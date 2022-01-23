РУС
В Лондоне считают маловероятной возможность отправки своих военных в Украину в случае вторжения РФ

В Лондоне заявляют о готовности Великобритании поддерживать Украину, однако считают крайне маловероятной возможность отправки своих военных на границу в случае предполагаемого российского вторжения.

Об этом сообщает в воскресенье канал Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев", - заявил вице-премьер Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных в Украину, если Россия совершит вторжение на ее территорию.

Читайте также: Великобритания отправила в Украину 30 спецназовцев для инструктажа ВСУ, - Sky News

Рааб добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО на Западе.

"Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается двинуться дальше и вторгнуться или установить марионеточный режим", - сказал британский политик.

Читайте также: Великобритания рассматривает возможность создания тройного союза с Украиной и Польшей, - глава МИД Трасс. КАРТА

В ночь на воскресенье британские СМИ опубликовали информацию о том, что в Лондоне заподозрили Москву в стремлении привести к власти в Украине лояльное к РФ руководство.

Автор: 

армия РФ (20374) Великобритания (5096) Лондон (364) россия (96949) военнослужащие (6264) Рааб Доминик (31)
+18
не треба бійців, тільки інстрикторів, ЗБРОЮ та інший ленд-ліз..

А, головне, пригрозити кацапам вислати їх олігархів з Брітанії та арештувати майно
23.01.2022 12:18 Ответить
+17
7 рокiв тому цей хлопчисько побачив колону машин, що рушила з Іловайська. Білі прапори. Під склом таблички "Діти". Він був на посту, в бінокль побачив, що з машин виходять озброєні чоловіки. По рації встиг попередити про небезпеку. А далі 21-річний юнак відстрелювався, намагаючись стримати ворога. Не кинув пост, не зрадив присязі і Батьківщині. Він стріляв з різних позицій, намагаючись ввести ворога в оману, ніби тут цілий загін військових. Загинув у нерівному бою...

Вадіку, я не знаю, які казки читали тобі в дитинстві матуся й бабуся. На яких прикладах тебе виховували. Але знаю, що дуже правильні казки. Бо такі чоловіки, такі сини і є Україна.

Тримай небо, Янголе. Ми тебе пам'ятаємо...
--
Наумов Вадим геройські загинув 1 вересня 2014 року. Єдиний син. Єдиний онук.
Вічна пам'ять Герою!

23.01.2022 12:23 Ответить
+11
Спасибо британцам за военную техническую поддержку.Но ваших жизней в Украине нам не надо.Если народ страны не имеет желания сам себя защитить то просто смерти Ваших ребят будут напрасны.
23.01.2022 12:24 Ответить
Всему своё время..
США,например,вступили в войну в декабре 41-го,когда Гитлер стоял уже у ворот Москвы..
Так и тут - никому не удастся отсидеться,придётся усмирять Бобика всем миром..
23.01.2022 12:17 Ответить
бобік бреше звіддаля

Глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов заявил, что «Россия предупреждает, что не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян».
23.01.2022 12:22 Ответить
Британия будет сейчас очень занятя в Тихоокеанском регионе.
Китайские войска высадились на Соломоновых островах, где были волнения и что-то сильно пожгли после того, как китайские деньги закончилсь, ибо все куплено Китаем (типа, будут там создавать полицию местную, из вчерашних людоедов).
Посмотрите на карту, чтобы понять, насколько близко Соломоновы острова находятся к Австралии.

Вообше-то высадка китайских войск на Соломоновых островах означает, что война в Тихом океане уже началась.

P.S. На островах Кирибати ВДРУГ впервые срау обнаружилась ковидла, да такая, что на островах Кирибати резко ввели локдаун.
"1950-1960 года - на острове находилась военная база Великобритании" (Википедия)
А денежной единицей на островах Кирибати является австралийский доллар.

"В го­ды http://ripedia.ru/articles/article/show/vtoraia_mirovaia_voina_01_09_1939_02_09_1945_ghgh 2-й ми­ро­вой вой­ны территория колонии была театром военных действий
В ноябре 1943 года на остров Тарава высадился американский десант, которому в результате ожесточённых боёв удалось вытеснить японцев с острова. США создали на нём военную базу, обеспечивавшую в дальнейшем их операции в западной части Тихого океана. По окончании войны на территории колонии (на острове Рождества; ныне Киритимати) Великобритания при поддержке США проводила испытания ядерного оружия. В 1957-1963 годах было взорвано 31 ядерное устройство." (выделено мной)
23.01.2022 13:12 Ответить
Вам два по Истории
23.01.2022 13:14 Ответить
спасибо,иду рвать диплом..
23.01.2022 13:20 Ответить
С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и её доминионы (Англо-польский военный альянс 1939 и Франко-польский альянс[en] 1921). В результате нападения Германии на СССР, 22 июня 1941 года, Советский Союз также оказался в составе коалиции. В результате нападения Японии на США 7 декабря 1941 года - в коалиции оказались США и Китай (в который Япония вторглась в 1931 году)

