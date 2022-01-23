Джонсон поручит министру обороны Великобритании Уоллесу принять приглашение Шойгу о встрече в Москве, - Sky News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Об этом каналу Sky News заявили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни", - сообщает канал.

По данным источников канала, Джонсона ежедневно информируют относительно развития ситуации вокруг Украины, и он считает ее крайне опасной.

17 января Уоллес заявил о приглашении главы Минобороны РФ Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

