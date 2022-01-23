РУС
11 689 99

Отставки командующего ВМС ФРГ Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике, – посол Мельник

Посол в ФРГ Андрей Мельник считает своевременной отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха. Впрочем, он отмечает, что Берлин должен изменить свое отношение к Украине.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - заявил он.

Читайте также: Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

Как сообщает Укринформ, в комментарии немецкой газете Welt посол заявил, что скандал вокруг неприемлемых высказываний вице-адмирала Шенбаха оставил "кучу осколков" и "подверг сомнению международное доверие и надежность Германии - и не только с украинской точки зрения". В связи с этим дипломат призвал правительство ФРГ кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте.

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Позже он заявил, что выразил частную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.

Затем стало известно, что командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Автор: 

Топ комментарии
+21
беда в том что он не один так думает иначе бы так открыто не говорил(((
23.01.2022 09:26 Ответить
+16
Эту ситуацию нам надо максимально использовать в свою пользу...Оружие могут не дать, но после такого скандала с них надо выжимать еще госпиталя, автомобили, снятие вето германии на продажу нам вооружений с системе НАТО и т.д
23.01.2022 09:37 Ответить
+15
а ну так - давайте гроші зброю, та жорсткі санкціїї....- а ми в цей час будем брехати , красти , та тогрувати із кацапіею....
23.01.2022 09:21 Ответить
а ну так - давайте гроші зброю, та жорсткі санкціїї....- а ми в цей час будем брехати , красти , та тогрувати із кацапіею....
23.01.2022 09:21 Ответить
Що за маячню Ви написали?
23.01.2022 10:39 Ответить
Візовий режим з росією ввели? Енергоносії у них продовжуємо купувати ? Церква російського патріархату в Україні процвітає і користується державними пільгами оплати електроенергії, як і всі інші? Російські банки, російський капітал в Україні доходи продовжує отримувати? Яку частку імпорту російські товари мають на українському ринку? І все це на восьмому році війни і окупації росією частини нашої території, в очікуванні нами нової хвилі російської агресії, про яку нас попереджає весь світ. Це маячня?
23.01.2022 11:19 Ответить
Все правильно вы возмущаетесь. Но только все это как раз под германским и не только, нажимом сделано и в их интересах.
23.01.2022 12:37 Ответить
Знову маячня від кузьменка.
23.01.2022 12:43 Ответить
демократія - плюралізм думок ( і політичних теж)...- я маю право помилятись ...- не всім же бути " Месіями"....
23.01.2022 12:47 Ответить
А чого ж там , бабло занесли а там Остапа, Кай-Ахіма і понесло..? А чому б і ні, є ж приклади ,в чергу стають, все купляється, всі продаються...?"Карьера Шрёдера в российских компаниях началась буквально через пару недель после его ухода с поста канцлера Германии в 2005 году????!. Сначала он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочернего предприятия "Газпрома" - Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток" для транспортировки голубого топлива из России в ФРГ по дну Балтийского моря." А Маттіас Варніг,зав. відділом зовнішньої розвідки Штазі, туди ж...! А за які ж такі заслуги і ціни такий кар'єрний рост в російському бізнесі? А як же ж вони служили ФРН і для РФ, на своїх державних посадах у країні НАТО..? І вони будуть продавати нам зброю,захищати нас, запустять в НАТО..??.?Казав колись Бісмарк : "Ми тільки подумаємо, а росіяни вже з мішками грошей стоять..."
23.01.2022 11:29 Ответить
г@ндон бот той що спамить ...- які аргументи - що, правда очі коле ....- отакі покидьки і по - життю...- від СПІДУ не здохнеш
23.01.2022 12:54 Ответить
Коломойский, хозяин Зеленского, предлагал взять в Москве 100 млрд$ и замириться.
23.01.2022 19:29 Ответить
не - бєня хотел взять и как всегда всех опрокинуть - єто его по- жизни ... а на остальное и остальных он ложил ....благо вера позволяет
30.01.2022 18:26 Ответить
У него нет никакой веры
30.01.2022 20:30 Ответить
Уволили его не за слова о Крыме, а за слова о уважении Пукина....
23.01.2022 09:24 Ответить
Уволили потому что мозгов нет озвучивать вслух то, о чем у них все думают, но говорить об этом пока нельзя...
23.01.2022 09:27 Ответить
Немцы очень практичны.Они анализируют поведение руководства Украины.Они осведомлены о высказываниях Арахамии и т.д. Они понимают, что идут пророссийские игры в руководстве, желающем видеть и дальше "мир в глазах Пукина" и немцы предпочитают сохранять экономическую стабильность, которая зависит от паРашки с ее энергоносителями, так как не уверены в дальнейшем векторе развития Украины.
США и Великобритания не зависят от паРашки в такой степени, как немцы и взялись жестко отстаивать Украину и уменьшать вероятность ее пророссийского вектора развития....
23.01.2022 09:34 Ответить
У Германии нет зависимости от России. Россия не является самым крупным внешнеэкономическим партнером Германии. Но контракты с Россией являются самыми высокомаржинальными для немецких предприятий. Т.е. условно говоря, рабочие места дают контракты с США и Китаем, а вот прибыль дают именно контракты с РФ.
Что касается "зависимости от российского газа", то там тоже есть очень "интересные" нюансы. Миллеровская мафия организовала схемы оплаты так, что 50% от стоимости газа получает "семья". За "закрыть глаза" на это, Германия получает газ по максимально низкой цене. Т.к. речь идет о миллиардах евро личной прибыли, немецкие газовые чиновники покупались пачками. Именно поэтому сейчас мы имеем огромное газовое пророссийское лобби в Германии.
23.01.2022 11:02 Ответить
Оце реалістичний коментар. Дякую. Інше - емоції без аналізу. Мізками важко працювати.
23.01.2022 14:00 Ответить
Все в жизни условности . Практичностью можно оправдать абсолютно все и вся, включая преступления по уничтожению людей.

