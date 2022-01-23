РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3713 посетителей онлайн
Новости
6 550 42

Еврокомиссар по энергетике Симсон о подорожании газа в Европе: Причины геополитические

Еврокомиссар по энергетике Симсон о подорожании газа в Европе: Причины геополитические

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон видит среди факторов беспрецедентно высоких цен на газ геополитические.

Об этом она заявила на пресс-конференции в субботу во французском городе Амьене, где состоялась неформальная встреча министров энергетики стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в ЕС. В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными вследствие геополитической напряженности", - заявила Симсон.

Она сообщила, что участники совещания, проходившего под французским председательством, обсуждали снабжение ЕС газом и его надежность.

"Сооружения для хранения запасов (газа) недостаточны в Европейском союзе. Многие министры отметили, что положение на восточной границе (ЕС) и также позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке", - сказала член ЕК.

"В последнее время мы наблюдали, как цены на газ достигли исторически высокого уровня. Это не осталось без последствий для цен на энергию в Европе. Потребители, предприятия в Европейском союзе испытывают трудности с оплатой своих счетов", - отметила еврокомиссар.

Читайте также: Россия вызвала газовый кризис в Европе, - директор Международного энергетического агентства Бироль

Правительства стран ЕС предприняли меры для компенсации этого роста цен, продолжила она. В часности, 22 страны Евросоюза для сопротивления ситуации на рынке энергии воспользовались включающим налоговые облегчения набором инструментов, разработанным и предложенным в октябре прошлого года Еврокомиссией. Такие меры помогли в сложном положении нескольким миллионам малых и средних предприятий и 70 млн домашних хозяйств.

По ее данным, эти меры, принятые государствами-членами, чтобы защитить потребителей, составляют более 21 млрд евро. Это, считает Симсон, внушительные средства, которые помогли ослабить последствия от роста цен.

"Но этого недостаточно, чтобы выйти из тупика, возникшего из-за нескольких факторов, в частности, международных и геополитических", - подчеркнула еврокомиссар по энергетике.

Она добавила: "Европа имеет диверсифицированную и надежную газовую инфраструктуру и механизмы солидарности для чрезвычайных случаев, но будем оставаться бдительны, усиливая нашу солидарность, чтобы защититься от любой неожиданности".

Читайте также: США обсудили с международными энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

Автор: 

Газ (10254) Еврокомиссия (1518) Европа (2002) цены (2299)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
КРЫМский бандеровец


США отказали в выдаче визы рашистскому космонавту Николаю Чубу.
Он должен был проходить подготовку в космическом центре им. Линдона Джонсона перед полетом на МКС.Некоторые издания сообщили,что отказ связан с тем, что рашист незаконно посещал украинский Крым



показать весь комментарий
23.01.2022 09:53 Ответить
+11
Причини - в скорумпованості Німеччини .
показать весь комментарий
23.01.2022 09:55 Ответить
+11
Дякуйте агентам Кремля в Меркель та іншим в Німеччині та можна сказати в усіх країнах заходу. Продовжуйте та дальше, ще не те буде. Це ще квіточки а ягідки будуть.....
показать весь комментарий
23.01.2022 10:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КРЫМский бандеровец


США отказали в выдаче визы рашистскому космонавту Николаю Чубу.
Он должен был проходить подготовку в космическом центре им. Линдона Джонсона перед полетом на МКС.Некоторые издания сообщили,что отказ связан с тем, что рашист незаконно посещал украинский Крым



