РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9312 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 732 33

Доволен, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России, - Кулеба

Доволен, как эволюционирует

"Крымская платформа" является раздражителем для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Крымская платформа" – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем". "Подключение сетей" происходит путем интеграции "Крымской платформы" в систему международных отношений. Резолюция Генассамблеи ООН, решения, поддержка, признание "Крымской платформы" со стороны ЕС и других организаций. "Заселяем" партнерами, которые готовы действовать и развивать этот формат. И Германия взяла один трек. Вопрос безопасности навигации в Черном море возглавило другое, дружественное нам государство. И теперь мы переходим к содержательной работе", – сказал министр.

По его словам, все "хотят результата здесь и сейчас", но "дом не строится за один день и затем за один день не заселяется и не начинает жить своей жизнью".

"Мы сделали очень хороший прогресс. Я доволен тем, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России. Потому что Россия понимает, что это стратегическая история, которая не исчезнет, ​​которая всегда будет у них, как заноза, сидеть", – заявил глава МИД.

Смотрите также: Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы", - Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26455) россия (96953) Кулеба Дмитрий (2881) деоккупация (848) Крымская платформа (308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
и как именно она "эволюционирует"? пока только говорильня из ОПы и больше ничего
показать весь комментарий
23.01.2022 14:07 Ответить
+5
Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 2 ч



Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:49 Ответить
+4
Коли "Кримська платформа" почне допомагати витягувати з крисійських ьюрем кримців, тоді повірю в її ефективність, а зараз, на жаль, поки одне.бла-бла-бла.
Ну і кримськотатарський телеканал "ATR" вже 2 місяці не транслює свої передачі на окупований Крим через супутник, бо ЗЕвлада відновилася його фінансувати замість "дурДОМу".
показать весь комментарий
23.01.2022 13:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли "Кримська платформа" почне допомагати витягувати з крисійських ьюрем кримців, тоді повірю в її ефективність, а зараз, на жаль, поки одне.бла-бла-бла.
Ну і кримськотатарський телеканал "ATR" вже 2 місяці не транслює свої передачі на окупований Крим через супутник, бо ЗЕвлада відновилася його фінансувати замість "дурДОМу".
показать весь комментарий
23.01.2022 13:46 Ответить
Точно , и Германию покрепче к "платформе" пристегнуть !
показать весь комментарий
23.01.2022 13:48 Ответить
Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 2 ч



Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:49 Ответить
и как именно она "эволюционирует"? пока только говорильня из ОПы и больше ничего
показать весь комментарий
23.01.2022 14:07 Ответить
Коли фіни почнуть забирати 15% своїх земель, тоді й наша черга прийде. Вперед, на міни, брат хейнекенн!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:21 Ответить
По углам кричит "Крьімнаш" всякая шваль , у вас тоже ?
показать весь комментарий
23.01.2022 14:32 Ответить
нам не треба просто дратувати. нам потрібен результат!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:16 Ответить
Кулеба займись справами, а не витрачай час на аналіз та емоції. Китай, Японія, Півд. Корея - це другий фронт для ...йла. Це дивізії в окопах на сопках МанжуріЇ. Це справжні безсонні ночі ...йла. Бажаю перемог на Східному фланзі. Над дипломатією московії.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:20 Ответить
тебе забули спитати коли і як нам діяти, іди лісом орк! тобі тут не раді
показать весь комментарий
23.01.2022 14:22 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 14:26 Ответить
Х..уйла мир чмырит, а когда гробы потекут обратно в паРашу то и ватники его же повесят... кацапы надеются на шару но предатели ОПЗЖ не смогут помешать защите Украины от Московии.. Встретим гостей"вилами"
показать весь комментарий
23.01.2022 14:32 Ответить
размовлять - не мешки ворочать, зато есть повод собраться и просто побухать за державний счет
показать весь комментарий
23.01.2022 14:39 Ответить
Обман украинцев. Для т.н. элиты-правящей мафии воров Коломойского-авторитет один: их историческая родина. А Израиль, военная союзница Путина, крымскую платформу имела в виду в белых тапочках.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:43 Ответить
Да, "крымская платформа" уже оправдала свою нужность. И опыт Зеленского в "шоу-бизнесе" помог раскрутить этот проект до очень заметного в Европе, благодаря красочности этого мероприятия. Что конечно, безусловно является достижением Зеленского. Умеет он делать такие вещи, тут спору нет.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:43 Ответить
ДЕБІЛ.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
Видимо Кулеба, если не брешет, то в этой клоунской шушаре типа 2019--2022 и говорит вроде как адекватный человек.
А перед этим концертная братва просувает вместо Зе то лысого идиота на всех ТВ-каналах а как его лысого звать мы не не помним..
Помню в телевизоре лысое Чмо, которое называет себя "самым продвинутым" в интернете. и бьет в челюсть в спортзале резиновую куклу.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:57 Ответить
Одно название, под которым нихрена нет.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:12 Ответить
К Крымской пл.в будущем присоединится и Южный Одэрбэйджан(сейчас северный Иран с 35млн.одэров), а также минимум пол Дагестана(Сев.Одэрбэйджан),ну и естественно Карабах(пока отнят не русским Кремлем).Это все не за горами.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:48 Ответить
не влада, а дитячий садочок... Боже збережи Україну!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:55 Ответить
"В 1898 году, в разгар испано-американской войны, США аннексировали Гавайи..."© [Википедия].
А давайте замутим ещё и Гавайскую платформу. С одной Крымской платформой как-то не очень ржачно
показать весь комментарий
23.01.2022 18:46 Ответить
Замути. Мокшанец.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:44 Ответить
"Отлезь, гнида"©️
показать весь комментарий
23.01.2022 20:49 Ответить
Ша, холоп !
Тут не наливають. Вали за порєбрік
показать весь комментарий
23.01.2022 20:52 Ответить
То тобі не наливають.
Корисні поради давай улюбленій бабці, їй діватись нікуди - вимушена терпіти ріднесеньку онуку навіть якщо вона пришелепкувата бамбула
показать весь комментарий
23.01.2022 20:56 Ответить
А мені і не треба. Я з коцапами ніяк не пов'язана. На відміну від тебе, кадировська жонушка..
показать весь комментарий
23.01.2022 21:00 Ответить
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченою пані. Соромлюся гречно запитатися до вченої кобіти, та, сподіваюся, вельмишановна добродійко, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не Пороха синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це "пан" Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою "За возвращение Крыма"? Чи мо "товариш" Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
P.s. Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?
показать весь комментарий
24.01.2022 05:18 Ответить
 
 