Люди, получившие бустерную дозу вакцины от COVID-19, имеют самую высокую защиту от заражения штаммами "Дельта" и "Омикрон", - правительственное исследование США

Люди, получившие бустерную дозу вакцины от COVID-19, имеют самую высокую защиту от заражения штаммами

Третья прививка от COVID-19, которую в США называют усилителем вакцины, защищает людей от заражения "Омикроном".

Об этом свидетельствуют результаты трех новых исследований, о которых сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Это первые исследования в США по изучению эффективности вакцины для штамма "Омикрон".

В одном из исследований обнаружили, что прививка тремя дозами вакцин Pfizer и Moderna была эффективной в вопросе уменьшения уровня госпитализации людей и вызовов скорой помощи.

Кроме того, две дозы вакцины и усилитель показали 90% эффективности во избежании госпитализации во время вспышек как "Омикрона", так и "Дельты".

В другом исследовании изучали уровень смертности в результате COVID-19. Исследователи обнаружили, что люди, получившие усилитель вакцины, имели высшую защиту от инфекции штаммами "Дельта" и "Омикрон".

Ученые также исследовали вакцинированных людей, заболевших COVID-19. Оказалось, что три дозы вакцин Pfizer или Moderna показали 67% эффективности против симптоматических случаев заражения "Омикроном" по сравнению с невакцинированными людьми.

Два из этих исследований показали, что защита, которую обеспечивает вакцина, со временем ослабевает.

"Если вы можете получить прививку усилителем, и вы еще ее не получили, вы отстаете, и вам необходимо его получить", - заявила директор Центров по профилактике и контролю за заболеваниями в США Рошель Валенски.

+15
Это уже какой-трэш. Где здесь доказательная медицина, которая проводит многолетние исследования? Месяц назад заговорили об Омикроне и уже результаты о бустере. Шарлатаны.
22.01.2022 23:40 Ответить
+11
Вакцинированые есть распространители вируса, так как им разрешено посещать многолюдные места и передвигаться по стране в транспорте.
23.01.2022 00:02 Ответить
+11
Профессор Эхуд Кимрон, завкафедрой микробиологии и иммунологии Тель-Авивского университета и один из ведущих израильских иммунологов, открытое письмо:
Министерство здравоохранения, пора признать поражение!
В конце концов, правда всегда будет раскрыта, и правда о политике в отношении коронавируса начинает раскрываться.
С опозданием на два года вы, наконец, понимаете, что респираторный вирус невозможно победить и что любая такая попытка обречена на провал. Вы с треском провалились почти во всех своих действиях, и даже СМИ уже с трудом прикрывают ваш позор.
Вы отказывались признать, что инфекция приходит волнами, которые исчезают сами по себе, несмотря на годы наблюдений и научных знаний. Вы настаивали на том, чтобы каждый спад волны приписывать исключительно своим действиям, и таким образом с помощью лживой пропаганды «вы побеждали чуму». Вы побеждали ее снова, и снова, и снова.
Вы отказались признать, что массовое тестирование неэффективно, несмотря на то, что это прямо указано в ваших собственных планах на случай непредвиденных обстоятельств.
Вы отказались признать, что выздоровление защищает лучше, чем вакцина, несмотря на предыдущие знания и наблюдения, показывающие, что у не переболевших вакцинированных людей больше шансов заразиться, чем у выздоровевших.
Вы отказались признать, что привитые заразны, несмотря на наблюдения. Исходя из этого, вы надеялись достичь коллективного иммунитета с помощью вакцинации - и это вам тоже не удалось.
Вы настаивали на игнорировании того факта, что болезнь в десятки раз опаснее для групп риска и пожилых людей, чем для молодых людей, не входящих в группы риска, несмотря на знания, пришедшие из Китая еще в 2020 году.
Вы отказались принять «Декларацию Барингтона», подписанную более чем 60 000 ученых и медицинских работников, или другие программы здравого смысла. Вы решили высмеять, оклеветать, исказить и дискредитировать их. Вместо правильных программ и людей вы выбрали шоуменов без соответствующей подготовки для управления пандемией.
Вы не создали эффективную систему сообщения о побочных эффектах вакцин, а сообщения о побочных эффектах даже были удалены с вашей страницы в Facebook. Врачи избегают связывать побочные эффекты с вакциной, чтобы вы не преследовали их, как вы это делали с некоторыми их коллегами. Вместо этого вы решили публиковать вместе с руководителями высшего звена Pfizer необъективные статьи об эффективности и безопасности вакцин.
С высоты своего высокомерия вы также проигнорировали тот факт, что в конце концов правда будет раскрыта. Но она начинает раскрываться. Правда в том, что вы довели доверие общества к себе до беспрецедентно низкого уровня и подорвали свой статус источника власти. Правда в том, что вы безрезультатно сожгли сотни миллиардов шекелей - за публикацию запугивания, за неэффективные тесты, за деструктивные блокировки и за нарушение рутины жизни за последние два года.
Вы разрушили образование наших детей и их будущее. Вы заставили детей чувствовать себя виноватыми, напуганными, депрессивными, становиться зависимыми, бросать школу и ссориться, как свидетельствуют директора школ по всей стране. Вы нанесли ущерб средствам к существованию, экономике, правам человека, психическому и физическому здоровью.
Вы оклеветали не сдавшихся вам коллег, вы настроили людей друг против друга, разделили общество и поляризовали дискурс. Вы заклеймили без какой-либо научной основы людей, которые решили не делать прививки, как врагов общества и распространителей болезней. Вы продвигаете беспрецедентным образом драконовскую политику дискриминации, лишения прав и отбора людей, в том числе детей, для их медицинского выбора. Сегрегация и попрание человеческих прав, лишенные какого-либо эпидемиологического обоснования.
Когда вы сравниваете деструктивную политику, которую вы проводите, с разумной политикой некоторых других стран, вы ясно видите, что вызванные вами разрушения только добавили жертв помимо уязвимых для вируса. Экономика, которую вы разрушили, безработица, которую вы вызвали, и дети, чье образование вы разрушили, - это лишние жертвы только в результате ваших собственных действий.
В настоящее время неотложной медицинской помощи нет, но вы культивируете такое состояние уже два года из-за жажды власти, бюджета и контроля. Единственная чрезвычайная ситуация сейчас заключается в том, что вы все еще устанавливаете политику и держите огромные бюджеты на пропаганду и психологическую инженерию вместо того, чтобы направлять их на укрепление системы здравоохранения.
Эта чрезвычайная ситуация должна прекратиться!
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/

