В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели
За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 2 774 человека;
летальных исходов – 86;
выздоровели – 2 030 человек.
Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 857 455 человек;
выздоровели – 3 582 908 человек;
летальных исходов – 99 215;
проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.
мой личный опыт говорит -НЕТ. месяц как овощ, потом месяц как дохляк..
выздоровели - 3 582 908 человек;
летальных исходов - 99 215
3857455-3582908-99215= 175332 человека куда делись? Болеют? Так много болеющих?!
И не все из них сообщают врачам о том что выздоровели.
скільки б людей не захворіло (12-22 тисячі), а одужує все одно трохи більше 2 тисяч...
Як так?
во вторник будет реальная картинка.. и весьма фиговая.
кстати я уже сделал третий бустер. Можно по записи, можно так прийти - есть во всех поликлиниках и ТЦ. Я лично делал в местном районном ЦНАПе.
пфайзером.
рука болит, зараза.. но на третий день уже полегче.
Не будьте наївними...
В лютому 2020 року німецький суд ухвалив рішення, що дозволило німцям за бажанням прощатися з життям у клінічний спосіб. Минулої п'ятниці Німецька евтаназійна асоціація видала директиву, згідно з якою майбутні самогубці повинні мати сертифікат про повну вакцинацію для отримання відповідних послуг.
Нехай тільки хтось посміє відправитися на той світ без документів про імунізацію проти COVID-19.
https://www.spectator.co.uk/article/german-euthanasia-clinics-refusing-unvaccinated-customers
Доктор Джоел Уоллського - хірург-ортопед із Вісконсіна, який приймав 5 000 пацієнтів за рік і проводив близько 800 операцій до того, як прийняв експериментальну вакцину Moderna від Covid-19.
Тепер він страждає від поперечного мієліту, який поражає спинний мозок, і йому важко ходити.
Він більше не може працювати хірургом-ортопедом. Його 19-річна кар'єра, на яку в нього пішло 14 років навчання, закінчена.
https://healthimpactnews.com/2021/orthopedic-surgeon-performed-800-surgeries-per-year-but-now-cannot-work-due-to-covid-19-vaccine-injuries/
Переважна більшість із них - від щеплення Pfizer (1862 смертельні випадки) та Moderna (656 смертей).
За останні 11 місяців після щеплення від COVID-19 було більше смертей плода, ніж за останні 30+ років після ВСІХ вакцин.
У жовтні, медичний журнал Нової Англії визнав, що перше дослідження, яке використовувалося для виправдання рекомендацій CDC і FDA з приводу уколів вагітним жінкам, було помилковим.
https://healthimpactnews.com/2021/2433-dead-babies-in-vaers-as-another-study-shows-mrna-shots-not-safe-for-pregnant-women/