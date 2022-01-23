РУС
6 248 195

"Процесс против Порошенко носит политический характер. Думаю, справедливость победит", - российский оппозиционер Каспаров

Легендарный шахматист, тринадцатый чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик, возглавляющий с 2011 года Международный совет "Фонда защиты прав человека" в Нью-Йорке, считает, что Украина усвоила главный урок демократии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гарри Каспаров заявил в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.

"Украина усвоила главный урок с диктаторских времен: смена власти после выборов – главный фактор демократии. Это водораздел, потому что в России, к сожалению, этого не произошло. И не произойдет. Я об этом говорил еще в девяностые годы: в России будет демократия тогда, когда действующий президент уйдет, проиграв выборы. Но… У нас есть диктатура и действующий диктатор, который у власти уже 30 лет, никуда не собирается уходить", - сказал Каспаров.

Что касается ситуации в Украине, то ознакомленный с ситуацией российский оппозиционер заявил, что ему "меньше всего хотелось бы погружаться в ваши внутренние "разборки".

"Очевидно, что идет политическая борьба, - продолжил Гарри Каспаров. - Но, однако, снова взглянем на разницу между Украиной и Россией. Порошенко, зная, что против него возбуждено дело, возвращается в Украину, идет добровольно в суд. Суд заседает длительное время, и в конечном итоге Порошенко отпускают под обязательства, он идет, чтобы потом снова вернуться в суд. В Россию приезжает Алексей Навальный... Я даже не хочу проводить параллели. Просто факты. Его тут же закрывают в тюрьму, суд - и он уже в колонии. И пока у власти будет Путин, Навальному не видать белого света за пределами колонии".

Читайте также: Офис генпрокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко

Однако, по убеждению российского оппозиционного политика, "процесс Порошенко носит политический характер. Но при том уровне поддержки, который имеет Порошенко в обществе, и в условиях общей угрозы, с которой столкнулась Украина сейчас, думаю, что справедливость победит. И тему отложат безвозвратно. Потому что вряд ли было бы мудро раскалывать страну, делать такой подарок Путину в условиях, когда угроза российского вторжения растет с каждым днем", – подытожил Гарри Каспаров.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

Автор: 

Топ комментарии
+37
Чому Зло частіше перемагає? Тому що воно користується "брудними методами" до яких Добро опускаться вважає нижчим своєї честі Тому правильним повинен буть принцип: "Добро повинно буть з кулаками!"
показать весь комментарий
23.01.2022 10:32 Ответить
+30
Каспаров, как и Макаревич, Ахеджакова и другие 14% заслуживают большого уважения.
В который раз убеждаюсь, что думающие люди за ***** и зеленского в жизни бы не проголосовали...
показать весь комментарий
23.01.2022 10:32 Ответить
+27
показать весь комментарий
23.01.2022 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
23.01.2022 11:32 Ответить
зебил, напомни - это тот самый медведчук - на канале которого прославляют 5 лет подряд зеЛоха офшорного и 8 лет ругают Порошенко?))
Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая Украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?

Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?

И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?
показать весь комментарий
23.01.2022 11:36 Ответить
А кто пугает Пу: зелёный недоумок, Ермак, Татаров, Портнов,Овощ?

Кто кроме Пороха способен на эффективные действия?

Обстоятельства сложились так, что выбор скуден: - или ЗЕ = война = поражение; либо Порох = сопротивление = шанс на свободу
показать весь комментарий
23.01.2022 11:51 Ответить
ЦРУ кажуть шо кремлевские крысы на выборах президента Украины сделали ставку на Мураева...,Голобородька уже надоел Путлеру... А Алексеич задрал КГБиста за 5 лет...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:02 Ответить
Этому другу свинарчуков,ахметки и кума путина избиратель вынес приговор,теперь это должен сделать суд,тот кто незаконно отобрал гражданство у Саакашвили и дал путинцу фуксу должен сидеть за решеткой.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:03 Ответить
Без Порошенко Украина станет НовоБелорусью Путлера...,стадо 73 % Идиотов...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:06 Ответить
А если Петя "таво", ты тоже ласты завернешь?
показать весь комментарий
23.01.2022 11:13 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 11:14 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 17:26 Ответить
того самого, на каналі г+г якого твого зеЛоха офшорного день та вночі прославляють, а Пороха - ругают?
дійсно, медведчук - хозяїн зеленського..
показать весь комментарий
23.01.2022 11:27 Ответить
Лікуйся , школото , бо для вас , козорилих , Порох - це як кістка в горлі !

