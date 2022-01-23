Москва планирует установить в Украине пророссийского лидера, им может стать Мураев, - МИД Великобритании

Руководство Российской Федерации на фоне полномасштабного вторжения планирует установить в Украине пророссийского лидера.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный сайт.

"Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - говорится в заявлении.

Министр подчеркнула, что многие украинские политики поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них:

Сергей Арбузов - первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах, исполняющий обязанности премьера в 2014 году;

Андрей Клюев - руководитель Администрации беглого президента Януковича;

Владимир Сивкович – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

Николай Азаров – премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

Отмечается, что "некоторые из них контактируют с офицерами российской разведки, которые сейчас причастны к планированию нападения на Украину".

Трасс убеждена, что эта информация "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля".

"Позиция Великобритании в отношении Украины также ясна. Мы однозначно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимое, суверенное государство", - говорится в заявлении.

Евгений Мураев – народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший глава Змиевской районной государственной администрации Харьковской области, владелец пророссийского телеканала "НАШ", был владельцем телеканала "NewsOne", напоминает hromadske.

В 2019 году он баллотировался в президенты Украины от партии "Наши", но снялся с регистрации в ЦИК в пользу Александра Вилкула. В том же году баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" как беспартийный.