В Вашингтоне обеспокоены информацией британского МИД о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера, - представитель Совета нацбезопасности Белого дома Хорн

Глубокую обеспокоенность вызвало в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное руководство.

Об этом заявила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Британский МИД сообщил в ночь на воскресенье: "У нас есть информация, согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведётся в то время, как РФ раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину".

"Такого рода заговоры вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", - заявила в связи с этим Хорн.

