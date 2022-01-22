Гутерриш о РФ и Украине: Любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, убежден, что этого не произойдет

В мире наблюдается "новая форма умеренного противостояния", но это не похоже на Вторую Мировую или Холодную войну.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Никакого военного вмешательства в этом контексте не должно быть. Я считаю, что дипломатия является путем решения проблем. Конечно, любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, и я надеюсь, что этого не произойдет при нынешних обстоятельствах. Я убежден, что этого не произойдет, и очень надеюсь, что я прав", - заявил генеральный секретарь ООН.

На вопрос журналистки "Голоса Америки", как ООН будет защищать свой персонал в Украине в случае российского вторжения, Гутерриш ответил: "Конечно, при определенных обстоятельствах, когда существуют риски в разных местах мира, мы принимаем определенные меры безопасности. Это делается во многих частях мира. На данный момент я настаиваю: все мы должны сконцентрироваться на том, чтобы избежать конфронтации, которая была бы чрезвычайно отрицательна для всех, и создать условия для дипломатического решения проблемы".

Журналисты спросили генсека ООН, находится ли мир на краю новой холодной войны.

"Не на краю, – ответил Антонио Гуттериш, – но мы наблюдаем новую форму".

"Я бы не назвал это Холодной войной. Я бы наверняка назвал это новой формой умеренного противостояния. Это не похоже на Вторую Мировую войну... на Холодную войну. В Холодной войне было определенное количество правил. Это было между двумя блоками (стран. - Ред.), эти два блока имели структуру. Каждый из них имел свой военный альянс. Там были четкие правила и четкие механизмы избежания конфликта", - добавил генсек ООН.

По его словам, нынешние отношения между Западом и Россией более хаотичны и менее предсказуемы.

"То, что происходит сейчас, более хаотично и менее предсказуемо. У нас нет инструментов для борьбы с кризисом, и одновременно, мы живем в опасной ситуации".

Гутерриш выразил надежду, что нынешняя конфронтация не приведет к бедам для всех стран.

Комментируя перспективы присоединения ООН к урегулированию ситуации, генеральный секретарь Гутерриш ответил, что Организацию объединенных наций изначально не вовлекали в мирное урегулирование.

"Есть формат, в котором проходят переговоры в контексте, о котором мы говорим. Этот формат базируется на Минских соглашениях и так называемой "нормандской четверке". Всегда было ясно, что члены "нормандской четверки" - это Германия, Франция, Россия и Украина, и что это не были переговоры в рамках ООН. Так что ООН не... нет резолюции, которая бы это поддерживала. Никогда не было согласования сторонами ООН как формального посредника в этой ситуации", - так Антонио Гутерриш объяснил, почему ООН не вовлекается в мирное урегулирование ситуации в Украине.

При этом он добавил: "Одна вещь, которую я могу гарантировать, что мой офис всегда доступен, чтобы способствовать уменьшению напряжения".