Очень прошу украинцев не паниковать, потому что Путин так нашими руками получает себе преимущества, - Кулеба

Очень прошу украинцев не паниковать, потому что Путин так нашими руками получает себе преимущества, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать из-за сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной и возможной полномасштабной войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вы сказали об усталости. Эта усталость длится сколько? У нас где-то пару недель такая активная информационная накачка происходит в обществе, что все плохо. Я нахожусь в этом информационном пространстве с октября месяца. Поэтому я хочу сказать: дорогие украинцы, я не устал, я планомерно, планово работаю над тремя вещами. Первое - это чтобы России все партнеры Украины сказали четко, что недопустимо вторгаться в Украину. Второе - чтобы были экономические санкции подготовлены. И третье - чтобы Украина получала максимальную военную помощь. Вы все читаете новости и видите, что эта военная помощь поступает. Поэтому я очень прошу украинцев не паниковать, не уставать от ничего, а держать голову холодной и спокойно делать свою работу по укреплению Украины", - сказал глава украинского МИД.

Он добавил, что "все сейчас сосредоточены на предотвращении эскалации": "Мы получили в 2021 году наибольший объем оборонной поддержки Украины из США по сравнению со всеми предыдущими годами, из Великобритании получили поставки. Мы работаем с другими партнерами, над тем, чтобы тоже они придоставляли нам вещи, которые укрепляют нашу обороноспособность. Армия делает свою работу. Дипломаты делают свою работу. Никто не паникует. И все сосредоточены на одном – на предотвращении эскалации".

Кулеба добавил, что в Украине сейчас "курс гривны слабеет, инвесторы ставят проекты на паузу, и внутренние инвесторы, и внешние, люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения. То есть, еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению, я это должен сказать, нашими руками получает себе преимущества, и потому сейчас защита Украины в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и в его партнеров, которые поддерживают это государство, потому что если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыплется само по себе, экономика просто усыпится. И сейчас сохранение экономической и финансовой стабильности государства – это ключевое. И мы, кстати, работаем над этим с партнерами. И мы получаем необходимую помощь для того, чтобы государство, финансовое положение государства было стабильным.

Но еще раз подчеркиваю, что все на этом этапе в руках украинцев. Если действительно начнется, не дай Бог, активная фаза вооруженных действий, тогда все будет в руках ВСУ, спецслужб, правоохранителей, дипломатов. Это другая история. Но давайте сейчас не помогать Путину добиваться своих целей с минимальными затратами сил", - подчеркнул Кулеба.

