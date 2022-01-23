РУС
30 861 193

Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями

Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений в Украину, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал украинский министр.

Он выразил надежду, что официальный Берлин изменит свою позицию по этому вопросу.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно. Хочу, чтобы наше партнерство процветало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - сказал он.

Кулеба также отметил, что Германия допустила "ошибки относительно Украины" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".

"Украина понесла огромные потери и разрушения во время Второй мировой войны. Теперь, когда мы снова страдаем, единственная соответствующая политика - это позволить нам защищаться".

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Путин не начнет новую атаку на Украину, зная, что цена будет слишком высокой", - уверен он.

Автор: 

армия РФ (20375) Германия (7227) оружие (10406) россия (96953) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+47
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !
показать весь комментарий
23.01.2022 14:36 Ответить
+35
Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:40 Ответить
+31
кулеба и не заметил, как опустил зебилов и зеленского)
Помнить будут именно украинцы, а НЕ "простий нарИд та его слуги"...

п.с. в ОП(Г) паникуют - не знают как примазать зеленского к поставкам оружия))
Саммит НАТО был в Брюсселе, на котором был Порох..
После завершения Саммита НАТО - начались поставки оружия из В.Британии, США и других стран.

В это же время зеЛох квартальный шлялся по курортам Буковели и Сейшелам...
Тут даже самые тупые зебилы испытывают когнитивный диссонанс - оружие от НАТО, а видосики - о шашлыках

п.с. а тут еще 24 января - снова НАТО собирается, зеЛоха не позвали опять, а Порошенко - зовут..
И новые поставки оружия.. "совпадение"?
показать весь комментарий
23.01.2022 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
німці очкують !!!!! сикуни !!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:10 Ответить
Такое уже было. Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:11 Ответить
Японці !!!МОЛОДЦІ !!!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:11 Ответить
Хах. Більше. Українці призведуть до зникнення такого політичного утворення як Німеччина. Більше не існуватиме цього Рейху як і його еліти що тільки і плодять імперії якщо не в себе то у сусідів.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:13 Ответить

Я с Германии и тоже как все немцы!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:14 Ответить
бгггг, папский *****
показать весь комментарий
23.01.2022 23:27 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0) https://uk.wikipedia.org/wiki/Франциск_(папа)

