У Лаврова называют провокацией и чушью информацию Лондона о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера

В МИД РФ назвали дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Распространённая МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - отметили на Смоленской площади.

МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине лояльно относящихся к Москве руководителей.

Читайте также: В Вашингтоне обеспокоены информацией британского МИД о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера, - представитель Совета нацбезопасности Белого дома Хорн

Великобритания (5096) МИД РФ (1682) россия (96949) Мураев Евгений (142)
+55
Всё что говорят у Лаврова есть 100 процентная ложь .
23.01.2022 08:49 Ответить
+41
23.01.2022 08:55 Ответить
+34
Значит, бриты вовремя сработали на упреждение...
23.01.2022 09:01 Ответить
Всё что говорят у Лаврова есть 100 процентная ложь .
23.01.2022 08:49 Ответить
з росії роблять більшого агресора ніж вона планувала для погроз і вимог...
у лаврова не встигають реагувати на спільну роботу англосаксів.... від них дуже великі об,єми злагодженої інформації на випередження...
----------
чим відповіла рускко-германська спілка - словами адмірала, якого до вечора пішли і неможливістю шольца зустрітись з байденом, яку також заперечили...
а на інформацію про перекидання до кордону україни з забайкалля всіх бурятів росії відповісти нема чим...адже росія на кордоні збирає мільйон війська, прекидає ядерні боєголовки до європи, загроза всім...
після цього путін стає нерукопожатним і це мало сказати, гірше хусейна, гітлера і каддафі...
у лаврова надто малий ресурс для відповідей
23.01.2022 09:52 Ответить
«В России всё растекается и свисает, как макароны с ложки. Шестая часть суши была заселена беспозвоночной протоплазмой… Я абсолютно не могу себе представить, как можно любить русского за леность, за его ложь, за его бедность, за его бесхребетность, за его рабство». - В. И. Новодворская
23.01.2022 20:41 Ответить
Це лайно в цивілізованому ніхто, воно смердить для внутрішнього використання в ху@лостані
23.01.2022 10:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
23.01.2022 12:04 Ответить
Это точно так же, как и у зе не лоха, кругом одна брехня.
23.01.2022 16:06 Ответить
Як і у тебе!
24.01.2022 08:32 Ответить
От так гімно кремлівське і "пропихають" - підсовують "напівправду" а потім кожний вибирає своє - як у виборах "Блазня" Ти "нарабативаєш плюси" критикуючи конкретну особу - Лаврова але замовчуєш діяльність ВСЬОГО РЕЖИМУ!!!
24.01.2022 08:37 Ответить
А чего его встановливать, если зекрыса и так проросийская, а Андрей Елдак так вобще агент ФСБ позывной Козырь ?
показать весь комментарий
23.01.2022 08:54 Ответить
23.01.2022 08:55 Ответить
Клоун клоуном, яле якщо чесно він ще більш-менш справляється,
Єрмак викликає підозру.

А хто знає що там з агентом Кремля Татаровим?
23.01.2022 09:39 Ответить
Татаров працює радником клоуна, який "більш менш справляється", тож з чим саме він справляється, з приведенням до влади прорасєйської агентури?
23.01.2022 12:51 Ответить
И с чем же это справляется клоун??? Здесь можно сказать лишь одно, отлично он справляется лишь с одним - с брехнёй и развешиванием лапшы на уши народу. Вот вся правда о твоём клоуне.
23.01.2022 16:31 Ответить
Він справляється з розвалом державних інституцій, послабленням і деморалізацією армії, розвалом зовнішньої розвідки і оборони, руйнуванням економіки...
24.01.2022 07:19 Ответить
З чим справляється? Як можна таке молоть? Україна на порозі захоплення, не прикрита ні з моря, ні з повітря - а воно справляється?
24.01.2022 08:50 Ответить
Абсурд.
23.01.2022 10:42 Ответить
именно так и орут у лаврова и в лахте

