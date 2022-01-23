Отставки командующего ВМС ФРГ Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике, – посол Мельник
Посол в ФРГ Андрей Мельник считает своевременной отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха. Впрочем, он отмечает, что Берлин должен изменить свое отношение к Украине.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - заявил он.
Как сообщает Укринформ, в комментарии немецкой газете Welt посол заявил, что скандал вокруг неприемлемых высказываний вице-адмирала Шенбаха оставил "кучу осколков" и "подверг сомнению международное доверие и надежность Германии - и не только с украинской точки зрения". В связи с этим дипломат призвал правительство ФРГ кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте.
Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.
Позже он заявил, что выразил частную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.
Затем стало известно, что командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.
США и Великобритания не зависят от паРашки в такой степени, как немцы и взялись жестко отстаивать Украину и уменьшать вероятность ее пророссийского вектора развития....
Что касается "зависимости от российского газа", то там тоже есть очень "интересные" нюансы. Миллеровская мафия организовала схемы оплаты так, что 50% от стоимости газа получает "семья". За "закрыть глаза" на это, Германия получает газ по максимально низкой цене. Т.к. речь идет о миллиардах евро личной прибыли, немецкие газовые чиновники покупались пачками. Именно поэтому сейчас мы имеем огромное газовое пророссийское лобби в Германии.
Так что товарич купи мозги и не пори херню.
"Розглядається в суді справа по вбивству Чоловік убив коханця дружини Суддя питає:
- Десять років тому ви були засуджені за вбивство коханця дружини Тепер все повторилося Мені цікаво - може вам треба було не коханців убивать а дружину?
Так і тут - не зі служби гнать треба "любителів "русскава міра" а політику в державі мінять?
і вони вирішили, що 1 хвилина публічної ганьби варта забезпеченої старості.
А насправді після тих грошей все тільки починається: їх беруть в оборот і вже не випускають.
или говарить правду больше в Германии нельзя
или политики смотрят Украине в лицо и нагло врут, хотя знают как на самом деле обстоят дела.
Ну и остальные комментарии в том же духе. Вот так думают простые люди без политической коректности.
В след за дешёвым газом всегда идёт КГБ, доносы, партсобрания и "Трабант".
Или это большинство переехавших в Германию за последние 25 лет ?
а сами немцы не запад??
палитесь, молодой человек...
-"Нужно помочь братскому народу": Пашинян пообещал при необходимости ввести в Киев миротворческий контингент ОДКБ
1939 року фашисти разом з комуняками ділили світ. Так само і зараз підіграють одне одному, щоб через шантаж керувати Європою за допомогою енергоресурсів!
фашисти як і комуняки нам не друзі!
Не треба себе тішити ілюзіями, а краще треба копати навколо Криму свій канал щоб зробити Крим островом і щоб наші судна могли вільно возити товари з Маріуполя в Одессу не використовуючі Керченську протоку...
распад и неуважение
Так украинцы видят немецкую «помощь» в сдерживании новой российской агрессии.
Мля если это реальные слова прозвучали от официального лица, то Мельника вышвырнут нахер с Германии. С чего он взял что немцы нам что-то должны и немцы вообще будут исходить от наших интересов, а не своих. Наверное доверие Украины очень важно для немецкого народа. А благодаря таким послам, мы начинаем напоминать обездоленного негра, который сидит на шее свесив ноги,качает права, а толерантные страны должны его кормить.
Немец пошел в отставку, потому что наши подняли гвалт.
А у вас комплекс меншовартости.
год назад мой знакомый еврей укатил в германию по нем. программе, сидит на пособиии и курит бамбук...
Они евреев больше убили, чем украинцв?? нет! так какого х* они им платят, а нам нет??
это сегрегация, милейший!!