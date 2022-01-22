РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5689 посетителей онлайн
Новости Война
14 841 94

На первом этапе Великобритания предоставит Украине два противоминных корабля и вооружение для них, - посол Пристайко

На первом этапе Великобритания предоставит Украине два противоминных корабля и вооружение для них, - посол Пристайко

Военная помощь, которую Украина получает от Великобритании, способствует укреплению украинского сектора безопасности.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат акцентировал, что подписанное в Лондоне соглашение на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов должен оперативно ратифицировать украинский парламент.

"Соглашение на 1,7 млрд фунтов стерлингов подписано было в Лондоне. И оно сейчас будет проходить ратификацию в парламенте. Я надеюсь, что наши коллеги из украинского парламента оперативно это сделают. Нам нужно двигаться быстрее", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие, - Кулеба

На первом этапе в Украину доставят два противоминных корабля.

"На первом этапе это будет два противоминных корабля, которые уже готовы, которые сейчас проходят доустройство на подразделениях компании Babcock. На днях я встречался с руководством этой компании. Мы подтвердили готовность к переходу на следующий этап – технические, строительные работы на местах, где будет расположено два порта: один - в Черном, один - в Азовском море. Дальше - поставки вооружения для этих кораблей и строительство новых кораблей. Часть будет построена в Великобритании, а часть будут строить уже в Украине", - продолжил Пристайко.

Получение ракет откроет Украине ряд новых перспектив.

"Во-первых, у нас вообще не было возможности противостоять ракетному вооружению кораблей. Эти противокорабельные ракеты действуют примерно так же, как противотанковые ракеты. Преимущество этих ракет в том, что они работают по принципу "выстрелил и забыл". То есть она сама может отслеживать несколько мишеней. Они будут установлены на моторные бронированные лодки - это скоростные катера, которым так называемый москитный эффект позволяет одновременно атаковать несколько мишеней", - уточнил он.

Читайте также: Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW. ИНФОГРАФИКА

В случае атаки со стороны моря эти ракеты будут задействованы в первую очередь.

"Мы надеемся, что эти возможности на первом этапе, когда у нас фактически совсем нет Военно-морского флота (который россияне забрали в Крыму), будут нашим первым ответом на возможную атаку со стороны моря", - подытожил Пристайко.

Великобритания (5094) оружие (10405) Пристайко Вадим (500)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
Боже бережи королеву！Слава Україні



показать весь комментарий
22.01.2022 22:44 Ответить
+41
Черговий респект британцям. Уінстон Черчилль може пишатися своїми нащадками 😀
показать весь комментарий
22.01.2022 22:46 Ответить
+39
Героям слава !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже бережи королеву！Слава Україні



показать весь комментарий
22.01.2022 22:44 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:57 Ответить
"...підписану в Лондоні угоду на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів має оперативно ратифікувати український парламент. "..

