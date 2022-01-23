Американская разведка подтвердила данные Британии о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера, - CNN

Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Об этом CNN заявили собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечает канал, источник, информированный об американской и британской разведке, подтвердил, что США имеют подобные доказательства, как и у Великобритании по поводу намерений России установить пророссийского лидера в Украине.

"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну (на востоке Украины. – Ред.). Это включает такие способы, как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации", – утверждает источник.

Другой источник также подтвердил, что США "имеют такую ​​же информацию".

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".

Читайте также: У Лаврова называют провокацией и чушью информацию Лондона о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера

Президент был проинформирован о состоянии военных операций России на границах Украины и "обсудил как постоянные усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, так и спектр мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки помощи по безопасности Украине".

Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину РФ ожидают быстрые и тяжелые последствия, ведь США вместе с союзниками и партнерами введут санкции.

Как сообщалось, МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине руководителей, лояльно относящихся к Москве.