Агрессия России против Украины
Мураев опроверг информацию, что он - часть плана Кремля в Украине: "У России есть другой кандидат"

Мураев опроверг информацию, что он - часть плана Кремля в Украине:

Бывший депутат парламента Украины Евгений Мураев опроверг информацию МИД Великобритании о том, что Кремль хочет привести его к власти в Украине после российского вторжения.

"У России есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны", – заявил Мураев в интервью британскому изданию The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Мураев сказал, что приведенная Лондоном информация абсурдна, поскольку он уже несколько лет находится под санкциями России.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 23 января МИД Великобритании заявил, что получил информацию, по которой руководство Российской Федерации на фоне полномасштабного вторжения планирует установить в Украине пророссийскую марионетку. Называлась фамилия экс-депутата Рады Евгения Мураева.

Позже источники, информированные  о разведывательных данных, подтвердили, что США также владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля по провозглашению Мураева российской марионеткой в ​​случае вторжения.

МИД России опроверг эту информацию.

+41
а кто сомневался что эта очкастая тварь пособник *****
23.01.2022 13:24 Ответить
+37
23.01.2022 13:23 Ответить
+30
Я патріот своєї країни", - заявив Мураєв в інтерв'ю британському виданню
===============
Добре що бздиш мураєв...Вгадай кого першого повісять якщо вторгнення почнеться? Правильно! І мертведчука з ківою теж.
23.01.2022 13:26 Ответить
Фишка в другом...каким способом Мураев добирается в Москву всего за 2 часа...варианты ответов...самолетом Ведмедчука и Оксаны Марченко...которая может летать на Мацковию каждые сутки..,автобусов из Харькова,автобусом из Полтавы...автобусом из города Сумы...а также личным самолетом Лукашеску где то под Черниговым...
23.01.2022 14:56 Ответить
При чом тут фишка? Н.Махно говорил:" Расстрелять,потом разберемся"
23.01.2022 18:48 Ответить
Тут непонятно, кто прикрывает своего агента, Россия "санкциями" или Британия сегодняшним вбросом, про то, что он российский агент. Возможно, он такой же пророссийский, как Саакашвили антироссийский - на словах
23.01.2022 14:57 Ответить
При виборі гауляйтера рузгефюрер користується тільки одним - аби не хохол. Мордвин Пушилін вже на тій стадії, що роздає автографи, його брат Володін випав з обойми через ..... Агент Козирь взагалі горський єврей, марієць Новинський провалив "церковний вопрос", а "вічний кандидат" Бойко не володіє агресивністю рузге. Медведчук має яхту на 10 м довшу чим у фюрера і хизуеться по світу. Агент Казбек ( чувак портков) завалив реабілітацію Віті Ростовського і одночасно справу помсти фюрера Пороху. Залишився один незапятнаний чуваш (чувак) Мурзаев, "наш" в доску, але і тут брити підсуєтились -спалили. А америкоси знову притягнуть вуха Костяна Килимника і прощай царство і "великий царственний собор".
великий інквізитор Фелікс прямо говорив, що хохли страждають дрібнобуржуазністю і їм у світлому майбутньому місця немає. Тому і такий вибір гауляйтера
23.01.2022 14:59 Ответить
Яхта длиной в 10 метров не бывает. Там 150 мил баксов цена. На момент покупки вошла в первую 5 яхт по дизайну на тот момент. И это больше 10 лет назад было. Заныкал конечно под третье лицо как владельца и приписка менялась под удобный флаг скорее всего. Типа офшоры но для судов, налоги смешные так. Там 5 палуб и метров от 50 запросто.
23.01.2022 15:22 Ответить
На 10 м довшу чим у фюрера.
23.01.2022 16:25 Ответить
Первый раз прочёл быстро, фюрера не просчитал. Я подзабыл назавние яхты, есть великолепные сайты по части яхт, катеров, одежды для моря итд. Там бы сразу все параметры вылезли бы. Но суть в другом здесь. Пока народ пенсуху по 800гр 10 лет назад за счастье держал, многие негодяи по Азорским островам ганяли, сотни тысяч зелени тратили в неделю в тропиках. Сутки постоять в Нице в порту, портовый сбор без бункеровки 1--1, 5 тыс дол стоит. А на внутренем рейде на якоре 500 евро. За остальное лучше промолчать.
23.01.2022 22:27 Ответить
Новинский не мариец, у него отец армянин, Малхасян.
показать весь комментарий
Мордаєв, а ти прямим текстом скажи, кого бачуть ********* на посту президента України. Чого відлинюєш?
показать весь комментарий
Тыкать в себя пальцем - не культурно. А оно из себя корчит аристократа.
показать весь комментарий
самого ответственного налогоплательщика
показать весь комментарий
Перед второй каденцией Ельцина на РАБссии в Москву вечером и ночью прилетали премьеры и президенты многих стран Мира...Берлускони к примеру на личном самолете доставил Борис Николаивичу миллиард долларов...,но больше всех удивил тогда Блин Клинтон припер 2 ярда баксов Кэшем и 100 тонн аргентинской свежайшей говядины...Метаморфозы...
показать весь комментарий
це звідки?
показать весь комментарий
23.01.2022 15:05 Ответить
тут далеко не всі ще,відкрито писати не буду,бо забанять,але ще не вистачає святош і т.д.
показать весь комментарий
БЕЗ ЮЛЄЧКИ ЦЕ НЕ *******!