та щааааз! слуги урода - на сейшелах, отдыхают..
Что им - бросать всё и возвращаться?
А сколько отката дадут от 1.7 млрд.фунтов?
Нисколько?
Тогда зайдите на следующей неделе.. после майских праздников...
показать весь комментарий
22.01.2022 23:13 Ответить
п.с. жаль, что 170 лет назад в Крыму не надавали рашке по сосалам...
История пошла бы совсем иным путем...
показать весь комментарий
22.01.2022 23:16 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 23:45 Ответить
Молодчинка! Три комментария подряд! И за каждый полагается шоколадка или конфетка. Особенно понравился первый комментарий - наверное, из своего очка его выковырял.
показать весь комментарий
23.01.2022 09:50 Ответить
Иди туалет мыть, цапа
показать весь комментарий
23.01.2022 11:56 Ответить
кто про что, а кацапы сразу про свои скрепы очковые
что, лишнехромосомное, ссышься под расейской тряпкой постить в Украине - под впн на бутылке сидишь?
показать весь комментарий
23.01.2022 14:18 Ответить
Слышь, сладкоежка! За комменты, в которых не упоминается ЗЕ, конхвет не будет.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:02 Ответить
бедняжко кацап, и как ты теперь выживешь, ась?))
снова торговать собой на бутылке будешь, под впн германии
держи своих любимых *идеров)
показать весь комментарий
23.01.2022 22:50 Ответить
Черговий респект британцям. Уінстон Черчилль може пишатися своїми нащадками 😀
показать весь комментарий
22.01.2022 22:46 Ответить
Їх потоплять за хвилини, вони потрібні не бідній країні, яка вже має флот для його підсилення. На порядок були би корисні дивізіони "Нептун" на узбережжі.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:59 Ответить
Думаю у Великобритании нет ни одного дивизиона "Нептун". Поэтому предоставить их Украине они не могут.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:02 Ответить
У них есть зато Гарпуны .НО ставить их на новые строящиеся катера они видимо не будут . А будут ставить на них обычные ПТРК а НЕ ПКР . Хеллфайр это классический ПТРК . А нужны ,,нептун,, или Гарпун . Но в данном случае к британцам вопросов нет , они продвигают свою концепцию и видение ситуации помогая при этом нам .Вопросы есть к руководству нашей страны и тем специалистам которые отвечают за продвижение нашей концепции и влияют на заказы вооружения для оснащения ВМФ ВСУ
показать весь комментарий
23.01.2022 11:31 Ответить
Давайте, розказуйте побільше кацапам скільки, якої та куди постачають Україні зброї...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:46 Ответить
Ну, русне все равно Дерьмак либо Демченко все доложат.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:47 Ответить
Как орденоносец Демченко (за заслуги 2 степени) может быть агентом русни?
https://www.5.ua/amp/suspilstvo/poroshenko-nahorodyv-ministra-kultury-dekilkokh-radnykiv-ta-chynovnykiv-podrobytsi-192033.html
показать весь комментарий
22.01.2022 22:57 Ответить
Как Власов?
показать весь комментарий
23.01.2022 11:58 Ответить
На Власова мне наплевать. Я не понимаю как такой "патриот" Порошенко награждал орденами таких деятелей как Савченко и Демченко?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:05 Ответить
А разве не "патриотка" Йуля носилась с Сявченко и готовила подання на награду?
Демченко.... Это тот, которого неолигарх и "патриот" Зе, назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Этот-
показать весь комментарий
23.01.2022 13:20 Ответить
заодно и путлерюгенд берлинский нагните...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:46 Ответить
британці досить різко налаштовані проти московії
на відміну від французів і німців, у яких дуже сильні економічні звязки з московитвми і які вони не будуть розривати
показать весь комментарий
22.01.2022 22:49 Ответить
А Переворотько будет свои экономические связи с московией разрывать?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:52 Ответить
Зеленський давно розірвав на відміну від бариги пятого
показать весь комментарий
22.01.2022 22:54 Ответить
А, так "скоты" не на главных пропагандонских каналах страны-помойки продаются
показать весь комментарий
22.01.2022 22:55 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 23:00 Ответить
😂
показать весь комментарий
22.01.2022 22:56 Ответить
ну ты и серешь...

Полным ходом идёт постановка Украины в зависимость от электроэнергии и газа из паРаши закупкой на МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ...

а воно тут сэрэ...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:58 Ответить
пойди морду вытри ЗЕбилл...
показать весь комментарий
22.01.2022 23:15 Ответить
это типа сватов-7, или квартир в крыму и расеи, в подмосковьи?
показать весь комментарий
22.01.2022 23:31 Ответить
- "Зеленський давно розірвав...."
*********************************************
Серйозно??? "Давно" кажеш..... На, дивись (2014р., 2015р., 2016р., 2017р.)
показать весь комментарий
23.01.2022 00:39 Ответить
Додано:

https://esquire.ru/movies-and-shows/313563-svaty-7-stali-samym-populyarnym-teleserialom-2021-goda-v-rossii/#part0
показать весь комментарий
23.01.2022 00:43 Ответить
Ах ты ж русня паршивая гнилая...
показать весь комментарий
23.01.2022 07:40 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 22:50 Ответить
тебе малороса дрищавого забув спитати.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:58 Ответить
вон нах, дрысня обоссанная
показать весь комментарий
22.01.2022 22:59 Ответить
та воно і так не встигає миться... а тут ще і на Цензор заходить... садомазохіст якийсь.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:09 Ответить
Что с САП?🤣🖕
показать весь комментарий
22.01.2022 23:01 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 22:58 Ответить
Ну а что делать, если видишь большинство моряков предателями и перебежчиками оказались. И ето тот род войск который всегда считался самым верным присяге.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:04 Ответить
Было достаточно времени с 2015 года, только предыдущее руководство не планировало ни строить ни покупать большие корабли.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:08 Ответить
ну подскажи говнокомандующему по быстрому настроить авианосцев и летите "всех бомбить"
показать весь комментарий
22.01.2022 23:16 Ответить
ПНХ бот ЗЕбильный
показать весь комментарий
22.01.2022 23:21 Ответить
Ватный длбб ,на тот момент были другие приоритеты ,надо было возродить сухопутную армию, одеть,обуть и накормить
показать весь комментарий
23.01.2022 07:44 Ответить
разве вам, зебилы, не сказали, что в 2015 году за подобные корабли нужно было заплатить..
И может те самые 1.7 млрд.фунтов
А денег на них - НЕ было, потому что лет за 6 до этого подобные тебе долп*йбы привели к власти януковоща
Более того, в 2015 году деньги нужны были на намного БОЛЕЕ актуальные вещи для ЗСУ, чем противоминные корабли.
Впрочем, этих кораблей в Британии еще и не начинали строить