Кулеба Дмитрий
Зебилу своему расскажи, а то он уже Харьков сдал.
22.01.2022 23:52 Ответить
А що хтось панікує?
22.01.2022 23:51 Ответить
Влучно сказано!
Зеленський не президент, а резидент Російської Федерації
- В. Омелян
23.01.2022 00:00 Ответить
Мавзолейные Мудаки защищайте Беслан свой сраный и Норд Ост...крысы позорные...
23.01.2022 01:17 Ответить
Никакой паники нету, кацапоидная мразота и так уже залезла покуда могла, дальше - огромнейшие потери и эшелоны трупов! Ичкерия и Афганистан им покажутся детским лепетом! Если расейская мразота сюда полезет, на этом закончиться вся кацапня!
показать весь комментарий
23.01.2022 02:06 Ответить
А хто панікує?
Ти краще б сам би цю тєму не піднімав!
А ще скажіть там террам та іншим силовикам хай гарно доглядають дамбу у вишгороді, бо бо бо може бути. Каскад може впасти...
23.01.2022 02:08 Ответить
Премьер Британии Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать Тройственный Союз...,каже Тарас Березовец....,эти действия направлены не против Мавзолейных Крыс...а против США.... https://youtu.be/_dxI1ifOHSU ....видос тут...
23.01.2022 02:17 Ответить
Вообще-то США И БРИТАНИЯ - кровные союзники . Я послушаю Березовца , но может и дурь писать
показать весь комментарий
23.01.2022 02:40 Ответить
То сегатор так подає)))
23.01.2022 09:02 Ответить
я та за не паниковать так власть сама даёт повод
23.01.2022 02:22 Ответить
Дословно Британский МИД: "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины.
читать на УП
23.01.2022 02:34 Ответить
Российские власти в случае "захвата" Украины готовятся создать в Киеве новое правительство, которое может возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Об этом говорится в https://www.gov.uk/government/news/kremlin-plan-to-install-pro-russian-leadership-in-ukraine-exposed пресс-релизе Министерства иностранных дел Великобритании, обнародованном вечером в субботу, 22 января.
показать весь комментарий
23.01.2022 02:45 Ответить
Так из офиса Перезидента промокшанские и не уходили,зачем ***** еще и кого-то проталкивать в правительство.
23.01.2022 06:49 Ответить
дык чем больше их агентов, тем им будет лучше, не?
показать весь комментарий
23.01.2022 15:07 Ответить
дык чем больше их агентов, тем им будет лучше, не? ШО у нас есть за копмпромат на Мураева? Тёрки с москалями записаны?
23.01.2022 15:08 Ответить
А я не вижу даже признаков паники. Как это определяется?
Как правило, как правило!!!.... первый признак чистые полки товаров первой необходимости в магазинах.. Это спички, свечи, соль, сахар, мука и т.д.
Все спокойно ..Кулеба, все будет.....Кривой Рог.
23.01.2022 05:37 Ответить
а я буду загружать пиццу в формате jpeg через Дию по талонам.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:06 Ответить
Нормальі люди і так розуміють що війни не буде так як мокшани теж розуміють що малою кровю напад не обійдеться.Просто вни хочуть всіми правдами і не правдами добитися того щоб в обмін на відвід військ країни визнали їхніми Крим та окуповані українські землі.
Не дарма у мокшанську Думу вже поступив запит на розгляд приєднання окупованих територій до кацапії і він буде ухвалений.
23.01.2022 06:40 Ответить
они там щас спорят, узаконивать ли Донбас, ведь повод есть - пол-миллиона граждан Украины получили российские паспорта.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:04 Ответить
То, что Кулеба не просто долбодятел, а натуральный долбо...б, это уже всем понятно. Но вылазить, как "попка-дурак" и вторить этому обдолбанному ничтожеству, это даже для него перебор.
23.01.2022 07:10 Ответить
Чтоб украинцы не паниковали зеленский должен заткнуться на год - другой. А то - не дай Бог - ещё раз украинцев приободрит..."гипотетически"
23.01.2022 08:12 Ответить
"Чтоб украинцы не паниковали зеленский должен заткнуться на год - другой." краще на вічно і разом з їх шоблою!
показать весь комментарий
23.01.2022 11:32 Ответить
Очень прошу украинцев не паниковать, потому что Путин так нашими руками получает себе преимущества, - Кулеба Источник:
=================
Это точно! Руками Зеленского, Кулебы и других.
23.01.2022 08:17 Ответить
Самое интересное ,что кремлёвский Фюрер боится что Украинская армия сорвётся и без разрешения кротов в ОП, начнёт освобождать оккупированный Донбасс, это может сорвать переворот внутри государства Украина, потому что в годы войны Парламент не нужен и всё может замкнуться на предыдущего Главнокомандующего, которому армия доверяет
