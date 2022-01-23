Мы готовы к бою, - посол Украины в Великобритании Пристайко об угрозе российского вторжения
Российские войска находятся на территории Украины уже почти восемь лет, поэтому вопрос возможного вторжения не является новостью для Киева.
Об этом в эфире телеканала Sky News сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не только думаем о том, что он (Путин. – Ред.) хочет (вторгнуться в Украину. – Ред.). Не так уж и много людей помнят это, но он уже в Украине почти 8 лет. Поэтому в этом вопросе (возможного вторжения РФ. – Ред.) нет большой новости для нас", - отметил он.
По словам Пристайко, в настоящее время неизвестно, будет ли возможное вторжение России полномасштабным или чем-то небольшим для того, чтобы разозлить Украину и мир, чтобы показать свою силу.
"Мы готовы к бою", – добавил он.
Посол отметил, что если Германия не предоставляет Украине вооружение для обороны, то она может сделать что-нибудь другое, чтобы помочь Киеву, в частности запретить газопровод "Северный поток-2".
"Это то, о чем мы их так много раз спрашиваем (об отмене "Северного потока-2". – Ред.). Наш газопровод позволяет транзит газа (в Европу. – Ред.), насколько они этого желают и даже больше. Поэтому в этом ("Северном потоке-2". – Ред.) нет особой нужды", - сказал Пристайко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
#блан Владимирович Мавзолейный...
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1485185972753080331 2 ч
Редактор европейського бюро China Daily, що є підрозділом відділу пропаганди Комуністичної партії Китаю, підтримав Німеччину у протидії військовій підтримці України.
«Більше зброї - більше смертей», каже топ-комуніст.
Нагадаю, КНР - ворог України.
Слышали, слышали...
Про які 2 дні може бути мова ?
Мені дуже подобається як русня виправдовує власні поразки, у випадку із Маріуполем вони зазвичай кажуть, а хіба був наказ брати місто ? Але входити у Новоазовськ і просуватись до Широкіно не мало ніякого сенсу без намірів захопити Маріуполь. До того ж цілий ряд російських маріонеток від Захарченко до Царьова з Гіркіним анонсували взяття Маріуполя, але як тільки все пішло не так притіхли і більше не згадували