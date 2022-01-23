РУС
12 295 55

Джонсон поручит министру обороны Великобритании Уоллесу принять приглашение Шойгу о встрече в Москве, - Sky News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Об этом каналу Sky News заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни", - сообщает канал.

По данным источников канала, Джонсона ежедневно информируют относительно развития ситуации вокруг Украины, и он считает ее крайне опасной.

17 января Уоллес заявил о приглашении главы Минобороны РФ Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

Читайте также: Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс. КАРТА

армия РФ (20374) Великобритания (5096) россия (96949) Шойгу Сергей (718) Джонсон_Борис (507) Уоллес Бен (186)
+16
Ой не їзде до кацапов на перемовини.... це може бути пастка, з їми зустрічатися на їх території небезпечно (історія довела).
23.01.2022 10:44 Ответить
+14
лондон-варшава-київ - ця озвучена звязка вплинула на поведінку москви більше, ніж уся еквілібристика берліна-парижа...
23.01.2022 11:08 Ответить
+11
Шойга на лапатні нічого не вирішує,воно тільки виконує вказівки від бункерного лапатнаго дурка...
23.01.2022 10:43 Ответить
Комментировать
Шойга на лапатні нічого не вирішує,воно тільки виконує вказівки від бункерного лапатнаго дурка...
23.01.2022 10:43 Ответить
...у якого постійно васпалєніє красних ліній у смердючій лапатній дупі от стрінгів...
показать весь комментарий
23.01.2022 10:46 Ответить
23.01.2022 11:44 Ответить
23.01.2022 11:53 Ответить
Ой не їзде до кацапов на перемовини.... це може бути пастка, з їми зустрічатися на їх території небезпечно (історія довела).
23.01.2022 10:44 Ответить
поки всі чекають нападу ре фе в Україні, касаби тихим сапом окупували Білорусь
чи не для того й викликають Воллеса в москву, щоб поставити перед цим фактом?

Anatol Minsk @n_ma_pag



За 7 суток в Беларусь уже прибыло более 33 воинских эшелонов ВС РФ, общее количество составов, которое прибудет в Беларусь - рекордные 200 воинских эшелонов. Каждый - около 50 вагонов. Это не считая переброску самолётами. Походу армия РФ в Беларуси превысит армию самой Беларуси.
23.01.2022 10:56 Ответить
Так вусатий Лука здав Білорусь й повністю ліг під московитів.
23.01.2022 10:58 Ответить
беларусам можно окончательно распрощаться со своей независимостью
23.01.2022 10:58 Ответить
А она была?
23.01.2022 11:07 Ответить
Так. Як у нас до 2014.
23.01.2022 11:24 Ответить
А что,мы сейчас не независимы?Украина обрела реальную независимость,когда скинули Януковича в 2014.
23.01.2022 12:01 Ответить
А я про що? У нас до 2014 року була Незалежність, як у білорусів до минулих виборів президента. Проте у 2014 ми отримали реальну Незалежність, а Білорусь окупували. Це і нас чекало у випадку, якби ми були б такими ж аморфними, як білоруси.
23.01.2022 12:18 Ответить
один человек как видим ничего не решал. остальные холуи все ждали (и таки до сих пор ждут) инструкций от оккупантов, получали украинское гос бабло и дерибанили ресурсы, помимо торговли и всяческих выступлений по тв аля Шуфрич, дескать, оккупанты совсем не оккупанты а очень хорошие люди и поездок в Москву целыми (гоп)компаниями. ну и отсутствие всеобщей мобилизации после оккупации Крыма и как минимум общегражданских учений, там бомбоубежища, гражданская оборона и т.п. очень намекают что садить есть кого и есть за что.
23.01.2022 13:58 Ответить
Это им решать, что они понимают под словом независимость. Не всем народам эта "независимость" идёт на пользу.
23.01.2022 11:25 Ответить
РабоКацапи неможуть жити без х#йца хозяїна у дупі.... чи шавбри .
23.01.2022 11:37 Ответить
Кацапы не могут жить без стержня в жопе.Им нужен царь,который ими правит.
23.01.2022 12:02 Ответить
Почти Во всех странах мира есть День Независимости, даже США.
Интересно, от кого они хотели стать независимыми?
23.01.2022 11:33 Ответить
Кацапам цього не зрозуміти. Це як кроту пояснювати про красу краєвидів.
23.01.2022 11:37 Ответить
Це бойовий англо-сакс, а не малоросійсткий клоун. Візит у лігво ворога він використає з розвідувальною і контр(розвідувальною(дізнатися, якою інформацією володіють кацапи) метою. Знаючи відразу Джонсона до кацапів і пуцина зокрема, можна не сумніватися, що цей візит не викликає у нього задоволення, але вочевидь у ньому є крайня необхідність.
23.01.2022 11:27 Ответить
Можливо.
Скорійше за усе запропонують мільйонів 500 доларів йому й Джонсону щоб поставки зброї більше не відбувалися. Нічого гарного від кацапа-московитів чекати неварто.
23.01.2022 11:39 Ответить
Ну, я б і гроші взяв, і поставки продовжив би. 😁 Але то - англо-сакси, сер! Вони за гроші не про дають я, як німчура.
23.01.2022 11:45 Ответить
Куджугетович буде намагатись залякати міністра оборони Великобританії.
23.01.2022 10:44 Ответить
залякування приблизно таке - "Если не перестанете помогать Украине, мы нас..рем себе в штаны и ударим по воронежу"
23.01.2022 10:57 Ответить
лондон-варшава-київ - ця озвучена звязка вплинула на поведінку москви більше, ніж уся еквілібристика берліна-парижа...
23.01.2022 11:08 Ответить
Хіба відс....
23.01.2022 11:14 Ответить
Або купити!
23.01.2022 11:36 Ответить
У бані?
23.01.2022 12:31 Ответить
Давайте теперь поругаемся с британцами. Сразу станет легче
23.01.2022 10:46 Ответить
А чево ругаться? Зелёному недоумку, значится, можно в глаза Ху"лу заглянуть, а британцу нет?
Зе и без наших коментов всё изгадит.
23.01.2022 10:51 Ответить
Параша приготує чай з полонієм та бутерброд з новічком.
23.01.2022 10:49 Ответить
Ну, військове керівництво Британії це ж не старшокласниці.

