Вице-адмирал ФРГ Шенбах, заявивший, что Украина якобы не вернет Крым, подал в отставку
Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который заявлениями о Крыме спровоцировал дипломатический кризис, уходит в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным BILD, командующий ВМС Германии Шенбах сам инициировал свое увольнение, а министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн приняли это решение.
SPIEGEL уточняет, что и в Минобороны Германии, и в Министерстве иностранных дел были ошеломлены выступлением Шенбаха, поэтому "скоро стало ясно, что это не может остаться без последствий".
Если бы глава ВМС Германии сам не подал в отставку, его уволили бы в начале следующей недели.
Напомним, командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.
Позже он заверил, что высказал приватную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вже працює курьєром у Газпромі
Как офицер, озвучивший военную тайну ФРГ.
Німецький "АРШ", на службі кремлівських фашистів
Знаменитий лінкор Бісмарк також затопили, коли він уже не міг продовжувати бій.
Зараз ті адмірали мабуть у трунах перевертаються!
- "Принцип ООН" правильний, якщо іде "рядовий" конфлікт "на равних", а не проти РФ, яка вже нагло відтяпала частину територій.
- п.3 до купи з ПП-2 показує зацікавленість економіки Німеччини до співробітництва з РФ.