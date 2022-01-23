РУС
Мы приветствуем любое посредничество. Нас устроит любой формат по урегулированию конфликта на Донбассе, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт был бы урегулирован. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода".

"Мы приветствуем любое посредничество. Нас устроит любой формат. Для нас ключевое другое: этот конфликт должен быть урегулирован", – заявил глава МИД Украины.

Кулеба считает, что есть все шансы урегулировать конфликт, если все партнеры займут действительно принципиальную, а не нейтральную позицию.

"Мы страдаем оттого, что у нас отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо того, чтобы занять активную. Если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к России, этот конфликт был бы урегулирован", - добавил он.

Автор: 

Донбасс (26962) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+7
Саме будь яке ставлення до будь якого посередництва й призведе до будь яких наслідків...
23.01.2022 11:42 Ответить
+6
Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію

а ви вже забули під якими гаслами ви отримали владу, - перестать стрєлять, расія ніпрічьом то всьо Порошнко, сайтісь посєрєдінє? То схера ви вимагаєте від когось активності?
23.01.2022 11:43 Ответить
+5
Пане Кулебо, пора поднимать вопрос о задержке кацапских пропагандистов, когда он ездят тратить свои бабки в западные страны. Там легко доказывается подстрекаемые к войне, в том числе и с западными странами и получается ситуация, что эти сволочи за войну с этими странами, но на отдых ездят туда.
23.01.2022 11:44 Ответить
я слышу одного Кулебу, где остальные?
23.01.2022 11:40 Ответить
Готуються до "шашличків"!
23.01.2022 11:53 Ответить
Хорошо что один кулеба несёт хрень!
23.01.2022 12:07 Ответить
та да, чем остальные пукают под одеялком
23.01.2022 12:14 Ответить
Ми з Вами стали свідками ще одного різдв'яного чуда - Єрмак онімів!!!! 🙏😊 Це дало міністрові закордонних справ Кулєбі можливість коментувати міжнародні справи! 😁
23.01.2022 12:15 Ответить
принцип "а какаяразніца" поширюється абсолютно на все - пофіг хто, пофіг як і пофіг на результат
23.01.2022 12:05 Ответить
"поднимать вопрос о задержке"

https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/

"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."

"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."

"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
23.01.2022 12:53 Ответить
це принизливе підігравання кацапській гібридній пропаганді,
знов "конфлікту"... як на кухні , з жінкою ...
і це - дипломат найвищого рангу?
23.01.2022 11:44 Ответить
Надо сразу было ещё в 2014 официально назвать это войной, а не АТО.
23.01.2022 11:48 Ответить
я понимаю может и надо было,
но кацапская пропаганда перекрутила бы это на "объявление Украиной войны России"
и вторглась бы полномасштабно в 2014 году...
или вы в этом сомневаетесь?
23.01.2022 13:33 Ответить
Вопрос : А кто такие эти два П******ТА ?
23.01.2022 11:50 Ответить
Одне - близький корєш ***********, інше - володар шоколадного ока, у яке ********** так любить заглядати.
23.01.2022 11:57 Ответить
Ботоксные мрази.
23.01.2022 12:07 Ответить
Вони, що , грають в одній команді ?
"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" , -
заявив Владимір Путін, 4 березня 2014 року.
23.01.2022 12:05 Ответить

Нас устроит любой формат по урегулированию конфликта на Донбассе даже с Президентом Мураевым,
23.01.2022 12:06 Ответить
Я також хотів би запитати в "кулЄби": що він хоче вирішити стосовно "донбасу"? Щоб кацапи пішли звідти? Гаразд. Тоді на яких умовах? Чи "кулЄбі" наср@ти, аби лише він, "кулЄба" залишався міністром. Тьху!
23.01.2022 12:47 Ответить
А кацапня заявляет что Украина со дня на день начнет расстреливать руцкаизычнаенаселение чуть ли не из главного калибра линкора "Бисмарк". И поэтому хочет его "засщчитить".🤷 Тут как об стенку горохом.
23.01.2022 12:06 Ответить
Кстати, о линкоре.
В августе 39го в Гданьск (или Данциг, как его называли тогдашние возвращатели в родную гавань) зашел с визитом дружбы броненосец Шл.Гольштиния. Местные немецкоязычные, угнетаемые варшавской хунтой, на набережной и причалах кричали ура! и в воздух чепчики бросали.
А 1го сентября он набросал из главного калибра на город, не разбирая, где живут каратели, а где - освобождаемое немецкоязычное население...