23.01.2022 08:30 Ответить
режим, который полностью провалил подготовку к эпидемии ковида, режим который полностью провалил подготовку к отопительному сезону, теперь просит не паниковать, перед войной, подготовку к которой тоже провалили.. идиоты зеленые, народ паниковать не будет... успеть бы только вас еще в стране поотлавливать
23.01.2022 08:34 Ответить
Вакцини є багато і різної , батареї в хаті гарячі, світло не вимикали ще ні разу . Навіть антиваксерам надягають кисневі намордники і лікують , не ясно для чого . Але "кієвскій режим" все провалив ..... , ))) десь я це вже чув 😁
23.01.2022 09:01 Ответить
не надо паниковать, надо ракетный щит для Украины. А пехота выстоит и выдворит зелёных человечков.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:02 Ответить
если все время повторять не паникуйте...а потом отрицать очевидные факты размещения рашавоенщины у границ..... то как-то само приходит осознание, что как раз не паниковать надо а готовиться... ибо надежды на брехунов-болтунов мало... если не сказать совсем нет...
23.01.2022 09:05 Ответить
Це він взагалі про що брякнув?
23.01.2022 09:10 Ответить
Конверти відробляє.
23.01.2022 10:40 Ответить
Цей кловунарій зелених товпо*пів важко назвати владою. Це сидить Кловун з шапіто і каже -Я тут президент. Я головнокомандувач. І нічого не робить бо не здатен нічого робити. Нас просто дурять.
Заспокоюють а самі крадуть гроші зі страшною силою, щоб встигнути накрасти до моменту коли тупий нарід оговтається.
Вся стратегія Бені та кварталу95.
23.01.2022 09:19 Ответить
Климкин за день больше делал...
23.01.2022 09:48 Ответить
Друг как всегда познается в беде.Возник вопрос,кто наш враг.Оказалось что как всегда Германия и наследники СССР-хуйлндия.Которые всегда делят Европу но в итоге страдают страны находящиеся между ними. Так почему странам Прибалтики,Польша,Чехия,Словакии и Украине просто не поставить этих уродов на свое место НАВСЕГДА и создать свой союз безопасности минуя страны которые всегда что-то делят им не принадлежащее.
23.01.2022 10:21 Ответить
Откуда может быть паника?
Все СМИ, соревнуясь друг с другом в домыслах, только и говорят "Путин нападет! Бомбить начнет сегодня ночью, в крайнем случае послезавтра".
23.01.2022 10:29 Ответить
после олимпиады в Китае. Нам до этого надо успеть подлатать ракетный щит, а то нас сольют в первые неколько суток.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:58 Ответить
а я панікую - суки. . . тому що ви суки у владі. . .
23.01.2022 11:00 Ответить
Ви панікера на люди не випускайте, бо Харків уже здав.
23.01.2022 11:07 Ответить
СБУ уже расставило мяки на мобильные телефоны влиятельных прорашистких харьковчан?. Вспоминаются кондиционеры.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:57 Ответить
Як не прикро,але кулеба такий же базіка як і його клоун,ну ще і боягуз
23.01.2022 11:20 Ответить
міністру Кулеба респект : реально робить по максі , ніколи до 2021 Україна не мала такої політичної і військової підтримки ,,, що до паніки - в Україні здається тільки СН та ОпЖоп панікують : одні тому що дуже скоро відлучать від корита , другі тому що російського сапогу в Україні вже зась - останній вагончик ту - ту !!!
23.01.2022 11:38 Ответить
Не пишіть дурню , так як нинішня зевлада - це суцільна ФСБшна кротоферма кремля ,
тому весь світ , розуміючи , яка загроза нависла
над Украіною , всіма силами вирішила спасати нашу краіну від орків 😡
23.01.2022 18:42 Ответить
Паніку розводить якраз ця недовлада на чолі з наркоманом, який вже Харків здав
23.01.2022 12:17 Ответить
Да некто не паникует, а вот вам надо быть не инфантильными.
23.01.2022 13:48 Ответить
ох Кулеба, страйся получше, а то потом тебя в Латинкской Америке или в израиле откопают штаты, или москали пошлют на шпиль.
23.01.2022 14:56 Ответить
Я не панікую , я волаю !!!!!



"Це і є https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #зрада , диверсія і тероризм": через дії української влади на складах згнили 16 тисяч бронежилетів - Геращенко






5.ua
"Це і є зрада, диверсія і тероризм": через дії української влади на складах згнили 16 тисяч...
Бронежилети були арештовані у рамках справи генерала Марченко
23.01.2022 18:35 Ответить
А хто панікує? Щось не видно.
24.01.2022 08:38 Ответить
