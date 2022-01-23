3 732 67
Новый рекорд с начала пандемии: в РФ за сутки обнаружили более 63 тыс. больных COVID-19
По состоянию на 23 января в России зафиксировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Стопкоронавирус РФ".
Эпидемиологическая ситуация в соседней стране ухудшается. Там за прошедшие сутки было зарегистрировано 63 205 новых случаев. Умерли от болезни 679 человек.
Всего с начала пандемии в РФ умерли 326 112 человек. А общее количество больных достигло показателя 11 108 191. Выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 пациентов выписаны из больниц в течение последних суток.
Новый штамм "Омикрон" зафиксирован в 64 из 85 регионов России. На сегодняшний день в стране доминирует вариант "Дельта".
