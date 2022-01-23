ЦПАУ появятся в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. жителей, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что в 2022 году начнется открытие ЦПАУ в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. человек. Правительство выделяет на это 231 млн. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке.

"Уже в этом году в населенных пунктах, где проживают более 10 тысяч человек, появятся свои ЦПАУ. Правительство утвердило обновленный порядок предоставления 231 млн грн субвенции", - подчеркнул премьер.

По его словам, средства, прежде всего, получат те общины, которые до сих пор не имеют собственного центра предоставления админуслуг. Ожидается, что ЦПАУ будут обустроены до конца года, а люди наконец-то смогут получить доступ к качественным государственным сервисам.