показать весь комментарий
23.01.2022 09:53 Ответить
А Медведев говорят был на МКС-если не 3.14дят.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:21 Ответить
Нарешті щось почало доходити,ще німеччині подякуйте...
показать весь комментарий
23.01.2022 09:54 Ответить
Фріци закривають всі АЕС, а поляки будуватимуть 6 енергоблоків АЕС. Ганси стають все більшим недругом України і цивілізованого світу.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:54 Ответить
Німці повертаються на вугілля-******* технології дозволяють ефективніше використовувати цей вид палива.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:59 Ответить
Декарбонізація у Німетчині ))))
показать весь комментарий
23.01.2022 13:56 Ответить
Причини - в скорумпованості Німеччини .
показать весь комментарий
23.01.2022 09:55 Ответить
И не только.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:22 Ответить
Коли московія почне широкомасштабну війну проти України і московські бомби рознесуть українську газову трубу, тоді газ подорощає для європейських імпотентів у 1 000 000 раз! Загнетесь євро імпотенти!
показать весь комментарий
23.01.2022 10:01 Ответить
Не, ну есть и Северный Поток-1"(55млрд.м3), и Южный, через Турцию.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:25 Ответить
Дякуйте агентам Кремля в Меркель та іншим в Німеччині та можна сказати в усіх країнах заходу. Продовжуйте та дальше, ще не те буде. Це ще квіточки а ягідки будуть.....
показать весь комментарий
23.01.2022 10:01 Ответить
Дякувати треба німцям, які на підтанцовці у Газпрому.
У Німців газ буде завжди, а на решту ЄС німцям нас....рати!
показать весь комментарий
23.01.2022 10:07 Ответить
чому насрати? німаки успішно будуть його втридорога перепродувати іншим країнам ЄС
Четвертий рейх має ж за щось жити
показать весь комментарий
23.01.2022 12:01 Ответить
з точністю до наоборот - зараз газу немає тільки в трьох країнах Європи зав'язаних на газпром - в Німеччині, Австрії та Нідерландах. В решті країн Європи інші постачальники газу і в них все в порядку
показать весь комментарий
23.01.2022 12:41 Ответить
Что ты несёшь. У них долгосрочные контракты. Объёмы поставок соответствуют договору. Для немцев цена 230$.
показать весь комментарий
31.01.2022 22:17 Ответить
Надежные трубы,надежные хранилища. Ненадёжный пупкин и вся расея. Вот в чем главный просчет и Европы и Меркель. Труды тянуть нужно было откуда угодно,но не с востока.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:11 Ответить
Коррупция в Германии? Та то бряхня,коррупцию там выкосил еще братан Сралина,Гитлер...
показать весь комментарий
23.01.2022 10:18 Ответить
Как все в мире перевернулось.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:29 Ответить
Сталося диво! Єврокомісар прозрів! Я це поясню зі св'ятом Різдва. Саме з Різдвом пов' язані найбільші дива. 🙏😊
показать весь комментарий
23.01.2022 10:24 Ответить
"Комисаров расстрелять, солдат отпустить".
показать весь комментарий
23.01.2022 10:34 Ответить
Это тот Симпсон , что в оккупированныйКрым оборудование поставлял?
показать весь комментарий
23.01.2022 10:36 Ответить
Но вопреки эмбарго эти ,,Симсоны,,были поставлены и введены в эксплуатацию.И никто за это Германию даже не упрекнул,хотя Германия и поддержала эмбарго что и касается СП-2 где Германия и Австрия являются главными акционерами и уже во времья вторжения мокшан в Украину и даже после анексии Крыма.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:47 Ответить
Ось ти знову збрехав, троль. На…
показать весь комментарий
23.01.2022 12:01 Ответить
https://www.nytimes.com/2017/07/10/business/energy-environment/siemens-russia-crimea-turbines.html
показать весь комментарий
23.01.2022 12:02 Ответить
https://press.siemens.com/global/en/article/update-official-statement-regarding-turbines-crimea
показать весь комментарий
23.01.2022 12:03 Ответить
Про це багато писали на Цензорі але ти чомусь знову проігнорував очевидне і постиш дезінформацію. Чітко просліджуються твоя і деякий абонентів на Цензорі лінія-«захід зливає Україну», «захід змучився від України» і.т.д. Ти троль га платні, курва.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:06 Ответить
А в чому Ви бачите брехню?Адже електротурбіни ,,Сіменс,,встановлені і працюють на всю потужність та і ще під гарантійним обслуговуванням германського виробника.
Так хто-хто а про тролів ліпше би промовчали,не виставляйте себе та своїх роботодавців на сміх.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:13 Ответить
Геополитические? Это те, которые описал в своей концепции нового мирового порядка Клаус Шваб? А цели - повальное обнищание, лишение собственности, цифровой ошейник?
показать весь комментарий
23.01.2022 10:47 Ответить
Озабоченость газом в Фашистов понятно.Но не понятно почему в Украине не спешат наращивать добычу из уже существующих скважин?Оказывается что некуда закачивать газ.Ведь все газохранилища Украины заполнены газом иностранными компаниями а украинские вышки простаивают из-за того что газ некуда девать и то при том что стратегического запаса для Украины хватит всего на несколько дней.САБОТАЖ власти очевиден.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:57 Ответить
Виноваты Германия и Франция. Не подыгрывай они путлеру против вступления Украины в НАТО, сейчас бы не было кремлевского газового шантажа. А СП-2 это очередная победа мокшанского бабла над европейскими ценностями
показать весь комментарий
23.01.2022 11:52 Ответить
Франция еще колеблется,они не имеют еще своего твердого мнения но думаю что ей в данной ситуации уже деваться-то некуда и пора твердо определится.Так как уже реально просматривается новый союз стран Европы,пока что Великобритания Польша и Украина.Но при такой политике когда смотрят только в рот Германии в ближайшие недели или месяц два а этом союзе окажутся и прибалтийские страны и чехия из Словакией.Костяк ЕС Германия сосущая у ***** и вечно ОЗАБОЧЕНАЯ никому не нужна.Да и выше перечисленые страны уже на своей шкуре испытали союз Германии из СССР когда были ими окупированы.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:08 Ответить
Франція підішла до виборів.

