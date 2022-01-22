Люди, получившие бустерную дозу вакцины от COVID-19, имеют самую высокую защиту от заражения штаммами "Дельта" и "Омикрон", - правительственное исследование США

Третья прививка от COVID-19, которую в США называют усилителем вакцины, защищает людей от заражения "Омикроном".

Об этом свидетельствуют результаты трех новых исследований, о которых сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Это первые исследования в США по изучению эффективности вакцины для штамма "Омикрон".

В одном из исследований обнаружили, что прививка тремя дозами вакцин Pfizer и Moderna была эффективной в вопросе уменьшения уровня госпитализации людей и вызовов скорой помощи.

Кроме того, две дозы вакцины и усилитель показали 90% эффективности во избежании госпитализации во время вспышек как "Омикрона", так и "Дельты".

В другом исследовании изучали уровень смертности в результате COVID-19. Исследователи обнаружили, что люди, получившие усилитель вакцины, имели высшую защиту от инфекции штаммами "Дельта" и "Омикрон".

Ученые также исследовали вакцинированных людей, заболевших COVID-19. Оказалось, что три дозы вакцин Pfizer или Moderna показали 67% эффективности против симптоматических случаев заражения "Омикроном" по сравнению с невакцинированными людьми.

Два из этих исследований показали, что защита, которую обеспечивает вакцина, со временем ослабевает.

"Если вы можете получить прививку усилителем, и вы еще ее не получили, вы отстаете, и вам необходимо его получить", - заявила директор Центров по профилактике и контролю за заболеваниями в США Рошель Валенски.