Нічого , лапоть , Украіна вистоіть саме з Порошенком 😡
показать весь комментарий
23.01.2022 11:29 Ответить
Угу, Порошенко агент *****.
Дебіли навіть не приховують власний дебілізм.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:42 Ответить
Ці ж самі 73% привели до влади П в першому турі в 14. Тоді вони не були ідіотами? Що ж сталося за п'ять років що ті ж самі люди стали ідіотами? І чи вони винні в тому що сталося?)
показать весь комментарий
23.01.2022 11:22 Ответить
не задавай неудобные вопросы - порохоботы и логика - вещи несовместимые.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:24 Ответить
зебіли нездатні поняти просту логіку, тому щось там верещать про "несовместимые вещи".
Действительно, к логике зебилы испытывают генетическую ненависть..
Иначе как объяснить истерику зебилоидов про медведчка и любовь к зеЛоху, которого как раз и прославляют на канале медведчука 24/7 последние 3 года
только идиотизмом зебилов
показать весь комментарий
23.01.2022 11:29 Ответить
в 2014 вы обосрались, когда увидели все прелести "рузького мира".. И единственный раз, слегка "прочистивши моСх" от помоев зомбоящика - проголосовали нормально.
Страх и холодильник - единственное что хоть немного очищает "лайнохранилище" 73% идиотов..
А в сущности своей, между 73% зебилов Украины и 87% ватников расеи - никакой разницы ент, вы реально мышебратья по идиотизму, скрепам и веры "па тиливизеру так сказали, мы верим!".
показать весь комментарий
23.01.2022 11:33 Ответить
Спорити про зєлєнскава не має змислу, його треба виносити разом з земфірами і шемфірами...а решту і так порозбігаються.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:07 Ответить
Голобородька отбросил Украину на 25 лет назад...,Рагребать это дерьмо долго придецца...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:08 Ответить
Кучме привет передай...это его Чувак причем с молодости...,баран ты пля тупой...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:14 Ответить
При Кучме Петрусь партию регионов строил, баран ты пля тупой.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:18 Ответить
Партию регоионов создали Йосиф Кабздон и Семен Могилевич... Когда Порошенко был никто...,это потом подключились Боря Колесников и прочие ДАУНбасские хмыри...Близнюки не миллиардеры...Рыбаки Богатырева Донбасс порожняк не гонить..
показать весь комментарий
23.01.2022 11:24 Ответить
игоковичу это 100500 раз говорили.
но на то он и лох - чтобы тупо повторять методички кремля образца 2014 года
показать весь комментарий
23.01.2022 11:34 Ответить
Есть пруфы, что партию рыгов создали кобзон и могилевич? Каким образом в это еврейское кодло попал барыга? А еще говорите что он не Вальцман...
показать весь комментарий
23.01.2022 11:49 Ответить
- "партию регионов строил"
Як то кажуть - факти у студію, інакше ти => "баран ты пля тупой".
показать весь комментарий
23.01.2022 11:45 Ответить
Фонд защиты прав человека в Помойке - это очередная кормушка для псевдо-либералов свино-кацапского разлива.
Когда автор расследования Осечкин на международном форуме, (в который он был приглашен зарубежными устроителями) собирался его посетить - ему неожиданно зарубежные тварищи неожиданно заявили что его появление было бы крайне нежелательно!! Оказалось - вся кацапская делегация заявила устроителям форума, что если Осечкин выступит, то они демонстративно всем составом покинут зал и будет скандал!! Поэтому сильно извинялись но просили не появляться реального защитника прав человека. Задача кацапского филиала ФЗПЧ сидеть в многозвездочных отелях, жрать в дорогих зарубежный ресторанах в своих бесконечных командировках и никакого отношения к защите не ИМЕЕТ!
показать весь комментарий
23.01.2022 11:10 Ответить
