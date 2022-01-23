РУС
США сообщили Украине ключевые элементы санкционного пакета, предусмотренного в ответ на наступление России, - Кулеба

Позиция Белого дома по защите Украины в случае полномасштабного вторжения России очень четкая и не может зависеть от масштабов самого вторжения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в "Субботнем интервью" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные", - подчеркнул министр.

Он добавил, что "любое вторжение, любого масштаба" должно получить ответ, иначе это поощрит Россию к дальнейшей агрессии.

Читайте также: Санкции Запада против РФ будут скоординированы и будут усиливать друг друга, - Блинкен

"Встать на путь сопоставления размера вторжения к размеру ответа - это абсолютно ложный путь. И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь поощрит ее к дальнейшим агрессивным действиям. Но я хочу заверить вас, что подобные подходы не на столе", их нет на повестке дня. И очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома и от госсекретаря о том, что любое вторжение будет означать цену для Российской Федерации", - говорит Кулеба.

Читайте также: Байден пригрозил России остановкой сделок с долларом в случае эскалации ситуации вокруг Украины

+14
Идут разговоры о создании военного Альянса против России, состоящих из Украины - Польши - Англии. Украинцы шутят, что возродили УПА (Первые заглавные буквы этих стран)
показать весь комментарий
23.01.2022 01:12 Ответить
+11
Зельцу бы еще вломить, шоб не хотелось в рыбьи глазки то заглядывать...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:18 Ответить
+6
Простіше гуманно приспати коксом. От так нюхнув і відлетів...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:28 Ответить