Оригинал письма на иврите : N12 News (6 января 2022 г.)
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
23.01.2022 03:17 Ответить
захисту від зараження не існує, є захист від тяжкого обігу хвороби.
22.01.2022 23:25 Ответить
Вакцинированые есть распространители вируса, так как им разрешено посещать многолюдные места и передвигаться по стране в транспорте.
23.01.2022 00:02 Ответить
чем больше заболеет антиваксеров тем лучше
23.01.2022 12:06 Ответить
И чем же лучше?
23.01.2022 13:13 Ответить
тем что у них тяжёлая или смертельная форма
23.01.2022 13:19 Ответить
А Тебе шо, от этого легче?
23.01.2022 13:45 Ответить
конечно легче - у ваксеров ковид в льогкой форме.Посидел дома пару дней и вуаля.
23.01.2022 16:46 Ответить
Самую большую защиту в МИРЕ!от жизни!!!привет ваксерам!
показать весь комментарий
Дякую, бустери це вже без мене.
показать весь комментарий
Нужно пойти ширнуться.
показать весь комментарий
Это уже какой-трэш. Где здесь доказательная медицина, которая проводит многолетние исследования? Месяц назад заговорили об Омикроне и уже результаты о бустере. Шарлатаны.
22.01.2022 23:40 Ответить
Це і є статистика за місяць. Яка ще наука тра?
показать весь комментарий
статистика? за місяць? )))))
показать весь комментарий
Та то так,шарлатаны,преступники, убийцы и коррупционеры!но удивляет другое,люди сомневаться,бояться не хотят колоть в себя яд,но всё равно как бараны идут и колят эту отраву,по сути убивают себя!почему?
показать весь комментарий
CDC серьезная контора. Как минимум в триллион раз более компетентная чем ты в данном вопросе.
показать весь комментарий
Ну так вперёд. Иди коли третью, четвёртую , пятую и т. д. А мы посмотрим. Расскажешь потом.
показать весь комментарий
О, вирусологи мамкины активизировались в комментах...
показать весь комментарий
https://www.timesofisrael.com/gantz-becomes-latest-government-minister-to-catch-covid-19/
показать весь комментарий
И чо
показать весь комментарий
Ну если бустер так хорошо работает то пора и маски снимать
показать весь комментарий
Маски тут не причем,они для другого.
показать весь комментарий
Неделю назад в Австрии прох одили митинги(30тыс. в Вене) против Ковидных ограничений.
В интервью женщина-протестующая указала на то шо власть не дает правдивую информацию по пандемии.
Т.е. вся ихняя "статистика"- обман.
23.01.2022 07:30 Ответить


Ну так, Коля, якщо вже аж протестуюча антивакса сказала, що статистика спотворена, то тепер всі сумніви відпали!
показать весь комментарий
Полностью согласен! Похоже задача состояла не только в том, что бы дать зарабатывать транснациональным коорпорациям, но и в том, что бы расколоть общество, и выявить тот класс и то количество здравомыслящих людей, которые не позволят сделать себя рабами. Их следовало извести, как кроликов, которые без вакцинации все передохнут, но что то пошло не так. Многие переболели даже не заметив, приобрели перекрестный иммунитет ко всем мутациям, а вакцинированные, начав понимать, как их обули, захлебываются от злости и ненависти собственной желчью. Я думаю, дадут отмашку, пока не решат, что делать с теми людьми способными противостоять системе, процент которых очень высок. Усилят давление и пропаганду, будут блокировать и банить любые группы,подкупят врачей, что бы невакцинированных лечили так, что бы их выносили вперед ногами, заставляя родственников покупать ненужные дорогостоящие лекарства, а лечить только физраствором и аскорбинкой. Есть подозрение, что в Украине это уже происходит, когда человека с воспалением легких, когда левый тест не показывает ковид, отправляют домой сидеть и следить за сатурацией. Пока это не приобрело массовый характер, но как только медики прогнуться перед властью, когда их после 31 января не будут пускать на работу, они станут соочастниками преступлений и будут выполнять любые приказы подонков из МОЗ.
23.01.2022 08:31 Ответить
Это везде происходит, не только в Украине. Колоссальное число предателей во всех "министерствах здравоохранения".
показать весь комментарий
Декларация врачей - обновленный глобальный саммит по Covid
Международный альянс врачей и ученых-медиков, по состоянию на 18 января более
17 000 врачей и ученых подписали Римскую декларацию:

