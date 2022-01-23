Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений в Украину, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал украинский министр.
Он выразил надежду, что официальный Берлин изменит свою позицию по этому вопросу.
"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно. Хочу, чтобы наше партнерство процветало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - сказал он.
Кулеба также отметил, что Германия допустила "ошибки относительно Украины" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".
"Украина понесла огромные потери и разрушения во время Второй мировой войны. Теперь, когда мы снова страдаем, единственная соответствующая политика - это позволить нам защищаться".
"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Путин не начнет новую атаку на Украину, зная, что цена будет слишком высокой", - уверен он.
Я с Германии и тоже как все немцы!
Вам уже и Аргентина - Германия? Ну-ну)
Немцы до сих пор не ответили перед Украиной за гибель 10 миллионов наших граждан. А недавно на ЦН выкладывали карту гитлеровских концлагерей на территории Украины.
Вот про это Кулебе как раз впору напомнить фрицам.
пысы: не будут помнить, бОльшая часть народа не помнит собственную историю. А это поважнее будет нескольких палет со шмайсерами.
@apiontkovsky
«Хороший Гитлер» цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.
Geo Mysl
@geomysl
Replying to
https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky
В разговорах о "вине" присутствует подмена тезиса". На самом деле, нет речи ни о каком чувстве вины за миллионы жертв Второй Мировой. Имеется ввиду другое, вот это:
@geomysl
4h
Німеччина "відчуває провину" перед Росією/СССР. Суть провини в тім, що Німеччина порушила Пакт Молотова-Ріббентропа, почавши 22.06.1941-го року війну проти свого союзника. Україна та Білорусь не були суб'єктами того пакту, тому окремої "провини" перед ними Німеччина не відчуває
.
Срочно ищем замену. Надеюсь, Бог поможет.
Прямо представляю их лица, когд будут посланы на х*, с аргументацией, почему. С*ки...
Німеччина прискорює розвал ЄС !
Естественно на территории РФ. На сухопутной части проще. А морскую часть, в кацапских и нейтральных водах, нашим подводно-диверсионным силам вполне по плечу, а на море потом кацапам будет труднее ремонтировать. При этом самим кацапам охранять морскую часть газопроводов гораздо проблематичнее. Так что ни о каких взрывах в Германии речь не идет, да это и не нужно. Но газ получается будет финансами агрессора, потому будем иметь полное юридическое право.
Но это всё естественно только в случае дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины. Как верно выразился Байден, если войска РФ пересекут границу Украины (про ЛДНР мы пока молчим). В случае полномасштабной войны РФ против Украины, имеем полное право уничтожать имущество РФ в любой точке Земного шара.
Подходишь к любому государственному учреждению, начиная от Офиса Президента и КМУ и до районной администрации, - на стоянке выставка достижений немецкого автопрома с редкими вкраплениями автопрома японского. Сомневаюсь, чтобы хоть что-то изменилось
В результате нападения Германии Украина потеряла примерно 10 миллионов человек (в армии и мирных), это без раненных, покалеченных. Сегодня обычная практика судов, за гибель в авиакатастрофе - за одного погибшего до миллиона в долларах США компенсации.
Теперь умножаем 10 миллионов только погибших, на миллион...
А еще разрушенные в войну дома, заводы, электростанции...
На одних процентах, за год легко закрываем ВЕСЬ внешний долг Украины.
ти помиляєшся, хАхол, Україна зараз якраз є в центрi свiтовоi полiтики.
це якщо навiть не згадувати, що це найбiльша за площею европейська країна.
тому говорити, що вплив українцiв нуль - це маячня.
Если ты отождествляешь истерию в сми с влиянием, то ты законченный кретин.
Немає з РФ відношень, бо це наши вороги. А Германія її спільник. Тому про які відношення з ними можно казати?
Гібрідна війна...
Алеж відношення украінців до кацапів, то зовсім інше.
Теперь возьмём на расчёт, что сама Германия санкции держала... и не месяцы - годы! что гЕрмания УКраине не тётка..не родтвенница и у неё нет иррациональных доводов любить УКраину просто так.... какие бы фортели она не выкидывала... И, если при пете, УКраина ещё канала под молодую неопытную, но всё же подающую надежды европейскую демократию - то при зеле все увидели, что трана стала банановой республикой - удивительно как оказавшейся в Европе, а не в Южной Америке. Короче, ГЕрмании просто первой осто3.14-ло это воровское кубло, из-за которого терпишь убытки а оно всё 3.14ит и 3.14Ит... Вы ж учтите. это для простых украинцев УКраина - родина, могилы предков, природа и ментал...А для них УКраи на - это не как янык - так петя, не как паетя - так зеля...просто экскурсия по кунсткамере разнообразных уродов. и ты за эту многолетнюю экскурсию влетаешь..влетаешь..влетаешь на бабки ...и без всякой перспективы получить ожидаемую отдачу... Ни в бизнесе... ни в надежде увидеть рядом понятную , демократическую, европейскую страну вместо воровской кунсткамеры.
https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/
"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."
"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."
"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
--------
Ще одна антиукраїнська заява сьогодні від німців!
если кто-то верил в другое - наивняк. у них бизнес с рашей, а на нас им просто плевать.
це не зброя...