки будут вывозить родичей из Украины !!!!!
"Есть время на коньках кататься, а есть время коньки откидывать"®️
особенно - Россия...
8 августа 2008, в Пекине - открытие Олимпийских игр. В качестве почетного гостя присутствовал тогда формально премьер-министр России Путин. В ночь с 7 на 8 августа Россия начала вторжение в Грузию. Позже, по свидетельству российских СМИ, он лично подтвердил, что у России был план действий "на случай агрессии Грузии против Южной Осетии", подготовленный Генштабом ВС РФ. «В рамках этого плана российская сторона и действовала»
23 февраля 2014 года Олимпиада в Сочи завершилась, и уже через три дня начался захват Крыма.
4 февраля 2022 года в Пекине -открытие Олимпиады.
Путин летит обсудить сферы влияния с товарищем Си Цзиньпин. "Великим" планам мешает одно: США и "этот поц Байден"(с Трампом бы проблем не было), никчемное ЕС - не в счет.
Нужны коллеги помощней, так же ненавидящие Штаты. Это Китай, В пику США - могут договориться.
Так что в совокупности, февраль 2022го - вполне возможная дата
пропитанную старичком, и он подобреет.
Этот вброс про зиньциньпиня нужен для того, чтобы объяснить, почему уже февраль, а вторжения ещё нет. И при этом, чтобы продолжить нагнетать, давить
- Эх, недооценили мы китайцев, - сказал Леонид Брежнев, и покатил груженую тачку к лагерному карьеру.
Ну ведь Хло хотело гарантий безопаности? Обломался, теперь пусть выживает.