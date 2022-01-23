РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4825 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
7 305 85

Против РФ введут очень серьезные санкции, если она попытается вторгнуться в Украину или приведет к власти марионеточный режим, - Рааб

Заместитель премьер-министра Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб заявил, что против России будут введены санкции в случае приведения пророссийского политика к власти в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина – свободная страна, которая может самостоятельно решать свою судьбу. Мы будем их поддерживать, когда они будут себя защищать. Международное сообщество, союзники из Европы, США и НАТО, мы стоим бок о бок, когда говорим, что будут очень серьезные последствия, если Россия попытается вторгнуться в Украину или приведет к власти (в Украине. – Ред.) марионеточный режим", - сказал Рааб.

По его словам, речь идет о серьезных мерах против Москвы, среди которых ряд финансовых и экономических санкций.

Рааб также добавил, что ответ Британии будет мощным  и согласованным с ее союзниками на Западе.

Автор: 

Великобритания (5096) санкции (11770) Рааб Доминик (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
вже є маріонетковий **********

показать весь комментарий
23.01.2022 12:14 Ответить
+27
показать весь комментарий
23.01.2022 12:17 Ответить
+23
показать весь комментарий
23.01.2022 12:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.01.2022 12:13 Ответить
Опа, а сейчас у нас кто в президентах? Не про российский Косоволодька, а потомственный запорожский козак, который вваливал с 2014 года личное бабло сотнями миллионов на восстановление ЗСУ и в то же время был в окопах?
показать весь комментарий
23.01.2022 13:10 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 14:48 Ответить
вже є маріонетковий **********

показать весь комментарий
23.01.2022 12:14 Ответить
я би не демонізував би так зелю, воно звичайне чмо, а реально управляє країною Андрій Єлдак!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 12:17 Ответить
козел він цей наркєт .
показать весь комментарий
23.01.2022 12:18 Ответить
Для нього не існує Нормандського формату. Є тільки Наркоманський формат
показать весь комментарий
23.01.2022 12:21 Ответить
Про Беню не забувайте , панове 🙁
показать весь комментарий
23.01.2022 12:46 Ответить
Думаешь Ермак больше управляет страной, чем Беня?
показать весь комментарий
23.01.2022 14:34 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:51 Ответить
"Мы будем их поддерживать, когда ЕСЛИ они будут себя защищать." Вот что сказано.
Пастор прямым текстом написал, что }{уйло планирует вторжение в районе Овруча.
Там до Коростеня (трасса М-07) от границы с Бульбофюрером около 50 км.
На Киев }{уйло не пойдёт- нет смысла. Зеля с Дерьмаком сдадутся сразу же.
Думаю, что Кровавому Пастору в этих вопросах можно верить.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:27 Ответить
Виходить що нам потрібно чекати коли загинуть тисячі українців, щоб вони спромоглися на санкції
показать весь комментарий
23.01.2022 12:16 Ответить
В первую очередь необходимо спрашивать с РЕЖИМА КЛОУНАРИЯ ,ОСУЩЕСТВИВШЕГО САБОТАЖ СНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВСУ И ПРОВАЛ ВСЕХ РЕФОРМ ,преследование оппозиции и работу на террористов (вагнергейт и ……………
показать весь комментарий
23.01.2022 12:39 Ответить
є інші варіанти:
-загинуть мільйони без санкцій
-здатись в плєн, зберігшись живими
показать весь комментарий
23.01.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:17 Ответить
Та що ви, Зеленський дороги будує. Аж від самого східного кордону.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:39 Ответить
Если марионетка , значит будет висеть на верёвке .
показать весь комментарий
23.01.2022 12:19 Ответить
коли ж буде "Зелю на мило, Квартального - на барабан"?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:20 Ответить
зі спаського підворіття знов:

Глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов заявил, что «Россия предупреждает, что не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян».
показать весь комментарий
23.01.2022 12:21 Ответить
Чокнутая кацапня. Пусть, мол расея загнётся,но Украину добьем раньше. Клиника.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:35 Ответить
Одного вороги назвали Порох. Іншого друзі назвали Найпівшостіший.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:23 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:23 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:26 Ответить
Ну не надо уж так буквально. Суть понятна.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:32 Ответить
Суть в песок . Москва "обиделась" на GB , и ее портянки получили приказ "мочить" Соединенное Королевство . Что мьі и наблюдаем от "кота".
показать весь комментарий
23.01.2022 13:14 Ответить
Суть в аббревиатуре "УПА". Знающие люди понимают. На Москву пох.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:35 Ответить
Та у…те этим кацапским ******* уже максимальными санкциями, задолбали уже обещать
показать весь комментарий
23.01.2022 12:24 Ответить
хоботітись треба було ще у 2014-му, а ще краще чітко сказати орді ще у 90-х., що Україна це не її провінція.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:24 Ответить
в 2014 році твій хобот був у тебе в сраці.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:27 Ответить
хаме, тут не зібрання твоєї секти, слідкуй за словами.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:28 Ответить
я правду написав до речі, як і те, що ви зєбільйо будете відповідати за вибір зеленського. готуйся потихеньку...
показать весь комментарий
23.01.2022 12:29 Ответить
для тебе поняття правди взагалі не існує. це певно медична проблема чи вади виховання.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:40 Ответить
правда в тому, що ти кацапський запроданець.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:46 Ответить
та ти шо?
може бажаєш в реалі зустрітись і у вічі мені це сказати?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:49 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.01.2022 13:17 Ответить
Сашко тут дуже поважна людина, а ти, да ти просто свій нік прочитай і все стане зрозуміло, мутьйо, прости Господи
показать весь комментарий
23.01.2022 12:31 Ответить
ага, він майже "лідер опозиції".
показать весь комментарий
23.01.2022 12:37 Ответить
ми про тебе зебільчика вели мову.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:45 Ответить
зебіли існують лише в твоїй хворій уяві. якщо є конкретні та адекватні претензії до мого посту то я можу їх вислухати. але на маячню часу тобі не виділяю.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:48 Ответить
Ти , дійсно , палєво мутне
показать весь комментарий
23.01.2022 12:50 Ответить
тобто по суті відповісти немає чого? переходимо на непанравівшиєся нікі?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:54 Ответить
ти ніхто, і звати тебе ніяк. а виділяєш ти тільки зі своєї дупи вуглекислий газ. виділятєль мені знайшовся....
показать весь комментарий
23.01.2022 12:50 Ответить
не маю бажання переходити на твій рівень спілкування, бо ти дійсно хам і невіглас, яких сюди набилось за часів хама дох і більше.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:57 Ответить
недороблений призедент зібрав своїх недороблених виборців та відкрив недороблений міст. ось твій рівень-недороблений

показать весь комментарий
23.01.2022 12:59 Ответить

бережи себе.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:05 Ответить
передивись фільм слугу народу, і ти відчуєш себе конкретним лошарою.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:08 Ответить
Значит денег больше не даст на мост
показать весь комментарий
23.01.2022 13:12 Ответить
Зеленский сделал то , что просрали Ющенко , Янукович и Порошенко . Респект Зе от запорожцев!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:16 Ответить
від заз 968? ти ж недороблений як і сам зеленський.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:26 Ответить
А поподробнее про Дию?
показать весь комментарий
23.01.2022 13:02 Ответить
я не розумію мокальський діалект.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:04 Ответить
Дуже цікаві факти у світі останніх заяв з Німеччини...

https://youtube.com/watch?v=ZQ9BGoKh88A
показать весь комментарий
23.01.2022 12:26 Ответить
Запитання впоротим зебуїнам: Якщо завтра постане питання - Порошенко а чи якийсь Мураєв, що ви виберете?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:27 Ответить
Мій вибір : і перший і другий - пішли на**й!
показать весь комментарий
23.01.2022 12:36 Ответить
Ти підеш третім.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:20 Ответить
введет, если, нападет ? Все в будущем. А забыли, господа европейцы, что путлер УЖЕ напал на Украину еще в 2014 году?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:29 Ответить
Кацапам уже со всех сторон повторяют одно и то же-"Не лезьте в Украину. Будет хуже". Нет,блеать. Все равно своё гнут. Ну что за упоротое племя?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:30 Ответить
Цікаво, чи Зєлєнскій зрозуміє, що це попередження в першу чергу для нього і стосується його бажання "заглянути в очі" пуцину?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:31 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:34 Ответить
Дожилися😡
показать весь комментарий
23.01.2022 13:19 Ответить
это что за рожа из дурки
показать весь комментарий
23.01.2022 14:49 Ответить
https://twitter.com/i/status/1485042245963243521 а ты за кого?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:34 Ответить
як що не відмовимось від "мінська" то:
1. ці динири та линири будуть у нас вічно, або до розвалу рф.
2. через "мінськ" в ВР можуть зайти сепари, а їх в ОП та ВР і тах багато.
3. рф буде й далі вбивати наших захисників, руками "новоросів"
4. в рф дуже, дуже багато старої бронетехніки та рсзу та різної зброї.
вся вона не буде утилізована а відправлена на донбас
і ми будемо мати під боком НЗФ порівняне з найбільшими арміями европи.
5 і саме головне. покоління, яке виросте за ці 14-20 років, вже ні хто не переконає,
що вони роблять щось не так. приклад: японська молодь (КАМІКАДЗЕ) в війні та північна корея тепер. вони впевнені що живуть правильно.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:35 Ответить
Зараз необхідні санкції і з України також по відношенню до росії.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:35 Ответить
RadarNATO