ОЧЕНЬ рекомендую помнить это тем придуркам, которые думают, что бомбы, Смерчи, Ураганы, Искандеры будут падать только на головы украинцев.
23.01.2022 12:16 Ответить
На то они и посредники чтобы занимать нейтральную позицию.
23.01.2022 12:13 Ответить
По делам, так называемых, посредников можно сделать выводы, что все время они занимали прокацапскцю позицию. Так вот, Кулеба в данном случае на это и намекает, что бы позиция была нейтральной, а не прокацапской.
23.01.2022 12:19 Ответить
любой? ЛЮБОЙ ????
так подпишите с*ки капитуляция - и фсё... конфликта нет....
а если не это имеловсь ввиду - так надо яснее изъясняться...
видать кулеба дежурный по кухне - шо-то только его одного и цитируют (а он вошел в раж...)))
23.01.2022 12:16 Ответить
чого при Порошенко ніяких виступів не було путіна бо порошенко дав бій без армії з добровольцями розбив передові частини російської армії і погнав їх звільнивши ;маріуполь ,северодонецьк,лисичанськ,краматорськ,слав"янськ ще 10 міст і 32 села,це була перемога народа котрий став на захист техніки обмаль брали міста сходу на "слава"путін нічого не міг зробитикінув всі резерви і іловайськ став ,а з дебальцево не получилось в нього вийшли наші добробати але війни без втрат не бувае,за перемирья зе загинуло більше чим за бойові дії порошенка з добровольцями,зараз путін давить бачить слабаків при владі при порошенку цього не зробивби
23.01.2022 12:21 Ответить
Мы приветствуем любое посредничество. Нас устроит любой формат. В любой валюте .
23.01.2022 12:24 Ответить
...і в офшорах, щоб не чіплялись - Де взяв?
23.01.2022 12:48 Ответить
Білорусь, Вірменія, Казахстан....
Оце тобі такий формат.
23.01.2022 12:42 Ответить
да да да
вот бы вам было круто чтобы штаты и европа вообще не вмешивались, да?

Перемога Володимира Зеленського на виборах президента дала змогу олігарху Ігорю Коломойському купувати в ОРДЛО вугілля для державного "Центренерго".

На початку 2019 року 5 великих енергоблоків "Центренерго" (всі необхідні для енергобалансу) були перебудовані під українське вугілля газової групи. Видобуток був налагоджений, збагачувальні фабрики працювали. Жоден антрацит, ні російський, ні сепарський, ні африканський не був уже потрібен для державної кампанії.

Якщо дослідити дані митної бази про імпорт вугілля в Україну у 2019-2021 роках, в яких не повинно взагалі бути антрацитного вугілля, його й немає у першій половині 2019-го, коли президентом був Петро Порошенко. Але восени того ж року у митній базі є сотні вагонів з російським антрацитним вугіллям для "Центренерго", станціями прибуття якого були станції Трипілля-Дніпровське та Лиман, які знаходяться біля Трипільської та Зміївської ТЕС.

Це означає, що в першу ж осінь Зеленського, на "Центренерго" увімкнули замороженні "антрацитові" енергоблоки. Отже "нова влада" встановила нову державну політику - купувати у Путіна "криваве вугілля".

Найбільше тут обурює, що для того, щоб імпортувати "вороже" вугілля нова влада перекреслила здобутки попередників. Найбільшим злочином є те, що в державному "Центренерго" запустили старі "антрацитові" енергоблоки і відмовилися від вугілля українського видобутку. Так "зелена" влада заковтнула гачок енергозалежності від Росії.

В інформації про імпорт "російського" вугілля для державної компанії фігурують 2 фірми "Нафта Форс" та "Синтез оіл", які належать олігарху Ігорю Коломойському. Російське вугілля чи вугілля з ОРДЛО дуже рідко в 2019-2020 роках купувалося "Центренерго" напряму. В основному воно потрапляло на ТЕС за посередництвом цих двох фірм. На ці факти давно звертали увагу українські журналісти розслідувачі й навіть намагалися порахувати прибутки в кишені Коломойського.
https://prm.ua/za-zelenskoho-kolomoyskyy-rozpochav-zakupivli-vuhillia-z-ordlo-dlia-derzhavnoho-tsentrenerho-chornovol/
23.01.2022 12:46 Ответить
Бєню потрібно накачати до свинячого вереску і посадити на рейс до Нью-йорк.
23.01.2022 12:55 Ответить
Какой конфликт на Донбассе? Кулеба идиот? Он что, не знает, что с 2014 года у нас война с РФ?
23.01.2022 12:57 Ответить
Зробить все за нас, а після ми вас з лайном змішаємо. Замість того, щоб підвищувати боєздатність армії, ведення агресивної політики проти московії, продовження поступового звільнення окупованих територій, вимагання більш жорстких санкцій, влада чекає коли Захід зробить за них цю роботу. Всі заяви Зе націлені лише на "прекратить стрелять", але війна залишиться, окуповані території не звільняться, а Україна буде постійно знаходитися у піднесеному стані, не маючи можливості нормального розвитку. На жаль, 73% піддалися спокусі та обрали собі скомороха, що ненавидить свою країну, та готовий її продати за примарні обіцянки з боку московії.
23.01.2022 13:04 Ответить
Посередництво може бути не будь яке - а конкретне. Але цього недоумка в школі вчили такі самі недоумки.
23.01.2022 13:07 Ответить
Кулебі, мені так здається (бо я дилетант у політиці), треба ВЖЕ посилити свою працю у Східному напрямку. До Китаю з його територіальними претензіями до колишнього срср, до Японії з її "віджатим Сталіним" Сахаліном і Курилами, до Півден. Кореї з її спогадами про інтервенцію північ. комуняків за підтримки совєцькой авіації. ...йло два фронти не потягне. Гадаю, що його візит по Сходу не завадив би майбутнім перемовинам на вищому рівні. Треба готувати ґрунт заздалегідь !!!
23.01.2022 13:21 Ответить
Передайте там Кулебі, що врегулювання конфлікту на Донбасі не потрібне рашенфашистам, ніякий формат не допоможе. Хай не мріє.
Кремлівський ОПГ потрібно постійно знекровлювати економіку України й тримати в напрузі цивілізований світ.
23.01.2022 17:25 Ответить
 
 