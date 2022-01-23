"Я стою вместе с Украиной. США стоят вместе с Украиной", - Блинкен поддержал призыв украинского МИД

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на твит-призыв украинского Министерства иностранных дел, призвавшее всех друзей Киева стать рядом с Украиной в противостоянии российской угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова поддержки Блинкен опубликовал в своем Twitter.

"Я стою вместе с Украиной. Государственный департамент стоит вместе с Украиной. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной", - написал глава Госдепа.

