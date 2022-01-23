Отставки командующего ВМС ФРГ Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике, – посол Мельник

Посол в ФРГ Андрей Мельник считает своевременной отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха. Впрочем, он отмечает, что Берлин должен изменить свое отношение к Украине.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - заявил он.

Читайте также: Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

Как сообщает Укринформ, в комментарии немецкой газете Welt посол заявил, что скандал вокруг неприемлемых высказываний вице-адмирала Шенбаха оставил "кучу осколков" и "подверг сомнению международное доверие и надежность Германии - и не только с украинской точки зрения". В связи с этим дипломат призвал правительство ФРГ кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте.

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Позже он заявил, что выразил частную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.

Затем стало известно, что командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.