РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3842 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 078 7

Войска РФ 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из минометов калибра 120 и 82 мм, потерь среди наших воинов нет, - штаб ООС

Войска РФ 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из минометов калибра 120 и 82 мм, потерь среди наших воинов нет, - штаб ООС

По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В часности, в направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Читайте также: 1 воин получил боевую травму вследствие действий врага. За минувшие сутки войска РФ трижды открывали огонь и сбросили гранатометный выстрел из БПЛА. С начала суток 4 обстрела, - ООС

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Автор: 

обстрел (29135) Донбасс (26962) боевые действия (4761) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судячи із заголовка, без втрат саме кацапи. Нє? " Обстрєлялі бєз патєрь.." 😲
показать весь комментарий
23.01.2022 11:47 Ответить
Некоррктный текст. Обстреляли сепары (наемники паРаши) или войска РФ? Пока что это разные вещи... Хоть они и ****** но не нужно им уподобляться и все смешивать в кучу.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:16 Ответить
Війська Раші в Єльці, 200 км від кордону, (США і ЗСУ), обстріляти з 82-мм мінометів, як два пальці об асфальт, або хтось придумує байки
показать весь комментарий
23.01.2022 12:44 Ответить
Ответ с байрактара очень быстро отбил бы желание открывать огонь
показать весь комментарий
23.01.2022 13:17 Ответить
судя по тому что несколько дней была тишина в связи с переговорами -все начинается сначала .раше сказали WEK
показать весь комментарий
23.01.2022 13:19 Ответить














Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1485173575279599619 2 ч



Если кто не в курсе, то M141 Bunker Defeat Munitions, доставленные вчера в Украину, это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей - бункеров Пробивают двойные армированные бетонные стены, стены из тройного кирпича и до 20 мм стали
показать весь комментарий
23.01.2022 13:41 Ответить
 
 