РУС
Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие, - Кулеба

Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие, - Кулеба

Нидерланды пересмотрели свою позицию по предоставлению Украине оружия через систему закупок НАТО.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в "Субботнем интервью" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда в НАТО Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, то две страны высказали свою оговорку относительно этих закупок. Одна из них - Германия, другая - Нидерланды. Мы работали много с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И я ехал к вам на интервью и прочитал комментарий моего голландского коллеги, с которым мы 12 января разговаривали как раз на эту тему, и он сказал, что ситуация изменилась, теперь если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, то Нидерланды будут его рассматривать. более благоприятно, то есть это демонстрирует, что нужно говорить.

И со своей немецкой коллегой я тоже об этом говорил. Это была одна из тем нашего разговора. Я выслушал ее позицию, ее объяснение. У нее есть свои аргументы, обоснования. Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко высказал ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться", - отметил глава украинского МИД.

Читайте также: Мы открыты для оборонной военной помощи Украине, - глава МИД Нидерландов Гукстра

Однако Кулеба добавил, что Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие: "Есть трек с Германией. Для нас ситуация с Германией – это политически важно, снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие для своей защиты. И мы его там берем. И будем брать".

Кроме того, глава МИД анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, возрастет.

"Британия – очень важные, быстрые поставки. Американцы – поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они будут помогать нам укреплять нашу обороноспособность.

Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности разрешается в Украине в эти месяцы и в этом году", - сообщил Кулеба.

Читайте также: Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW. ИНФОГРАФИКА

Великобритания (5094) Германия (7226) Нидерланды (1633) оружие (10405) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+30
а на прошлых ты за гундосика голосовал
показать весь комментарий
22.01.2022 20:39 Ответить
+27
показать весь комментарий
22.01.2022 20:38 Ответить
+24
Где Стугны, почему 50 % закупок в 2021 году провалены? Шо ты гонишь, зесрань?
показать весь комментарий
22.01.2022 20:38 Ответить
Судя по фамилии соотечественник. Как считаешь когда быстрее заполнятся госпиталя, когда будут расстреливать твоих соотечественников без оружных, без бронежилетов или когда путлер поймет что украинцы достаточно вооружены чтобы забить орками рашистские передвижные крематории. Эта "помощь" больше напоминает события 2 мировой когда была одна винтовка на двоих. Госпитальных баз уверен у нас достаточно, ковид помог.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:01 Ответить
Посол України у Великій Британії -Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію.
Вадим Пристайко пояснив, що саме так відповідав на питання іноземних ЗМІ, чи запрошуватиме Україна партнерів втрутитися, зокрема й Британію, реальними солдатами на українській території. Зокрема з огляду на те, що нашій державі загрожують збройні сили значно більше, ніж наші.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:24 Ответить
Потрібна зброя, що дістане агресора на його території!!! Тільки це зупинить маніяка!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:26 Ответить
что за "историческая ответственность"?
не продавать никому оружие?
если они продают оружие, то как отличают
кому можно а кому нет?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:31 Ответить
пнх быдло...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:43 Ответить
Думаю с Нидерландами нормально можно договориться. Рюте (министр-президент, второй после короля, если не первый) говорил, что он с ****** на одном гектаре срать не сядет и руки ему не подаст. И, насколько я знаю, таки не участвовал ни в каких активностях, где было *****. Вот тут бы и договариваться, но побухать в Польше и на Сейшелах важнее.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:47 Ответить
Голландия это не только рыба тюльпаны но и тварон для броников
показать весь комментарий
22.01.2022 21:53 Ответить
Голландия - это одна из провинций Нидерландов. Лучше употреблять термин "Нидерланды" иначе всякие фрисландцы и лимбуржцы будут обижаться.
А так чуваки клепают кучу разработок в военной тематике и в защите информации.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:40 Ответить
привык по совковой памяти
показать весь комментарий
22.01.2022 23:11 Ответить
Ну вообще это исторически так сложилось. Голландия была самой богатой и продвинутой провинцией (и походу так и остаётся). Поэтому весь мир их так и называл. И сами себя они тоже часто называли голландцами. Но щас пошёл ребрендинг.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:27 Ответить
Нет )))) просто они были под Испанией)))) Оранжевый их объединил)))) И не забывай : если бы не счастье то несчастье помогло - 17 для них стал холодным душем.... После этого обезьянам больше ничего не дали и быстро все вывели- послушай пленки, там и так все ясно если с логикой дружишь
показать весь комментарий
31.01.2022 21:33 Ответить
17 сбили в 2014 году. А чем тогда чуваки воевали под Дебальцево? Выведенными танками? Или нарытыми в шахтах?
показать весь комментарий
01.02.2022 12:32 Ответить
Ты не понял что вывели.... Системы пво и точка У кинули им пару шилок типа от ВСУ отбитых.... Чтоб не зацепили что-то серьезное высоко
показать весь комментарий
01.02.2022 14:41 Ответить
"и быстро все вывели"