но украинцы знают реальную цену этим "абсурдам" и "ихтамнетам"
23.01.2022 11:07 Ответить
Ты че это друга Питраликсеича в агенты кримля записал,зебил зебильный?
23.01.2022 17:12 Ответить
Не знаю, хто такий Мураєв. Зате знаю рускамірського азіопця Мурлоєва, 100% агента *********.
23.01.2022 08:55 Ответить
Мураев это мудила, морда кторого недавно висела на 50% бигбордов страны...
23.01.2022 08:58 Ответить
Это мудила, который также ненввидит Пороха, как Пукин и преЗЕдент...
23.01.2022 09:03 Ответить
Его загоняли в подсознание 73%, теперь всё украинское станет московским и даже София Киевская, которая была ещё когда Москвы не было.
23.01.2022 10:50 Ответить
Мокшано-удмурт Мураєв - молодий Азаров.
23.01.2022 10:23 Ответить
То б то британці влучили точно і ціль намірів РФ!
23.01.2022 08:55 Ответить
А я думаю що той кандидат Гордон.
23.01.2022 09:40 Ответить
я думаю, руSSкій мір і його адепти "розробляють" багато кандидатів і агентів...серед яких бойко, медведчук, мураєв та навіть Баба Юля....(як продавчиня руSSкого ґазу)...
23.01.2022 12:12 Ответить
А почему нет....а тот же Кадыров в Чечне? А Токаев в Казахстане? А Лукобульбос в Белоруссии??
Четко прослеживается почерк!
23.01.2022 08:59 Ответить
Значит, бриты вовремя сработали на упреждение...
23.01.2022 09:01 Ответить
Это сивый мерин, как и любой козломордый, просто врет. Как он не может знать того чего он добивается?)
23.01.2022 09:13 Ответить
"У Лаврова називають провокацією та нісенітницею інформацію Лондона про
наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера..." у зв'язку з тим, що проросійський під... тобто лідер в Україні вже встановлений ще 2,5 років тому. Навіщо ж міняти шило на мило?
23.01.2022 09:02 Ответить
Для кацапов даже мертвечук является националистом) Поэтому для них нет шила на мыло) Их вряд ли бы даже устроило чувырло по кличке "Шо". Их идеал что то типа бородая...
23.01.2022 09:19 Ответить
Врешь, Костик.
23.01.2022 10:44 Ответить
Да не пинди, лошадина. Вас падалей, насквозь я вижу...
23.01.2022 09:04 Ответить


Хіба можуть брехати ці чесні очі?
23.01.2022 09:07 Ответить
Вышла лошадь из дурмана

Что-то проржала об иго

И о дезе англосаксов.

И опять камбэк в дурман...
23.01.2022 11:29 Ответить
ну ермак есть, зе типа тоже есть
им видимо хватает пока этого
23.01.2022 09:09 Ответить
Ну где же хватает? Бубочка серливый и не может воплотить в жизнь какуюразницу) Он бы может и хотел, но шея то не железная) Да и до средины Днепра не доплывет... С рельсой на ноге)
23.01.2022 09:27 Ответить
Улус Золотой Орды про монголо-татарское иго намекает. Набеги будут совершать на лошадях? Лаврова уже запрягли?
23.01.2022 09:10 Ответить
его и не распрягали.
23.01.2022 11:37 Ответить
И что же тот мураев вечно шастает к дерьмаку "по личным делам")
23.01.2022 09:17 Ответить
http://24news.com.ua/238031-evgenij-muraev-priznalsya-chto-poseshhal-ofis-prezidenta-i-vstrechalsya-s-ermakom/ Евгений Мураев признался, что посещал Офис президента и встречался с Ермаком
Подробнее на 24news: http://24news.com.ua/238031-evgenij-muraev-priznalsya-chto-poseshhal-ofis-prezidenta-i-vstrechalsya-s-ermakom/


Политик отметил, что дважды вел переговоры с руководителем ОП.

Лидер партии «Наши» и владелец канала «Наш» http://24news.com.ua/133067-evgenij-muraev/ Евгений Мураев рассказал, что посещал Офис президента и встречался с главой ОП Андреем Ермаком. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового издания» на видео, опубликованном на YouTube-канале медиаэксперта Анатолия Шария.

Журналист спросил Мураева, что он делал в ОП 15 октября, о чем ранее блогеру сообщили источники.

«Я не уверен, что был в Офисе 15 октября. Последняя моя встреча была с Андреем Ермаком. Дважды вел переговоры. Во-первых, это частные разговоры. Естественно, они еще вели со мной переговоры по поводу информационной политики телеканала «Наш». Но, как вы видите, она не изменилась», - отметил Мураев.

При этом он сообщил о «системном давлении» на канал и более чем 30-ти судах по лишению лицензии и права вещания. Мураев добавил, что юридический департамент «Нашего» вырос с двух человек до 11-ти.