Вам уже и Аргентина - Германия? Ну-ну)
показать весь комментарий
24.01.2022 08:49 Ответить
Это его вторая биография.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:57 Ответить
Послати їх бізнеса накуй з України
показать весь комментарий
23.01.2022 15:14 Ответить
Чому ж тут дивуватися7 Германія (шредер і меркель)- це держава яка вигодувала Руський мир, так як франція і англія гітлера.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:14 Ответить
Ну не скажите , меркельшу как раз СССР с ГДР выгодували.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:45 Ответить
Не "Руський мир" , а рускій мир !!! Невже так складно зрозуміти різницю?Яка в московії Русь ? Та ще й з великої літери ...
показать весь комментарий
23.01.2022 20:09 Ответить
А ти б вернувся додому і показав приклад, як зробити "процвітаючу економіку". Чи ви тільки умієте драпати на чужі харчі і паразитувати на чужих процвітаючих економіках, на шиях народів, що самі зробили свої культури, до яких ви примазались і не маєте жодного стосунку ні в просторі, ні в часі?
показать весь комментарий
23.01.2022 15:27 Ответить
Немецкий крупный бизнес ради гешефта и гитлера к власти приведёт, и с Пуйлом будут целоваться.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:17 Ответить
Мы всегда будем помнить с 1941 до бесконечности Мразей....
показать весь комментарий
23.01.2022 15:19 Ответить
Рейхсканцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз в тисячоліття. Але й він допустився фатальної помилки. Рейху потрібно було визнати Проголошення ОУН Української Держави у Львові в 1941році. Тоді українці ще наживо пам"ятали московські репресії, Голодомор, кольхози, гноблення української мови і Церкви, знущання кацапські над нашими національними святинями і цінностями. Тоді Вермахт вкінці 1941 го напочатку 1942-го поповнили би мільйони українців, сотні нових дивізій і Московщина би не витримала і здохла би навіки. Судячи з усього Німеччина і нині наступає на ті ж "граблі"...
показать весь комментарий
23.01.2022 15:21 Ответить
Якийсь підозрілий ти панок. Я вже тебе банив пару разів. Ну-ну.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:03 Ответить
ти взагалі - кацапське лайно!
показать весь комментарий
24.01.2022 02:55 Ответить
Видко, на, окрім як банити у тебе мізків не вистачає. Співчуваю - далі буде ще гірше...
показать весь комментарий
24.01.2022 14:44 Ответить
Получается немцы виноваты:атомное оружие сдали,чтобы деньги ,которые надо было тратить на его содержание ,можно было украсть,армию развалили,экономику угробили,сейчас новое изобретение:в ВВП включают налоги,которые сдирают с тех,кто формирует этот продукт...
показать весь комментарий
23.01.2022 15:26 Ответить
Фашисты убили во вторую мировую полтора миллиона Украинцев и они до сих пор способствуют убийствам Украинцев. Это им не будет прощено никогда!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:26 Ответить
У тебя плохо с историей. Колличество погибших украинцев во второй мировой более 8 млн человек.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:29 Ответить
я в википедии посмотрел потери, наверное или редакция или что то напутал. спс за исправление. И тем более им непростительно это никогда!
показать весь комментарий
23.01.2022 16:36 Ответить
Це ти переплутав з жидами: у ДСВ загинуло понад 10 млн. Українців.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:45 Ответить
Общие потери украинцев во Второй мировой, составляют примерно 10 миллионов человек. При этом в Красной армии погибло примерно 3 миллиона украинских солдат, а раненных и покалеченных обычно в разы больше.

Немцы до сих пор не ответили перед Украиной за гибель 10 миллионов наших граждан. А недавно на ЦН выкладывали карту гитлеровских концлагерей на территории Украины.

Вот про это Кулебе как раз впору напомнить фрицам.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:07 Ответить
Перестаньте растамаживать товар из германии - не дайте фашистам зарабатывать в Украине!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:27 Ответить
Хватит уже унижаться ,8 лет валяния дурака фрицами разве не доказательство их притворного гуманизма. Бывшие нацисты строят бизнес с сегодняшними фашистами, это все что надо понять и исключить их из союзников.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:29 Ответить
Аааааа, памагите, немчура бубочку аружия лишила. Аааа, чем теперь граться бубочке?

пысы: не будут помнить, бОльшая часть народа не помнит собственную историю. А это поважнее будет нескольких палет со шмайсерами.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:38 Ответить
ndrei Piontkovsky
@apiontkovsky

«Хороший Гитлер» цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.


Geo Mysl
@geomysl

Replying to
https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

В разговорах о "вине" присутствует подмена тезиса". На самом деле, нет речи ни о каком чувстве вины за миллионы жертв Второй Мировой. Имеется ввиду другое, вот это:

