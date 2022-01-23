РУС
За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 госпитализировано – 2 774 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 летальных исходов – 86;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 выздоровели – 2 030 человек.

Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 заболело – 3 857 455 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 выздоровели – 3 582 908 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 летальных исходов – 99 215;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.

Читайте также: В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 136 человек, выздоровели – 4 610

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели 08

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) статистика (2312) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+11
Сходи еще разок -другой кольнись.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:04 Ответить
+5
Ковід дуже підступна хвороба. Був в нашому містечку випадок, коли людина померла від ковіду прямо під час лобового зіткнення двох автомобілів. А випадками коли швидка забирала людину з інсультом або інфарктом, а причиною смерті ставав ковід вже нікого навіть не здивуєш. .
показать весь комментарий
23.01.2022 18:42 Ответить
+4
Це вже схоже на звичайний грип.
показать весь комментарий
23.01.2022 08:28 Ответить
Це вже схоже на звичайний грип.
показать весь комментарий
23.01.2022 08:28 Ответить
поболеешь ковидом - узнаешь, похоже ли.

мой личный опыт говорит -НЕТ. месяц как овощ, потом месяц как дохляк..
показать весь комментарий
23.01.2022 09:25 Ответить
Пан Володимир, напевне, мав на увазі конкретно новий штам Омікрон
показать весь комментарий
23.01.2022 09:38 Ответить
заболело - 3 857 455 человек;

выздоровели - 3 582 908 человек;

летальных исходов - 99 215
3857455-3582908-99215= 175332 человека куда делись? Болеют? Так много болеющих?!
показать весь комментарий
23.01.2022 09:10 Ответить
ты видимо не болела. Болеют по 1-2 месяца.

И не все из них сообщают врачам о том что выздоровели.
показать весь комментарий
23.01.2022 09:24 Ответить
Я ТЕБЯ не спрашивала.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:13 Ответить
Тренд останніх 5 днів:
скільки б людей не захворіло (12-22 тисячі), а одужує все одно трохи більше 2 тисяч...
Як так?
показать весь комментарий
23.01.2022 09:20 Ответить
На жаль не всі одужують 😢. Тому краще вакцинуватись .
показать весь комментарий
23.01.2022 09:25 Ответить
За 5 днів ніхто не одужує. Лише ті, які зазворіли раніше
показать весь комментарий
23.01.2022 17:10 Ответить
Як шкода антиваксерів . Знову втрачають "бійців" . Частина гине , частина включає мозок і біжить вакцинуватися , щоб не попасти в переповнені "однодумцями" лікарні з кисневим намордником на голові.
показать весь комментарий
23.01.2022 09:23 Ответить
учитывая, что вчера была суббота, а сегодня - воскресенье, то это сильно заниженные данные.

во вторник будет реальная картинка.. и весьма фиговая.

кстати я уже сделал третий бустер. Можно по записи, можно так прийти - есть во всех поликлиниках и ТЦ. Я лично делал в местном районном ЦНАПе.
пфайзером.

рука болит, зараза.. но на третий день уже полегче.
показать весь комментарий
23.01.2022 09:24 Ответить
Сходи еще разок -другой кольнись.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:04 Ответить
Невже ви вважаєте що ці боти дійсно вакциновані?
Не будьте наївними...
показать весь комментарий
23.01.2022 15:55 Ответить
Для здійснення самогубства шляхом евтаназії в Німеччині потрібно бути повністю вакцинованим.

В лютому 2020 року німецький суд ухвалив рішення, що дозволило німцям за бажанням прощатися з життям у клінічний спосіб. Минулої п'ятниці Німецька евтаназійна асоціація видала директиву, згідно з якою майбутні самогубці повинні мати сертифікат про повну вакцинацію для отримання відповідних послуг.

Нехай тільки хтось посміє відправитися на той світ без документів про імунізацію проти COVID-19.

https://www.spectator.co.uk/article/german-euthanasia-clinics-refusing-unvaccinated-customers
показать весь комментарий
23.01.2022 21:54 Ответить
Баран ))))
показать весь комментарий
23.01.2022 23:03 Ответить
Ну вот, вакцинация дает плоды. Сейчас трупов значительно меньше чем год назад при таком количестве заболевших. А если бы у нас страной руководили НЕ долпоепы, то можно было спасти дополнительно минимум 20-30 тыс человек.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:23 Ответить
Ковід дуже підступна хвороба. Був в нашому містечку випадок, коли людина померла від ковіду прямо під час лобового зіткнення двох автомобілів. А випадками коли швидка забирала людину з інсультом або інфарктом, а причиною смерті ставав ковід вже нікого навіть не здивуєш. .
показать весь комментарий
23.01.2022 18:42 Ответить
Хірург-ортопед робив 800 операцій протягом року, але тепер не може працювати через травму, викликану «вакциною» проти COVID-19.

Доктор Джоел Уоллського - хірург-ортопед із Вісконсіна, який приймав 5 000 пацієнтів за рік і проводив близько 800 операцій до того, як прийняв експериментальну вакцину Moderna від Covid-19.

Тепер він страждає від поперечного мієліту, який поражає спинний мозок, і йому важко ходити.

Він більше не може працювати хірургом-ортопедом. Його 19-річна кар'єра, на яку в нього пішло 14 років навчання, закінчена.

https://healthimpactnews.com/2021/orthopedic-surgeon-performed-800-surgeries-per-year-but-now-cannot-work-due-to-covid-19-vaccine-injuries/
показать весь комментарий
23.01.2022 21:55 Ответить
На даний момент зафіксовано 2433 смертельні випадки плода у VAERS (системі звітування про побічні дії вакцин) у вагітних жінок, яким ввели один з уколів від COVID.

Переважна більшість із них - від щеплення Pfizer (1862 смертельні випадки) та Moderna (656 смертей).

За останні 11 місяців після щеплення від COVID-19 було більше смертей плода, ніж за останні 30+ років після ВСІХ вакцин.

У жовтні, медичний журнал Нової Англії визнав, що перше дослідження, яке використовувалося для виправдання рекомендацій CDC і FDA з приводу уколів вагітним жінкам, було помилковим.

https://healthimpactnews.com/2021/2433-dead-babies-in-vaers-as-another-study-shows-mrna-shots-not-safe-for-pregnant-women/
показать весь комментарий
23.01.2022 21:57 Ответить
 
 