Против РФ введут очень серьезные санкции, если она попытается вторгнуться в Украину или приведет к власти марионеточный режим, - Рааб

Заместитель премьер-министра Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб заявил, что против России будут введены санкции в случае приведения пророссийского политика к власти в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина – свободная страна, которая может самостоятельно решать свою судьбу. Мы будем их поддерживать, когда они будут себя защищать. Международное сообщество, союзники из Европы, США и НАТО, мы стоим бок о бок, когда говорим, что будут очень серьезные последствия, если Россия попытается вторгнуться в Украину или приведет к власти (в Украине. – Ред.) марионеточный режим", - сказал Рааб.

По его словам, речь идет о серьезных мерах против Москвы, среди которых ряд финансовых и экономических санкций.

Рааб также добавил, что ответ Британии будет мощным и согласованным с ее союзниками на Западе.