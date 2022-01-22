Люди, получившие бустерную дозу вакцины от COVID-19, имеют самую высокую защиту от заражения штаммами "Дельта" и "Омикрон", - правительственное исследование США
Третья прививка от COVID-19, которую в США называют усилителем вакцины, защищает людей от заражения "Омикроном".
Об этом свидетельствуют результаты трех новых исследований, о которых сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Это первые исследования в США по изучению эффективности вакцины для штамма "Омикрон".
В одном из исследований обнаружили, что прививка тремя дозами вакцин Pfizer и Moderna была эффективной в вопросе уменьшения уровня госпитализации людей и вызовов скорой помощи.
Кроме того, две дозы вакцины и усилитель показали 90% эффективности во избежании госпитализации во время вспышек как "Омикрона", так и "Дельты".
В другом исследовании изучали уровень смертности в результате COVID-19. Исследователи обнаружили, что люди, получившие усилитель вакцины, имели высшую защиту от инфекции штаммами "Дельта" и "Омикрон".
Ученые также исследовали вакцинированных людей, заболевших COVID-19. Оказалось, что три дозы вакцин Pfizer или Moderna показали 67% эффективности против симптоматических случаев заражения "Омикроном" по сравнению с невакцинированными людьми.
Два из этих исследований показали, что защита, которую обеспечивает вакцина, со временем ослабевает.
"Если вы можете получить прививку усилителем, и вы еще ее не получили, вы отстаете, и вам необходимо его получить", - заявила директор Центров по профилактике и контролю за заболеваниями в США Рошель Валенски.
Министерство здравоохранения, пора признать поражение!
В конце концов, правда всегда будет раскрыта, и правда о политике в отношении коронавируса начинает раскрываться.
С опозданием на два года вы, наконец, понимаете, что респираторный вирус невозможно победить и что любая такая попытка обречена на провал. Вы с треском провалились почти во всех своих действиях, и даже СМИ уже с трудом прикрывают ваш позор.
Вы отказывались признать, что инфекция приходит волнами, которые исчезают сами по себе, несмотря на годы наблюдений и научных знаний. Вы настаивали на том, чтобы каждый спад волны приписывать исключительно своим действиям, и таким образом с помощью лживой пропаганды «вы побеждали чуму». Вы побеждали ее снова, и снова, и снова.
Вы отказались признать, что массовое тестирование неэффективно, несмотря на то, что это прямо указано в ваших собственных планах на случай непредвиденных обстоятельств.
Вы отказались признать, что выздоровление защищает лучше, чем вакцина, несмотря на предыдущие знания и наблюдения, показывающие, что у не переболевших вакцинированных людей больше шансов заразиться, чем у выздоровевших.
Вы отказались признать, что привитые заразны, несмотря на наблюдения. Исходя из этого, вы надеялись достичь коллективного иммунитета с помощью вакцинации - и это вам тоже не удалось.
Вы настаивали на игнорировании того факта, что болезнь в десятки раз опаснее для групп риска и пожилых людей, чем для молодых людей, не входящих в группы риска, несмотря на знания, пришедшие из Китая еще в 2020 году.
Вы отказались принять «Декларацию Барингтона», подписанную более чем 60 000 ученых и медицинских работников, или другие программы здравого смысла. Вы решили высмеять, оклеветать, исказить и дискредитировать их. Вместо правильных программ и людей вы выбрали шоуменов без соответствующей подготовки для управления пандемией.
Вы не создали эффективную систему сообщения о побочных эффектах вакцин, а сообщения о побочных эффектах даже были удалены с вашей страницы в Facebook. Врачи избегают связывать побочные эффекты с вакциной, чтобы вы не преследовали их, как вы это делали с некоторыми их коллегами. Вместо этого вы решили публиковать вместе с руководителями высшего звена Pfizer необъективные статьи об эффективности и безопасности вакцин.
С высоты своего высокомерия вы также проигнорировали тот факт, что в конце концов правда будет раскрыта. Но она начинает раскрываться. Правда в том, что вы довели доверие общества к себе до беспрецедентно низкого уровня и подорвали свой статус источника власти. Правда в том, что вы безрезультатно сожгли сотни миллиардов шекелей - за публикацию запугивания, за неэффективные тесты, за деструктивные блокировки и за нарушение рутины жизни за последние два года.
Вы разрушили образование наших детей и их будущее. Вы заставили детей чувствовать себя виноватыми, напуганными, депрессивными, становиться зависимыми, бросать школу и ссориться, как свидетельствуют директора школ по всей стране. Вы нанесли ущерб средствам к существованию, экономике, правам человека, психическому и физическому здоровью.
Вы оклеветали не сдавшихся вам коллег, вы настроили людей друг против друга, разделили общество и поляризовали дискурс. Вы заклеймили без какой-либо научной основы людей, которые решили не делать прививки, как врагов общества и распространителей болезней. Вы продвигаете беспрецедентным образом драконовскую политику дискриминации, лишения прав и отбора людей, в том числе детей, для их медицинского выбора. Сегрегация и попрание человеческих прав, лишенные какого-либо эпидемиологического обоснования.
Когда вы сравниваете деструктивную политику, которую вы проводите, с разумной политикой некоторых других стран, вы ясно видите, что вызванные вами разрушения только добавили жертв помимо уязвимых для вируса. Экономика, которую вы разрушили, безработица, которую вы вызвали, и дети, чье образование вы разрушили, - это лишние жертвы только в результате ваших собственных действий.
В настоящее время неотложной медицинской помощи нет, но вы культивируете такое состояние уже два года из-за жажды власти, бюджета и контроля. Единственная чрезвычайная ситуация сейчас заключается в том, что вы все еще устанавливаете политику и держите огромные бюджеты на пропаганду и психологическую инженерию вместо того, чтобы направлять их на укрепление системы здравоохранения.
Эта чрезвычайная ситуация должна прекратиться!
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/
Оригинал письма на иврите : N12 News (6 января 2022 г.)
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
В интервью женщина-протестующая указала на то шо власть не дает правдивую информацию по пандемии.
Т.е. вся ихняя "статистика"- обман.
Ну так, Коля, якщо вже аж протестуюча антивакса сказала, що статистика спотворена, то тепер всі сумніви відпали!
Международный альянс врачей и ученых-медиков, по состоянию на 18 января более
17 000 врачей и ученых подписали Римскую декларацию:
МЫ, ВРАЧИ МИРА, сплоченные и верные клятве Гиппократа, признавая неминуемую угрозу человечеству, которую несет текущая политика в отношении Covid-19, вынуждены заявить следующее...
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
Джейсон Бреннан "Проти демократії". Читайте, будьте більше обізнаними і менше схильними до маніпуляцій.