РУС
Гутерриш о РФ и Украине: Любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, убежден, что этого не произойдет

В мире наблюдается "новая форма умеренного противостояния", но это не похоже на Вторую Мировую или Холодную войну.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Никакого военного вмешательства в этом контексте не должно быть. Я считаю, что дипломатия является путем решения проблем. Конечно, любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, и я надеюсь, что этого не произойдет при нынешних обстоятельствах. Я убежден, что этого не произойдет, и очень надеюсь, что я прав", - заявил генеральный секретарь ООН.

На вопрос журналистки "Голоса Америки", как ООН будет защищать свой персонал в Украине в случае российского вторжения, Гутерриш ответил: "Конечно, при определенных обстоятельствах, когда существуют риски в разных местах мира, мы принимаем определенные меры безопасности. Это делается во многих частях мира. На данный момент я настаиваю: все мы должны сконцентрироваться на том, чтобы избежать конфронтации, которая была бы чрезвычайно отрицательна для всех, и создать условия для дипломатического решения проблемы".

Читайте также: Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg

Журналисты спросили генсека ООН, находится ли мир на краю новой холодной войны.

"Не на краю, – ответил Антонио Гуттериш, – но мы наблюдаем новую форму".

"Я бы не назвал это Холодной войной. Я бы наверняка назвал это новой формой умеренного противостояния. Это не похоже на Вторую Мировую войну... на Холодную войну. В Холодной войне было определенное количество правил. Это было между двумя блоками (стран. - Ред.), эти два блока имели структуру. Каждый из них имел свой военный альянс. Там были четкие правила и четкие механизмы избежания конфликта", - добавил генсек ООН.

По его словам, нынешние отношения между Западом и Россией более хаотичны и менее предсказуемы.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации

"То, что происходит сейчас, более хаотично и менее предсказуемо. У нас нет инструментов для борьбы с кризисом, и одновременно, мы живем в опасной ситуации".

Гутерриш выразил надежду, что нынешняя конфронтация не приведет к бедам для всех стран.

Комментируя перспективы присоединения ООН к урегулированию ситуации, генеральный секретарь Гутерриш ответил, что Организацию объединенных наций изначально не вовлекали в мирное урегулирование.

"Есть формат, в котором проходят переговоры в контексте, о котором мы говорим. Этот формат базируется на Минских соглашениях и так называемой "нормандской четверке". Всегда было ясно, что члены "нормандской четверки" - это Германия, Франция, Россия и Украина, и что это не были переговоры в рамках ООН. Так что ООН не... нет резолюции, которая бы это поддерживала. Никогда не было согласования сторонами ООН как формального посредника в этой ситуации", - так Антонио Гутерриш объяснил, почему ООН не вовлекается в мирное урегулирование ситуации в Украине.

Читайте также: Постпред США при ООН Томас-Гринфилд уверена в возможности дипломатического решения российско-украинского конфликта

При этом он добавил: "Одна вещь, которую я могу гарантировать, что мой офис всегда доступен, чтобы способствовать уменьшению напряжения".

