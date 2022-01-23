"Я стою вместе с Украиной. США стоят вместе с Украиной", - Блинкен поддержал призыв украинского МИД
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на твит-призыв украинского Министерства иностранных дел, призвавшее всех друзей Киева стать рядом с Украиной в противостоянии российской угрозе.
Как информирует Цензор.НЕТ, слова поддержки Блинкен опубликовал в своем Twitter.
"Я стою вместе с Украиной. Государственный департамент стоит вместе с Украиной. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной", - написал глава Госдепа.
+56 Прощай немытая раССея
+49 Прощай немытая раССея
+39 Александр Чуднивец #474549
На том и стоят.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE NLAW T72
ЛОЛ
британські NLAW вже перемножили на нуль ВСі танки рашки (3500 там всього)
Американські Стінгери -рашистські вертольоти як штурмову зброю..
Південь і навіть центр України в основному прикриті сиисемами ППО рУМУНІЇ,ТУРЕЧЧИНи,авіаносцем у Середземному морі і есмінцем(достатньо одного для початку у Середземному)
ну а по сухопутинх силах 127-140 тис рашистьких вояк-це просто замало для атаки..