58 016 392

Москва планирует установить в Украине пророссийского лидера, им может стать Мураев, - МИД Великобритании

Москва планирует установить в Украине пророссийского лидера, им может стать Мураев, - МИД Великобритании

Руководство Российской Федерации на фоне полномасштабного вторжения планирует установить в Украине пророссийского лидера.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный сайт.

"Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - говорится в заявлении.

Министр подчеркнула, что многие украинские политики поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них:

Сергей Арбузов - первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах, исполняющий обязанности премьера в 2014 году;

Андрей Клюев - руководитель Администрации беглого президента Януковича;

Владимир Сивкович – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

Николай Азаров – премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

Отмечается, что "некоторые из них контактируют с офицерами российской разведки, которые сейчас причастны к планированию нападения на Украину".

Трасс убеждена, что эта информация "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля".

"Позиция Великобритании в отношении Украины также ясна. Мы однозначно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимое, суверенное государство", - говорится в заявлении.

Евгений Мураев – народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший глава Змиевской районной государственной администрации Харьковской области, владелец пророссийского телеканала "НАШ", был владельцем телеканала "NewsOne", напоминает hromadske.

В 2019 году он баллотировался в президенты Украины от партии "Наши", но снялся с регистрации в ЦИК в пользу Александра Вилкула. В том же году баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" как беспартийный.

+65
Путину нужно установить в Украине свой "российско-советский рай"
1950-е. Девушка на фото слева только что сбежала в западную часть Берлина от советского "рая". Спецслужба не успела ее пристрелить на своей границе и требует вернуть им их жертву. Немцы за линией требуют соблюдать границу.
показать весь комментарий
23.01.2022 04:47 Ответить
+57
Багато хто сміється над цим, не розуміючи що окупанти можуть спокійно і мавпу поставити.
І мураєв для них непоганий кандидат.
Слухняний і більш менш розумний фашист.
показать весь комментарий
23.01.2022 02:15 Ответить
+54
Тю.... І для цього треба воювати?? Запустіть серіальчик де Мураєв класний народний президент і наш мудрий нарід через 2 роки сам його обере)
показать весь комментарий
23.01.2022 02:38 Ответить
Смешно. Даже далеко не все прорашисиы этого дебила хотят видеть у власти.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:48 Ответить
Британские официальные лица обещали вторжение вначале на католическое Рождество, потом на Православное, потом на Старый Новый год, ну и так далее. И все что-то никак... Теперь толкают Мураева в пророссийские президенты Украины. То, что сам Мураев под российскими санкциями, никого не смущает...
показать весь комментарий
23.01.2022 10:51 Ответить
Так может потому и никак, что рашисткие план за планом озвучивают и рашистам приходится их менять?
показать весь комментарий
23.01.2022 10:55 Ответить
Поцелуй своего мураева в зад. Ето промокшанская гнида однозначно, а санкции - прикрьІтие ФСБ.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:57 Ответить
продолжайте жечь дальше. будет весь президентский срок пророссийский президент под российскими санкциями
показать весь комментарий
23.01.2022 11:20 Ответить
Мураєв топить за собачу мову, говорить про внєшнєє управлєніє і називає війну на Сході громадянською, мені цього достатньо!

Санкції - до дупи, ми ж ніколи не почуємо від нього щось типу "Слава нації - смерть ворогам!" чи "Україна понад усе!"...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:55 Ответить
Нє смущяєт.

Мураєв трохи замаскований під нейтрала резидент кремля, який начебто просто за багатовекторність і взаємовигідне співробітництво з усіма.