@geomysl
4h
Німеччина "відчуває провину" перед Росією/СССР. Суть провини в тім, що Німеччина порушила Пакт Молотова-Ріббентропа, почавши 22.06.1941-го року війну проти свого союзника. Україна та Білорусь не були суб'єктами того пакту, тому окремої "провини" перед ними Німеччина не відчуває
.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:40 Ответить
Хороший ответ, полностью поддерживаю Кулебу, наверно единственного адекватного человека в зеленом болоте.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:49 Ответить
Ну посмотрим, как будет происходить история дальше, история вообще очень интересная штука, бывают очень неожиданные повороты, и все может быть, они от нас помощи не дождутся, когда она им понадобиться.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:54 Ответить
должны были заключать контракт с немцами. Вчера все остановил.
Срочно ищем замену. Надеюсь, Бог поможет.
Прямо представляю их лица, когд будут посланы на х*, с аргументацией, почему. С*ки...
показать весь комментарий
23.01.2022 15:53 Ответить
Придурок кацапоидный, любая страна НАТО обладает правом вето.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:58 Ответить
Кулеба может десятилетиями помнить, как его лишили анальной девственности, но это всем остальным пох.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:10 Ответить
Что , сорвали тебе таки целку в левом ухе?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:01 Ответить
кацап ви там любите коли вас в жопу , а Українці запамятають зраду гансів .....
показать весь комментарий
23.01.2022 17:07 Ответить
Тепер світ побачить хто є хто! Британці молодці, що покинули імпотентів з ЄС.
Німеччина прискорює розвал ЄС !
показать весь комментарий
23.01.2022 16:14 Ответить
Возможно, немцам, чтобы оправдать запуск газопровода "Северный поток2", нужен веский повод. Таким поводом может стать разрушение ГТС Украины в результате боевых действий. Бизнес и ничего бодьше.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:16 Ответить
Тогда что помешает украинским диверсионным группам, взрывать зимой Северные потоки?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:10 Ответить
Взрывать в гермашке, или на дне Балтийского моря? Просто гениальная идея.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:27 Ответить
Бросайте злоупотреблять, вам же завтра на работу!

Естественно на территории РФ. На сухопутной части проще. А морскую часть, в кацапских и нейтральных водах, нашим подводно-диверсионным силам вполне по плечу, а на море потом кацапам будет труднее ремонтировать. При этом самим кацапам охранять морскую часть газопроводов гораздо проблематичнее. Так что ни о каких взрывах в Германии речь не идет, да это и не нужно. Но газ получается будет финансами агрессора, потому будем иметь полное юридическое право.

Но это всё естественно только в случае дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины. Как верно выразился Байден, если войска РФ пересекут границу Украины (про ЛДНР мы пока молчим). В случае полномасштабной войны РФ против Украины, имеем полное право уничтожать имущество РФ в любой точке Земного шара.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:37 Ответить
по ходу так и есть...
показать весь комментарий
24.01.2022 07:17 Ответить
Очень своеобразно будут помнить.
Подходишь к любому государственному учреждению, начиная от Офиса Президента и КМУ и до районной администрации, - на стоянке выставка достижений немецкого автопрома с редкими вкраплениями автопрома японского. Сомневаюсь, чтобы хоть что-то изменилось
показать весь комментарий
23.01.2022 16:17 Ответить
відмова фашистів поставляти Україні зброю для захисту ,це все одно , що США , в роки другої світової війни відмовлялися б поставляти по ленд-лізу союзу все необхідне для війни , що неминуче б привело до окупацію фашистами, совкового союзу.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:21 Ответить
Мы уже помним об этом десятилетиями. Подавай в суд на репарации 41-44го годов. Там как раз до десяти миллиардов по тогдашнему курсу наросло…
показать весь комментарий
23.01.2022 16:36 Ответить
Давайте посчитаем только по человеческим потерям.
В результате нападения Германии Украина потеряла примерно 10 миллионов человек (в армии и мирных), это без раненных, покалеченных. Сегодня обычная практика судов, за гибель в авиакатастрофе - за одного погибшего до миллиона в долларах США компенсации.

Теперь умножаем 10 миллионов только погибших, на миллион...
А еще разрушенные в войну дома, заводы, электростанции...

На одних процентах, за год легко закрываем ВЕСЬ внешний долг Украины.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:15 Ответить
їм жиди не дозволять...-тільки в них авторське право на компенсації...
показать весь комментарий
24.01.2022 07:28 Ответить
Але піднимати питання, як на мій розум, не тільки можливо, а й потрібно. До речи, я так розумію, що і у Лондоні і у Вашингтоні від такої нашої заяви тільки зрадіють. Иоже і не покажуть цього відкрито, но їм шваби вже давно як то бельмо.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:35 Ответить
Кулеба на каком авто ездит ? На немецком !.........
показать весь комментарий
23.01.2022 16:37 Ответить
Т.е., он его должен был срочно продать в течение прошедших пары дней?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:30 Ответить
Зачем продать !! Сжечь демонстративно !!.......
показать весь комментарий
23.01.2022 20:02 Ответить
Ну и чё с того, что будут? Влияние украинцев в мире = 0.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:44 Ответить

ти помиляєшся, хАхол, Україна зараз якраз є в центрi свiтовоi полiтики.

