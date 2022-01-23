РУС
Мы готовы к бою, - посол Украины в Великобритании Пристайко об угрозе российского вторжения

Российские войска находятся на территории Украины уже почти восемь лет, поэтому вопрос возможного вторжения не является новостью для Киева.

Об этом в эфире телеканала Sky News сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не только думаем о том, что он (Путин. – Ред.) хочет (вторгнуться в Украину. – Ред.). Не так уж и много людей помнят это, но он уже в Украине почти 8 лет. Поэтому в этом вопросе (возможного вторжения РФ. – Ред.) нет большой новости для нас", - отметил он.

По словам Пристайко, в настоящее время неизвестно, будет ли возможное вторжение России полномасштабным или чем-то небольшим для того, чтобы разозлить Украину и мир, чтобы показать свою силу.

"Мы готовы к бою", – добавил он.

Посол отметил, что если Германия не предоставляет Украине вооружение для обороны, то она может сделать что-нибудь другое, чтобы помочь Киеву, в частности запретить газопровод "Северный поток-2".

Читайте также: На первом этапе Великобритания предоставит Украине два противоминных корабля и вооружение для них, - посол Пристайко

"Это то, о чем мы их так много раз спрашиваем (об отмене "Северного потока-2". – Ред.). Наш газопровод позволяет транзит газа (в Европу. – Ред.), насколько они этого желают и даже больше. Поэтому в этом ("Северном потоке-2". – Ред.) нет особой нужды", - сказал Пристайко.

армия РФ (20375) Великобритания (5097) вторжение (508) россия (96953) Пристайко Вадим (500)
+5
До последней капли рома.
23.01.2022 13:28 Ответить
+4
Вадим, ти готовий до бою на Бейкер-Стріт, чи встигнеш приєднатися до нас щоб боронити від агресора рідну Україну?
23.01.2022 13:21 Ответить
+4
23.01.2022 13:24 Ответить
#блан Владимирович Мавзолейный...
23.01.2022 13:17 Ответить
Оце Лев.
23.01.2022 14:08 Ответить
на індійському морському театрі всьо тікток

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1485185972753080331 2 ч



Редактор европейського бюро China Daily, що є підрозділом відділу пропаганди Комуністичної партії Китаю, підтримав Німеччину у протидії військовій підтримці України.
«Більше зброї - більше смертей», каже топ-комуніст.
Нагадаю, КНР - ворог України.

23.01.2022 14:12 Ответить
нарешті зеленський розкриється як головнокомандувач- бомбомєтатєль.
23.01.2022 13:21 Ответить
Страшно смішно уявити.
23.01.2022 13:22 Ответить
Вадим, ти готовий до бою на Бейкер-Стріт, чи встигнеш приєднатися до нас щоб боронити від агресора рідну Україну?
23.01.2022 13:21 Ответить
любить Украину издалека удобно и даже модно
23.01.2022 13:26 Ответить
До последней капли рома.
23.01.2022 13:28 Ответить
Кожен повинен бути на своєму місці.Головне щоб було, Україна понад усе.
23.01.2022 13:30 Ответить
23.01.2022 13:24 Ответить
23.01.2022 13:32 Ответить
А не будешь брать помощь- опять сыграешь на рояле. Но уже с последствиями:
23.01.2022 13:44 Ответить
23.01.2022 15:11 Ответить
вот и зеленский, вроде, тоже квартирку в Лондоне купил... получается за британское направление фронта можно быть спокойным
23.01.2022 13:31 Ответить
Між спокоєм і панікою була лише одна галочка в бюлетні. © сеть
23.01.2022 13:31 Ответить
"Мочить" "Ванек".
23.01.2022 13:37 Ответить
Та да.Борис Джонсон прислал 1080 противотанковых комплексов, а Байден Стингеры подогнал...,3 февраля в Киев прилетает Эрдоган с партией Байрактаров.....
23.01.2022 13:45 Ответить
23.01.2022 13:46 Ответить
Чтобы начать вторую Чеченскую Путлер взорвал дома в Москве....
23.01.2022 13:48 Ответить
К чему там мы готовы ? Стоит рф напасать со всех сторон на полную силу и через несколько дней все будет окончено ! Из за этого и вой - "дайте оружия" сделайте санкции, остановите сп-2 ! "
23.01.2022 13:49 Ответить
так никто нас масштабно и не атаковал, а вот когда два раза серьезно приложились ( Иловайск, Дебальцево) то почти сразу добились своего и украина подписала мински-1-2, которые бы никогда не подписала, будучи не в безвыходном положении
23.01.2022 14:25 Ответить
Приходь, Ванька Дубков, закопаємо тебе в гарному українському чорноземі.
23.01.2022 14:59 Ответить
Порозмірковуймо На ДАП напали з усіх боків. Але 242 дні це не кілька днів. Шлях до Незалежності теж був не короткий. Рано чи пізно кацапи втямлять, що вони - ерзя та мері, а не брати-слов'яни.
23.01.2022 14:11 Ответить
дап брали не 240 дней, просто летом и в начале осени он был отрезан, но его тогда почти не штурмовали. серьезные бои начались в октябре-январе, подтянули арту и сровняли его с землей, а потом еще и взорвали изнутри.
23.01.2022 14:23 Ответить
Приходь, Ванька Дубков, закопаємо тебе в гарному українському чорноземі.
23.01.2022 15:01 Ответить
"за три дня силами одного десантного полка!"?
Слышали, слышали...
23.01.2022 14:25 Ответить
Росія із тріском провалила оточення і захоплення маріуполя у серпні 14 року, увійшла у Новоазовськ і далі загрузла у боях і не змогла просунутись далі, через дії аеромобільної бригади та добровольчих з'яднань які вели оборону міста.