Тільки звідки в нейтрала раптом беруться шалені мільйони баксів на зеклеювання усієї України регулярно оновлюваними бордами про "формулу страньі"?
показать весь комментарий
23.01.2022 11:06 Ответить
Думка чувака з наркоманським ніком нікого не цікавить...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:57 Ответить
Вранці першого дня "на посаді" рішення про поновлення "взаєвовигідного" контракту з газпромом за "пільговими" цінами та про відновлення постачання води до Криму, а ввечері зняття "санкцій" з "президента" "братньої" країни.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:22 Ответить
Если по вине тупого лохтора и пассивной части патриотов, всплывут опжз и Разумков, то и войны не надо.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:58 Ответить
Ріспект британцям!! 👍
Як ніколи зараз потрібно миттєво називати речі своїми іменами!
показать весь комментарий
23.01.2022 10:58 Ответить
Останнім часом кількість такої (відверто дебільної) інформації від наших західних партнерів змушує мене задуматись, а чи не фейк уся ця історія з потенційним вторгненням. Все ж таки є якась межа здорового глузду і адекватності, і для мене вона була перетнута. Подальші стрердження, що ось ось вторгнуться серьйозно сприймати не буду.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:58 Ответить
А я навіть радий що цей рашист- надія Раші. Отже в неї на Україні діла погані. Наступний в списку "каандидатів" звичайно Ківа.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:59 Ответить
Вроде на западе не знают ,что Ермак человек Кремля и он уже сидит в Киеве,и нападать России смысла никакого нет Ермак разрушит Украину изнутри,без имедживых потерь для России......
А все эти стрелки на Медведчука и Мураева это дымовая завеса Запада

Запад предал Украину в 14 году,предовал все это время,разрешая украинским чиновникам красть и складывать у них деньгипредаст и сейчас..
показать весь комментарий
23.01.2022 10:59 Ответить
Так кремляді самі попалилися, на бігбордах з мураєвим написано НАШ.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:59 Ответить
Шо значить поставити? Для цього їм треба окупувати Київ, а вони і до Харкова не дійдуть- кров'ю своєю захлинутьс
показать весь комментарий
23.01.2022 11:08 Ответить
нуу, є вже історичний досвід з Харковом:

https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 16 -https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 18 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 p. в Києві відбувся з'їзд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Рад , на якому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA більшовики одержали тільки 11 % голосів. Тоді їхні делегати переїхали до Харкова, щойно зайнятого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоною армією , і скликали там свій з'їзд Рад. Серед його делегатів переважали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня 1917 p. з'їзд заявив про створення "радянського уряду" на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Коцюбинським . https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 p. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральна Рада проголосила Україну незалежною суверенною республікою, однак 12 лютого харківський маріонетковий уряд увійшов до Києва слідом за Червовою армією, а Центральна Рада переїхала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомира .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Історія Харкова
показать весь комментарий
23.01.2022 12:58 Ответить
Надо как можно скорей прикрыть эту помойку "наш"
показать весь комментарий
23.01.2022 11:11 Ответить
Так це і є основною метою цього послання від західних партнерів, а саме - товстий натяк на те, кого саме Україна має негайно прибрати з власного етеру, та взяти його под бєлєнькіє. Проблема лише в тому, що зіц-президент Зєлупа не може закрити Мураєва, бо сам є таким самимм, завербованим ФСБ, агентом, через що і координує свої дії з останнім.
показать весь комментарий
24.01.2022 05:13 Ответить
Непонятная формулировка "установить" мы что лугандон или белорусская ССР? У нас не назначают, выбирают люди, иногда может быть не совсем удачно, но это наше дело! 😁
показать весь комментарий
23.01.2022 11:21 Ответить
это чисто технический вопрос. Если смогли "выбрать" президентом зэка и потом клоуна, смогут кого угодно. Если мы не сможем защититься от агрессии и будет угроза оккупации, им не надо будет формально оккупировать Украину. Они могут даже вывести все войска и диктовать свои условия, как было в Грузии.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:41 Ответить
Теоретически да, но конкретно Мураев не та кандидатура, нужен второй клоун😁
показать весь комментарий
24.01.2022 15:09 Ответить
Так может пока не поздно и доступ к телу есть……
показать весь комментарий
23.01.2022 11:49 Ответить
Ще одного мурла Україна не витримає.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:53 Ответить
"В душе каждого русского, в отличии от европейца,живет хитрое злобное животное." Карл Густав Юнг.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:57 Ответить
Мураев может стать... раком... вместе с х**лом...причём - без выборов...
показать весь комментарий
23.01.2022 12:12 Ответить
Мураев по пророссийскости хуже Януковича.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:14 Ответить
Только не по пророссийски, а по украинофобству. Пора вещи называть своими именами
показать весь комментарий
24.01.2022 01:24 Ответить
а Мураев сколько сможет продержаться на российских штыках пока его не посадят на украинские))
показать весь комментарий
23.01.2022 12:21 Ответить
Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв

заїбуцца пыль глотать
показать весь комментарий
23.01.2022 12:36 Ответить
Кива)
показать весь комментарий
23.01.2022 12:39 Ответить
США должны наложить санкции на всех этих мураевых, бойко, медведчуков, кивы, ермака и зеленского
показать весь комментарий
23.01.2022 12:42 Ответить
Избиратели вполне могут выбрать и Мураева если он сумеет сказать доступное избирателям. Ведь перебраны почти все кого нам суют олигархи через олигархичнский закон о выборах президента, где места в бюллетенях скупают ставленники олигархии.

Поэтому необходимо новые выборы проводить по демократическому закону, аналогичному польскому. Для этого его необходимо принять. Но все олигархические политики уперлись тупым рогом и делать этого не хотят. Их устраивает олигархия и обворовывание народа.

Если будет демократический закон, то кандидатов в президенты смогут выдвигать, например, патриотические, интеллектуальные трудовые коллективы.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:45 Ответить
И кого например людям нужно выдвинуть? Назовите пару имён.
Будь ласка!)
показать весь комментарий
24.01.2022 01:26 Ответить
Вы сначала Украину захватите ,мечтатели.Это мне напоминает анекдот про двух ворон которые мечтают о том если бы у них был амбар с зерном.Тут подлетает третья ворона и говорит:
-эй миллионеры,там корова за углом насрала,летите быстрей,а то без горячего останитесь.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:46 Ответить
Гауляйтер Мураев? Хорошо что заранее предупредили. Как только начнётся вторжение танковых колон супостата в Украину нужно немедленно предпринять меры по отношению к Мураеву и им подобным. Пленных не брать
показать весь комментарий
23.01.2022 12:52 Ответить
Тупуваті англійці, зовсім береги сплутали. Для будь-якого українського, записного порохобота давно зрозуміло, що проросійський лідер вже займає посаду президента. Ще в 2019, найвеличніший хетьман, чітко все розклав по поличкам.
Думаю ПОПу варто, у властивій йому жорсткій манері, вказати цим недалеким Джонам Буллям, що вони ніц не тямлять в українських реаліях.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:53 Ответить
вважаю,що британська розвідка оприлюднила найвірогіднішого кандидата на фюрера для України від Московії.Мураєв найнебезпечніший наш ворог,бо розумний,але ворог заклятий на генному рівні
показать весь комментарий
23.01.2022 13:19 Ответить
100%-ный украинофоб. А у таких Украинская земля под ногами гореть должна
показать весь комментарий
24.01.2022 01:30 Ответить
хто така мураєва? кацапи там геть від реальності відійшли чи думають, що ми ще на волах їздимо...ну десь як і зелений
показать весь комментарий
23.01.2022 13:35 Ответить
Мураева, Шуфрича и компанию ватников арестовывать.
Сейчас ссыте, арестовывайте сразу после перехода границы путинскими войсками.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:46 Ответить
Раз кацапюри так думают,то значит они нихрена не понимают,что тут происходит...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:48 Ответить
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.

Але буде й зворотній ефект.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.

А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.

І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою.
Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.

Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:57 Ответить
Потрібно запроваджувати Штатами санкції проти Мураєва! Він люто ненавидить США і всіляко працює проти США І союзників ведучи антизахідну, промосковську пропаганду на своїх каналах!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:58 Ответить
нам самим надо это сделать. У нас есть СБУ и прокуратура, вообще-то
показать весь комментарий
23.01.2022 16:42 Ответить
--- Автентичному...№512672д5:
називати БРИТАНЦІВ тупими--це вже занадто!!! Або Ви цілквитий туман. або засланий провокатор ГАПОН.у якого у довбешкі НІЦ немає ... Можливо : із Туманного Альбіону не зовсім добре видно.що діється у нашій- ЗЕ--клоаці. Проте вони /як свободолюбиве плем*я / щиро переймаються нашою бідою : надсилають зброю. інструкторів. врешті--решт. як можуть підставляють своє .надійне. плече.. А мураєв--це /у їхньому розумінні / типовий. збірний образ підступного московського агентяри--окупанта...І якби у нас була одностайністьі вони не боялися .що ми знову оберемо чергову пропутінську мразоту-- вони б мовчали.. До речі у них . завжди. була найкраща розвідка у Світі...Так що згиньте...і не ганьбіть нас перед її ВЕЛИЧНІСТЮ...
показать весь комментарий
23.01.2022 14:15 Ответить
Ой, а как же это неловко получается: фашист мураев целуется в засос с люсей и дерьмаком, гоноанал наш хвалит бубочку, бубочка отказался закрыть этот телеанал. А знаете почему? Да потому что мураев и зелох- это одна коМанда!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:27 Ответить
Ну не одна, но октябрёнка он не посадит. Слишком полезное существо
показать весь комментарий
24.01.2022 02:04 Ответить
а ппикиньте будет прикол, если Британия выдаст Украине всю карту агентуры со всеми связями и звонками и собщениями и записями, а потом США добавят свои архивы и потрусят Францию ради копромата, а потом щипнут Германию в сидячее место и она побежит прятать трубу ))))) крыса, а венгры так и вообще закопают трубу чтобы ещё в вену вставить.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:53 Ответить
А наркоша зелений не проросійський?
показать весь комментарий
23.01.2022 15:04 Ответить
ЗЄ не працевлаштував на керівну посаду в уряді мертвечука.повторив помилку януковича.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:25 Ответить
Мураев должен захлебнутся собачьей спермой, после молоткования собственной опороси.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:37 Ответить
Ну захоплять і що далі? Будуть піклуватись про Україну та українців? )))
А земля належить тому хто про неї піклується... отже москалі, якщо і прийдуть, то не на довго
показать весь комментарий
23.01.2022 15:46 Ответить
поставить свого,щоб воду в Крим,Донбас на умовах путіна,транзит газу на умовах путіна і т.д.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:35 Ответить
Ще років 300?
показать весь комментарий
23.01.2022 16:49 Ответить
в тому то і справа, що замля буде горіти у них під ногами, і швидко звалять
показать весь комментарий
23.01.2022 20:34 Ответить
Проросійськими лідерами є всі присутні у проплачених т.з. рейтингах, які що 30хв. крутять і впарюють населенню олігархічні змі.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:05 Ответить
Москва планує встановити в Україні проросійського лідера Джерело:

