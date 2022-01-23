РУС
"Я стою вместе с Украиной. США стоят вместе с Украиной", - Блинкен поддержал призыв украинского МИД

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на твит-призыв украинского Министерства иностранных дел, призвавшее всех друзей Киева стать рядом с Украиной в противостоянии российской угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова поддержки Блинкен опубликовал в своем Twitter.

"Я стою вместе с Украиной. Государственный департамент стоит вместе с Украиной. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной", - написал глава Госдепа.

Я стою вместе с Украиной. США стоят вместе с Украиной, - Блинкен поддержал призыв украинского МИД 01

армия РФ (20374) День Соборности Украины (265) МИД (7074) Блинкен Энтони (937)
КРЫМский бандеровец

США отказали в выдаче визы рашистскому космонавту Николаю Чубу.
Он должен был проходить подготовку в космическом центре им. Линдона Джонсона перед полетом на МКС.Некоторые издания сообщили,что отказ связан с тем, что рашист незаконно посещал украинский Крым
Усім хто стоїть поряд з Україною та допомагає протистояти смердючій лапатній балалайні-респект...
По собі судиш?
Кажіть за себе.
Если кто не в курсе, то M141 Bunker Defeat Munitions, доставленные вчера в Украину, это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей - бункеров Пробивают двойные армированные бетонные стены, стены из тройного кирпича и до 20 мм стали
Хіба таке призначення не робить цю зброю наступальною, а не оборонною?
показать весь комментарий
Будь-яка зброя що має активні вражаючі елементи та не є стаціонарною має подвійне призначення Крім того - визволення своєї землі від загарбника хіба є "наступом" в класичній формі? "Сударь! Вы меня толкаете! Нет сударь! Я Вас выталкиваю!"
А где стоят Германия, Франция, Италия?!.
И них ковидла.
На том и стоят.
Где где в писте на пятой полке.
В черзі до каси *****.
В очереди за взятками из России! Ты не знал?
Очень неплохой подробный рассказ шведа, как пользоваться NLAW против танка Т -72.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE NLAW T72
красота! мне понравилось
"Особые районы Донецкой и Луганской области не могут считаться "независимыми государствами", так как как отозвали результаты "референдумов" о провозглашении "ДНР/ЛНР". Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, - сообщает https://tass.ru/politika/13492269 ТАСС ."©

ЛОЛ
Thank you Secretary Antony Blinken!
Thanks the USA!
God bless America👍
Не розумію, чого треба санкції, навіть небачені ніколи, коли вже загинуть тисячі безвинних людей? Це такі демократичні заходи? І чому не шкода людей країни, яка захищається, і водночас шкода народ країни, який начебто буде потерпати від економічних санкцій (питання про страждання риторичне) ? Хоча б один демократичний політик з ЄС може це пояснити простій "майбутній жертві" великої війни. Яка стоїть на порозі його країни та живе поруч з малою війною вже вісім років. Ні, мені не страшно загинути заради .... Європи. А чого Європі страшно діяти ..... з упередженням? Чого зброю дати жертві, щоб вона могла захиститись від озброєного злодія, не допустимо? Завдяки Британії та балтійським країнам трохи стало спокійніше, але що ніж зробить проти сокири?
не перебільшуйте..

британські NLAW вже перемножили на нуль ВСі танки рашки (3500 там всього)

Американські Стінгери -рашистські вертольоти як штурмову зброю..

Південь і навіть центр України в основному прикриті сиисемами ППО рУМУНІЇ,ТУРЕЧЧИНи,авіаносцем у Середземному морі і есмінцем(достатньо одного для початку у Середземному)

ну а по сухопутинх силах 127-140 тис рашистьких вояк-це просто замало для атаки..
а за воздух вы забыли??
Зеленскому напомните!
Мир очень циничный. Всем все по фиг...
А хто допомагав Англії, Франції, Германії, і ... боротися за незалежність? А чи є у нас тепер хоч засоби медичної допомоги на випадок широкомасштабного нападу? Бо вже є інформація, що російським військам на нашому кордоні поступили тони крові і замінників крові...
хто такой блинкен без кулебы? так, третий бэк-вокал четвертого хора
Та звісно - Кулеба пуп землі.
DYAKUYU !!!
Походу война Украины с рашкой переросла в противостояние рашки с НАТО. Если Китай не впряжётся, то рашку развалят. Надеюсь, китайцы по тихому оттяпают от рашки Сибирь, а не получат её в обмен на помощь в войне с НАТО
