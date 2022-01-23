Открытого вторжения России в Украину ожидать не стоит, но мы готовимся оказывать помощь беженцам, - министр обороны Румынии Дынка
В случае открытого вторжения России в Украину в Румынию могут прибыть беженцы, и власти готовятся предоставить им гуманитарную помощь.
Об этом в эфире румынского телеканала Digi24 заявил министр обороны страны Василе Дынку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины. - Ред.). Это гуманитарная обязанность", - заявил Дынку.
В то же время, по мнению министра обороны Румынии, открытого военного вторжения в Украину со стороны России ожидать не стоит: "Экономическая война, экономическая блокада в условиях конфликта могут возникнуть, но, так сказать, "горячей" войны мы не ожидаем".
Дынка подчеркнул, что Румыния не будет приобщаться к войне России против Украины в военном плане. Он также напомнил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Альянс не может осуществить военное вмешательство.
"Не можем быть уверены, будет ли война в Украине, поскольку ее цена для России будет очень высокой", - добавил он.