Срочно!Сенат США рассматривает законопроект о поставках в Украину ЗРК "Patriot" и Томагавк. Ждем положительного решения.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:40 Ответить
Нi ламайте собі голову: була перша світова війна (1914-1918), була друга (1939-1945).
Виходячи з цього (тренда) зараз почалася, поки ще у слабкій формi третя.
Результати першої та другої нам відомі - знищена Європа, Совок, Японія.. Перемогли -США!!
Значить - результат третьої світової війни буде таким самим!
показать весь комментарий
23.01.2022 12:44 Ответить
Так русня вже вдерлася в Україну . Для чого ці пустопорожні балачки ?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:45 Ответить
Короче, есть мысль, что будет реализована "формула Штайнмайера". Отсюда и все эти новости. Они очень хорошо вписываются в такую версию. Мол, необходимо выполнить минские договорённости, но это мелочи, потому что на границе сосредоточено огромные войска РФ и оно вот-вот нападёт. Так что радуйтесь и не майданьте- мы вас спасли дипломатическим путём. Можете не благодарить... А будите майданить, мы вас обвиним в участии пророссийского сценария по установлению своего марионеточного режима.
Уверен, что Запад ни раз уже пытались склонить Украину к выполнению минской капитуляции. Потому что им пофигу по большому счёту на такие вещи. Но что Порошенко, что Зеленский говорили- "это невозможно. Это сразу Майдан". Поэтому нужен какой-то хитрый план придумать по накачки "нужной" информации украинцев. Думали, гадали и придумали.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:45 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 12:51 Ответить
Боже! Бережи королеву!
показать весь комментарий
23.01.2022 12:55 Ответить
Дом, услышал тебя. Вопрос в том пробивается ли это в сумеречное сознание психопата путлера.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:53 Ответить
У нас на данный момент,даже визового режима с кацапией-нет,разве это нормально?
показать весь комментарий
23.01.2022 12:57 Ответить
подразумєвалось, шо как только рф - на Украіну, так кнр - на Тайвань..?

Посольство Китаю в Росії заперечує, що голова КНР Сі Цзіньпін просив президента Росії Володимира Путіна не нападати на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні.

Диппредставництво заявило у Twitter, що вважає публікацію фейком та провокацією.

"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив главу Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не псувати свято, є фейком та провокацією", - йдеться у заяві.

Позиція Китаю з українського питання "послідовна та зрозуміла", додали в посольстві.

"Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу та консультацій у рамках мінських угод", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін не хоче, щоб "Путін затьмарив важливий для Китаю момент, спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою".

МЗС РФ назвало статтю агентства інформаційною спецоперацією американських спецслужб.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:58 Ответить
https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/300586852111745 Успокоительное для мокшанского быдла...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:12 Ответить
То что Мураев чуть ли не главный агент Кремля сейчас в Украине и РФ хочет видеть его в руководстве страны,показывает,что Путин окончательно улетел в космос в понимании укр.политики))). Информ от британцев серьезная, но воспринимать ее без улыбки сложно.Но может хоть СБУ проснется
показать весь комментарий
23.01.2022 13:17 Ответить
отцепись от СБУ им некогда всякой чушью заниматься
показать весь комментарий
23.01.2022 14:53 Ответить
Путлер назначил нового президента Украины,им стал Мураев.... Остальные Марионетки тоже известны и даже есть Мыкола Янавич типа премьер...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:18 Ответить
Как-то вяло обсуждается вариант приведения к власти пророссийского правительства . Кто пьітается расшатать ситуацию в Украине конкретно ? Мураев ?!
Не смешите ...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:20 Ответить
Мураев наберет 74% голосов,а тьо и все 80% типа Лукашеску...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:22 Ответить
Пока в Украине банкует Коломойский, все под контролем *****.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:23 Ответить
Не розумію, чого треба санкції, коли вже загинуть тисячі безвинних людей? Це такі демократичні заходи? І чому не шкода людей країни, яка захищається, і в той час шкода народ країни, який начебто буде потерпати від санкцій? Хоча б один демократичний політик з ЄС може це пояснити простій "майбутній жертві" великої війни. Яка стоїть на порозі його країни та живе поруч з малою війною вже вісім років.
показать весь комментарий
23.01.2022 13:39 Ответить
 
 