Вже встановили - у 2019 му
показать весь комментарий
23.01.2022 16:25 Ответить
нє шмог зробити мертвечука прем'єром.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:37 Ответить
КОЛИ ПОРОХ ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ МАЮ НАДІЮ ДО НЬОГО ДІЙДЕ ПРОСТА ІСТИНА --
ТРЕБА ЗРОБИТИ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ВСЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ, НА
ВСІ ТБ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ, У ДЕРЖАВИ ПОВИНО БУТИ 55 % АКЦІЙ ВСІХ ОЛІГАРХІЧНИХ
КАНАЛІВ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У
СЕРІАЛАХ, ТОК ШОУ, ПЕРЕДАЧАХ І ПОЧАТКУ ТРАНСЛЯЦІЇ СПРАВЖНЬОЇ ПРОУКРАЇНСЬКОЇ
ТОЧКИ ЗОРУ НА ПОДІЇ У СВІТІ І У КРЕМЛІНДІЇ
показать весь комментарий
23.01.2022 16:31 Ответить
Тобі на расєйку пряма дорога
показать весь комментарий
24.01.2022 02:02 Ответить
В спам Лахта
показать весь комментарий
24.01.2022 03:04 Ответить
Номер Мураева +380 (67) 100 00 00
показать весь комментарий
23.01.2022 16:35 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 18:36 Ответить
вся ОПЗЖ союзниця підорахи.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:39 Ответить
Мураєв на чолі окупаційної влади у разі захоплення України, а також зв'язки деяких політиків з московською розвідкою - вже 45хв британські ЗМІ ймовірно оприлюднять деталі сенсаційних даних планів Москви. 😲
показать весь комментарий
23.01.2022 16:56 Ответить
)))):....а в Україні ніхто не помічав і не помічае...СБУ заняте ?чи тормозить
показать весь комментарий
23.01.2022 19:24 Ответить
Провідна роль мураєва в рашенських планах підтверджується бордами, якими завішаний Харків. Навіть коли були вибори, в яких мураєв не брав участі, його реклами було може й найбільше. Такі бюджети витрачають тільки під конкретний проєкт, і ось, схоже, ми дізналися під який саме.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:52 Ответить
Бог мой, как дешево хотят развести лохов!!! Мураев - никто и звать его никак. Разве что, такой же украинофоб, как и Зеля. И этого в Украине сегодня не замечает только упоротый любитель Квартала и Скотов. Поэтому кремлевские свиньи придумали операцию "прикрытия" своего шута-ставленника, дабы успокоить шариковых в том, что Зеля вовсе не ************, а такой вот аж страшно какой враг кремля! И "выбрали" ему бyдтo бы замену - маловесомого в политике, но известного в узких кругах ватников мураева... Почти сработало, судя по комментариям ценителей талантов генитального лидера, принца оманско-сейшельского... И это не смешно, а уже страшно....
показать весь комментарий
23.01.2022 21:47 Ответить
Всё верно ,так как на Банковой вся ФСБшная кротоферма в сборе ,
зачем им лишние рты Ахметки 😡?
показать весь комментарий
24.01.2022 00:49 Ответить
Ссекундочку !!! Ещё более пророссийского, чем зеля ?! обор-зели ?
показать весь комментарий
23.01.2022 22:19 Ответить
пусть Мураев идет во власть и избирается куда угодно на Московии . . .
показать весь комментарий
23.01.2022 22:43 Ответить
мураев амбициозный дебил
показать весь комментарий
23.01.2022 23:20 Ответить
Если МЗС UK указала на эту прокацапскую гниду то надо с ней что-то делать и с другими такимиже чтобы они навсегда исчезли с территории Украины а не ждать пока ху@ло нападе,тогда будет не дотого.
показать весь комментарий
23.01.2022 23:35 Ответить
Для кремля достаточно зелени , зачем им Мураев ?
показать весь комментарий
24.01.2022 00:46 Ответить
Ну вот как только вторгнутся - все эти мураевы и шуфричи перыми пойдут в расход и никакая охрана им не поможет
показать весь комментарий
24.01.2022 02:05 Ответить
а нельзя ..нашего.. мураева на три месяца отправить на переподготовку в ПРАВЫЙ СЕКТОР . чтобы этой твари мозги вправили и чтобы падло не варнякало про ..гражданский.. конфликт в даунбасе на канале ахмета
показать весь комментарий
24.01.2022 06:02 Ответить
лично у меня нет оснований не доверять английской разведке и тем более главе британского МИДа Лизе Трасс, которая на полном серьезе заявила, что Украина в своей истории пережила на мало вторжений от монголов, а затем и татар... нееее , британский МИД точно порожняк гнать не будет....
показать весь комментарий
24.01.2022 15:15 Ответить
