Открытого вторжения России в Украину ожидать не стоит, но мы готовимся оказывать помощь беженцам, - министр обороны Румынии Дынка

В случае открытого вторжения России в Украину в Румынию могут прибыть беженцы, и власти готовятся предоставить им гуманитарную помощь.

Об этом в эфире румынского телеканала Digi24 заявил министр обороны страны Василе Дынку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины. - Ред.). Это гуманитарная обязанность", - заявил Дынку.

В то же время, по мнению министра обороны Румынии, открытого военного вторжения в Украину со стороны России ожидать не стоит: "Экономическая война, экономическая блокада в условиях конфликта могут возникнуть, но, так сказать, "горячей" войны мы не ожидаем".

Читайте также: Очень прошу украинцев не паниковать, потому что Путин так нашими руками получает себе преимущества, - Кулеба

Дынка подчеркнул, что Румыния не будет приобщаться к войне России против Украины в военном плане. Он также напомнил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Альянс не может осуществить военное вмешательство.

"Не можем быть уверены, будет ли война в Украине, поскольку ее цена для России будет очень высокой", - добавил он.

беженцы (1675) россия (96949) Румыния (1147) Украина (45101)
+8
А откуда тогда беженцы возьмутся?
23.01.2022 01:08 Ответить
+7
Похоже в этом что то есть близкое к замыслу путлера. Войска подтянуты к границе не для того чтобы нападать. Они стоят в готовности чтобы вмешаться. Чем это будет спровоцировано не понятно. Вероятнее всего раша даст положительный ответ на заявление о присоединении лугандонии. Дальше по сценарию рашисты входят на территорию Украины и продвигаются к линии разграничения для защиты рузьких язычников. Далее по обстановке.
23.01.2022 01:35 Ответить
+4
Это наверное румынские беженцы скоро попрут в новый союз Британии с Украиной и Польшей)
23.01.2022 01:33 Ответить
Румыны - классные ребята! когда-то ездил смотреть на замок Дракулы, очень гостеприимные, готовые помочь и, вообще, на позитиве!
23.01.2022 00:55 Ответить
Румуни молодці, що нам допомогати воювати не будуть. Гірші за них вояки лише італійці.
23.01.2022 10:57 Ответить
А що, українці б послали своїх дітей воювати за Румунію? Ніколи.
23.01.2022 15:53 Ответить
А румунської нагайки, як в 30-40 рр не пробував?
23.01.2022 14:32 Ответить
По туристическим местам не стоит судить о всей нации
23.01.2022 23:47 Ответить
Сейчас ещё один в отставку уйдёт 😀😀😀
»Динку наголосив, що Румунія не буде долучатись до війни Росії проти України у військовому плані Джерело: »

БАЙДЕН ЕМУ СЕЙЧАС РАСКАЖЕТ !!!
23.01.2022 00:58 Ответить
Тільки хотів написать - "замість допомоги біженцям краще дайте снарядів!"
23.01.2022 06:38 Ответить
c ЛДНР
23.01.2022 01:39 Ответить
З прикордонних з Румунією областей України (Одеської і Чернівецької). Там вони "компактно мешкають" і уже точно не підуть на фронт чи тероборону. Не кажучи уже про добробати.
"Румун - вояка", то старий анекдот ще з радянських часів. Накшталт - "Жид- грузчик"...
23.01.2022 14:37 Ответить
Из молдавских сел Одесской области работать в романоязычной стране Евросоюза
23.01.2022 14:47 Ответить
Они и так уже все в Британии сидят
23.01.2022 23:48 Ответить
Войска стоят, чтобы от беженцев отбиваться
23.01.2022 11:44 Ответить
оптимистичное заявление...
23.01.2022 01:59 Ответить
Обережніше з ватними щурами, пане Динку. Знаємо ми тих біженців
23.01.2022 02:27 Ответить
Румыны не настолько развиты ,чтобы принимать беженцев.... Не ну мб цигане и молдоване побегут к ним
23.01.2022 06:16 Ответить
Краще вже в Бiлорусiю. Немає мовного бар'єру. Знову ж таки, Росiя бомбити не буде.
23.01.2022 07:58 Ответить
А Румунію буде?
23.01.2022 10:07 Ответить
Там на границе сейчас колючку устанавливают, мышь не проскочит.
23.01.2022 10:32 Ответить
Туди, чи звідти?
23.01.2022 14:39 Ответить
зрозуміло що румуни з буковини зразу повтікають-в 2014 році багато з них кого призивали через воєнкомат так і робили-
23.01.2022 08:23 Ответить
За рештою України виїжджали в таких випадках до Росії. Тому що керівництву країни треба було не зливати патріотичний порив, а всіх добровольців озброювати та відправляти на фронт. Натомість вони стали закликати таких людей, чиї політичні позиції вони ніяк знати не могли. Це викликало відтік військовозобов'язаних переважно у Росію, і не тому що вони були патріотами Росії. Тих, що я знав, були багатодітні сім'ї і глава сім'ї думав про виховання та освіту дітей. Зараз із країни відбувається відтік моряків. Абсолютно неможливо в країні зробити морські документи, щоб піти в рейс. І знаєте в основному їдуть куди? Не подумайте, що ці моряки, що їдуть до Росії не патріоти України. Росія виявилася ближче за "документами" українських моряків. І це не дивно.
23.01.2022 11:07 Ответить
Нарешті адекватна оцінка ситуації.
23.01.2022 09:31 Ответить
Дынка,там кацапня сказала,что пора вам из НАТО валить.
23.01.2022 10:06 Ответить
От понтов мавзолейных уже даже Ольгу ********* тошнит от СкреПОНОСа 24/7 дней в неделю только про Украину и трындит...Матрешка тупая...
23.01.2022 10:08 Ответить
23.01.2022 10:50 Ответить
Вигляд - ніби ззаді вставили...
24.01.2022 14:54 Ответить
Стрим Айдер Муждабаев-Юрий Швец был скидываю сюда...https://youtu.be/bwfw-06FNLQ ...стоит посмотреть умных чуваков...Айдер красава..
23.01.2022 10:11 Ответить
 
 