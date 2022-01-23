Ежегодная прививка от коронавируса эффективнее, чем частые ревакцинации, - глава Pfizer Бурла
Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, как бороться с пандемией коронавируса. По его словам, ежегодная вакцинация может быть более эффективной, чем частые повторные прививки.
Слова Бурлы цитирует CTV News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он надеется, что прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Бурла рассчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в году. По его мнению, такая схема вакцинации будет более удобной для людей.
"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением", - сказал главный исполнительный директор компании Pfizer.
Он уточнил, что компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с "Омикроном" и начать ее массовое производство уже в марте.
Організм вже розуміє вірус, а те, що вони пропонують це постійні щеплення аби не дати організму адаптуватися до вірусу є заробітком грошей.
Вчера в Израиле заболел на COVID министр обороны ! ВНИМАНИЕ ! Он был привит 4 дозами !!!!!!!!!!!!!!
