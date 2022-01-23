У Лаврова называют провокацией и чушью информацию Лондона о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера

В МИД РФ назвали дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Распространённая МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - отметили на Смоленской площади.

МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине лояльно относящихся к Москве руководителей.