ООН (4229) Гутерриш Антониу (351)
+33
Ему от слабоумия лечиться надо, а не интервью давать!
22.01.2022 21:29 Ответить
+28
ООН давно деградировала, превратившись в жалкую пародию.
Произошло это довольно давно, но со стороны не было заметно.
Как только Украина подверглась российской агрессии, мы сразу же поняли что надеятся на ООН, нет никакого смысла.
Даже Лига Наций оказалась способна хоть на какой то поступок:
за развязывание войны из ее состава исключили Германию, Италию и СССР.
А эти, только в лужу пердят.
22.01.2022 21:40 Ответить
+24
Нідерланди щойно розірвали з ФРН відносини у питанні постачання зброї Україні та відійшли від заборони на експорт летальних озброєнь! Дякуємо!
22.01.2022 21:34 Ответить
Ему от слабоумия лечиться надо, а не интервью давать!
22.01.2022 21:29 Ответить
Одно другому не мешает...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:40 Ответить
Что то в этом есть...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:02 Ответить
+ старческий моразм и охренло высокооплачиваемое безделие (как то то , чем анимается ООН работой не назовешь)
показать весь комментарий
22.01.2022 22:27 Ответить
Украина вторглась в россию.фантастика!
показать весь комментарий
23.01.2022 03:04 Ответить
Найобразливіше, що весь світ скидається і платить колосальні кошти на утримання цієї затратної і неефективної структури (ООН)
показать весь комментарий
23.01.2022 14:26 Ответить
********** прихвостень что еще мог сказать.оон-это такая же зашкваренная организация как и одыкаб.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:32 Ответить
ссср туди і не приймали
показать весь комментарий
22.01.2022 21:50 Ответить
18 сентября 1934 г. общее собрание Лиги Наций приняло постановление о приёме СССР в Лигу и включении его представителя в её Совет в качестве постоянного члена.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:51 Ответить
Японию выкинули
показать весь комментарий
22.01.2022 21:56 Ответить
Не вписал, но тем не менее хоть что то сделали.
И это при то, что возможности Лиги Наций, были куда скромнее.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:57 Ответить
"Да, да, да! В землю закопал и надпись написал!" ©
показать весь комментарий
22.01.2022 21:33 Ответить
Який там зараз рівень занепокоєності? Бо ж не ляжу спати поки не дізнаюсь
показать весь комментарий
22.01.2022 21:33 Ответить
Нідерланди щойно розірвали з ФРН відносини у питанні постачання зброї Україні та відійшли від заборони на експорт летальних озброєнь! Дякуємо!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:34 Ответить
- Не пойму я одного - чего американцы нас пугают санкциями?... Напечатали-бы кучу долларов, и рассыпали-бы, над Россией... Половина "патриотов России" затоптала бы друг друга в очередях у "обменников", а другая половина - в очередях у ликёро-водочных магазинов...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:02 Ответить
23.01.2022 03:14 Ответить
23.01.2022 08:20 Ответить
Ну ты сказочный фантазёр!
показать весь комментарий
23.01.2022 08:09 Ответить
Тобі видніше!
показать весь комментарий
23.01.2022 08:21 Ответить
це вже сталося, 1 березня в 2014 році
показать весь комментарий
22.01.2022 21:36 Ответить
Дед в есесере застрял головой
показать весь комментарий
23.01.2022 01:38 Ответить
20 лютого - офіційна дата початку російської агресії в Криму в 2014 році. З 20.02.2014 РФ, як країна-агресор, знаходиться за межами міжнародного права. Хоча, насправді, РФ зафіксувала свій статус країни-агресора ще з 1992 року, з Придністров'я.
показать весь комментарий
28.01.2022 01:59 Ответить
22.01.2022 21:38 Ответить
Якщо він не помітив, нехай хтось там скаже йому, що
вторгнення однієї країни до іншої вже відбулося у 2014-му.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:39 Ответить
Байден- если росия захватит небольшую территорию Украины то санкций не будет...
зэбил - если росия нападет то ничего страшного не будет лишь только Харьков заберут...

ВСЁ УЖЕ ПОРЕШАЛИ?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:39 Ответить
Байден ничего подобного не говорил. Есть ссылка?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:42 Ответить
"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется - и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать, - сказал Байден. - Но если они действительно сделают то, на что они способны… Для России будет катастрофой вторжение в Украину".

Одно дело, если это будет ограниченное вторжение -то это типа ничего такого -а Но если они действительно сделают то, на что они способны…
показать весь комментарий
22.01.2022 21:50 Ответить
Простите, я просил ссылку, а не набор буковок.
Спасибо.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:52 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-60064823 https://www.bbc.com/russian/news-60064823

показать весь комментарий
22.01.2022 21:53 Ответить
Русский BBC - это лайт версия раши тудей. Интересно посмотреть что на самом деле сказал Байден
показать весь комментарий
22.01.2022 21:55 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 21:57 Ответить
"He told a news conference Mr Putin would pay a "serious and dear price" for invading, but indicated a minor incursion might be treated differently. "

В английской версии акценты расставлены совсем по другому.

