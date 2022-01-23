В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 774 человека;

летальных исходов – 86;

выздоровели – 2 030 человек.

Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 857 455 человек;

выздоровели – 3 582 908 человек;

летальных исходов – 99 215;

проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.

