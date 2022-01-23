"Процесс против Порошенко носит политический характер. Думаю, справедливость победит", - российский оппозиционер Каспаров

Легендарный шахматист, тринадцатый чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик, возглавляющий с 2011 года Международный совет "Фонда защиты прав человека" в Нью-Йорке, считает, что Украина усвоила главный урок демократии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гарри Каспаров заявил в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.

"Украина усвоила главный урок с диктаторских времен: смена власти после выборов – главный фактор демократии. Это водораздел, потому что в России, к сожалению, этого не произошло. И не произойдет. Я об этом говорил еще в девяностые годы: в России будет демократия тогда, когда действующий президент уйдет, проиграв выборы. Но… У нас есть диктатура и действующий диктатор, который у власти уже 30 лет, никуда не собирается уходить", - сказал Каспаров.

Что касается ситуации в Украине, то ознакомленный с ситуацией российский оппозиционер заявил, что ему "меньше всего хотелось бы погружаться в ваши внутренние "разборки".

"Очевидно, что идет политическая борьба, - продолжил Гарри Каспаров. - Но, однако, снова взглянем на разницу между Украиной и Россией. Порошенко, зная, что против него возбуждено дело, возвращается в Украину, идет добровольно в суд. Суд заседает длительное время, и в конечном итоге Порошенко отпускают под обязательства, он идет, чтобы потом снова вернуться в суд. В Россию приезжает Алексей Навальный... Я даже не хочу проводить параллели. Просто факты. Его тут же закрывают в тюрьму, суд - и он уже в колонии. И пока у власти будет Путин, Навальному не видать белого света за пределами колонии".

Однако, по убеждению российского оппозиционного политика, "процесс Порошенко носит политический характер. Но при том уровне поддержки, который имеет Порошенко в обществе, и в условиях общей угрозы, с которой столкнулась Украина сейчас, думаю, что справедливость победит. И тему отложат безвозвратно. Потому что вряд ли было бы мудро раскалывать страну, делать такой подарок Путину в условиях, когда угроза российского вторжения растет с каждым днем", – подытожил Гарри Каспаров.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.