МЫ, ВРАЧИ МИРА, сплоченные и верные клятве Гиппократа, признавая неминуемую угрозу человечеству, которую несет текущая политика в отношении Covid-19, вынуждены заявить следующее...
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
23.01.2022 03:39 Ответить
Все равно будут колоть и брехать
показать весь комментарий
Не можуть же вони тепер зізнатись, шо брехали з самого початку.
показать весь комментарий
Даже если признают - какая разница ? Они преступники, виновные в массовых нарушениях Нюрнбергского кодекса.
показать весь комментарий
"Пандемія брехні" (Пандемия лжи). Фільми 2011 року. Рекомендую подивитись
показать весь комментарий
Дякую, друже.
показать весь комментарий
Неужели еще остались недоумки, которые доверяют подобным "правительственным исследованиям"?
показать весь комментарий
Много таких, увы.
показать весь комментарий
такі є, по багаторічній статистиці таких легковірних (через своє невігластво і відсутність критичного мислення, хоча б його зародку) в залежності від суспільства (свої особливості присутні) десь в межах 10-15%. Це, по простому, тупі від народження. Є ще конформісти - які готові лягти під владу з різних причин - стільки ж.

Джейсон Бреннан "Проти демократії". Читайте, будьте більше обізнаними і менше схильними до маніпуляцій.
23.01.2022 15:50 Ответить
Висновок, який можна зробити з вашої репліки: Т.з. вакцинація, то нелишень зло...
показать весь комментарий
Ехуд Кімрон: "Я - розумний, а вся світова медицина - дебіли!"
показать весь комментарий
Сама формулировка - антинаучная. Вакцины не защищают от заражения. Вакцины лишь сообщают иммунной системе о существовании определённого заболевания, чтобы та вовремя отреагировала если настоящий вирус вторгнется в организм.
показать весь комментарий
99,9999 процентов людей не шарят в этой теме аж н#@я. Притом считают долгом вставить свое никчемное, некомпетентное мнение. Некомпетентное мнение это дезинформация. Это когда левый чел из пассажиров приходит к пилоту говорит: ты шарлатан, ты неправильно пилотируешь, я лучше знаю. Люди, которые никогда в жизни не работали в лаборатории, не имели даже косвенного отношения к науке, почему то считают себя вправе рассуждать о том, что для них полная магия. Неужели непонятно, что между тобой и человеком в белом халате пропасть в триллионы человеко-часов? Что коллективный разум учёных в триллионы раз сильнее твоего никчемного умишка, который даже банальную третью производную не сможет взять?когда чел приходит и устанавливает тебе роутер вифи дома, ты же не знаешь что там за магия происходит, каким образом какие то магические волны переносят информацию? Ты просто веришь что это так, а не иначе. Ты даже не подозреваешь, что за этой казалось бы простой технологией лежат миллиарды человеко часов научных работ, исследований, экспериментов, что каждый ученый вплоть до Максвелла и Эйнштейна, каждый из них сделал вклад в эту технологию. А что сделал ты? С прививками тоже самое. Это не менее магия чем вайфай и труда туда вложенно не меньше. Там и генетика и статистика и квантовые эффекты для орудования на сотнях нанометров и т.д. даже такая банальная вещь как идеальная чистота в лаборатории не досягаема без высоких технологий. И тут какой то Вася колхозник, с тремя классами, который печатает одним пальцем начинает рассуждать о прививках...в жизни есть много неравноправия. Например есть колхозник вася, который зарабатывает 8 тыс гривен и миллиардер Билл Гейтс, который зарабатывает миллиард в год. К чему это? К тому что кроме финансового неравноправия существует ещё и интеллектуальное, о котором не принято говорить. Так вот насколько заработок васи меньше заработка миллиардеров, настолько умишко васи слабее топовых докторов наук, крутых специалистов в своей области. Вот с каким успехом, ты сможешь переплюнуть по благосостоянию миллиардера, с таким же успехом ты можешь переплюнуть ученого по знаниям. Так что засуньте свое никчемное некомпетентное мнение, если вы хотя бы не старший научный сотрудник, куда нибудь подальше.
показать весь комментарий
Не бывает "бустеров" которые полагается делать через несколько месяцев. Бустер даётся через десять лет или даже позже. Вся ковидная афёра - мошенничество высшего класса, невиданное в истории.
показать весь комментарий
многа букв, ниасилил
показать весь комментарий
