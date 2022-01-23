РУС
Американская разведка подтвердила данные Британии о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера, - CNN

Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Об этом CNN заявили собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечает канал, источник, информированный об американской и британской разведке, подтвердил, что США имеют подобные доказательства, как и у Великобритании по поводу  намерений России установить пророссийского лидера в Украине.

"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну (на востоке Украины. – Ред.). Это включает такие способы, как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации", – утверждает источник.

Другой источник также подтвердил, что США "имеют такую ​​же информацию".

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".

Читайте также: У Лаврова называют провокацией и чушью информацию Лондона о намерениях РФ установить в Украине пророссийского лидера

Президент был проинформирован о состоянии военных операций России на границах Украины и "обсудил как постоянные усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, так и спектр мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки помощи по безопасности Украине".

Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину РФ ожидают быстрые и тяжелые последствия, ведь США вместе с союзниками и партнерами введут санкции.

Как сообщалось, МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти в Украине руководителей, лояльно относящихся к Москве.

Опа, а сейчас у нас кто в президентах? Не про российский Косоволодька, а потомственный запорожский козак, который вваливал с 2014 года личное бабло сотнями миллионов на восстановление ЗСУ и в то же время был в окопах?
23.01.2022 09:05 Ответить
Не забываем, что в недавнем помощник Ермака Арестович обнимается при встрече с дружбаном Мураевым...
23.01.2022 09:05 Ответить
+38
показать весь комментарий
23.01.2022 09:18 Ответить
Заявы на телеканалах для новостей такого уровня без их официального подтверждения - ерунда. Ну, хоть не возражаете, что бабушкам у подъездов тоже верите...)

Игнорите неудобные вопросы...) Так что насчет вашей веры в величайшую "проукраинскость" Зеленского после дела с вагнеровцами? Кстати, кого он отстранил после этого?

При Порошенко не было такой угрозы вторжения, как сейчас при Зеленском, поэтому не передавалось такое количество оружия. Но анализ первопричин же не ваш конёк...

А давайте всё же ссылки, указывающие, что в трагедии под Иловайском виноват Порошенко. Уровень ваших источников до этого был никакой. Надеюсь, это не просто выводы экспЭртов вашего уровня. Заодно оценим ваши мегаобобщающие выводы про плевок...

Ну, и последняя заява - шедевр. С таким же успехом можно сказать, что если Зеленский президент Украины, то "за всеми крупными хищениями (в стране) стоит именно он". А, Зеленский, скорее, клоун, которым управляет его администрация...
27.01.2022 22:43 Ответить
Порошенко дал летом 2014-го приказ прекратить огонь по кацапам, что дало Путлеру возможность перегруппироваться и начать наступление.

Переговоров Порошенко провел с Путиным пока больше, чем их провел Зеленский.

На строительстве, которым руководит Кирилл Тимошенко, там откаты в сорок процентов. На перереформированной таможне. УЗ с чего-то стала убыточной. Электрику компания Арахамии покупает в Беларуси и добавляет к цене 200% при перепродаже в облэнерго. При себестоимости добычи газа в 2,6 грн, с 30% прибыльности, продают частным предприятиям по 70 грн...
показать весь комментарий
23.01.2022 20:18 Ответить
кацапи тупі, але не настільки щоб не розуміти, що любий відверто проросійський лідер на посту президента має всі шанси повторити шлях Януковича. Якби бубочка на наступний день після інавгурації вивісив над ОП триколор то ще до обіду він висів би поруч.
Тому "какая разніца" з поступовим розмиванням укр. ідентичності, гену спротиву, це єдиний для кацапів шлях підкорення України.
І роблять це не мураєви-ківи, вони просто відволікають увагу.
23.01.2022 11:36 Ответить
У кремлі сидять таки справжні ідіоти . . Тут вам - нє здєсь , кацапи .. !! Вам же ж ще Кучма казав - Україна не расея .
По перше - у нас в Україні , президентів не призначають і не встановлюють , а все ж - обирають . Хоч і з допомогою телеящика . А по друге , у маріонеток кремля , в Україні нема шансів . Від слова - ЗОВСІМ .! Рано чи пізно , їх чекає хатинка у славному місті - Ростов на Дону .
По третє , всі ваші потуги - нав'язати Україні кацапські правила , приречені !!
23.01.2022 11:39 Ответить
3ара3 одні мураеви
23.01.2022 11:40 Ответить
это возможно при насильственном захвате каких-то территорий. например, Харькова, как сказал зе.
23.01.2022 11:44 Ответить
Потому что Зе полный дурак. Кацапы в маленьком Грозном положили всего за один день танковую дивизию. Полностью положили. А Харьков, это город с более чем двумя миллионами жителей - это неимоверно тяжело сделать.
23.01.2022 18:04 Ответить
В смысле положили танковую дивизию чеченцы, а кацапы ее потеряли.
23.01.2022 18:05 Ответить
Так уже был проросийский янык даже министры у него были с московии , и где они?
23.01.2022 11:50 Ответить
Так уже 2,5 года как...
или видимо этот слишком тупенький, хотят кого то поумнее поставить
23.01.2022 12:38 Ответить
Наивные. Попробуй отними власть у украинских олигархов.
23.01.2022 13:51 Ответить
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.

Але буде й зворотній ефект.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.

А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.

І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою.
Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.

Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
23.01.2022 14:02 Ответить
Разумков
23.01.2022 14:26 Ответить
Сменить еврея Зеленского на еврея Розумкова? Сомневаюсь.

За рынок распродажи украинской земли топил вместе с Клованом и от этого ему не отмыться.
Кстати, это депутаты не несут ответственности за голосование. А Спикер Розумков поставил свою личную подпись, под принятым с нарушением ст.13 и ст.14 Конституции Украины закона о рынке земли, а потому это уже точно тянет на следствие, суд и срок.
23.01.2022 18:09 Ответить
Я бы смотрел на этот слив информации с другой стороны: всем известно, что зелох и мураев - дружбаны. Телеанал мураева - "наш" хвалит зеупыря, зеупырь не трогает эту телепомойку. Как британцам дать понять клоунскому ничтожеству, что они все про него знают и не дадут слить Украину? Все просто начать сливать его окружение: сначала полет ленки на острова, теперь мураев... Если притрушенное зеленое ****** не начнет думать своей безмозглой башкой, то американо-британские "приветы" могут отбить яйца и у самого зеленского
23.01.2022 14:38 Ответить
Так вы же сами и раскручиваете этого Мураева. Разве в статье бриты или штатовцы что либо написали про Мураева? Нет. И если подумать, то у Кремля есть хороший, уже проверенный кандидат.
23.01.2022 18:11 Ответить
Ну і що там? СБУ уже виїхала по мураєва? Ага...
23.01.2022 15:11 Ответить
Як можна «встановити лідера»? Лідера обирають. Встановлюють окупаційну владу. Недолуга дурепа на Цензорі продовжує успішну кар'єру.
23.01.2022 16:33 Ответить
Не уж то куму? Жену мертвечука?
23.01.2022 16:44 Ответить
Насправді, ставленик кацапів буде, якщо не сам Порох, то якийсь його посіпака із БПП/ЄС, це 146%.
23.01.2022 17:48 Ответить
Т.е. выборов не будет? Вдруг победит не тот кандидат!
23.01.2022 18:08 Ответить
Обратите внимание, уже не первый раз разведданные США и Англия обнародуют через прессу, что вообще-то нонсенс.
Или косоворотько не реагирует , когда они ему это сообщают лично, или вообще ему НИЧЕГО не говорят---бо пустое место!
Докатились мы...
24.01.2022 00:12 Ответить