Після виборів НОВА влада у Франції може різко повернути своє відношення до Путлера, та відібрати у Германії керівну роль у ЄС.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:59 Ответить
Можливо,але на це потрібен час,а в даній ситуації та солідарності Германії із ****** його вже нема. Вибір потрібен був ще вчора а не колись.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:37 Ответить
Вибор буде після чергових виборів. А Оланд і Макрон були та є дружбанами ***** та посипаками Берліну. Тому треба чекати змін у французській владі.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:32 Ответить
немчура с рашкой устроили энергетический/геополитический договорняк! немцы замыкают на себе основные поставки газа в ЕС, шантажируя и зарабатывая сверхприбыли вместе с союзничком!
показать весь комментарий
23.01.2022 12:42 Ответить
Але у Турції потенціал європейського газового хаба набагато більши. Це у Кацапії газ закінчується, а ось у Туркмєністані його набагато більше. По Ірану газогін не прокладт, та і газу у Ірані більш всього у світі, а ось газогін по Каспію, це не швидко, але це вдарить ще й по впливу Кремля на Туркменістан, Узбекістан, Казахстан, Кіргізію та Таджикістан.

А крім цього є ще нещодавно відкрите величезне родовище газу Левантійське, на сході Середземного моря, і його потрібно негайно розробляти та дати газ у Європу.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:08 Ответить
Конечно, попытки Европы уйти от долгосрочных оговоров с Газпромом имеют геополитические корни, потому боком вышли Европе.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:42 Ответить
Германія і Меркель втягла Європу у газову війну. За Північні потоки йде торгівля. Велика. Проте наслідками цього стало здорожчення газу, якого не було з початку постачання газу у Європу. Мені дивно, як ОДИН російський "купЕць" так обкрутив навколо носа всіх європейських торговців? Але сьогоднішня ціна ще не головне. Головне, як "купЕць" буде смикати повідець далі. Щоб отримати свій ПРОФІТ.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:43 Ответить
Здорожчення. Ось так ...йло намагається стати світовим ЛІДЕРОМ. Смішно? Простий пітерський чухонець стає "родичем" аристократам Європи. Залишилось оформити справу браком ...йла з баронесою. Здається, таки не СМІШНО. А больно.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:49 Ответить
Нужно покупать демократический американский газ. Он немного дешевле российского. Но все равно дорогой.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:17 Ответить
Этот ЕС сильно хитрожопый !!Поотдавал в аренду и продал свои подземные газосховища ГАЗПРОМУ, а теперь лапу-хрен у путина сосут!! так вам безмозглым и надо !! Слушайте побольше фашисткую-комсомолку МЕРКЕЛЬ И придурка ШТАНМАЕРА!!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:19 Ответить
 
 