Новый рекорд с начала пандемии: в РФ за сутки обнаружили более 63 тыс. больных COVID-19

По состоянию на 23 января в России зафиксировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Стопкоронавирус РФ".

Эпидемиологическая ситуация в соседней стране ухудшается. Там за прошедшие сутки было зарегистрировано 63 205 новых случаев. Умерли от болезни 679 человек.

Всего с начала пандемии в РФ умерли 326 112 человек. А общее количество больных достигло показателя 11 108 191. Выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 пациентов выписаны из больниц в течение последних суток.

Новый штамм "Омикрон" зафиксирован в 64 из 85 регионов России. На сегодняшний день в стране доминирует вариант "Дельта".

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 15 444 новых случая заражения, 2 030 человек выздоровели