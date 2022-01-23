За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 11 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 559 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 352 760), зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 437).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

В часности, заболели 291 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 180 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 45 девочек от 1 до 17 лет и 43 мальчика от 4 до 17 лет.

Зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 437). Среди них 6 женщин от 49 до 90 лет, 5 мужчин от 54 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 90 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 116 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 330 622).

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком (121), Оболонском (102) и в Днепровском (73) районах.