п.с. зебилы слишком примитивны в "мышлении", особенно если вспомнить какой поднялся восторженный вой у них, когда зеЛох предложил "строить авианосцы и лететь всех бАмбить!"
показать весь комментарий
22.01.2022 23:23 Ответить
Та не, Петя в команде Овоща как раз был, если кто-то забыл. Деньги дают в кредит и можно было подписывать если думать о защите страны. Петя о другом думал, к сожалению.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:30 Ответить
зебил, ты бы перестал повторять фейки скабеевой..
Или ты уже "забыл", откуда тебе методички присылают?
ты еще начни верещать о пленках деркача, того самого, что Госдеп назвал "агентом расеи"..
Ах да, о них сейчас не кошерно орать, а вот раньше ты и тебе подобные полгода их повторяли, верно?
показать весь комментарий
22.01.2022 23:33 Ответить
*Петя*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар,чмо рашистское...
показать весь комментарий
23.01.2022 07:46 Ответить
Какие бронированные лодки? Выже сказали, что арт катера гюрзы это говно, и даже директора завода Кузни посадили. А одну гюрзу до сих пор даже в строй не ввели. Уже они хорошими стали?)
показать весь комментарий
22.01.2022 23:02 Ответить
Очевидно речь о тральщиках идёт. Но сумма в лярд с гаком даже удивила. Это полтора миллиарда долларов. Вроде так понял.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:03 Ответить
1.7 млрд.фунт = 2.3 млрд.долл.

курс 1.3550
но не в этом суть..
1.7 млрд фунтов это на ВСЮ программу помощи, включая эти корабли
показать весь комментарий
22.01.2022 23:25 Ответить
Да, там целая программа по созданию флота.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:29 Ответить
Та я по старинке посчитал. По далёкой молодости и работе в те годы в ЧМП. На 1980г примерно условно по валюте подработать было не раз. 1 дол=5р-5,50к, анг. фунт=7руб и марка ФРГ=2р или для чайников пусть по 2,50. Чеки ВТБ (магазины Торгмортранса для моряков) 1 чек по 13-15 руб продать. Чеки ВО. Внешпосылторг. (магазины. Берёзка) 1 чек=2,20 в среднем или для завмагов по 2,50 или даже по трояке. Но с 1986 лафа по Берёзкам кончилась. Стал проникать доллар и бартер, и эти магазины в 1988 стали закрываться. Ну и муть что печатали для совков таёжных в Известиях каждый месяц про доллар по 64коп---вызывал взрывы смеха у моряков, лётчиков, спортсменов и даже дипломатов---правда ржали они тихо---знали почему.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:46 Ответить
Разминирование акватории сейчас первоочередная задача конечно.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:05 Ответить
За такие бабки вместо двух тральщиков непонятно нафиг нам нужных, можно было кучу хорошего вооружения в том числе такое нужное ПВО и беспилотники закупить
показать весь комментарий
22.01.2022 23:06 Ответить
Так тральщик нужен в первую очередь. Иначе флот тогда совсем не нужен и о море можно забыть.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:15 Ответить
сначала прочти весь текст, а не только заголовок
"Угода на 1,7 млрд фунтів стерлінгів підписана була в Лондоні. І вона зараз буде проходити ратифікацію в парламенті.
....На першому етапі в Україну доставлять два протимінні кораблі.

"На першому етапі це буде два протимінних кораблі, які вже готові, які зараз проходять дооблаштування на підрозділах компанії Babcock. Днями я зустрічався з керівництвом цієї компанії.
Ми підтвердили готовність до переходу на наступний етап - технічні, будівельні роботи на місцях, де буде розташовано два порти: один - у Чорному, один - в Азовському морі.

Далі - постачання озброєння для цих кораблів і будівництво нових кораблів.
Частина буде побудована у Великій Британії, а частину будуватимуть вже в Україні", - продовжив Пристайко.

Одержання ракет відкриє Україні низку нових перспектив.

