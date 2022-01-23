"Процесс против Порошенко носит политический характер. Думаю, справедливость победит", - российский оппозиционер Каспаров
Легендарный шахматист, тринадцатый чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик, возглавляющий с 2011 года Международный совет "Фонда защиты прав человека" в Нью-Йорке, считает, что Украина усвоила главный урок демократии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гарри Каспаров заявил в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.
"Украина усвоила главный урок с диктаторских времен: смена власти после выборов – главный фактор демократии. Это водораздел, потому что в России, к сожалению, этого не произошло. И не произойдет. Я об этом говорил еще в девяностые годы: в России будет демократия тогда, когда действующий президент уйдет, проиграв выборы. Но… У нас есть диктатура и действующий диктатор, который у власти уже 30 лет, никуда не собирается уходить", - сказал Каспаров.
Что касается ситуации в Украине, то ознакомленный с ситуацией российский оппозиционер заявил, что ему "меньше всего хотелось бы погружаться в ваши внутренние "разборки".
"Очевидно, что идет политическая борьба, - продолжил Гарри Каспаров. - Но, однако, снова взглянем на разницу между Украиной и Россией. Порошенко, зная, что против него возбуждено дело, возвращается в Украину, идет добровольно в суд. Суд заседает длительное время, и в конечном итоге Порошенко отпускают под обязательства, он идет, чтобы потом снова вернуться в суд. В Россию приезжает Алексей Навальный... Я даже не хочу проводить параллели. Просто факты. Его тут же закрывают в тюрьму, суд - и он уже в колонии. И пока у власти будет Путин, Навальному не видать белого света за пределами колонии".
Однако, по убеждению российского оппозиционного политика, "процесс Порошенко носит политический характер. Но при том уровне поддержки, который имеет Порошенко в обществе, и в условиях общей угрозы, с которой столкнулась Украина сейчас, думаю, что справедливость победит. И тему отложат безвозвратно. Потому что вряд ли было бы мудро раскалывать страну, делать такой подарок Путину в условиях, когда угроза российского вторжения растет с каждым днем", – подытожил Гарри Каспаров.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.
Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая Украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?
Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?
И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?
Кто кроме Пороха способен на эффективные действия?
Обстоятельства сложились так, что выбор скуден: - или ЗЕ = война = поражение; либо Порох = сопротивление = шанс на свободу
дійсно, медведчук - хозяїн зеленського..
Нічого , лапоть , Украіна вистоіть саме з Порошенком 😡
Дебіли навіть не приховують власний дебілізм.
Действительно, к логике зебилы испытывают генетическую ненависть..
Иначе как объяснить истерику зебилоидов про медведчка и любовь к зеЛоху, которого как раз и прославляют на канале медведчука 24/7 последние 3 года
только идиотизмом зебилов
Страх и холодильник - единственное что хоть немного очищает "лайнохранилище" 73% идиотов..
А в сущности своей, между 73% зебилов Украины и 87% ватников расеи - никакой разницы ент, вы реально мышебратья по идиотизму, скрепам и веры "па тиливизеру так сказали, мы верим!".
но на то он и лох - чтобы тупо повторять методички кремля образца 2014 года
Як то кажуть - факти у студію, інакше ти => "баран ты пля тупой".
Когда автор расследования Осечкин на международном форуме, (в который он был приглашен зарубежными устроителями) собирался его посетить - ему неожиданно зарубежные тварищи неожиданно заявили что его появление было бы крайне нежелательно!! Оказалось - вся кацапская делегация заявила устроителям форума, что если Осечкин выступит, то они демонстративно всем составом покинут зал и будет скандал!! Поэтому сильно извинялись но просили не появляться реального защитника прав человека. Задача кацапского филиала ФЗПЧ сидеть в многозвездочных отелях, жрать в дорогих зарубежный ресторанах в своих бесконечных командировках и никакого отношения к защите не ИМЕЕТ!
с вечно драхлеющим , ху@ лом
Мета - забезпечити країну вугіллям за мінімальною ціною. Те щоякась частина коштів, які йшли на оплату праці шахтарів могла опинитися у руках терористів є побічними наслідками, на які неможливо вплинути. Стверджувати, що вугілля закуповувалося виключно для того, щоб якісь гроші могли привласнити терористи це шахрайська словесна еквілібристика!
Це все одно, що звинуватити виробника аспірину і тому, що він випускає ці таблетки виключно для того, щоб нашкодити паціентам, бо побічним наслідком вживання аспірину може бути подразнення шлука. Або звинувачувати автомобілі "швидкої", що вони вештаються містом виключно для того, щоб створювати проблеми в дорожному русі і провокувати аварії.
Тому ця справа "не заходить" виборцям. Люди відчувають фальш, але більшість не може її висловити.
Я уверен, что такое мягкое решение суда, это и есть ответ на справедливые аргументированные опасения Каспарова.
А от до ЄрЗе масштаб політичних переслідувань - прилип довічно
Є фейки - то інша справа.
Тим більше - голосу Пороха на них ніде нема.
Натомість є пояснення ще з 2014-го, що бабло, яке переправлялось на окуповану територію - це з/п шахтарів, які підняли вугілля на гора.
До речі, без "показів" ніби-то свідків. Натомість безліч свідків і учасників тих подій (наприклад, в конкретному випадку Яценюк), які заперечують звязок фейків та реальних фактів "которые потом соответствовали событиям "после" "
Бо я чогось читав в неті, що ті свідки, яких допитували - заперечують геть чисто все. Окрім Продана, звісно - якому Шокін закрив кримінальну справу, відкриту Яремою за постачання неякісного вугілля з ПАР за вдвіччі завищеною ціною.
СБУшників, які супроводжували інкасаторів шахт з баблом (з/п для кротів) до лінії фронту? Так цього факту ніхто не заперечував ще з 2014-го! Було таке!
Так що і на Заході можуть читати і бачити всю наготу "підозри", яку сотворила бенедіктова (нехай сама і не підписувала) на замовлення ЄрЗе.
Тепер вже боюсь з ним сідати)) Але турніри між Карповим та Каспаровим добре пам'ятаю) Щее був якійсь турнір з суперкомп'ютером...
Але у будь якому разі, перед тим, як писати щось, потрібно перевірити пам'ять та джерела - моя помилка
Дякую! Гарного вечора!
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
может правильнее 22?
Но главное в другом - лично Порох, его кодла прихлебателей и порохоботы убедились в том, что широкой поддержки, достаточной, чтобы переизбраться в Гаранты, по крайней мере, на теперь у Пороха - точно НЕТ:
"Сьомий П'ятому не світить" ®
в тюрьме всю оставшуюся жизнь.