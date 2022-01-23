Мы готовы к бою, - посол Украины в Великобритании Пристайко об угрозе российского вторжения

Российские войска находятся на территории Украины уже почти восемь лет, поэтому вопрос возможного вторжения не является новостью для Киева.

Об этом в эфире телеканала Sky News сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не только думаем о том, что он (Путин. – Ред.) хочет (вторгнуться в Украину. – Ред.). Не так уж и много людей помнят это, но он уже в Украине почти 8 лет. Поэтому в этом вопросе (возможного вторжения РФ. – Ред.) нет большой новости для нас", - отметил он.

По словам Пристайко, в настоящее время неизвестно, будет ли возможное вторжение России полномасштабным или чем-то небольшим для того, чтобы разозлить Украину и мир, чтобы показать свою силу.

"Мы готовы к бою", – добавил он.

Посол отметил, что если Германия не предоставляет Украине вооружение для обороны, то она может сделать что-нибудь другое, чтобы помочь Киеву, в частности запретить газопровод "Северный поток-2".

Читайте также: На первом этапе Великобритания предоставит Украине два противоминных корабля и вооружение для них, - посол Пристайко

"Это то, о чем мы их так много раз спрашиваем (об отмене "Северного потока-2". – Ред.). Наш газопровод позволяет транзит газа (в Европу. – Ред.), насколько они этого желают и даже больше. Поэтому в этом ("Северном потоке-2". – Ред.) нет особой нужды", - сказал Пристайко.