Так что товарич купи мозги и не пори херню.
23.01.2022 12:04 Ответить
Мізки вам треба включити. Товарич дав правильну оцінку ситуації без висновків та пропозицій. А ви що? Знову "чийкрим"? Не обов'язково у кожному комі писати, що Крим - це Україна, щоб всім подобатись.
23.01.2022 14:02 Ответить
Отсутствие мозгов всегда прикрывается оголтелым "урапатриотизмом". А потом удивляются: Почему у Украины друзей нет ...
23.01.2022 14:55 Ответить
Звільнили за розголошення військової чи то комерційної таємниці)))
23.01.2022 11:40 Ответить
беда в том что он не один так думает иначе бы так открыто не говорил(((
23.01.2022 09:26 Ответить
Окупація Германії Союзом , - Не прошла даром і Штазі не саморозпустилось.
23.01.2022 09:27 Ответить
Мельник вимагає розстрілу Шенбаха?
23.01.2022 09:27 Ответить
Нимножко намылить верьёвочка.
23.01.2022 09:58 Ответить
Німеччина - гамно . Про яку довіру говорить посол Мельник ?
23.01.2022 09:30 Ответить
Требует распустить Бундестаг.
23.01.2022 09:33 Ответить
Эту ситуацию нам надо максимально использовать в свою пользу...Оружие могут не дать, но после такого скандала с них надо выжимать еще госпиталя, автомобили, снятие вето германии на продажу нам вооружений с системе НАТО и т.д
23.01.2022 09:37 Ответить
Я бы отжимал Майбахи...
23.01.2022 09:42 Ответить
Якби він ще про євреїв щось сказав, то можна було б з німців більше вичавити.
23.01.2022 11:25 Ответить
Мос*али вас всецело поддерживают в вашем непростом деле. Продолжайте и дальше выбивать лучший командный состав стран-членов НАТО. На высших должностях (министры обороны) уже одни бабы, мочите теперь реально действующий комсостав. Всех баб, трансов и лесби в командующие армией по заветам европейских ценностей. Мос*али аплодируют
23.01.2022 12:36 Ответить
Все правильно сказав Мельник! Бо виходить як в анекдоті:
"Розглядається в суді справа по вбивству Чоловік убив коханця дружини Суддя питає:
- Десять років тому ви були засуджені за вбивство коханця дружини Тепер все повторилося Мені цікаво - може вам треба було не коханців убивать а дружину?
Так і тут - не зі служби гнать треба "любителів "русскава міра" а політику в державі мінять?
23.01.2022 09:44 Ответить
Про політику говорять за кількома зачиненими дверима.
23.01.2022 09:54 Ответить
Мене завжди дивувало одне - якого чорта люди (перебуваючи на державній посаді) на публічних заходах ляпають язиком наче за кухлем пива у пивбарі?
23.01.2022 10:19 Ответить
Ляпають язиками, бо дурні - їм показали багато готівки,
і вони вирішили, що 1 хвилина публічної ганьби варта забезпеченої старості.
А насправді після тих грошей все тільки починається: їх беруть в оборот і вже не випускають.
23.01.2022 10:24 Ответить
Да забейте на немчуру. Хрен бы с ними.
23.01.2022 09:45 Ответить
Незабаром це лайно спливе десь у газпромі...
23.01.2022 09:46 Ответить
К сожалению да..а должен просто всплыть в водичке как суицидник...тельце носитель секретов особой важности всего НАТО
23.01.2022 12:16 Ответить
Мельнику, похоже, надоела Германия.
23.01.2022 09:46 Ответить
Если Зеля вспоминает про Крым раз в два года, немцам темболее все равно ... .
23.01.2022 09:47 Ответить
23.01.2022 09:48 Ответить
А морда то рязанська. Бабуся десь в 1945-му гени російські підхватила.
23.01.2022 10:22 Ответить
Жертва небрежного аборта.
23.01.2022 13:00 Ответить
на жирика похож, некто внебрачный?
23.01.2022 14:59 Ответить
Кстати в комментариях под немецкими новостями большинство поддерживает его. Типа сказал как есть и теперь должен уйти,
или говарить правду больше в Германии нельзя
 или политики смотрят Украине в лицо и нагло врут, хотя знают как на самом деле обстоят дела.