В то же время источники Шария, зафиксировавшие приход Мураева в ОП, сообщили, что у политика сложились теплые отношения с Ермаком. Сам Мураев отрицает, что он действует как представитель «договорной оппозиции».


Подробнее на 24news:
http://24news.com.ua/238031-evgenij-muraev-priznalsya-chto-poseshhal-ofis-prezidenta-i-vstrechalsya-s-ermakom/
23.01.2022 09:22 Ответить
Тільки викрили намір , - Так зразу же і провокація. раша прозрачна для розвідки , - Як туалетний папір
23.01.2022 09:18 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/na-pozytsiyi-vijskovyh-na-luganshhyni-vyjshov-bojovyk-zi-zbroyeyu/ На позиції військових на Луганщині вийшов бойовик зі зброєю

23.01.2022 09:19 Ответить
рашаговносми уже верещат что это наше ДРГ похитила хероя ))))
23.01.2022 10:27 Ответить
Тогда надо бы заранее пристрелить мураева, медведчука
23.01.2022 09:19 Ответить
Лапатні провокатори які влаштовують всюди провокації завжи називають провокаторами інших...
23.01.2022 09:21 Ответить
"що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України" - конечно НАТО аннекстровало Крым, НАТО равязало войну на востоке, НАТО постоянно указывает на ущемление языка и рускоязычных и что и кому как вести себя НАТО в 1933 устраивало Украине геноцид(голодомор)НАТО постоянно угрожает уничтожить Украину
23.01.2022 09:21 Ответить
О! Сразу забухтело, видно таки правду Лондон вскрыл...
23.01.2022 09:34 Ответить
Всегда пытались ставить своего человека и ставили, а здесь вдруг нет.
23.01.2022 09:36 Ответить
підгоряє в косорилих....прям палає пєрдак в мєріна
23.01.2022 09:38 Ответить
Вал Мишель


Герой труда на приёме у академика. Холст, масло.



23.01.2022 09:43 Ответить
Если это провокация, то чего так кипятиться ?
23.01.2022 09:49 Ответить
Це дешевше ніж ганяти металобрухт, та голодну орду у кордонів України.
23.01.2022 09:50 Ответить
Кремляди думают, что раз они зомбировали своих деградированных любителей колбасы на шару и боярышника, то другие народы будут верить в постоянную брехню возведенную в ранг неотъемлемой составляющей их существования.
23.01.2022 09:56 Ответить
Наша власть пускай не обольщается, что им удалось пропихнуть зелоха через сериал, сколько их не было президентов, но вечных в Украине не будет.
23.01.2022 09:59 Ответить
А мне как-то и не интересна заява англосаксов, бо знаю , шо теперь NO PASARAN... Чего бы это у лаприка подгорало.
23.01.2022 10:12 Ответить
Спрацювали на випередження, браво брити, удачі.
23.01.2022 10:37 Ответить
наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера


нелегко під час війни але досить Логічно .

1)БАРИГА Петро,звичайно ж попаде у другий тур"зачистивши" ,подібно бульдозеру від конкурентів демократично-патріотичне електоральне поле..

2)Рейтинг Зе впаде .Дякуючи НІКЧЕМНІЙ КОМАНДІ. можливо нижче рівня кількох ІНШИХ КОНКУРЕНТІВ..

Такщо Кремль матиме вибір підсунути Україні ЗАПАДЛО..Іше питання,що буде важко знайти з поки що "кремлівських консерв"відому особу без виявлених зв"язків з Росією.

ніхто Шарія,Бойка,Мураєва НЕ РОЗГЛЯДАЄ -ВОНИ БЕЗ ШАНСІВ У ДРУГОМУ ТУРІ..

НАВІТЬ ПРОТИ ПЕРСОНИ З МАКСИМАЛЬНИМ АНТИРЕЙТИНГОМ-ПОРОШЕНКО.