це якщо навiть не згадувати, що це найбiльша за площею европейська країна.

тому говорити, що вплив українцiв нуль - це маячня.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:01 Ответить
Афганистан тоже был в "центре мировой политики". Но отнюдь не потому, что это влиятельная и могущественная дэржава. Ровно наоборот, потому что это невероятная клоака и помойка. С Украиной примерно так же.
Если ты отождествляешь истерию в сми с влиянием, то ты законченный кретин.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:06 Ответить
ті тупой кацап...
показать весь комментарий
24.01.2022 03:00 Ответить
Ти конченный поцреот с порванной задницей.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:42 Ответить
Russisch Schweine = deutsche Schweine
показать весь комментарий
23.01.2022 16:51 Ответить
Але ми пам'ятаємо і інше. Що Кулеба ще недавно був зв'язковим між партією регіонів і Манафортом і при цьому з понятійною повагою називав Януковича "Big guy". Чи не виконує він завдання на руйнування наших відносин з Німеччиною дозволяючи собі такі висловлювання?
показать весь комментарий
23.01.2022 16:57 Ответить
Виб ще сказали, що Кулеба руйнує відношення з РФ.

Немає з РФ відношень, бо це наши вороги. А Германія її спільник. Тому про які відношення з ними можно казати?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:19 Ответить
Розташований в РФ санаторій імені М. О. Семашка, яким управляє Державне управління справами України, за три квартали минулого року сплатив 1,8 млн грн податків в бюджет та цільові фонди РФ. https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/23/7321404/
показать весь комментарий
23.01.2022 17:47 Ответить
Ну ми і ТВЕЛи у кацапії купуємо...
Гібрідна війна...
Алеж відношення украінців до кацапів, то зовсім інше.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:18 Ответить
У тебе гугл-перекладач зламався і вус відклеївся.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:09 Ответить
Недаремно фашисти німці посадили в тюрму Степана Бандеру ... Німці вороги України і союзники путіна!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:17 Ответить
У гітлеровських концлагерях були ВБИТИ два рідних брата Степана Бендери.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:20 Ответить
Хорошо бы украинцам не забыть о том, что 8 лет пока ГЕримания теряла бабло от санкций против Рашки, УКраина не объявила рашку врагом, не назвала войну войной, не ввела ВП и не прервала дипотношения, продолждала торговать сжиженным газом и удобрениями,и работать в крыму титановыми заводами (Фирташ), чинить в севастопольских ДОКах рашские корабли и поставлять оборудование на строительство Крымского моста (Порошенко) , не забыть бы, что в благодарность за это , зеля - как только пришёл - пожаловался Трампу, что Меркель ему плохо помогает...Так же, помнить бы что зеля обещал подписать Штангенциркуля и не подписал... выбрать коррумпц прокурора и не выбрал...
Теперь возьмём на расчёт, что сама Германия санкции держала... и не месяцы - годы! что гЕрмания УКраине не тётка..не родтвенница и у неё нет иррациональных доводов любить УКраину просто так.... какие бы фортели она не выкидывала... И, если при пете, УКраина ещё канала под молодую неопытную, но всё же подающую надежды европейскую демократию - то при зеле все увидели, что трана стала банановой республикой - удивительно как оказавшейся в Европе, а не в Южной Америке. Короче, ГЕрмании просто первой осто3.14-ло это воровское кубло, из-за которого терпишь убытки а оно всё 3.14ит и 3.14Ит... Вы ж учтите. это для простых украинцев УКраина - родина, могилы предков, природа и ментал...А для них УКраи на - это не как янык - так петя, не как паетя - так зеля...просто экскурсия по кунсткамере разнообразных уродов. и ты за эту многолетнюю экскурсию влетаешь..влетаешь..влетаешь на бабки ...и без всякой перспективы получить ожидаемую отдачу... Ни в бизнесе... ни в надежде увидеть рядом понятную , демократическую, европейскую страну вместо воровской кунсткамеры.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:30 Ответить
"если при пете, УКраина ещё канала под молодую неопытную, но всё же подающую надежды европейскую демократию" - типа Германской Демократической Республики?

