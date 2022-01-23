ЦПАУ появятся в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. жителей, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что в 2022 году начнется открытие ЦПАУ в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. человек. Правительство выделяет на это 231 млн. грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке.
"Уже в этом году в населенных пунктах, где проживают более 10 тысяч человек, появятся свои ЦПАУ. Правительство утвердило обновленный порядок предоставления 231 млн грн субвенции", - подчеркнул премьер.
По его словам, средства, прежде всего, получат те общины, которые до сих пор не имеют собственного центра предоставления админуслуг. Ожидается, что ЦПАУ будут обустроены до конца года, а люди наконец-то смогут получить доступ к качественным государственным сервисам.
Шмыгаль,спроси у НОВОКАХОВСКОГО мэра,как так получилось,что после торжественного открытия ЦНАПА,в сентябре (2021г) с перерезанием ЛЕНТЫ-по сей день НЕ РАБОТАЕТ!!! Кстати,перерезать помогал тогдашний губернатор Хер.обл-Козырь. В данный момент он восседает в ВР!!!