Конкуренция у "правозащитников" за деньги папиков очень жесткая.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:55 Ответить
Украине нужно убрать вообще пост президента - это проклятое место!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 11:19 Ответить
Главное для вас , рассеяне , чтобы пост *********** сохранился у вас ,
с вечно драхлеющим , ху@ лом
показать весь комментарий
23.01.2022 11:31 Ответить
какие нах россияне. я не скрываю свои имя и где я живу. я киевлянин и никогда не был в России. В отличии от вас - ботов тухлых.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:50 Ответить
это ты русская проститутка
показать весь комментарий
23.01.2022 11:51 Ответить
Лапоть ликовий! Лише після вас.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:41 Ответить
лапоть у тебя вместо мозгов. я не скрываю где я и кто я. я киевлянин и могу в Киеве хоть прямо сейчас встретится и начистить тебе твое тупорылое рыло за тухлый базар! я патриот Украины, а ты продажная шлюха - отрабатывающая бабки. за бабки базаришь, что хозяин скажет. Ты шлюХА!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 11:54 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 17:52 Ответить
Лапоть обісраний! Не смерди на весь Цензор!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:54 Ответить
Всю агентуру кремлебыдла дЕрмаков и прочих Мураевых в Украине слил один умный чувак... Госдеп тоже в курсе
показать весь комментарий
23.01.2022 11:19 Ответить
С большим уважением отношусь к Каспарову. Время самый лучший судья. В ближайшей перспективе рассчитывать на справедливость при этой власти.которая пришла демократическим путём сверх НАИВНО.Факты говорят о противоположном. Врождённые супер эгоизм,неуважительное и хамское поведение президента Зеленского к гражданам Украины отчётливо показывают,что действия власти направлены на свёртывание демократии.А термен справедливость в мозгах выходцев из ссср типично вульгарен.*Справедливость*- понятие относительное. И для того чтобы найти согласие в обществе, есть свод законов под которыми живёт конкретное общество.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:20 Ответить
Все звинувачення грунтується на підтасовці та підміні понять, підміні мети та побічних наслідків, на які неможливо вплинути.
Мета - забезпечити країну вугіллям за мінімальною ціною. Те щоякась частина коштів, які йшли на оплату праці шахтарів могла опинитися у руках терористів є побічними наслідками, на які неможливо вплинути. Стверджувати, що вугілля закуповувалося виключно для того, щоб якісь гроші могли привласнити терористи це шахрайська словесна еквілібристика!
Це все одно, що звинуватити виробника аспірину і тому, що він випускає ці таблетки виключно для того, щоб нашкодити паціентам, бо побічним наслідком вживання аспірину може бути подразнення шлука. Або звинувачувати автомобілі "швидкої", що вони вештаються містом виключно для того, щоб створювати проблеми в дорожному русі і провокувати аварії.
Тому ця справа "не заходить" виборцям. Люди відчувають фальш, але більшість не може її висловити.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:21 Ответить
подумаешь Каспаров, всего-навсего, в шахматы играть умеет... а вот членом по роялю ему слабо?
показать весь комментарий
23.01.2022 11:26 Ответить
Вот именно
показать весь комментарий
23.01.2022 11:32 Ответить
Однако, по убеждению российского оппозиционного политика, "процесс Порошенко носит политический характер. Но при том уровне поддержки, который имеет Порошенко в обществе, и в условиях общей угрозы, с которой столкнулась Украина сейчас, думаю, что справедливость победит. И тему отложат безвозвратно. Потому что вряд ли было бы мудро раскалывать страну, делать такой подарок Путину в условиях, когда угроза российского вторжения растет с каждым днем", - подытожил Гарри Каспаров.