"По-перше, у нас взагалі не було можливості протистояти ракетним озброєнням кораблів. Ці протикорабельні ракети діють приблизно так само, як протитанкові ракети. Перевага цих ракет у тому, що вони працюють за принципом "вистрілив і забув". Тобто вона сама може відстежувати декілька мішеней. Вони будуть встановлені на моторні броньовані човни - це швидкісні катери, яким так званий москітний ефект дає змогу одночасно атакувати кілька мішеней", - уточнив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3311604
показать весь комментарий
22.01.2022 23:30 Ответить
Mogli ecio amerikosi submarini postavit Ukraine,u nix jest s tomagavkami kotoryje s Ciornogo moria mogli bi kreml popast jesli nuzno bylo
показать весь комментарий
22.01.2022 23:06 Ответить
Слушай, ты не вылазишь из этого форума, тебе подарить клавиатуру с кириллицей?
показать весь комментарий
22.01.2022 23:16 Ответить
Luce kupi slovar po angliski,tolku budet pobolse
показать весь комментарий
22.01.2022 23:35 Ответить
Vot kakoj jazyk v mire jest glavni?Konecno angliski s etim jazykom vezde projdios,a vot ruski jest malo komu poniatni>Ukraine toze mnogyje xoroso govorit na angliskom takze, kto skole ucilis
показать весь комментарий
22.01.2022 23:45 Ответить
Да я же не к тому... просто читать тяжело. Есть такой термин - читабельный сайт или нет, т.е. комфортно посетителю или он сразу свалит. Вот и все, никакой политики)
показать весь комментарий
22.01.2022 23:51 Ответить
Ja vet ne ruski sto kirilicoj pisal,pisu svojimi bukvami sto u nas jest.Vse dolzni znat latyniu po mojemu
показать весь комментарий
22.01.2022 23:56 Ответить
Ок. Не вопрос. Нужно - прочитаем)
показать весь комментарий
22.01.2022 23:59 Ответить
Vot vase imia i familija toze na latyni napisano
показать весь комментарий
22.01.2022 23:57 Ответить
От де наші братні країни і братній народ США, Англія,Литва,Естонія,Латвія,Польща.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:07 Ответить
Канада, Австралія,Туреччина.
показать весь комментарий
23.01.2022 03:08 Ответить
Англія Великобританія!
показать весь комментарий
23.01.2022 03:09 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 23:24 Ответить
вот ізіт зеленській? ітс ізіт грей Юкркейн наркоман кончений ?
показать весь комментарий
22.01.2022 23:15 Ответить
а зеленский вообще знает об этом всем?))) каждый позитивный лучше бы посмотрел на арестовича и сделал выводы
показать весь комментарий
22.01.2022 23:22 Ответить
Он просто не пиарится как некоторые. Самолеты просто так летят, только идиот может в это поверить. Петины избиратели.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:25 Ответить
Зеленский не пиарится? Это анекдот? Да он даже на угле, который Гудок привез со своих шахт для своих же электростанций умудрился пропиариться. Так что если хочешь найти идиота, посмотри в зеркало.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:10 Ответить
"На першому етапі Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, - посол Пристайко"-от тепер гавнокамандующій зможе рапортувати усій прагрєсівнай апщєствєннасти, і цівілізаціям бліжнєва космаса шо міннєт!
показать весь комментарий
22.01.2022 23:33 Ответить
Хорошо, что у кораблей штурвал посередине, а не как у автомобилей.

Пусть снятся кремлёвским карликам каждую ночь.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:34 Ответить
..хорошо, конечно.. только что делать с пустым местом - верховным говнокомандувачем и его кротофермой?
показать весь комментарий
22.01.2022 23:42 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 23:47 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 00:06 Ответить
БРАВО КОРОЛЕВА !!!

показать весь комментарий
23.01.2022 00:25 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 00:07 Ответить
Британцы в море разбираются лучше всех в мире, поэтому если говорят тральщик, значит тральщик
показать весь комментарий
23.01.2022 00:30 Ответить
На дорогах України патрулюватиме «секретна» поліція.

Вони їздять без розпізнавальних знаків та проблискових маячків. Патрульні поліцейські вдягнуті у форму.
Такі автомобілі курсують трасами та виявляють порушників, і лише тоді можуть увімкнути мигалки.
показать весь комментарий
23.01.2022 00:47 Ответить
Бівший советский разведчик Юрий Швец каже что РАБссия єто Наркокартель...борящийся за Кокс из Венесуєлі и Колумбии Украина мешает в єтом бизнесе...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:07 Ответить
А здравый смысл где? Зачем нам эти тральщики за такую баснословную сумму? Может этот долбодятел Пристайко объяснит концепцию этого плана: Украина что собралась враз переплюнуть российские силы на море? Кто будет расплачиваться за это удовольствие понятно... И почему мы не можем их строить на своих верфях? С какого перепуга мы должны кормить Великобританию? Ну таких никчемных сраных утырков во власти в Украине еще не было.
показать весь комментарий
23.01.2022 06:49 Ответить
Слава Англії
показать весь комментарий
23.01.2022 07:41 Ответить
Ты перепутал . Колониальные кураторы находятся в рашке а их ценности мы уже видели в Чечне , на Донбассе , Беларуси и в Казахстане .Если их корабли по твоему мусор , то ГуЛаг за поребриком и клептократические монархии по всему бывшему совку это золото ?
показать весь комментарий
23.01.2022 11:50 Ответить
 
 