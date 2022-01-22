Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg

Поскольку США и Европа прилагают все болше усилий, чтобы сдержать Россию от любого вторжения в Украину, президент Китая Си Цзиньпин может оказать наибольшее влияние на график Владимира Путина.

Такое предположение делает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Российский президент заявил, что примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

"Последнее, что нужно Си, чтобы Путин затмил великий момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности в США и Европе", - отмечают журналисты. Они напоминают об особо теплых отношениях между Китаем и РФ в последнее время.

Издание указывает, что начало широкомасштабного вторжения в Украину может охладить отношения и вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

Китайский дипломат сообщил медийщикам, что, возможно, Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр.

Еще 14 января Министерство иностранных дел Китая напомнило, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об Олимпийском перемирии "от семи дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр". Это окно с 28 января по 20 марта.

Инициированную Китаем соответствующую резолюцию ООН приняли консенсусом в прошлом месяце, и представитель России призвал все страны соблюдать перемирие, напоминает Bloomberg.