Никоим образом не умничаю, просто уточняю исторические факты.
23.01.2022 13:17 Ответить
эта коалиция боролась бы с Гитлером до сегодня,не вступи в войну США..
23.01.2022 13:25 Ответить
Это понятно. Мировых гнид надо и давить всем миром. Но!!! Никто в мире, даже бункерфюрер, не будет помогать стране, которая выбирает Верховным Главнокомандующим квартального клоуна. А в ВР оказываются в большинстве своем совершенно случайные люди с улицы и они создают "монобольшинство". А США с Англией все равно помогают, и дай им Бог процветания как странам, граждане которых правильно делают выбор своих лидеров.
23.01.2022 13:45 Ответить
А почему англы должны за вас воевать?
показать весь комментарий
Это потому что ты, рашотроллик , сидишь на украинском сайте и пишешь что директор ФСБ Бортников-ЧМО и думаешь что твой куратор этого не заметит.
показать весь комментарий
Забыла добавить, что в локдаун резко ушли и острова Самоа.
Говоря о Самоа, помним не только освободительнуя борьбу самоанцев, в которой им помогал великий писатель Р.Л. Стивенсон (память его на Самоа чтут, дом-музей в отличном состоянии), не только известный рассказ С.Моэма "Дождь", но и тот факт, что

"Международный аэропорт Паго-Паго в своё время занимал важное место в американской космической программе Аполлон. В частности, астронавты пилотируемых кораблей Аполлон-10, Аполлон-12, Аполлон-13, Аполлон-14 и Аполлон-17 после приводнения были найдены в нескольких сотнях километрах от Паго-Паго, доставлены на дежурные авианосцы, а затем вертолётами в аэропорт Паго-Паго, откуда затем астронавтов забирали военно-транспортными самолётами Lockheed C-141 Starlifter." (Википедия)

Потому что в Паго-Паго (это Американское Самоа) имеется аэродром.
Международный аэропорт Паго-Паго находится в собственности правительства Американского Самоа и управляется одним из его подразделений[1] (Википедия)

Паго-Паго была военной базой США во 2-й мировой войне в центральном Тихооокеанском регионе.
Китайцы там, полагаю, не велкам.
23.01.2022 13:21 Ответить
23.01.2022 12:18 Ответить
А зброя тобі навіщо? Хочеш продати кацапам?)))
показать весь комментарий
Краще конфіскувати.
показать весь комментарий
Малоймовірно це далеко не неможливо
показать весь комментарий
лучше отправьте ударные беспилотники, чтоб дистанционно ликвидировать кацапских фашистов, как в компьютерной игре.
показать весь комментарий
Я думаю эсли в расее подхерачить с беспелотника какой нибудь энергоблок атомной электро станции, то им было бы не до вторжения. Когда херосима, нагосаке, фукусима и Чернобыль показались бы для мира простой прогулкой.

