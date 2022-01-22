На первом этапе Великобритания предоставит Украине два противоминных корабля и вооружение для них, - посол Пристайко

Военная помощь, которую Украина получает от Великобритании, способствует укреплению украинского сектора безопасности.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат акцентировал, что подписанное в Лондоне соглашение на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов должен оперативно ратифицировать украинский парламент.

"Соглашение на 1,7 млрд фунтов стерлингов подписано было в Лондоне. И оно сейчас будет проходить ратификацию в парламенте. Я надеюсь, что наши коллеги из украинского парламента оперативно это сделают. Нам нужно двигаться быстрее", - подчеркнул он.

На первом этапе в Украину доставят два противоминных корабля.

"На первом этапе это будет два противоминных корабля, которые уже готовы, которые сейчас проходят доустройство на подразделениях компании Babcock. На днях я встречался с руководством этой компании. Мы подтвердили готовность к переходу на следующий этап – технические, строительные работы на местах, где будет расположено два порта: один - в Черном, один - в Азовском море. Дальше - поставки вооружения для этих кораблей и строительство новых кораблей. Часть будет построена в Великобритании, а часть будут строить уже в Украине", - продолжил Пристайко.

Получение ракет откроет Украине ряд новых перспектив.

"Во-первых, у нас вообще не было возможности противостоять ракетному вооружению кораблей. Эти противокорабельные ракеты действуют примерно так же, как противотанковые ракеты. Преимущество этих ракет в том, что они работают по принципу "выстрелил и забыл". То есть она сама может отслеживать несколько мишеней. Они будут установлены на моторные бронированные лодки - это скоростные катера, которым так называемый москитный эффект позволяет одновременно атаковать несколько мишеней", - уточнил он.

В случае атаки со стороны моря эти ракеты будут задействованы в первую очередь.

"Мы надеемся, что эти возможности на первом этапе, когда у нас фактически совсем нет Военно-морского флота (который россияне забрали в Крыму), будут нашим первым ответом на возможную атаку со стороны моря", - подытожил Пристайко.