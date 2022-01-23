У Лаврова называют провокацией и чушью информацию Лондона о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера
В МИД РФ назвали дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Распространённая МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - заявили в МИД России.
"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - отметили на Смоленской площади.
МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине лояльно относящихся к Москве руководителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у лаврова не встигають реагувати на спільну роботу англосаксів.... від них дуже великі об,єми злагодженої інформації на випередження...
----------
чим відповіла рускко-германська спілка - словами адмірала, якого до вечора пішли і неможливістю шольца зустрітись з байденом, яку також заперечили...
а на інформацію про перекидання до кордону україни з забайкалля всіх бурятів росії відповісти нема чим...адже росія на кордоні збирає мільйон війська, прекидає ядерні боєголовки до європи, загроза всім...
після цього путін стає нерукопожатним і це мало сказати, гірше хусейна, гітлера і каддафі...
у лаврова надто малий ресурс для відповідей
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Єрмак викликає підозру.
А хто знає що там з агентом Кремля Татаровим?
но украинцы знают реальную цену этим "абсурдам" и "ихтамнетам"
Четко прослеживается почерк!
наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера..." у зв'язку з тим, що проросійський під... тобто лідер в Україні вже встановлений ще 2,5 років тому. Навіщо ж міняти шило на мило?
Хіба можуть брехати ці чесні очі?
Что-то проржала об иго
И о дезе англосаксов.
И опять камбэк в дурман...
им видимо хватает пока этого
Подробнее на 24news: http://24news.com.ua/238031-evgenij-muraev-priznalsya-chto-poseshhal-ofis-prezidenta-i-vstrechalsya-s-ermakom/
Политик отметил, что дважды вел переговоры с руководителем ОП.
Лидер партии «Наши» и владелец канала «Наш» http://24news.com.ua/133067-evgenij-muraev/ Евгений Мураев рассказал, что посещал Офис президента и встречался с главой ОП Андреем Ермаком. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового издания» на видео, опубликованном на YouTube-канале медиаэксперта Анатолия Шария.
Журналист спросил Мураева, что он делал в ОП 15 октября, о чем ранее блогеру сообщили источники.
«Я не уверен, что был в Офисе 15 октября. Последняя моя встреча была с Андреем Ермаком. Дважды вел переговоры. Во-первых, это частные разговоры. Естественно, они еще вели со мной переговоры по поводу информационной политики телеканала «Наш». Но, как вы видите, она не изменилась», - отметил Мураев.
При этом он сообщил о «системном давлении» на канал и более чем 30-ти судах по лишению лицензии и права вещания. Мураев добавил, что юридический департамент «Нашего» вырос с двух человек до 11-ти.
В то же время источники Шария, зафиксировавшие приход Мураева в ОП, сообщили, что у политика сложились теплые отношения с Ермаком. Сам Мураев отрицает, что он действует как представитель «договорной оппозиции».
Подробнее на 24news:
http://24news.com.ua/238031-evgenij-muraev-priznalsya-chto-poseshhal-ofis-prezidenta-i-vstrechalsya-s-ermakom/
Герой труда на приёме у академика. Холст, масло.
нелегко під час війни але досить Логічно .
1)БАРИГА Петро,звичайно ж попаде у другий тур"зачистивши" ,подібно бульдозеру від конкурентів демократично-патріотичне електоральне поле..
2)Рейтинг Зе впаде .Дякуючи НІКЧЕМНІЙ КОМАНДІ. можливо нижче рівня кількох ІНШИХ КОНКУРЕНТІВ..
Такщо Кремль матиме вибір підсунути Україні ЗАПАДЛО..Іше питання,що буде важко знайти з поки що "кремлівських консерв"відому особу без виявлених зв"язків з Росією.
ніхто Шарія,Бойка,Мураєва НЕ РОЗГЛЯДАЄ -ВОНИ БЕЗ ШАНСІВ У ДРУГОМУ ТУРІ..
НАВІТЬ ПРОТИ ПЕРСОНИ З МАКСИМАЛЬНИМ АНТИРЕЙТИНГОМ-ПОРОШЕНКО.
ТОМУ ПРИЗВІЩЕ І,ВІДПОВІДНО ШАНСИ "кандидата №у№ла" поки що невідомі.
Видимо именно этим бриты сейчас и занимаются - изучением истории ордынцев, и делают соответствующие выводы. Ордынские методы и поведение за всё прошедшее время кардинальным образом в запоребрике практически не изменились.
Спи мураев сладко сладко.
Повернись на правый бок.
Дам овса тебе мешок.
А каково самому Бубе, где этот волк в овечьей шкуре? Приведите черта !