Вони все знають.

А нас ці всі затягування ,зустрічі, відповідь через тиждень, на руку.

Цього і добиваються західні партнери . Щоби встигнуть нафарширувать Україну зброєю.
23.01.2022 11:03 Ответить
Так он сермосом и судочком с бутерами поедет, не дурак же.
23.01.2022 11:31 Ответить
Термосом*
23.01.2022 11:31 Ответить
Бриты свой выбор сделали и оружие предоставили - таежный друг Пукина может теперь только после драки кулаками помахать..
23.01.2022 10:50 Ответить
После драки?...Нет, не получается так. Ведь дело не только в оружии, но и в этом. А, может, это - основное и есть?
"Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной." Источник:
23.01.2022 12:26 Ответить
Кунжутний шавка молі, що він хоче "довести" Британцям?
23.01.2022 10:51 Ответить
Идёт зондаж, надо готовить пути отступления , Британия дипломатию
опускает, вот и всё.
23.01.2022 10:53 Ответить
Шойгу уже опытный жополиз, Путин аж в раскорячку ходит, после работы Шойгу, так что английского министра ждёт незабываемый прием. Лизать придется много и долго, так как Лондон вторая финансовая столица мира, где мокшанская псевдоэлита держит свои нефтедоллары. Уровень запоребрика и Британии абсолютно несопоставим. Вспомните как английский корабль проплывал вдоль Крыма и как бравые кацапские вояки нежно с любовью мазали снарядами на километры чтобы не дай бог не попасть в корабль. А теперь представьте, что мокшанский корабль нарушил бы границу Британии и через сколько секунд он бы уже заглатывал воду. Для мокшан бриты это барин. Про них можно дурно говорить за глаза, но когда барин приезжает, ему готовят теплый прием. Шойгу, ты главное рот помой, а то там такая помойка, судя по дерьму что оттуда вылетает, что украинцам как то стыдно станет перед созниками за таких соседей
23.01.2022 10:58 Ответить
В советское время был анекдот про брежнева. Приходит тот к врачу - "ну-ка глянь, шо то я про@раться не могу". "Леонид Ильич, так у вас очка то нет ." "Зализали, сволочи" С пуйлом наверное то же самое происходит
23.01.2022 11:04 Ответить
23.01.2022 11:02 Ответить
Походу уже и Мордор нервно курит в сторонке по сравнению с засрашкой.
23.01.2022 11:35 Ответить
Пітерський гопник хоче підкупити британця. З німцями ж вийшло. Ню ню.
23.01.2022 11:03 Ответить
А якщо британець скаже, що забере мільярди Шойгу, які зберігаються в лондонських банках?
23.01.2022 11:15 Ответить
у срашка-ылиты в Англии много детей-бл*дей-семей живет...
мне кажется об этой песенке тоже речь пойдет...
23.01.2022 11:18 Ответить
Абрамович Герой!
"Челси"-чемпион!
23.01.2022 11:37 Ответить
Да это фигня. Вот бубочка в Запорожье полетел чего-то там открывать для,как ему кажется, улучшения обвислого рейтинга.
23.01.2022 11:39 Ответить
Министр иностранных дел Голландии заявила что её страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей "помочь Украине в случае эскалации на её границе". F-35 - это пятое поколение. Доброе утро, Вова!
23.01.2022 11:47 Ответить
Насколько извесино,на F-35 стоит очередь.Когда Голандия их получит,могу только представить.
23.01.2022 12:05 Ответить
Министр обороны Британии Уоллес?
Однофамилец Уильяма Уоллеса!
23.01.2022 11:54 Ответить
Крім бані з дЄвочками Шойгу нічого не запропонує. Варто їхати за тисячі миль, щоб отримати .... трипер?
23.01.2022 12:29 Ответить
Толстые Доярки Наташи, не сильно большой стимул для поездки в рашляндию
23.01.2022 13:15 Ответить
шойгу волнуют поставки гранатомётов в Украину, ссыт шойгу.
23.01.2022 14:00 Ответить