Я уверен, что такое мягкое решение суда, это и есть ответ на справедливые аргументированные опасения Каспарова.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:32 Ответить
Решение суда по делу Пороха - НЕ СПРАВЕДЛИВОЕ 😡
показать весь комментарий
23.01.2022 11:34 Ответить
Миллиарды долларов на счетах. При этом 25 последних лет на государственных должностях. Откуда деньги, Зин? Да тут не садить надо, тут к стенке - и расстрел!
показать весь комментарий
23.01.2022 11:44 Ответить
Сядь на швабру.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:45 Ответить
Не відповідайте свино-собаке , відразу його до СПАМу.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:48 Ответить
конечно не справедливое- барыга должен сидеть в тюрьме!
показать весь комментарий
23.01.2022 11:52 Ответить
Виявляється,шо і в кацапії є нормальні люди. Але їх можна по пальцях однієї руки перелічити.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:44 Ответить
Запад прошёл через суды по Шираку и Берлускони и знает, что дельцы могут прикрываться политикой. Поэтому и сказал, что будет внимательно следить, чтобы процесс проходил в рамках законности. Запад не устроил вопли о политическом преследовании, для Запада нет касты неприкосновенных, как это стараются делать туски и каспаровы.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:55 Ответить
воной занимайся, ты отвлеклось
показать весь комментарий
23.01.2022 12:22 Ответить
политическая ситуация во Франции или в Италии слишком другая относительно Украины. Западу невыгодна посадка Порошенко. Они конечно знают о его преступлениях, поэтому его и не поддерживают на высоком уровне (например, якобы "друг" Порошенко, Байден, ни разу ему даже не позвонил. Не говоря уже о приглашении). Но нужно понимать, что ситуация в Украине нестабильная, плюс Порошенко первый президент после Майдана. Поэтому что сам Майдан, что Порошенко будет так или иначе ассоциироваться с Западом. Поэтому Западу невыгодна посадка Порошенко- это имиджевая потеря для Запада, которая может аукнуться в будущем (как в самой Украине, так и за её пределами)(.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:25 Ответить
щось новеньке в методичках подляка, аж до "Запад конечно знают о преступлениях Порошенко"
показать весь комментарий
23.01.2022 12:29 Ответить
Конечно знают, такие масштабы нарушения законов, скрыть невозможно.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:33 Ответить
і жоден масштаб за три роки так і не прилип до Пороха
А от до ЄрЗе масштаб політичних переслідувань - прилип довічно
показать весь комментарий
23.01.2022 12:37 Ответить
Да взять хотя бы доказанный факт, что за уголь с ОРДЛО рассчитывались наличкой в грузовиках, в обход платёжных систем (есть показания свидетелей, есть аудиозаписи переговоров и результатов). А это серьезнейшие преступление между прочим. На Западе такое просто невозможно представить даже. Это конкретный срок, было бы это в Европе. Поэтому что говорить.... А это только один из маленьких примеров.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:04 Ответить
нема ні показів свідків, нема аудіозаписів. Нічого такого нема.
Є фейки - то інша справа.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:12 Ответить
Здрасти приехали... нема... Всё в свободном доступе, с голосом медведчука и других приближённых, причем с разговорами "до", которые потом соответствовали событиям "после" .
показать весь комментарий
23.01.2022 13:17 Ответить
навіть голос мертвечука на тих фейках там не ідентифікований належним чином з точки зору права. Я вже не кажу про те, що це неможливо зробити, якщо не доведено легальність тих "плівок", що вони, принаймі, не монтаж. Навіть в "підозрах" ніде не згадується, що вони здобуті легальним чином, наприклад, підслухані розмови за рішенням суду.
Тим більше - голосу Пороха на них ніде нема.
Натомість є пояснення ще з 2014-го, що бабло, яке переправлялось на окуповану територію - це з/п шахтарів, які підняли вугілля на гора.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:31 Ответить
Та там очевидно, что это его голос. Без всяких идентификаций понятно. Голоса Порошенко нема, а про его решения и "нужно обсудить" речь ведётся неоднократно. Медведч ук там даже гордится и защищает своего партнёра. По факту он тоже порохобот.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:35 Ответить
на всіх фейках все "очевидно". На то вони і фейки. Нині такі фейки якісно ліпляться.
До речі, без "показів" ніби-то свідків. Натомість безліч свідків і учасників тих подій (наприклад, в конкретному випадку Яценюк), які заперечують звязок фейків та реальних фактів "которые потом соответствовали событиям "после" "
показать весь комментарий
23.01.2022 13:42 Ответить
И свидетели есть. И их немало. Просто на самом дели фейком является то, что Зеленский хочет посадить Порошенко. Вот это точно фейк.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:48 Ответить
а ти слідчий, ти в занурений в справу?
Бо я чогось читав в неті, що ті свідки, яких допитували - заперечують геть чисто все. Окрім Продана, звісно - якому Шокін закрив кримінальну справу, відкриту Яремою за постачання неякісного вугілля з ПАР за вдвіччі завищеною ціною.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:55 Ответить
Там свидетелей около десятка человек- СБУшников только. Поэтому ладно, не будем засорять ветку одними и теми же комментариями по смыслу.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:02 Ответить
яких свідків? Чого свідків?
СБУшників, які супроводжували інкасаторів шахт з баблом (з/п для кротів) до лінії фронту? Так цього факту ніхто не заперечував ще з 2014-го! Було таке!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:12 Ответить
такого не було!
показать весь комментарий
24.01.2022 09:23 Ответить
Лук , іди на ... й на свій ресурс 😠
показать весь комментарий
23.01.2022 12:42 Ответить
наприклад, в останньому звинуваченні Пороха, по "вугільній справі" - де там "делячество"? Як 111-та "держзрада" ліпится до статей, підслідних НАБУ?
Так що і на Заході можуть читати і бачити всю наготу "підозри", яку сотворила бенедіктова (нехай сама і не підписувала) на замовлення ЄрЗе.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:26 Ответить
Може, тринадцятиразовий..? Але це не важливо. У будб якому разі, Каспаров, наразі, здається, лишається единим адекватним опозиціонером в мокшандії.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:22 Ответить
Ні, якраз Каспаров - тринадцятий за ліком офіційний чемпіон, після Стейніца, Ласкера, Капабланки, Альохіна, Ейве, Ботвинника, Смислова, Таля, Петросяна Спасського, Фішера та Карпова! (фух! дитячу пам'ять обновив ) Вже не кажучи про неофіційних Андерсена та Морфі
показать весь комментарий
23.01.2022 12:34 Ответить
Тоооочно! Дякую за правку! - ще й хтів перевірити. Та Ви реальний знавець
показать весь комментарий
23.01.2022 13:45 Ответить
Я - реальний аматор шахів, ще з десяти років граю! Перечитав всю шахову літературу, яка була в районій бібліотеці, в т.ч. історію шахів!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:57 Ответить
А я так любив шахи малечею... Сина залучив, він декілька місьць 2-3 місце узяв. Але перше - вже згодом у тхеквандо добився))) З майбутнім кумом грав у школьні часи - він до школи шахів ходив, а я вигравав)))

