Войска РФ 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из минометов калибра 120 и 82 мм, потерь среди наших воинов нет, - штаб ООС
По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В часности, в направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.
Александр Коваленко
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1485173575279599619 2 ч
Если кто не в курсе, то M141 Bunker Defeat Munitions, доставленные вчера в Украину, это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей - бункеров Пробивают двойные армированные бетонные стены, стены из тройного кирпича и до 20 мм стали