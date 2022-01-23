Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений в Украину, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал украинский министр.

Он выразил надежду, что официальный Берлин изменит свою позицию по этому вопросу.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно. Хочу, чтобы наше партнерство процветало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - сказал он.

Кулеба также отметил, что Германия допустила "ошибки относительно Украины" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".

Читайте также: Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие, - Кулеба

"Украина понесла огромные потери и разрушения во время Второй мировой войны. Теперь, когда мы снова страдаем, единственная соответствующая политика - это позволить нам защищаться".

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Путин не начнет новую атаку на Украину, зная, что цена будет слишком высокой", - уверен он.