А если послушать тот кусок выступления Байдена с его интонациями, то становится понятно, что основной акцент идёт на "it will be disaster for russia" а не на оговорки про разные типы вторжения.
Кроме того, кибератаки, взлом баз и "минирование" школ американцы тоже относят к "incursions" и естественно, что на такие вторжения ответ будет не военный.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:05 Ответить
Все правильно ти кажеш, і ще Байден сказав,Як що хоч один солдат вступить на УКРАЇНСЬКУ землю, Донбас і Крим зараз не рахують, мокшанцям буде повний піздець!!!!!!!зараз багато ботів тут шастає!!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:24 Ответить
зачем ты мне переведёшь клоун?я английский в отличие от тебя знаю и факт остается фактом сначала бидон сказал так как сказал а потом после возмущения американской политической системы псаки пришлось оправдываться типа вы не так его поняли и т.д . т.п
показать весь комментарий
23.01.2022 00:30 Ответить
И желательно на ресурс из США а не из рашки. Вы же понимаете по английски?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:52 Ответить
да еще как говорил...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:54 Ответить
У вас тоже трудности с пониманием английского? Или вы всегда работаете в паре с Voc Vox?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:08 Ответить
А, крім вологоо Пердежу,щось Є?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:06 Ответить
Яка глибока думка- вторгнення не відповідае міжнародному праву!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:39 Ответить
.. и поэтому его не будет
Чувак походу с начала 21 века из запоя не выходил. Пропустил много интересного.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:41 Ответить
ага...як відрізав!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:42 Ответить
Воно,довго сраку чухало , й проперділося
показать весь комментарий
22.01.2022 22:03 Ответить
Совсем сторчался... несите нового...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:41 Ответить
А то що?!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:43 Ответить
Дурак! Чем он занимался до сих пор, политикой или коров пас на Азорских Островах?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:46 Ответить
В португалії є дуже непогані віна, а ця потвора напевно має свою вінярню!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:30 Ответить
Португальський портвейн лише один раз у житті пробував. Сподобався. Хоча я не любитель солодких вин.
показать весь комментарий
23.01.2022 08:27 Ответить
Портвейн тільки Португальський може бути!
Вас наї#али у совку назвавши оте пойло "Портвейн".
показать весь комментарий
23.01.2022 10:53 Ответить
22.01.2022 21:55 Ответить
Не стоит обращать внимание на блеяние старых олигфренов, в этой абсолютно никчемной организации. Не имеет никакого значения, являются их слова "поддержкой" Украины или нет, толку от них НОЛЬ АБСОЛЮТНЫЙ! В этой маразматической организации страна убивающая по всему миру, и захватившая часть территории суверенного государства, с которым был договор о "дружбе и сотрудничестве", имет право вето. Поле начала войны посмотрел 15 минут заседания, больше не смог, побоялся, что выброшу телевизор.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:56 Ответить
Нема слів. ООН.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:59 Ответить
Час забувати про цю псилікарню
показать весь комментарий
22.01.2022 22:02 Ответить
Не выйдет.
Организацию с бюджетом в 3 миллиарда, так просто не закрыть.
Сотни ранговых политиков вступятся за эту кормушку.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:06 Ответить
Нова буде
показать весь комментарий
22.01.2022 22:09 Ответить
Так в новую, можно и не попасть!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:11 Ответить
Підуть воювати
показать весь комментарий
22.01.2022 22:19 Ответить
Нікчема
Повторюється розпаленя 2ї Світової,а китайській відбиті маитрі:-нова хворма.
Щоб,тебе,ковидом прибрало
показать весь комментарий
22.01.2022 21:59 Ответить
Гутерриш,старческий моразм.Он живет еще первой мировой как и большенство членов ООН которые практически руководят миром находясь умом в начале 19-го века.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:04 Ответить
Тут на территории Украины находится много ядерных объектов, а расейские ракеты такие неточные, так что Запад не стесняйтесь, давайте железные купола, хуже не будет, уж вам то точно.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:05 Ответить
Спочатку Путін зігнав військовий хлам зі всіх куточків Росії. Потім його звісно хтось "спровокує". А ці дауни будуть рік розбиратися "Хто це зробив? Чи точно Росія?".
Щось таке буде в цьому цирку, що раніше був поважною організацією. Якщо почнеться заворушка.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:07 Ответить
Така ,ж,срань,як Ліга Нацй
показать весь комментарий
22.01.2022 22:11 Ответить
Схоже, у нас тут чергова дипломатична перемога...
Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який нещодавно відвідав Київ, відреагував на твіт Зеленського, в якому той виправив свого американського колегу Джо Байдена щодо слів про "незначну агресію".
"Мене турбує, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у суперечках в Twitter з американськими лідерами, ніж у тому, щоб його країна була захищена", - його слова у розмові з журналісткою Крістіаною Аманпур в етері CNN.
Він зазначив, що така заява пролунала на тлі того, як вся дипломатична команда президента США працює над тим, щоб захистити Україну від можливого російського вторгнення.
"Я не підрахую скількома різними шляхами президент Байден зачіпав це питання, і Держдепартамент, який дав чітко зрозуміти українському президенту, що для нас є пріоритетом безпека його країни. Ні, звісно, ми не будемо відправляти сотні й тисячі американських військових, … але ми робимо усе, щоб бути впевненими, що Україна захищена. Тож я хвилююся з приводу деяких твітів, які ми бачимо від Зеленського. Я не думаю, що вони конструктивні", - сказав сенатор Мерфі.
* * *
Дятел здатний здійснювати удари по дереву зі швидкістю 20-25 разів на секунду, що удвічі перевищує швидкість роботи кулемета. Середня кількість ударів - 12 000 за день. Це я про зовнішню політику Зеленського - багато ударів головою по дереву без жодного результату. На відміну від дятла.