Про які 2 дні може бути мова ?
23.01.2022 14:58 Ответить
насколько я знаю никакого штурма мариуполя не было, в смысле больших боев
23.01.2022 15:06 Ответить
Тому що вони провалили його оточення, тому і не чув

Мені дуже подобається як русня виправдовує власні поразки, у випадку із Маріуполем вони зазвичай кажуть, а хіба був наказ брати місто ? Але входити у Новоазовськ і просуватись до Широкіно не мало ніякого сенсу без намірів захопити Маріуполь. До того ж цілий ряд російських маріонеток від Захарченко до Царьова з Гіркіним анонсували взяття Маріуполя, але як тільки все пішло не так притіхли і більше не згадували
23.01.2022 15:14 Ответить
Ти хочеш сказати,що вони за декілька днів впораються та ще й на концерт кабздона встигнуть,ну може й так! Згоден,але ваня судячи з твого прізвища,ти можеш помилятись!
23.01.2022 15:23 Ответить
Интересно, он знает сколько в одной роте людей?
23.01.2022 13:56 Ответить
путін фуйло нанананана
23.01.2022 13:59 Ответить
Не розумію, чому треба санкції, навіть небачені ніколи, коли вже загинуть тисячі безвинних людей? Це такі демократичні заходи? І чому не шкода людей країни, яка захищається, і водночас шкода народ країни, який начебто буде потерпати від економічних санкцій (питання про страждання риторичне) ? Хоча б один демократичний політик з ЄС може це пояснити простій "майбутній жертві" великої війни. Яка стоїть на порозі його країни та живе поруч з малою війною вже вісім років. Ні, мені не страшно загинути заради .... Європи. А чого Європі страшно діяти ..... з упередженням? Чого зброю дати жертві, щоб вона могла захиститись від озброєного злодія, не допустимо? Завдяки Британії та балтійським країнам трохи стало спокійніше, але що ніж зробить проти сокири?
23.01.2022 14:15 Ответить
якщо ножем гарно володіти,то й сокира може всратись!
23.01.2022 15:28 Ответить
Слышишь, Пристайка, ты может и готов к бою за Горловка там в Лондоне. А я тут в Мариуполе ещё не готов.
23.01.2022 15:42 Ответить
З'їсиш такий обід - багато навоюєш...
23.01.2022 16:28 Ответить
Ага! За себя надо говорить! Легко говорить за тех, кому угрожает смерть, самому находясь в безопасности. Я тоже далеко от Украины, но не готов к наглому возможному вторжению, чего уж говорить за тех, кто живет районах предполагаемой первичной атаки (реальной, не "киношной")!
23.01.2022 16:35 Ответить
23.01.2022 16:51 Ответить
 
 