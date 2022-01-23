Американская разведка подтвердила данные Британии о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера, - CNN
Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.
Об этом CNN заявили собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Как отмечает канал, источник, информированный об американской и британской разведке, подтвердил, что США имеют подобные доказательства, как и у Великобритании по поводу намерений России установить пророссийского лидера в Украине.
"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну (на востоке Украины. – Ред.). Это включает такие способы, как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации", – утверждает источник.
Другой источник также подтвердил, что США "имеют такую же информацию".
Белый дом сообщил, что президент Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".
Президент был проинформирован о состоянии военных операций России на границах Украины и "обсудил как постоянные усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, так и спектр мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки помощи по безопасности Украине".
Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину РФ ожидают быстрые и тяжелые последствия, ведь США вместе с союзниками и партнерами введут санкции.
Как сообщалось, МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине руководителей, лояльно относящихся к Москве.
Игнорите неудобные вопросы...) Так что насчет вашей веры в величайшую "проукраинскость" Зеленского после дела с вагнеровцами? Кстати, кого он отстранил после этого?
При Порошенко не было такой угрозы вторжения, как сейчас при Зеленском, поэтому не передавалось такое количество оружия. Но анализ первопричин же не ваш конёк...
А давайте всё же ссылки, указывающие, что в трагедии под Иловайском виноват Порошенко. Уровень ваших источников до этого был никакой. Надеюсь, это не просто выводы экспЭртов вашего уровня. Заодно оценим ваши мегаобобщающие выводы про плевок...
Ну, и последняя заява - шедевр. С таким же успехом можно сказать, что если Зеленский президент Украины, то "за всеми крупными хищениями (в стране) стоит именно он". А, Зеленский, скорее, клоун, которым управляет его администрация...
Переговоров Порошенко провел с Путиным пока больше, чем их провел Зеленский.
На строительстве, которым руководит Кирилл Тимошенко, там откаты в сорок процентов. На перереформированной таможне. УЗ с чего-то стала убыточной. Электрику компания Арахамии покупает в Беларуси и добавляет к цене 200% при перепродаже в облэнерго. При себестоимости добычи газа в 2,6 грн, с 30% прибыльности, продают частным предприятиям по 70 грн...
Тому "какая разніца" з поступовим розмиванням укр. ідентичності, гену спротиву, це єдиний для кацапів шлях підкорення України.
І роблять це не мураєви-ківи, вони просто відволікають увагу.
По перше - у нас в Україні , президентів не призначають і не встановлюють , а все ж - обирають . Хоч і з допомогою телеящика . А по друге , у маріонеток кремля , в Україні нема шансів . Від слова - ЗОВСІМ .! Рано чи пізно , їх чекає хатинка у славному місті - Ростов на Дону .
По третє , всі ваші потуги - нав'язати Україні кацапські правила , приречені !!
или видимо этот слишком тупенький, хотят кого то поумнее поставить
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою.
Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
За рынок распродажи украинской земли топил вместе с Клованом и от этого ему не отмыться.
Кстати, это депутаты не несут ответственности за голосование. А Спикер Розумков поставил свою личную подпись, под принятым с нарушением ст.13 и ст.14 Конституции Украины закона о рынке земли, а потому это уже точно тянет на следствие, суд и срок.
Или косоворотько не реагирует , когда они ему это сообщают лично, или вообще ему НИЧЕГО не говорят---бо пустое место!
Докатились мы...