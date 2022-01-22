Очень прошу украинцев не паниковать, потому что Путин так нашими руками получает себе преимущества, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать из-за сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной и возможной полномасштабной войне.

"Вы сказали об усталости. Эта усталость длится сколько? У нас где-то пару недель такая активная информационная накачка происходит в обществе, что все плохо. Я нахожусь в этом информационном пространстве с октября месяца. Поэтому я хочу сказать: дорогие украинцы, я не устал, я планомерно, планово работаю над тремя вещами. Первое - это чтобы России все партнеры Украины сказали четко, что недопустимо вторгаться в Украину. Второе - чтобы были экономические санкции подготовлены. И третье - чтобы Украина получала максимальную военную помощь. Вы все читаете новости и видите, что эта военная помощь поступает. Поэтому я очень прошу украинцев не паниковать, не уставать от ничего, а держать голову холодной и спокойно делать свою работу по укреплению Украины", - сказал глава украинского МИД.

Он добавил, что "все сейчас сосредоточены на предотвращении эскалации": "Мы получили в 2021 году наибольший объем оборонной поддержки Украины из США по сравнению со всеми предыдущими годами, из Великобритании получили поставки. Мы работаем с другими партнерами, над тем, чтобы тоже они придоставляли нам вещи, которые укрепляют нашу обороноспособность. Армия делает свою работу. Дипломаты делают свою работу. Никто не паникует. И все сосредоточены на одном – на предотвращении эскалации".

Кулеба добавил, что в Украине сейчас "курс гривны слабеет, инвесторы ставят проекты на паузу, и внутренние инвесторы, и внешние, люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения. То есть, еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению, я это должен сказать, нашими руками получает себе преимущества, и потому сейчас защита Украины в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и в его партнеров, которые поддерживают это государство, потому что если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыплется само по себе, экономика просто усыпится. И сейчас сохранение экономической и финансовой стабильности государства – это ключевое. И мы, кстати, работаем над этим с партнерами. И мы получаем необходимую помощь для того, чтобы государство, финансовое положение государства было стабильным.

Но еще раз подчеркиваю, что все на этом этапе в руках украинцев. Если действительно начнется, не дай Бог, активная фаза вооруженных действий, тогда все будет в руках ВСУ, спецслужб, правоохранителей, дипломатов. Это другая история. Но давайте сейчас не помогать Путину добиваться своих целей с минимальными затратами сил", - подчеркнул Кулеба.

