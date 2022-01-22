РУС
Вице-адмирал ФРГ Шенбах, заявивший, что Украина якобы не вернет Крым, подал в отставку

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который заявлениями о Крыме спровоцировал дипломатический кризис, уходит в отставку.

По данным BILD, командующий ВМС Германии Шенбах сам инициировал свое увольнение, а министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн приняли это решение.

SPIEGEL уточняет, что и в Минобороны Германии, и в Министерстве иностранных дел были ошеломлены выступлением Шенбаха, поэтому "скоро стало ясно, что это не может остаться без последствий".

Читайте также: Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

Если бы глава ВМС Германии сам не подал в отставку, его уволили бы в начале следующей недели.

Напомним, командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Позже он заверил, что высказал приватную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.

Германия (7226) Крым (26454) россия (96939)
+82
в том и дело что быстро..
а всякие п*истоболы про скумбрию по 8 грн и говядину по 20, как и прочие "оговорки" самого зеЛоха (за сутки - от "не смотрите вверх, готовьте шашлыки" до "харьков будет захвачен") и до прочих слуг урода - даже не краснеют от своего идиотизма..
22.01.2022 23:08
22.01.2022 23:08 Ответить
+63
Я й не знав, що бумеранги так швидко повертаються
22.01.2022 23:03
22.01.2022 23:03 Ответить
+56
дойчен зольдатен запамятовал как фильтровать свой шпрехен-базарен!
22.01.2022 23:05
22.01.2022 23:05 Ответить
23.01.2022 09:06
23.01.2022 09:06 Ответить
"Хочу быть как Шрёдер!"
23.01.2022 09:44
23.01.2022 09:44 Ответить
От якби цей козел служив в Радянській армії, він би такої херні ніколи б не ляпнув🤔🧐😁 Одна з перших заповідей молодого радянського офіцера - "Молчи,- за умного сойдешь" 😅😂🤣 А цей не змовчав... і що на виході маємо... Ну що маємо ,- те маємо, а так би вийшов з пошаною на свою адміральську пенсію, от в чому таки був правий Задорнов, - які ж вони все-таки тупі... німчура, життя їх таки нічому не навчило
23.01.2022 09:28
23.01.2022 09:28 Ответить
підав у відставку бо пішов на підвищення-
вже працює курьєром у Газпромі
23.01.2022 09:58
23.01.2022 09:58 Ответить
Не вижу повода для ликования. Придет другой. Таких "путинферштееров" там треть немцев. А в правительстве их 90%. Просто все будут молчать, но думать так же само.
23.01.2022 10:09
23.01.2022 10:09 Ответить
Меня удивляет, почему у нас прям законом запретили сказать вслух, что Россия не отдаст Крым, что реально может быть, и от нас это не зависит, это просто констатация фактов. В то же время совершенно безнаказанно можно идти и голосовать за развал Украины, как это делала совковая довбасня. Им безнаказанно можно голосовать за отделение области от Украины, подписаться под этим, что есть наглым нарушением закона, выйти на митинг и требовать развалить страну, звать танки Путина - и им за это ничего. Они нарушили закон, самые настоящие преступники- сепаратисты, а им хоть бы что, не то что наказания, даже жопы им лижут за наш счёт, Власти делают вид, что это стадо ничего такого не делало. Вместо того, чтобы лишить их украинского гражданства, пенсий и соцвыплат, я уж молчу, что их сажать надо. А безнаказанность, между прочим, порождает беспредел и преступления.
23.01.2022 10:19
23.01.2022 10:19 Ответить
Он должен застрелиться!
Как офицер, озвучивший военную тайну ФРГ.
23.01.2022 10:31
23.01.2022 10:31 Ответить
скотина
23.01.2022 11:21
23.01.2022 11:21 Ответить
Піде служити коком на яхту путіна ...... меркель там вже офіціянтка )))
Німецький "АРШ", на службі кремлівських фашистів
23.01.2022 11:27
23.01.2022 11:27 Ответить
Дааа, не ті вже німецькі офіцери, не ті... Знаєте, у німецькому флоті завжди підносили офіцерську честь і обов'язок. Один епізод: після програшу у Першій світовій від Німеччини вимагали передати весь флот Антанті. Так от, флот приплив у британський порт, а потім за командою всі одночасно затопили свої кораблі... Всього 52 дредноути і крейсери!
Знаменитий лінкор Бісмарк також затопили, коли він уже не міг продовжувати бій.

Зараз ті адмірали мабуть у трунах перевертаються!
23.01.2022 11:28
23.01.2022 11:28 Ответить
На основе собственных разговоров и наблюдений в Германии.... 1) Боюсь предположить, как много жителей понятия не имеют где та Украина и кто с кем воюет. Для большинства ,"война в Украине" и война в Мьянме -события одинаковые и отношения к ним..2)Продолжает действовать комплекс вины за развязывания двух мировых войн. И принцип ООН -"никакого оружия в зону конфликта!" дополняется - "нельзя допустить смерть кого-то от немецкого оружия!" 3)Ну, и ордынская пропаганда агрессивно резвится в медиапространстве ,а нас не слышно.
23.01.2022 11:34
23.01.2022 11:34 Ответить
- п.1 і п.2 зрозумілі і актуальні.
- "Принцип ООН" правильний, якщо іде "рядовий" конфлікт "на равних", а не проти РФ, яка вже нагло відтяпала частину територій.
- п.3 до купи з ПП-2 показує зацікавленість економіки Німеччини до співробітництва з РФ.
23.01.2022 12:22
23.01.2022 12:22 Ответить
Можливо - сплановано. Сказав те, що думають інші, але перед виходом на пенсію. Звичайні німецькі свині, не випадково Британія від них відкололася. Полякам теж, можливо вигідно з ними мати тільки спільний ринок, а так - нудить.
23.01.2022 12:37
23.01.2022 12:37 Ответить
Он так и задумывал, главное было лизнуть из далека и пожанглировать портретами.
23.01.2022 13:47
23.01.2022 13:47 Ответить
А що говорящі голови в Україні, які і про Крим, і про частини Донецької і Луганської областей говорять ще й страшніші, ніж Schönbach, заяви???? Вони нікуди не йдуть??? Їх нікуди не посилають?
23.01.2022 14:04
23.01.2022 14:04 Ответить
А коли у відставку подадуть Кива, Рабінович, Бойко і вся ця братія від яких весь цивілізований світ чує на свою адресу набагато гірші неприйнятні висловлювання.
23.01.2022 14:04
23.01.2022 14:04 Ответить
На одного фашистко-россиского гавнюка в ФРГ стало меньше !!!
23.01.2022 15:02
23.01.2022 15:02 Ответить
Жаль, хороший вояка, небось был. Рубанул правду, а в политике, видать, не силён.
24.01.2022 01:48
24.01.2022 01:48 Ответить
Достойная замена Шредеру
27.01.2022 12:14
27.01.2022 12:14 Ответить
