Войска РФ 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из минометов калибра 120 и 82 мм, потерь среди наших воинов нет, - штаб ООС

По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В часности, в направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

1 воин получил боевую травму вследствие действий врага. За минувшие сутки войска РФ трижды открывали огонь и сбросили гранатометный выстрел из БПЛА. С начала суток 4 обстрела, - ООС

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.