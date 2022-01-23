РУС
Ежегодная прививка от коронавируса эффективнее, чем частые ревакцинации, - глава Pfizer Бурла

Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, как бороться с пандемией коронавируса. По его словам, ежегодная вакцинация может быть более эффективной, чем частые повторные прививки.

Слова Бурлы цитирует CTV News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он надеется, что прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Бурла рассчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в году. По его мнению, такая схема вакцинации будет более удобной для людей.

"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением", - сказал главный исполнительный директор компании Pfizer.

Он уточнил, что компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с "Омикроном" и начать ее массовое производство уже в марте.

Читайте также: Коронавирус не исчезнет еще несколько лет, - глава Pfizer Бурла

вакцина (3815) карантин (16729) коронавирус (17042) Pfizer (180)
+17
Классная кормушка для фармкорпорацый...
23.01.2022 12:01 Ответить
+11
Та да!!! Подібні заяви давно очікувані! Буде ще іхній «нюренберг».
23.01.2022 12:07 Ответить
+9
23.01.2022 11:59 Ответить
23.01.2022 11:59 Ответить
23.01.2022 12:33 Ответить
Мой дед жил до 87г.
Год рождения 1906г.
23.01.2022 12:54 Ответить
И только после 40 начинали болеть.
23.01.2022 12:55 Ответить
какие шансы у них были умереть ненасильственной смертью?...
23.01.2022 12:58 Ответить
Брехня, за 40 років. До 40 років, жили дуже давно.
23.01.2022 13:02 Ответить
Вообще говоря в средние века у доживших до 7 лет были большие шансы встретить старость.
23.01.2022 13:09 Ответить
Вообще говоря не такие и большие даже в эпоху Нового времени
23.01.2022 14:18 Ответить
ты дебил малолетнее тупое
23.01.2022 14:18 Ответить
Методичка не змінилась
23.01.2022 22:28 Ответить
Классная кормушка для фармкорпорацый...
23.01.2022 12:01 Ответить
ФармкорпорацЫи вам промыли мозг и вымыли из него правописание жи ши ци... Если конечно было что промывать
23.01.2022 12:15 Ответить
Раньше еще был урок калиграфии.Я не застал. Но видел как красиво писали.
23.01.2022 12:56 Ответить
вакцинировать раз в год, но сроки действия сертификатов решительно сокращать)))
23.01.2022 12:04 Ответить
Выстругали себе кормушку.
23.01.2022 12:05 Ответить
Та да!!! Подібні заяви давно очікувані! Буде ще іхній «нюренберг».
23.01.2022 12:07 Ответить
1 раз вакцинувався і досить.
Організм вже розуміє вірус, а те, що вони пропонують це постійні щеплення аби не дати організму адаптуватися до вірусу є заробітком грошей.
23.01.2022 12:09 Ответить
Я два рази провакцинувався "Модерною" і на тому ставлю крапку...Справа бачу стала бізнесом а де бізнес правди мало...
23.01.2022 12:13 Ответить
Друга голова не виросла?Або третє вухоВакцини,вони такі
23.01.2022 13:29 Ответить
Я вакцинован два раза файзером и бустер модерна. И сейчас лежу больной с омикроном. Правда не знаю что бы было если бы не вакцинировался вообще.
23.01.2022 13:44 Ответить
Никто не знает и этим пропаганда активно манипулирует.
23.01.2022 14:08 Ответить
Перенес бы спокойно, как обычное сезонное ОРВИ.
23.01.2022 14:58 Ответить
Тоб-то я вже привитий на два роки наперед?
23.01.2022 12:15 Ответить
Скрєпци, пийте бояру і не рахуйте гроші фармацевтичних корпорацій.
23.01.2022 12:17 Ответить
23.01.2022 12:37 Ответить
Ну, может это и пропоганда, ну хорошая пропоганда здопового образа жизни.
Скажем Гамбургерам-нет.
23.01.2022 13:00 Ответить
Ай маладец. Получи канфетку.
23.01.2022 22:29 Ответить
Идите ....й...
23.01.2022 12:27 Ответить
Сам 2 рази вакцинувався і за вакцинацію, але ковід вже дуже сильно мутував, циркулює вже четверта його версія, а вакцина досі лише з першої. Пора мед корпораціям гроші не тільки в кишені складувати, а й вкладувати в розробку більш досконалих вакцин.
23.01.2022 12:38 Ответить
Обойдётесь тем, что есть.
23.01.2022 12:41 Ответить
Молодец-дважды Герой!
23.01.2022 13:04 Ответить
Против гриппа подобные вакцины, более досконалой не видать
23.01.2022 13:07 Ответить
Подписка на иммунитет.
23.01.2022 12:53 Ответить
Бльше бабла вакцин, хороших и разных!
23.01.2022 12:55 Ответить
Вырабатывать аллергию нужно планово и системно.
23.01.2022 12:58 Ответить
Сами себе придумали рынок сбыта.
Если на них упадёт Тунгусский метеорит 2 - это за вакцинацию.
23.01.2022 12:58 Ответить
В начале 20 века в Италии(помоему) стекольщики нанимали месную шпану шо б разбивала стекла.
23.01.2022 13:08 Ответить
Переболел. Не так оказался страшен чёрт, как его малюют. Со своей вакцинацией пусть в моргулдуин вместе со своими же хадхадроидами.
23.01.2022 13:07 Ответить
вот как запели Жмасоны а пеще недавно про 8 бустеров в год обьявляли куар-коды придумали а теперь ну хоть по одному укольчику в год -ХЕР ВАМ И ТЮРЬМУ УБЛЮДКАМ КОВИДОБЕСОВСКИМ
23.01.2022 14:21 Ответить
23.01.2022 14:22 Ответить
Знает ведь шельма, что если прекратить вакцинацию, не будет и "пандемии".
23.01.2022 14:56 Ответить
Дудка! ты идиот!
23.01.2022 17:21 Ответить
вот паразиты шо творят , а ублюдки на местах им активно помогают, наплевав на какую то конституцию
23.01.2022 15:34 Ответить
Люди масово почали звертатися до сімлікаря з "омікроном" (незначна нежить та темп. 37.8, яка проходить через два дні після двох пігулок Аміксину), для того, щоб отримати довідку на відстрочку найефективнішого примусового щеплення від КОРОНИ.
23.01.2022 15:43 Ответить
По решению Нюрнбергского трибунала, преступления против человечества караются смертной казнью и Бурлу это ждет !!! Кстати это ничтож.во - Бурла, сам не привит, потому, что у него противопоказания - преклонный возраст: 51 год !!!???
Вчера в Израиле заболел на COVID министр обороны ! ВНИМАНИЕ ! Он был привит 4 дозами !!!!!!!!!!!!!!
23.01.2022 16:13 Ответить
До скількох рахувати вмієш? Albert Bourla (https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language Greek : Άλμπερτ Μπουρλά; born October 21, 1961)
До речі
https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-postponed-israel-visit-because-he-isnt-fully-vaccinated-report/ Bourla and some of his team members have had their first shot but have not yet been given the second dose of the company's vaccine, while others have gotten both doses but have not completed the minimum seven-day wait afterward to ensure higher protection from the virus, Channel 12 News reported.
23.01.2022 16:53 Ответить
Опечатка ! 61.
23.01.2022 16:59 Ответить
І те, що у Бурли протипоказання до щепленняпроти ковіду - теж опечатка, а простіше кажучи - брехня.
23.01.2022 17:46 Ответить
В конце декабря , Бурла лично об этом сказал английской журналистке ! Если найду - скину адрес.
23.01.2022 23:47 Ответить


Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus.

Albert Bourla


@AlbertBourla



Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus.






https://twitter.com/AlbertBourla/status/1369734954498818052 9:40 PM · 10 мар. 2021 г. ·
23.01.2022 23:56 Ответить
Ты еще покажи как прививаются президенты !!!
24.01.2022 00:04 Ответить
А им-то зачем? Они же все рептилоиды!!!
24.01.2022 00:12 Ответить
Полиция Великобритании начала крупное расследование корпоративных преступлений и угроз общественному здравоохранению связанных с вакциной от COVIDa. Преступление под № 6029679! 21 декабря 2021 г. Международный Суд в Гааге тоже принял дело к рассмотрению по данному вопросу ! Номер дела OTR-CR- 473/ 21 !!!
23.01.2022 16:28 Ответить
Мои мракобесные кошолки думают, что Бурла сидит в тюрьме. Еще с декабря считают, что он сидит. А оно вон как. Он сам об этом не знает. Совки-антиваксеры, почему вас не смущает, что ни одно из ваших утверждений не подтверждается действительностью? Вы ничего не боитесь? Вы знаете, что жить в заблуждении довольно опасно? Вы что, думаете, что вы бессмертны? Посмотрите фильм "Не смотри вверх!". Это про вас, кретины. Про тупость толпы и опасность самообмана.
23.01.2022 17:32 Ответить
четыреждыпроколотый рекламщик?
23.01.2022 18:52 Ответить
Я понимаю, что "тунгусский" метеорит - Это ОЧЕНЬ серъезно ..! Никто Бурлу еще не посадил ! Ты внимательней читай со своими "кошолками" ! Приняли дело к рассмотрению ! К сожалению это рассмотрение может длиться годами ... А вообще зайди на ютюб по данному вопросу и сам все найдешь ! И еще, уточни , какая "вакцина"( если это можно так назвать) спасает от заражения COVID ??! И хотя ты "тунгусский", но судя с твоих утверждений вроде бы знаешь, - что называется вакциной ?
24.01.2022 00:02 Ответить
это правильный подход.
24.01.2022 01:46 Ответить
 
 