Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие, - Кулеба

Нидерланды пересмотрели свою позицию по предоставлению Украине оружия через систему закупок НАТО.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в "Субботнем интервью" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда в НАТО Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, то две страны высказали свою оговорку относительно этих закупок. Одна из них - Германия, другая - Нидерланды. Мы работали много с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И я ехал к вам на интервью и прочитал комментарий моего голландского коллеги, с которым мы 12 января разговаривали как раз на эту тему, и он сказал, что ситуация изменилась, теперь если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, то Нидерланды будут его рассматривать. более благоприятно, то есть это демонстрирует, что нужно говорить.

И со своей немецкой коллегой я тоже об этом говорил. Это была одна из тем нашего разговора. Я выслушал ее позицию, ее объяснение. У нее есть свои аргументы, обоснования. Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко высказал ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться", - отметил глава украинского МИД.

Однако Кулеба добавил, что Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие: "Есть трек с Германией. Для нас ситуация с Германией – это политически важно, снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие для своей защиты. И мы его там берем. И будем брать".

Кроме того, глава МИД анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, возрастет.

"Британия – очень важные, быстрые поставки. Американцы – поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они будут помогать нам укреплять нашу обороноспособность.

Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности разрешается в Украине в эти месяцы и в этом году", - сообщил Кулеба.

