В Лондоне считают маловероятной возможность отправки своих военных в Украину в случае вторжения РФ
В Лондоне заявляют о готовности Великобритании поддерживать Украину, однако считают крайне маловероятной возможность отправки своих военных на границу в случае предполагаемого российского вторжения.
Об этом сообщает в воскресенье канал Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев", - заявил вице-премьер Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных в Украину, если Россия совершит вторжение на ее территорию.
Рааб добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО на Западе.
"Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается двинуться дальше и вторгнуться или установить марионеточный режим", - сказал британский политик.
В ночь на воскресенье британские СМИ опубликовали информацию о том, что в Лондоне заподозрили Москву в стремлении привести к власти в Украине лояльное к РФ руководство.
США,например,вступили в войну в декабре 41-го,когда Гитлер стоял уже у ворот Москвы..
Так и тут - никому не удастся отсидеться,придётся усмирять Бобика всем миром..
Глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов заявил, что «Россия предупреждает, что не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян».
Китайские войска высадились на Соломоновых островах, где были волнения и что-то сильно пожгли после того, как китайские деньги закончилсь, ибо все куплено Китаем (типа, будут там создавать полицию местную, из вчерашних людоедов).
Посмотрите на карту, чтобы понять, насколько близко Соломоновы острова находятся к Австралии.
Вообше-то высадка китайских войск на Соломоновых островах означает, что война в Тихом океане уже началась.
P.S. На островах Кирибати ВДРУГ впервые срау обнаружилась ковидла, да такая, что на островах Кирибати резко ввели локдаун.
"1950-1960 года - на острове находилась военная база Великобритании" (Википедия)
А денежной единицей на островах Кирибати является австралийский доллар.
"В годы http://ripedia.ru/articles/article/show/vtoraia_mirovaia_voina_01_09_1939_02_09_1945_ghgh 2-й мировой войны территория колонии была театром военных действий
В ноябре 1943 года на остров Тарава высадился американский десант, которому в результате ожесточённых боёв удалось вытеснить японцев с острова. США создали на нём военную базу, обеспечивавшую в дальнейшем их операции в западной части Тихого океана. По окончании войны на территории колонии (на острове Рождества; ныне Киритимати) Великобритания при поддержке США проводила испытания ядерного оружия. В 1957-1963 годах было взорвано 31 ядерное устройство." (выделено мной)
Никоим образом не умничаю, просто уточняю исторические факты.
Говоря о Самоа, помним не только освободительнуя борьбу самоанцев, в которой им помогал великий писатель Р.Л. Стивенсон (память его на Самоа чтут, дом-музей в отличном состоянии), не только известный рассказ С.Моэма "Дождь", но и тот факт, что
"Международный аэропорт Паго-Паго в своё время занимал важное место в американской космической программе Аполлон. В частности, астронавты пилотируемых кораблей Аполлон-10, Аполлон-12, Аполлон-13, Аполлон-14 и Аполлон-17 после приводнения были найдены в нескольких сотнях километрах от Паго-Паго, доставлены на дежурные авианосцы, а затем вертолётами в аэропорт Паго-Паго, откуда затем астронавтов забирали военно-транспортными самолётами Lockheed C-141 Starlifter." (Википедия)
Потому что в Паго-Паго (это Американское Самоа) имеется аэродром.
Международный аэропорт Паго-Паго находится в собственности правительства Американского Самоа и управляется одним из его подразделений[1] (Википедия)
Паго-Паго была военной базой США во 2-й мировой войне в центральном Тихооокеанском регионе.
Китайцы там, полагаю, не велкам.
А, головне, пригрозити кацапам вислати їх олігархів з Брітанії та арештувати майно
ДАЙОШ ПОСЛИ НАС ХОТЬ ПАТОП!Ё!"!!!!!!!
есть много других обьектов, которые кацапам очень дорого обошлись и разрушение которых будет ощутимым ударом по козлинам.
например козлячие потоки, которые идут по дну моря, либо тысячи километров газо- и нефтепроводов либо козлячий мост.
Вадіку, я не знаю, які казки читали тобі в дитинстві матуся й бабуся. На яких прикладах тебе виховували. Але знаю, що дуже правильні казки. Бо такі чоловіки, такі сини і є Україна.
Тримай небо, Янголе. Ми тебе пам'ятаємо...
--
Наумов Вадим геройські загинув 1 вересня 2014 року. Єдиний син. Єдиний онук.
Вічна пам'ять Герою!
в этом году основные коалиции оформятся окончательно..
ні хто за нас воювати не буде.
а дивлячись на роботу президента, ВР, РНБО,
дивлячись як, де та скільки часу в даний момент вони відпочивають.
то скоро наші "партнери" пошлють нас накуй......
бо по діях вищеперерахованих, ніяких загроз для України нема.
і взагалі, все в порядку.
і економіка, і енергетика, і продовольчі картки, це жарт президента,
ну як переворот в грудні.
і питання,
400 тисяч тероборони озброювати, одівати, транспортувати та годувати картками будете?
спати вони будуть а землянках, ч в чистому полі?
засранці, млять......