1 воин получил боевую травму вследствие действий врага. За минувшие сутки войска РФ трижды открывали огонь и сбросили гранатометный выстрел из БПЛА. С начала суток 4 обстрела, - ООС
За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения: 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также сброс гранатометного выстрела с помощью БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что недалеко от Травневого и непосредственно по населенному пункту Травневое враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25", - говорится в сообщении.
В штабе добавляют, что вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учереждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"По состоянию на 7:00 23 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в штабе.
Военнослужащий Украины и блогер «Пиковый Туз» вчера вечером сообщил, что на наши позиции на Донбассе пришел, заблудившись, 41-летний разведчик третьего мотострелкового батальона 7-ой ОМСБр ЛНР Максим Кузьменков вместе с оружием (автомат 1973 года выпуска) и в российской военной форме. Смотри фото.
Кузьменков сидел в горловской колонии (ДНР) за кражу и воровство, после освобождения в 2019-ом стал боевиком.
Кузьменков числится в базе «Миротворца» разведчиком седьмой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Данное бандформирование ЛНР воюет в районе Светлодарской дуги на смежных территориях Донецкой и Луганской областей. Его пункт постоянной дислокации расположен в Брянке (ОРЛО).
