Вице-адмирал ФРГ Шенбах, заявивший, что Украина якобы не вернет Крым, подал в отставку

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который заявлениями о Крыме спровоцировал дипломатический кризис, уходит в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным BILD, командующий ВМС Германии Шенбах сам инициировал свое увольнение, а министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн приняли это решение.

SPIEGEL уточняет, что и в Минобороны Германии, и в Министерстве иностранных дел были ошеломлены выступлением Шенбаха, поэтому "скоро стало ясно, что это не может остаться без последствий".

Читайте также: Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

Если бы глава ВМС Германии сам не подал в отставку, его уволили бы в начале следующей недели.

Напомним, командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Позже он заверил, что высказал приватную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.