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Сэр Роберт Бен Лоббан Уоллес
Родился 15 мая 1970 года в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Фарнборо https://en.wikipedia.org/wiki/Farnborough,_London [en] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82 Кент ). Окончил школу Миллфилд в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82 Сомерсете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] . Он изучал политику. После школы Уоллес работал инструктором по лыжам в Австрийской национальной лыжной школе в деревне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B1%D0%B0%D1%85 Альпбах в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . Затем вместе с родителями переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , где прожил 7 лет.
В 19 лет Уоллес поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5 Королевскую военную академию в Сандхерсте , затем поступил на службу в Шотландскую гвардию. За свою восьмилетнюю карьеру в армии до 1998 года он служил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Северной Ирландии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) Кипре и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральной Америке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [

АЛЕНЬ Серге́й Кужуге́тович Шойгу́
Родился https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 года в небольшом городке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Чадане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тувинской автономной области в семье редактора районной газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кужугета Серэевича Шойгу (впоследствии - секретарь Тувинского обкома КПСС, первый заместитель председателя Совета министров Тувинской АССР) и зоотехника Александры Яковлевны Шойгу.

Был крещён в православие в 1960 году в одном из храмов города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Стаханова Луганской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .

С 1962 по 1972 год учился в местной школе, с 1972 по 1977 год - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Красноярском политехническом институте , который еле еле окончил только благодаря папе, по специальности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 инженер -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE строитель

С 1977 по 1978 год - мастер треста «Промхимстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск ); с 1978 по 1979 год - мастер, начальник участка треста «Тувинстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB Кызыл ); с 1979 по 1984 год - старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления СУ-82 треста «Ачинскалюминстрой»; с 1984 по 1985 год - заместитель управляющего трестом «Саяналюминстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA Саяногорск ); с 1985 по 1986 год - управляющий трестом «Саянтяжстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD Абакан ); с 1986 по 1988 год - управляющий трестом «Абаканвагонстрой».

С 1988 по 1989 год - благодаря папе - второй секретарь Абаканского городского комитета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0 КПСС ; с 1989 по 1990 год - инструктор Красноярского крайкома КПСС.

В 1990 году переезжает на новое место работы - в Москву. С 1990 по 1991 год - заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
НУ И Т,Д, В ТОМ ЖЕ КЛЮЧЕ.
Редчайший дурак по признанию его школьных учителей.
23.01.2022 18:27 Ответить
 
 