ТОМУ ПРИЗВІЩЕ І,ВІДПОВІДНО ШАНСИ "кандидата №у№ла" поки що невідомі.
23.01.2022 10:38 Ответить
что вы такое пишите.....на этом сайте Порошенко - ЦЕ СВЯТЕ..)))
23.01.2022 11:14 Ответить
Дівчатка, ви в оьгіно кімнатку ділите?
23.01.2022 11:19 Ответить
Зачепило....бл....жлопчика лизуна ....)))))))))))))))
23.01.2022 11:24 Ответить
Ото ж поки Зеленський ганяється за Порошенком, пуйло йому вже заміну знайшов. На теам шукаєте пане Президенте.
23.01.2022 11:02 Ответить
Воно не пан і тим більше не Президент, воно тільки грає роль президента під вказівки Бені та Ермака.
23.01.2022 12:22 Ответить
"перестать распространять чушь" - Янукович в Подмосковье это другое, просто так совпало
23.01.2022 11:05 Ответить
Если бы они это могли - они бы это уже давно сделали. Кто-то сомневается?
23.01.2022 11:43 Ответить
Який недоумок може назвати цього МУдоРАЄВА лідером? Він лідер хіба що 5% таких же мудаків як і він!
23.01.2022 12:27 Ответить
Бугага, татаро-монгольського ярма,якого ніколи не було,це свідома видумка рашистських недоісториків!)
23.01.2022 12:30 Ответить
Гадаю, що російська Енігма британцями захоплена та розшифрована. Або ... російський дипломат з чергової зустрічі НАТО-рФ вийшов у прямий ефір без шифрування. Знову ... звичка "на шару не пьют только" зіграла злий жарт у стайні росдипломатії. Дебіли, *** .... (тільки тихо).
23.01.2022 12:59 Ответить
Що ще може бути більш промокшанським як цей кривоногий хасід Ірод з бубєнцами.
23.01.2022 13:00 Ответить
Конь в пальто, после всего того что рашка наделала, думаешь тебе кто то теперь поверит? Высновок один - путлеру и его банде верить нельзя ни на грамм. Надо всё время быть начеку! И только так!
23.01.2022 13:00 Ответить
"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Видимо именно этим бриты сейчас и занимаются - изучением истории ордынцев, и делают соответствующие выводы. Ордынские методы и поведение за всё прошедшее время кардинальным образом в запоребрике практически не изменились.
23.01.2022 13:06 Ответить
Лучше поверить лошади или ёжику на поляне, чем лаврову.
23.01.2022 13:47 Ответить
Иго-го поет лошадка.
Спи мураев сладко сладко.
Повернись на правый бок.
Дам овса тебе мешок.
23.01.2022 13:54 Ответить
ми 6 для рузге - это просто невыносимо. Сколько лет ну прямо издеваются над "величавыми" политиками, славными чекистами и тут тоже самое. все было нормально, встретили, побеседовали, согласовали в "инстанции", нижние Бубоны тоже утвердили и на тебе, где то появился новый Скрипаль и все выложил. даже Коняра и тот разбушевался-это брехня и сколько можно
А каково самому Бубе, где этот волк в овечьей шкуре? Приведите черта !
23.01.2022 14:03 Ответить
Да верим мы тебе конечно---конь ты наш в ратиновом пальто! Есть даже слухи, что всё наоборот. Мол Ирину Фарион мечтаешь нам в презы, а Диму Яроша в премьеры. А Путин и не знает до сих пор. Скотобаза ты гнусная!
23.01.2022 14:31 Ответить
Повірити кремлівському фашисту? "Крим не є спірною територією! Росія визнала кордони сьогоднішньої України", так сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, через Крим, "віддають провокаційним сенсом". Ясно що тоді в 2008 році )(уйло дуже сильно боявся надання Україні ПДЧ і вступу її в НАТО. А значить багаторазово посилення нашої держави у її військовій могутності. А коли вступ в НАТО ( ПДЧ) заблокували ворожі Україні Франція і Німеччина, а потім ще і до влади пробрався кремлівський агент кривавий ЗЕК Юда янук. Тільки тоді в 2014р. )(уйло який став фашистом зразу забув про свою клятву, змінив свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу. І знищення України як держави. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що любий будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій . Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало самі чи с союзниками але знищать окупанта і обов'язково звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього з 603,549 тис. км2 метра!
23.01.2022 15:18 Ответить
Калантарян должен отсосать у осла в Бухарском зоопарке. А после заяау кидать..
23.01.2022 15:41 Ответить
постійні провокаці- суть рашистського режиму.Якщо рашист говорить про провокацію,то він має на увазі , що це є правда,
23.01.2022 16:26 Ответить
23.01.2022 16:54 Ответить
мацква заперечує, що хотіла би мати в Україні проросійського лідера? оце точно нісенітниця!!
24.01.2022 01:04 Ответить
 
 