22.01.2022 22:08 Ответить
Говорят, розовая пони, розовая пони, что за розовая пони такая, а ее, оказывается, звать Гутирриш...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:09 Ответить
Зелений дятел знов має надію,що хось буде воювати замість нього.А що дивуватися з уклоніста?
Не можешь ,йди геть, не став Україну у жертву своїм кловунськім амбіціям,час веселощів та приколів минув, не нащо інще дурень не здатний.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:11 Ответить
Дурнику,аби з дудкою побігати й в барабанчик погрюкати
показать весь комментарий
22.01.2022 22:15 Ответить
Ви чуєте, і це генсек оон, замість того щоб скликати срочно совбез, воно соплі жує, то як з якимсь пенсіонером розмовляти якому все по хєру, аби йому було що поїсти!!!!!! Висновок....Україна воює сама, США, БРИТАНІЯ, страни прибалтики, Канада, ще пару країн нам допомагатимуть, не військом а зброєю що теж добре, а від оон тільки співчуття!!!!!Висновки робіть самі!!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:13 Ответить
"Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться"
_Мерзавец!
ØØН
показать весь комментарий
22.01.2022 22:17 Ответить
Купили московити за криваві срублі й цього. А може педофіл й у ***** є відео з їм.... варіантів два : гроші або компромат.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:56 Ответить
ООН,эта организация вражеская всему человечеству.Войны,голодание 1/4 населения планеты для них херня.Войны и захват чужих територий разрешено исключительно странам усасникам этой организации а ели рыпнутся кто-то другой из не их круга то их признают терористами и захватчиками и разрешат членам своей банды ввести,,миротворческие,,войска и довести страны до голода и краха.
ООН и есть самый главный терорист планеты Земля.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:18 Ответить
Чем ООН помешало захвату Крыма чисти луганской и донецкой области....? издало резолюцию и выставила её на голосование где расея априори имеет право вето....
поэтому гатереш не надо ля-ля...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:19 Ответить
Заседание совбеза ООН
ВСЕ: - Россия должна вывести войска из Украины;
Лавров: - та какие войска, нет там наших войск;
- у нас есть факты.
- вы ошибаетесь, у вас нет доказательств..........
Председатель: -Какие будут предложения?
Лавров(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!Лавров: (срёт на стол перед представителем Украины) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Лавров: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Лавров: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Лавров: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированы!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Генсека ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны Европы!
Лавров: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники Пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Лавров: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Лавров: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
@http://blog.meta.ua/users/i2364149/
22.01.2022 22:21 Ответить
не прошло и 8 лет как чувак решил в форточку выглянуть.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:21 Ответить
Дедуле кофейку с печенюшками пора пить, впрочем как и всей этой бесполезной организации.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:24 Ответить
всё руководство объединённого запада болеет...для реакции им нужно,шоб трижды нагадили под дверью,позвонили и бумажку попросили...бо у них майка короткая.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:42 Ответить
Який вумний...
Аж страшно.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:11 Ответить
Если главой такой организации выбирают недоразвитого, тогда что можно сказать о её политике.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:20 Ответить
Це вже сталось у 2014р,повернись на землю -дебіл.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:40 Ответить
Новый раунд озабоченности
показать весь комментарий
23.01.2022 00:17 Ответить
а що ще міг сказати головний євнух планети ?
показать весь комментарий
23.01.2022 05:59 Ответить
Гутерріш ще не знає яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...

а може просто прикидується і відробляє 30-срібних як різні шрьодери....
показать весь комментарий
23.01.2022 12:23 Ответить
 
 