Ну и остальные комментарии в том же духе. Вот так думают простые люди без политической коректности.
23.01.2022 09:58 Ответить
Большинство в Германии уважают ***** ? А за что ? За дешёвый газ ?
В след за дешёвым газом всегда идёт КГБ, доносы, партсобрания и "Трабант".
Или это большинство переехавших в Германию за последние 25 лет ?
23.01.2022 10:06 Ответить
Скорее, что он про Крым сказал. А ***** простым немцам более или менее нравится за то что идёт против течения. То есть не ложиться под Запад или Штаты.
23.01.2022 10:07 Ответить
прості німці як наші зелофани.Там кацапопропаганда не слабша ,ніж у нас в Україні.
23.01.2022 11:10 Ответить
Нет там кацапопрогаганды вообще никакой. Немцы думают только о себе. Им насрать что происходит за их границей. Впринцпе это у всех народов так. Политики это конечно отдельная каста им нужно что-то говорить, а простым людям всё пофигу.
23.01.2022 11:20 Ответить
"То есть не ложиться под Запад "

а сами немцы не запад??
палитесь, молодой человек...
23.01.2022 16:24 Ответить
Вам что в разжевать и в рот положить нужно? Позиция ***** нравится им т.к своё правительство ни рыба ни мясо.
23.01.2022 23:05 Ответить
Что значит «сказал, как есть»? Откуда он знает, что будет? Такие, как он, тоже думали, что берлинская стена навсегда)
23.01.2022 10:03 Ответить
Он высказал своё мнение. Можно хоть тысячу раз повторить про украинский Крым, но на самом то деле все понимают, что его будет очень не просто вернуть.
23.01.2022 10:10 Ответить
Ти - PRаст.А шо таке?Висловлюю свою думку.
23.01.2022 11:51 Ответить
непросто
23.01.2022 14:25 Ответить
Молодец Мельник. Так их, продажных упырей.
23.01.2022 09:59 Ответить
Тварина вже плотно сидить на пляшці
-"Нужно помочь братскому народу": Пашинян пообещал при необходимости ввести в Киев миротворческий контингент ОДКБ
23.01.2022 10:04 Ответить
Ввести в Киев? А вводилка не хруснет ?
23.01.2022 10:07 Ответить
А я думал, что туркам уже пора покончить с таким геогрфическим недоразумением как армения
23.01.2022 12:19 Ответить
А Авякян против не будет?
23.01.2022 10:15 Ответить
Шо воно меле?!
23.01.2022 12:03 Ответить
В Германии сейчас турок рождается больше чем немцев,теперь с ними нужно по восточному,по хитрому,а по большому счету у Евросоюза есть будущее только под лидерством Польши и Украины,лягушкоеды и коричневые стоят полностью обосравшиеся перед восточным шакаленком путиным.
23.01.2022 10:23 Ответить
Не будьмо наївними, це чмо отримало за свої слова від рос кураторів непогані гроші перед виходом на пенсію!
