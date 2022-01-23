Мураев опроверг информацию, что он - часть плана Кремля в Украине: "У России есть другой кандидат"

Бывший депутат парламента Украины Евгений Мураев опроверг информацию МИД Великобритании о том, что Кремль хочет привести его к власти в Украине после российского вторжения.

"У России есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны", – заявил Мураев в интервью британскому изданию The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Мураев сказал, что приведенная Лондоном информация абсурдна, поскольку он уже несколько лет находится под санкциями России.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 23 января МИД Великобритании заявил, что получил информацию, по которой руководство Российской Федерации на фоне полномасштабного вторжения планирует установить в Украине пророссийскую марионетку. Называлась фамилия экс-депутата Рады Евгения Мураева.

Позже источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США также владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля по провозглашению Мураева российской марионеткой в ​​случае вторжения.

МИД России опроверг эту информацию.