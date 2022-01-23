Еврокомиссар по энергетике Симсон о подорожании газа в Европе: Причины геополитические
Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон видит среди факторов беспрецедентно высоких цен на газ геополитические.
Об этом она заявила на пресс-конференции в субботу во французском городе Амьене, где состоялась неформальная встреча министров энергетики стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в ЕС. В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными вследствие геополитической напряженности", - заявила Симсон.
Она сообщила, что участники совещания, проходившего под французским председательством, обсуждали снабжение ЕС газом и его надежность.
"Сооружения для хранения запасов (газа) недостаточны в Европейском союзе. Многие министры отметили, что положение на восточной границе (ЕС) и также позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке", - сказала член ЕК.
"В последнее время мы наблюдали, как цены на газ достигли исторически высокого уровня. Это не осталось без последствий для цен на энергию в Европе. Потребители, предприятия в Европейском союзе испытывают трудности с оплатой своих счетов", - отметила еврокомиссар.
Правительства стран ЕС предприняли меры для компенсации этого роста цен, продолжила она. В часности, 22 страны Евросоюза для сопротивления ситуации на рынке энергии воспользовались включающим налоговые облегчения набором инструментов, разработанным и предложенным в октябре прошлого года Еврокомиссией. Такие меры помогли в сложном положении нескольким миллионам малых и средних предприятий и 70 млн домашних хозяйств.
По ее данным, эти меры, принятые государствами-членами, чтобы защитить потребителей, составляют более 21 млрд евро. Это, считает Симсон, внушительные средства, которые помогли ослабить последствия от роста цен.
"Но этого недостаточно, чтобы выйти из тупика, возникшего из-за нескольких факторов, в частности, международных и геополитических", - подчеркнула еврокомиссар по энергетике.
Она добавила: "Европа имеет диверсифицированную и надежную газовую инфраструктуру и механизмы солидарности для чрезвычайных случаев, но будем оставаться бдительны, усиливая нашу солидарность, чтобы защититься от любой неожиданности".