1939 року фашисти разом з комуняками ділили світ. Так само і зараз підіграють одне одному, щоб через шантаж керувати Європою за допомогою енергоресурсів!
фашисти як і комуняки нам не друзі!
23.01.2022 10:30 Ответить
Да и пенсия у него будет дай бог каждому))))И ответственности никако
23.01.2022 11:08 Ответить
Цікаво, багато хто знає де знаходиться, скажімо Померанія? Німці також не знають що таке Крим, і чий він. Їм це не цікаво.
23.01.2022 10:33 Ответить
Тут справа в не тому де і що знаходиться і хто щось знає, справа в території!!!! Як би у німців забрали хоч квадратний метр десь там... воні було б!!!!!!!!!
23.01.2022 12:02 Ответить
Нагадаю, Кенiнсберг
23.01.2022 12:06 Ответить
Вони про це пам"ятають!!!! До речі я там закінчував мореходку, ще льоня був живий!!!!!!! в ті часи було як місто, паскудне зі всіх сторін!!!!!!
23.01.2022 13:03 Ответить
У Кенігсберзі німців немає, я це знаю.
23.01.2022 14:24 Ответить
Одне запитання,Любов Теодорівна Чайка тобі знайома???? Вона була моєю классною в старших класах???????
23.01.2022 16:02 Ответить
Нi
23.01.2022 16:15 Ответить
Дякую.
23.01.2022 16:30 Ответить
23.01.2022 10:39 Ответить
Шановне паньство! Крим відібрати можна тільки силою, так що німець правий, бо ніхто нам його просто так не поверне!!! Але це те саме, як забирати улюблену кістку в ротвейлера якомусь маленькому песику. Результат нульовий, а зад надеруть то точно. В Крим навезли більше як півмільона москалів з далеких Сибірських країв, то хто з них добровільно поїде назад?...
Не треба себе тішити ілюзіями, а краще треба копати навколо Криму свій канал щоб зробити Крим островом і щоб наші судна могли вільно возити товари з Маріуполя в Одессу не використовуючі Керченську протоку...
23.01.2022 10:48 Ответить
Схоже,твої предки Чорне море копали...
23.01.2022 11:14 Ответить
Чоловік дещо правий. І з каналом теж. Але погоджуватись з німцем, який хоче побачити у злодія в очах доброту, це - фіглярство.
23.01.2022 13:55 Ответить
Це у вас обидвох капітулянтська , ганебна і рагульська позиція.Якщо нічого не робити,не вірити і не надіятись,що Крим вдасться повернути - гріш ціна любим потугам щодо цього. Вчора Крим,сьогодні Донбас,завтра Лівобережжя - )(уйло тільки й чекає,щоб ми зневірились і опустили руки - бо це гопник в міжнородних відносинах.
23.01.2022 15:08 Ответить
НКВесні заградотряди гвалтували німецьких фрау,ось воно їхнє сім'я і "проросло" ,деды ваивали-немок ипали"
23.01.2022 11:37 Ответить




распад и неуважение



Так украинцы видят немецкую «помощь» в сдерживании новой российской агрессии.



