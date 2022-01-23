Доволен, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России, - Кулеба

"Крымская платформа" является раздражителем для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Крымская платформа" – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем". "Подключение сетей" происходит путем интеграции "Крымской платформы" в систему международных отношений. Резолюция Генассамблеи ООН, решения, поддержка, признание "Крымской платформы" со стороны ЕС и других организаций. "Заселяем" партнерами, которые готовы действовать и развивать этот формат. И Германия взяла один трек. Вопрос безопасности навигации в Черном море возглавило другое, дружественное нам государство. И теперь мы переходим к содержательной работе", – сказал министр.

По его словам, все "хотят результата здесь и сейчас", но "дом не строится за один день и затем за один день не заселяется и не начинает жить своей жизнью".

"Мы сделали очень хороший прогресс. Я доволен тем, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России. Потому что Россия понимает, что это стратегическая история, которая не исчезнет, ​​которая всегда будет у них, как заноза, сидеть", – заявил глава МИД.

