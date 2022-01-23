РУС
ЦПАУ появятся в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. жителей, - Шмыгаль

ЦПАУ появятся в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. жителей, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что в 2022 году начнется открытие ЦПАУ в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. человек. Правительство выделяет на это 231 млн. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке.

"Уже в этом году в населенных пунктах, где проживают более 10 тысяч человек, появятся свои ЦПАУ. Правительство утвердило обновленный порядок предоставления 231 млн грн субвенции", - подчеркнул премьер.

По его словам, средства, прежде всего, получат те общины, которые до сих пор не имеют собственного центра предоставления админуслуг. Ожидается, что ЦПАУ будут обустроены до конца года, а люди наконец-то смогут получить доступ к качественным государственным сервисам.

ЦПАУ (30) Шмыгаль Денис (2821)
Перший побудують у "Нью-Васюках"!!!
23.01.2022 13:37 Ответить
менше
в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Джерело:
-------
чи більше
Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей, з'являться свої ЦНАПи Джерело:
23.01.2022 14:03 Ответить
Ви, бачу, ще не привикли до єврейських штучок
23.01.2022 18:05 Ответить
а чего ЦНАО,делали бы уже сразу как в *********-МФЦ,вы ж всё у неё копируете.
23.01.2022 14:17 Ответить
"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн." "Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей. Так більше 10 тис. чи менше 10 тис.
23.01.2022 14:27 Ответить
фортепьянную музыку теперь можно будет послушать не тока по телеку, но и в смартфоне
23.01.2022 14:43 Ответить
""....що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн ""

Шмыгаль,спроси у НОВОКАХОВСКОГО мэра,как так получилось,что после торжественного открытия ЦНАПА,в сентябре (2021г) с перерезанием ЛЕНТЫ-по сей день НЕ РАБОТАЕТ!!! Кстати,перерезать помогал тогдашний губернатор Хер.обл-Козырь. В данный момент он восседает в ВР!!!
23.01.2022 16:55 Ответить
 
 