Тепер вже боюсь з ним сідати)) Але турніри між Карповим та Каспаровим добре пам'ятаю) Щее був якійсь турнір з суперкомп'ютером...

Але у будь якому разі, перед тим, як писати щось, потрібно перевірити пам'ять та джерела - моя помилка

Дякую! Гарного вечора!
показать весь комментарий
23.01.2022 23:28 Ответить
Порох є , дамо вогню . Головне дізнатися , що за падлюка дала українське громадянство - суці православній .
показать весь комментарий
23.01.2022 12:39 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:51 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:45 Ответить
ось так розпізнається ворог-провокатор на ресурсі цензора , який карту-схему РНБО до введення на територію українського Донбасу підрозділів касапських ВС порівнює з картою територій, які опинились під контролем сторін війни після поразок ЗСУ під Іловайськом та Дебальцево; і при тому бреше, що ці поразки - це зрада Пороха.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:08 Ответить
мажоров, ти знову з новим логіном та своїми традиційними побрехеньками виліз?
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:10 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 13:16 Ответить
Каспаров умный человек, глупости не скажет
показать весь комментарий
23.01.2022 13:23 Ответить
мажоров, ти знову з новим логіном та своїми традиційними побрехеньками виліз?
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:59 Ответить
Боксеры должны заниматься боксом. А шахматитсты играть в шахматы. Нет, я очень уважаю именно Каспарова.В его словах есть логика и прозорливость. Но этого мало,для правильной оценки ситуации. Недостаток информации или ее искажение может полностью перевернуть сознание в неправильном направлении. В конце концов он живет не у нас.И тоже наверняка не знает по чем скумбрия ))
показать весь комментарий
23.01.2022 13:59 Ответить
30 лет у власти?
может правильнее 22?
показать весь комментарий
23.01.2022 15:06 Ответить
Даже если процесс сугубо политический, он всё равно справедливый - у Пороха было пять лет, чтобы хотя бы попытаться сделать суд праведным. Но Пороху было удобнее иметь суд карманный. Чего ж теперь Пороху пенять на то, что суд перелез в другой карман? Пусть теперь "особисто зобов'язаний" Порох бегает по судам и следакам, как собака на цепи - получает заслуженное удовольствие.
Но главное в другом - лично Порох, его кодла прихлебателей и порохоботы убедились в том, что широкой поддержки, достаточной, чтобы переизбраться в Гаранты, по крайней мере, на теперь у Пороха - точно НЕТ:
"Сьомий П'ятому не світить" ®
показать весь комментарий
23.01.2022 15:47 Ответить
Порошенко,Зеленский и иние прихлебатели долнжы сидеть
в тюрьме всю оставшуюся жизнь.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:09 Ответить
Порошенко-это враг Украины.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:29 Ответить
Федя Петров - враг Украины
показать весь комментарий
23.01.2022 17:40 Ответить
Шестера порошенковская , убейся о скалу.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:42 Ответить
И тебя ждёт трибунал за нарушение Присяги
показать весь комментарий
23.01.2022 18:04 Ответить
"о скалу" не убиваются, только "Об скалу"😂🤣😂 Вы там все такие безграмотные в секте любителей Скотов? 😂🤣😂
показать весь комментарий
23.01.2022 18:07 Ответить
О том и об этом история умалчивает! А Гарри Каспаров - великий шахматист, но из далекого-предалекого Нью-Йорка! Великое правильно оценивается именно на большом расстоянии! А Петро - он такой и есть! Что-то мне кажется, что все действительно оппозиционные политики должны сидеть в российской тюрьме! Ну, по старинному русскому обычаю, можно сказать даже советскому обычаю, да вперемежку с зэками для полного счастья!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 