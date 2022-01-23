Агрессия завершится тогда, когда Запад направит РФ четкий сигнал: "Украина одна из нас", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда, по его мнению, завершится агрессия России. Он считает, что это произойдет после того, как Запад пошлет сигнал РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода".

"Агрессия России завершится, когда Запад пошлет сигнал России: "Украина одна из нас, она никогда не вернется к вам". Так как это было сделано с Центральной Европой и государствами Балтии", - заявил глава МИД.

