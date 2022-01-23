Доволен, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России, - Кулеба
"Крымская платформа" является раздражителем для России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
"Крымская платформа" – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем". "Подключение сетей" происходит путем интеграции "Крымской платформы" в систему международных отношений. Резолюция Генассамблеи ООН, решения, поддержка, признание "Крымской платформы" со стороны ЕС и других организаций. "Заселяем" партнерами, которые готовы действовать и развивать этот формат. И Германия взяла один трек. Вопрос безопасности навигации в Черном море возглавило другое, дружественное нам государство. И теперь мы переходим к содержательной работе", – сказал министр.
По его словам, все "хотят результата здесь и сейчас", но "дом не строится за один день и затем за один день не заселяется и не начинает жить своей жизнью".
"Мы сделали очень хороший прогресс. Я доволен тем, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России. Потому что Россия понимает, что это стратегическая история, которая не исчезнет, которая всегда будет у них, как заноза, сидеть", – заявил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і кримськотатарський телеканал "ATR" вже 2 місяці не транслює свої передачі на окупований Крим через супутник, бо ЗЕвлада відновилася його фінансувати замість "дурДОМу".
@k_yelisieiev
·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 2 ч
Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
А перед этим концертная братва просувает вместо Зе то лысого идиота на всех ТВ-каналах а как его лысого звать мы не не помним..
Помню в телевизоре лысое Чмо, которое называет себя "самым продвинутым" в интернете. и бьет в челюсть в спортзале резиновую куклу.
А давайте замутим ещё и Гавайскую платформу. С одной Крымской платформой как-то не очень ржачно
Тут не наливають. Вали за порєбрік
Корисні поради давай улюбленій бабці, їй діватись нікуди - вимушена терпіти ріднесеньку онуку навіть якщо вона пришелепкувата бамбула
P.s. Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?