ДАЙОШ ПОСЛИ НАС ХОТЬ ПАТОП!Ё!"!!!!!!!
23.01.2022 12:27 Ответить
спочатку потрібно щоб в кацапії замінували всі школи і садочки і щоб дзвонили з Донецька.
показать весь комментарий
Испугал ежа... Они скорее сами и взорвут свою АЭС, а то и несколько, скажут что бандеровцы, и попрут на войну.
показать весь комментарий
реакторы АЭС очень хорошо защищены их не получится повредить беспилотниками.
есть много других обьектов, которые кацапам очень дорого обошлись и разрушение которых будет ощутимым ударом по козлинам.
например козлячие потоки, которые идут по дну моря, либо тысячи километров газо- и нефтепроводов либо козлячий мост.
23.01.2022 13:01 Ответить
23.01.2022 12:23 Ответить
Дуже сумно найкращі сини України.
23.01.2022 13:15 Ответить
Низький уклін та щирі співчуття батькам. Герої не вмирають, царство небесне та вічна пам'ять!
показать весь комментарий
Але ж і не виключають такої можливості,і це вже не погана новина.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:24 Ответить
Вы главное дайте нам высокоточное летальное оружие, а мы сами разберемся
показать весь комментарий
Они обязаны?
показать весь комментарий
конечно,нет,Пётр,они должны сидеть на жопе ровно,гладить пионерские галстуки и изучать географию Сибири и Забайкалья,как нового ПМЖ..
показать весь комментарий
та да, но ОНИ должны не забывать, что если наши воины и добровольцы без ИХ помощи погибнут, то вражьи перекошенные рожи сразу окажутся прямо непосредственно перед НИМИ, поэтому думать надо заранее, галстуки ли, география ли, пока сейчас у НИХ есть выбор, ненадолго
показать весь комментарий
Бриты и немцы сделали свой выбор,Франция,как всегда,сдалась - на всякий случай..
в этом году основные коалиции оформятся окончательно..
показать весь комментарий
Пьетр, ты зачем под прокси залез? Тебя что, в психушке уже подлечили от маниакального преклонения перед бабой Юлей?
показать весь комментарий
Чхати хотів на Тимошенко
показать весь комментарий
😊 Зате таку можливість розглядають!!! І це - важливо. І навіть вважають її вірогідною. А щодо "мало", то для когось і 98 відсотків - мало. 😁
показать весь комментарий
Якщо є хоча б 1% імовірності, то це вже не ідіть на хєр, ми вам не поможем. Так що лицарі круглого столу я думаю в разі чого - впишуться коли стане зовсім гаряче
показать весь комментарий
Впевнений, вони вже присутні, нікуди не вийдуть і будуть поруч.
показать весь комментарий
Небо закрийте , а далі ми і самі розберемося з москалями
показать весь комментарий
23.01.2022 12:47 Ответить
В статье говориться про Великобританию. Англия - это только часть Великобритании. А вот Великобритания состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Это так, для информации..
показать весь комментарий
Ми все розуміємо . Допоможіть санкціями і поставками зброї , будемо вам вдячні . .
показать весь комментарий
С лаптестаном сами разберемся, если попрут. Нам бы только чуток помочь. Хотя бриты и так помогли, Спасибо!
показать весь комментарий
не малоймовірно а конкретно.
ні хто за нас воювати не буде.
а дивлячись на роботу президента, ВР, РНБО,
дивлячись як, де та скільки часу в даний момент вони відпочивають.
то скоро наші "партнери" пошлють нас накуй......
бо по діях вищеперерахованих, ніяких загроз для України нема.
і взагалі, все в порядку.
і економіка, і енергетика, і продовольчі картки, це жарт президента,
ну як переворот в грудні.
і питання,
400 тисяч тероборони озброювати, одівати, транспортувати та годувати картками будете?
спати вони будуть а землянках, ч в чистому полі?
засранці, млять......
23.01.2022 12:49 Ответить
Коли мова йде про допомогу вони не дивляться яке чмо у владі і хто, вони допомагають НАРОДУ УКРАЇНИ, і це головне!!!!!!!!!
показать весь комментарий
Жаль, курощуп не дожил до этих дней, а как красиво до Лондона шел)
показать весь комментарий
Ахаха, українці так розкатали губу будучи країної третього світу, яка за 30 років програла і Польщі, і Турції, і Молдові. Захід цікавить тільки одне, щоб тут не відбулася реставрація СССР, і тільки тому вони ще дозволяють красти свої гроші Бєнє
показать весь комментарий
А програла в чем? Особенно Молдові)) или проспись бот кацапский
показать весь комментарий
Опс, Молдова ВВП на душу населення 4500$, Україна ВВП 3700$, Британія ВВП 40000+$, от тільки ні в Британії, ні в Молдові це ВВП не половиниться ні Бєнєю, ні Ахметовим, ні Коломойським
показать весь комментарий
Пінчуком. Тобто по реально тому що залишається населенню це йо*бана Африка клоунів, яким крім лулзів сортирного юмору і ковбаси по 2.20 з дешевою комуналкою нічого не треба.
показать весь комментарий
Так и Россия "вообще не участвует в войне", британцы тоже так могут не участвовать
показать весь комментарий
Конечно, это же не в Чад высаживать спецов...
показать весь комментарий
Не розумію, чого треба санкції, навіть небачені ніколи, коли вже загинуть тисячі безвинних людей? Це такі демократичні заходи? І чому не шкода людей країни, яка захищається, і в той час шкода народ країни, який начебто буде потерпати від економічних санкцій (питання про страждання риторичне) ? Хоча б один демократичний політик з ЄС може це пояснити простій "майбутній жертві" великої війни. Яка стоїть на порозі його країни та живе поруч з малою війною вже вісім років. Ні, мені не страшно загинути заради .... Європи. А чого Європі страшно діяти ..... з упередженням?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Нам много не нужно - чтобы флот ее величества закрыл небо над Украиной в случае войны с ******! А на земле мы сами разберемся, устанут твари закапывать кацапских мразей
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Конечно, никого кроме самолётов и кораблей присылать не надо
показать весь комментарий
Спасибо вам и так, за вашу помощь, за заботу, это самое главное в наше время.
показать весь комментарий
А где же разрекламированные 600 спецназовцев, которых готовили на помощь? Гарант решил, что им лучше посидеть до зубов вооружёнными и крайне опасными на своих островах.
показать весь комментарий