https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/

"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."

"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."

"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
показать весь комментарий
23.01.2022 17:40 Ответить
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО

--------

Ще одна антиукраїнська заява сьогодні від німців!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:59 Ответить
Німі самі є нащадками фашистів, тому вони і лояльні до фашистської росії. Не хай немтури платять нам репарації ца геноцид українців потворні нащадки фашистів.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:23 Ответить
Во время войны судного дня миролюбивые немцы закрыли свое воздушное пространство для поставок американской военной помощи Израилю. К сожалению в этом мире ничего не меняется, ***** останется быть *****ом.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:31 Ответить
щось я не доганяю...як географічно це можливо...??? А от що виплачують ТІЛЬКИ євреям за ту віійну-це факт!
показать весь комментарий
24.01.2022 07:33 Ответить
С Европы было ближе Германия заблокировала американскую военную базу Рамштайн со складами и другой инфраструктурой.. Пришлось гнать помощь с европейских складов в обход Германии, с потерей времени естественно.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:40 Ответить
на Ромштайні-ядрьоні бомби храняться...щось ти мутиш.
показать весь комментарий
26.01.2022 16:49 Ответить
И все ? Больше ничего нет кроме атомных бомб ?
показать весь комментарий
27.01.2022 16:35 Ответить
Треба офіційну заяву- Справимся без Вас.Потім не вигадуйте про свій внесок в перемогу над путінізмом.Як Росію визнають спонсором тероризму і Ви продовжите гендель з убивцями то не дивуйтесь санкціям.Газово залежні на словах зтурбовані забули що німеччина була розрізана на 45років.А тут 8й рік і вже хоронять.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:26 Ответить
немцам, как и остальным европейцам, изначально было пофиг на наши проблемы.
если кто-то верил в другое - наивняк. у них бизнес с рашей, а на нас им просто плевать.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:59 Ответить
хто може сказати, яка в Німеччини така зброя, що Украіна роками добивається і не може отримати?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:13 Ответить
Кроме танков Леопард-2 ничего на ум не приходит. Вроде САУ еще 155-мм современные, Оптика и средства связи достойные.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:53 Ответить
так вони через НАТО блокують...літовські антідронові рушниці.
це не зброя...
показать весь комментарий
24.01.2022 07:35 Ответить
Хотя я за здоровую конкуренцию и не особо люблю АТБ, но никакие Лиди-шмиди в Украину не пускать
показать весь комментарий
23.01.2022 21:48 Ответить
Виборчі компанії багатьох німецьких політиків будуються на газпромовських та інших (кремлівських) грошах.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:55 Ответить
Немчуре до сраки, что там запомнят украинцы хоть на десятилетия, хоть на столетия. Главное, чтобы украинский эстеблишмент (все у кого есть бабло) не забросил соревноваться меж собой (как дети писюнами), у кого под жопой круче достижение немецкого автопрома. Или состоятельные украинцы откажутся от перфектных шедевров "Бундес-Авто" и патриотично пересядут в "тазики с гайками" от "АвтоЗАЗ"?
показать весь комментарий
24.01.2022 06:41 Ответить
Кулеба страшный человек! кремень! Нмчура зря с ним свзяалась. а может они еще от Климкина не отошли? и до сих пор нас боятся до дрожи??
показать весь комментарий
24.01.2022 09:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 