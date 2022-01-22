Гутерриш о РФ и Украине: Любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, убежден, что этого не произойдет
В мире наблюдается "новая форма умеренного противостояния", но это не похоже на Вторую Мировую или Холодную войну.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Никакого военного вмешательства в этом контексте не должно быть. Я считаю, что дипломатия является путем решения проблем. Конечно, любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, и я надеюсь, что этого не произойдет при нынешних обстоятельствах. Я убежден, что этого не произойдет, и очень надеюсь, что я прав", - заявил генеральный секретарь ООН.
На вопрос журналистки "Голоса Америки", как ООН будет защищать свой персонал в Украине в случае российского вторжения, Гутерриш ответил: "Конечно, при определенных обстоятельствах, когда существуют риски в разных местах мира, мы принимаем определенные меры безопасности. Это делается во многих частях мира. На данный момент я настаиваю: все мы должны сконцентрироваться на том, чтобы избежать конфронтации, которая была бы чрезвычайно отрицательна для всех, и создать условия для дипломатического решения проблемы".
Журналисты спросили генсека ООН, находится ли мир на краю новой холодной войны.
"Не на краю, – ответил Антонио Гуттериш, – но мы наблюдаем новую форму".
"Я бы не назвал это Холодной войной. Я бы наверняка назвал это новой формой умеренного противостояния. Это не похоже на Вторую Мировую войну... на Холодную войну. В Холодной войне было определенное количество правил. Это было между двумя блоками (стран. - Ред.), эти два блока имели структуру. Каждый из них имел свой военный альянс. Там были четкие правила и четкие механизмы избежания конфликта", - добавил генсек ООН.
По его словам, нынешние отношения между Западом и Россией более хаотичны и менее предсказуемы.
"То, что происходит сейчас, более хаотично и менее предсказуемо. У нас нет инструментов для борьбы с кризисом, и одновременно, мы живем в опасной ситуации".
Гутерриш выразил надежду, что нынешняя конфронтация не приведет к бедам для всех стран.
Комментируя перспективы присоединения ООН к урегулированию ситуации, генеральный секретарь Гутерриш ответил, что Организацию объединенных наций изначально не вовлекали в мирное урегулирование.
"Есть формат, в котором проходят переговоры в контексте, о котором мы говорим. Этот формат базируется на Минских соглашениях и так называемой "нормандской четверке". Всегда было ясно, что члены "нормандской четверки" - это Германия, Франция, Россия и Украина, и что это не были переговоры в рамках ООН. Так что ООН не... нет резолюции, которая бы это поддерживала. Никогда не было согласования сторонами ООН как формального посредника в этой ситуации", - так Антонио Гутерриш объяснил, почему ООН не вовлекается в мирное урегулирование ситуации в Украине.
При этом он добавил: "Одна вещь, которую я могу гарантировать, что мой офис всегда доступен, чтобы способствовать уменьшению напряжения".
Произошло это довольно давно, но со стороны не было заметно.
Как только Украина подверглась российской агрессии, мы сразу же поняли что надеятся на ООН, нет никакого смысла.
Даже Лига Наций оказалась способна хоть на какой то поступок:
за развязывание войны из ее состава исключили Германию, Италию и СССР.
А эти, только в лужу пердят.
И это при то, что возможности Лиги Наций, были куда скромнее.
вторгнення однієї країни до іншої вже відбулося у 2014-му.
зэбил - если росия нападет то ничего страшного не будет лишь только Харьков заберут...
ВСЁ УЖЕ ПОРЕШАЛИ?
Одно дело, если это будет ограниченное вторжение -то это типа ничего такого -а Но если они действительно сделают то, на что они способны…
Спасибо.
В английской версии акценты расставлены совсем по другому.
А если послушать тот кусок выступления Байдена с его интонациями, то становится понятно, что основной акцент идёт на "it will be disaster for russia" а не на оговорки про разные типы вторжения.
Кроме того, кибератаки, взлом баз и "минирование" школ американцы тоже относят к "incursions" и естественно, что на такие вторжения ответ будет не военный.
Чувак походу с начала 21 века из запоя не выходил. Пропустил много интересного.
Вас наї#али у совку назвавши оте пойло "Портвейн".
Организацию с бюджетом в 3 миллиарда, так просто не закрыть.
Сотни ранговых политиков вступятся за эту кормушку.
Повторюється розпаленя 2ї Світової,а китайській відбиті маитрі:-нова хворма.
Щоб,тебе,ковидом прибрало
Щось таке буде в цьому цирку, що раніше був поважною організацією. Якщо почнеться заворушка.
Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який нещодавно відвідав Київ, відреагував на твіт Зеленського, в якому той виправив свого американського колегу Джо Байдена щодо слів про "незначну агресію".
"Мене турбує, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у суперечках в Twitter з американськими лідерами, ніж у тому, щоб його країна була захищена", - його слова у розмові з журналісткою Крістіаною Аманпур в етері CNN.
Він зазначив, що така заява пролунала на тлі того, як вся дипломатична команда президента США працює над тим, щоб захистити Україну від можливого російського вторгнення.
"Я не підрахую скількома різними шляхами президент Байден зачіпав це питання, і Держдепартамент, який дав чітко зрозуміти українському президенту, що для нас є пріоритетом безпека його країни. Ні, звісно, ми не будемо відправляти сотні й тисячі американських військових, … але ми робимо усе, щоб бути впевненими, що Україна захищена. Тож я хвилююся з приводу деяких твітів, які ми бачимо від Зеленського. Я не думаю, що вони конструктивні", - сказав сенатор Мерфі.
* * *
Дятел здатний здійснювати удари по дереву зі швидкістю 20-25 разів на секунду, що удвічі перевищує швидкість роботи кулемета. Середня кількість ударів - 12 000 за день. Це я про зовнішню політику Зеленського - багато ударів головою по дереву без жодного результату. На відміну від дятла.
Не можешь ,йди геть, не став Україну у жертву своїм кловунськім амбіціям,час веселощів та приколів минув, не нащо інще дурень не здатний.
_Мерзавец!
ØØН
ООН и есть самый главный терорист планеты Земля.
поэтому гатереш не надо ля-ля...
ВСЕ: - Россия должна вывести войска из Украины;
Лавров: - та какие войска, нет там наших войск;
- у нас есть факты.
- вы ошибаетесь, у вас нет доказательств..........
Председатель: -Какие будут предложения?
Лавров(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!Лавров: (срёт на стол перед представителем Украины) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Лавров: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Лавров: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Лавров: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированы!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Генсека ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны Европы!
Лавров: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники Пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Лавров: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Лавров: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
@http://blog.meta.ua/users/i2364149/
Аж страшно.
а може просто прикидується і відробляє 30-срібних як різні шрьодери....