23.01.2022 11:37 Ответить
Мельник похоже вообще не понимает, что его миссия налаживать отношения с Германией, а не портить их. Он даже меня раздражает, представляю как он раздражает немцев.
23.01.2022 11:38 Ответить
ТА ТИ ШО ?! Дажє тєб'я?Ну все,гаплик Мельнику.
23.01.2022 11:55 Ответить
Яка може бути довіра до наступників шредерів та" мокрелей",Гітлер і Сталін були союзниками і нинішні політики созники з путлером!! Газові гроші не пахнуть! В збудованому для нас українців госпіталі лікувати треба німців та росіян! Амінь
23.01.2022 11:38 Ответить
Блин я все понимаю, москали захватившие Крым и Донбас твари и тд и тп, но блин кто в здравом уме серьезно думает что мы отвоюем Крым? Донецк и Луганск вполне возможно, они сами могут вернуть их со временем, а Крым никогда, даже при смене власти у москалей - Крым не просто территория для них, это ценнейший военный пост, который очень сильно укрепляет их военное влияние на материке. Блин ну сказал далекий от нас человек вслух то, что знает каждый, из этого делают цирк, забывая о наших реальных проблемах или просто отвлекая внимание пустяком.
23.01.2022 11:47 Ответить
Не просто так создавали лепрозории и дома скорби - зараза умственная и физическая опасной была всегда. Дружба Германии и пресмыкание , может , обусловлено фантомными болями прошлой великости Рейха ( теперешняя любовь к новому шизоиду - путлеру. Заболевание может привести к тому , что в Германии останутся только ( как в Раше ) ободранные сортиры и прочие негативные последствия. Институт мировой экономики не видит в ближайшее время Германию лидером в Европейской экономике ( видит , как не странно - Польшу) - может это от большой любви к Раше и продажности??
23.01.2022 11:50 Ответить
Два непристойні вирази і ти політичний труп!!!!!! Ясно що воно не одиноке в цих виразах але приємно що німчура хоч так реагує, та і толку з того ні якого!!!!!
23.01.2022 11:54 Ответить
Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике.

Мля если это реальные слова прозвучали от официального лица, то Мельника вышвырнут нахер с Германии. С чего он взял что немцы нам что-то должны и немцы вообще будут исходить от наших интересов, а не своих. Наверное доверие Украины очень важно для немецкого народа. А благодаря таким послам, мы начинаем напоминать обездоленного негра, который сидит на шее свесив ноги,качает права, а толерантные страны должны его кормить.
23.01.2022 12:46 Ответить
он все правильно сказал.
Немец пошел в отставку, потому что наши подняли гвалт.
А у вас комплекс меншовартости.
23.01.2022 16:28 Ответить
Немцы нам должны после 2й мировой и они ещё совсем не рассчитались
23.01.2022 13:10 Ответить
Вони нічого нікому не винні. Як і кожна людина у світі. Минуле у минулому. Майбутнє у майбутньому. Нам залишається теперішній час.
23.01.2022 13:52 Ответить
что вы говорите??? так почему они евреям до сих пор должны и платят????

год назад мой знакомый еврей укатил в германию по нем. программе, сидит на пособиии и курит бамбук...
Они евреев больше убили, чем украинцв?? нет! так какого х* они им платят, а нам нет??
это сегрегация, милейший!!
23.01.2022 16:30 Ответить
23.01.2022 13:11 Ответить
то за чим справа?..

23.01.2022 14:03 Ответить
Німецький "чимберлен" ??
23.01.2022 13:50 Ответить
отставки не достаточно,пусть тварь перед Кадыровым извиниться !
23.01.2022 20:08 Ответить
 
 