Под "всё" я понял буквально всё
показать весь комментарий
01.02.2022 14:44 Ответить
По контексту «все» это «то» что имеет непосредственное отношение к тому «что» «сбило» Боинг. В машине сидел расчёт - им точка на радаре - это точка. Обезьяны сказали что этот квардрат надо мониторить- вот они там и мониторил. Таким же образом 2 мы ракетами сбили Боинг Иране....Но тех эксперты не понимают каким образом работает «Геккон» Но главное - ПростоНесчастье помогло - летели иранские пассажиры с паспортами Канады....Сроубордист сразу к соседям - те ему спутниковые снимки и все данные разведки - ибо только имея неоспариваемые факты первое лицо страны может обвинять другое государство к причастности с крушению..... И да, как там со следствием?хеххе деньги уже выплатили признали свою вину и так далее.... Бугагагага ъъъъ
показать весь комментарий
01.02.2022 15:46 Ответить
Москаля бачиш, ні, а він є
показать весь комментарий
22.01.2022 22:03 Ответить
"Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію", - посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

https://www.youtube.com/watch?v=Iltonlzjtks
показать весь комментарий
22.01.2022 22:14 Ответить
А историческая ответственность Германии это как? Сначала сами тут натворили беды, теперь дай другим натворить?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:29 Ответить
Один назойливый вопрос постоянно возникает и не нахожу ответа: " А что конкретно сделал зеля чтобы на 8 году войны не ходить с протянутой рукой!?" Неужели мосты и дороги главнее того кто по ним будет ездить?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:40 Ответить
Та не треба публічно казати де Україна купує зброю. Мовчки купили і зробили покер фейс. Тоді і Німеччина через яку небудь Лесото теж нам щось продасть.

Історична відповідальність Німеччини не в тому щоб обнулити своє військо і спокутувати злочини минулого нічого не роблячи. Історична відповідальність якраз в тому, щоб активно боротися з нацизмом, не тільки вдома - але тепер і в росії.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:45 Ответить
"Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии."

Забавно, почему перед Россией у германии историческая ответственность есть, а перед Украиной нет?
показать весь комментарий
22.01.2022 23:04 Ответить
тому, що вони першими порушили договір Ріббентропа-Молотова і напали на свого союзника. Тепер стидно перед "духом Бісмарка"
показать весь комментарий
23.01.2022 12:17 Ответить
да, но первым они бомбили Киев
показать весь комментарий
23.01.2022 19:18 Ответить
"Історичну відповідальність" вони трактують біль широко.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:26 Ответить
Петр Алексеевич,...прекратите эвакуацию заграничных посольств... и поставки Стингеров ... и Байрактаров Джавелинов в Украину...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:29 Ответить
необхідно пам'ятати:

Німецький воєначальник А. Йодль пізніше стверджував:

«Якщо ми не зазнали поразки ще в 1939 році, то це сталося тільки тому, що близько 110 французьких і англійських дивізій, які стояли під час нашої війни з Польщею на Заході проти 25 німецьких дивізій, абсолютно не діяли».
показать весь комментарий
23.01.2022 12:15 Ответить
Кто был тогда премьером Великобритании? Забыл
показать весь комментарий
31.01.2022 21:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 