23.01.2022 18:51 Ответить
23.01.2022 15:06 Ответить
Голободька па любасу оборсрет и Оксану Марченко,которая ему падарила однажды ночью миллиапрд долларов...Молодое дело не Хитрое...Оксанка красивая чува и Бородька малый ростом...
показать весь комментарий
Чувак програв праймеріз на гауляйтера і через це такий засмучений.
показать весь комментарий
Жаль , что этот ****** Мураев не здох в утробе матери !!Пророссийский фашист ещё тот ,, заради прибыли своих предприятий продаст и мать родную !!Козёл!!!
показать весь комментарий
В речи Джугашвили на партейном мартовском съезде дохлого РСДРП или кпSS 1939 года рассказано все дальнейшие действия РАБссии на 200 лет вперед...,читаем и слушаем...
показать весь комментарий
Мудрый коротышка конечно---не отнять---но прокололся провинциал чугуевский! Надо было не ляпать что не кацапский протеже, терпеть до выборов. Потом вдруг вытянуть козырь что есть санкции против него в кацапии. А заявляя и часто это сегодня, только подтвердил что санкции липовые и продуманые заранее как для лошков сошло бы! Рано козырную шестёрку дёрнул с колоды ошлепок!
показать весь комментарий
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=219883820352146&set=p.219883820352146&type=3&__cft__[0]=AZXTvCgEC2TqRrVkVy_u8-gVgfK1ToYiqgckNK4SDo2d2Tah4wImFk-_3WQ40rrePMVFHNVmsHA1ZpAfz0u-2KytU7hxJER1hgZNrwIfiNOqngolDZLfOxzrr9yGci6Gv3B8B5UKScQRb66o3L8tAbMnIEQ6aNvzsLjhYcdHZsYxIA&__tn__=R]-R
Ну поперше що б поставити мураєва треба рф захопити Украіну, ну хто це дозволить? і друге це через вибори де він і до 5% не дотягує ,хоч в чім різниця між Зелею Мураєвим ,обидва вони далеко не украінські ,перший це слуга Бені і далекий від політики ,другий це чітко проросійський і він це розуміє.
показать весь комментарий
Мураєв патріот України - оце так анекдот
показать весь комментарий
Ну я думаю, что он не такой дурак, чтоб подтвердить эти слухи.
показать весь комментарий
А шож ты падаль можешь еще проблеять? Неужели хватит смелости подтвердить эту информацию? Настоящий Украинский "политик" - трусливый, лживый, вороватый, подлый, любитель Рюцкого мира.
показать весь комментарий
"У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. ...", - заявив Мураєв в інтерв'ю британському виданню The Telegraph,

показать весь комментарий
Кто же тебя так подставил студент ??
показать весь комментарий
Щоб цей захисник рускоізичних і власник антиукраїнського каналу Наш не казав, я йому не вірю. Його продажність написана на його обличчі.
показать весь комментарий
Назарбаев, Токаев, Мураев- там его родина
показать весь комментарий
Не волнуйся, столбов на всех хватит.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
бЕГИ чМО, БЕГИ !!!!
показать весь комментарий
конечно "ложь", особенно если учесть что у англичан одна из лучших разведок....
показать весь комментарий
ДО УВАГИ СБУ!

у ЛЬВОВІ БАГАТО ХТО ПОДУМАВ,ЩО ЦЕ САДОВИЙ.

Підтвердження цього різні..зокрема і дружба з Фрідманом,і те що САДОВИЙ СЕБЕ ЗАВЖДИ НАЗИВАВ ПАТРІОТОМ ЛЬВОВА,А НЕ УКРАЇНИ..



ЗЛІВА-"Біла каса" путіна,Фрідман,"Альфа-Банк"
23.01.2022 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U Садовий - Ми програли війну! 26 03 2014

ГАНЕБНА ПРОМОВА

ПРЯМО З КРЕМЛІВСЬКОЇ МЕТОДИЧКИ .
23.01.2022 18:46 Ответить
Бог дав людині язика, що би брехати, а що би навчити людей як брехати дав політиків
показать весь комментарий
Ложь - ментальность москаля.
показать весь комментарий
73% идиотов идите и еще раз проголосуйте за пороха или зебила и
будет вам поделом?
показать весь комментарий
зайди до магазину, купи рошенку, поклади до рота та кайфуй... тут про мураєва пишуть
показать весь комментарий
ця гнида хіба признається? досить раз послухати її прокремлівську риторику, щоб все зрозуміти.
показать весь комментарий
Это он скромничает на людях,а сам спит и видит: Параша прийди ,дядя АЗИРОВ вернись
показать весь комментарий
Кроме мураева британцы назвали сергея арбузова, андрея клюева, владимира сивкович и миколу азарова
показать весь комментарий
Агент Мураєв зізнався, що багато років працює під прикриттям санкцій РФ.
показать весь комментарий
Випердиш з ніодкудава. Тільки борди по усій країні висять, комусь же потрібне таке лайніще.
показать весь комментарий
Так ось чого здриснув з АП Арістофічь!!! Він ліпший друг мірзоєва. Той сказав:» тікай,як я прийду тебе підберу. Чистий будеш.»
показать весь комментарий
показать весь комментарий
У них есть другой кандидат - сказал Мураев с грустью в голосе и слезами на глазах
показать весь комментарий
Нет, мураев не может продвигаться в президенты; он во всех отношениях, начиная с мелкой головы, слишком похож на червя.
показать весь комментарий
знаешь что-то про другого кандидата?
так расскажи нам, баклан
показать весь комментарий
