В случае вторжения РФ в Украину ответ будет быстрым. Санкции вряд ли затронут "Северный поток-2", - глава МИД Австрии Шалленберг

В случае вторжения РФ в Украину ответ будет быстрым. Санкции вряд ли затронут

В случае нарушения РФ украинского территориального суверенитета против России будут введены новые санкции.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В кулуарах уже работают над всеобъемлющим пакетом санкций в экономической и финансовой сфере. При эскалации будет очень четкий, однозначный и быстрый ответ", - заявил Шалленберг в воскресном интервью австрийской газете Die Presse.

В то же время он заявил, что газопровода "Северный поток-2" санкции, вероятно, не коснутся. "Северный поток-2" еще даже не запущен в эксплуатацию, - сказал он. - Невозможно представить, что он станет частью угроз".

По его словам, зависимость Европы и России от энергетических поставок двусторонняя: России нужна прибыль от продажи энергоресурсов, а ЕС - энергоресурсы.

"Нужно подумать, включать ли газовый сектор в такой санкционный пакет", - считает он.

Читайте также: "Северный поток-2" необходимо ввести в эксплуатацию, – глава МИД Австрии Шалленберг

Что касается возможного отключения России от банковской системы Swift, то тут пока нет ясности, сказал политик.

"Ничто не решено. Очень многое будет зависеть от того, что действительно произойдет. Если российские силы широким фронтом войдут на украинскую государственную территорию, тогда это будет самый худший сценарий. Но есть и другие сценарии: кибератаки или нападения наемников без опознавательных знаков", - сказал он.

Топ комментарии
+27
не торкнутся потоку? Вот вы проститутки. не с тех зеля ржал в своем квартале, кто шире ноги раздвигает - это ГЕЙРОПА
23.01.2022 15:01 Ответить
23.01.2022 15:01 Ответить
+23
Дуже гарний кандидат на роботу в Газпромі, коли піде на пенсію.
23.01.2022 15:05 Ответить
23.01.2022 15:05 Ответить
+13
Австрияки плотно помазаны деньгами из паРашки...эти Пукину плохого не сделают...
23.01.2022 15:05 Ответить
23.01.2022 15:05 Ответить
Украинские ССО поработают "сантехниками" на рашкованских и европейских газовых обьектах
23.01.2022 15:33 Ответить
23.01.2022 15:33 Ответить
А я что говорил что я взорвал? Просто это будет законной целью а ты переживаешь что в Германии без газа останешься?
23.01.2022 16:05 Ответить
23.01.2022 16:05 Ответить
Не дивно, німці свої грошей у той потік вклали,де вибачили щоб бджоли проти меду виступали?
Нащо така країна в НАТО? Не треба обороняти тих ,хто продається без жодного пострілу.
ЕС треба зрозуміти ,що краще мати членом союзу воюючу за незалежність від кацапів Україну,ніж тих ,хто продає демократичні цінності за преференціі від ворога.
23.01.2022 15:20 Ответить
23.01.2022 15:20 Ответить
Я думаю что Британцы как раз и начинают формирования такой каолиции и тут бы Украине толкового президента как Порошенко а не клоуна точка.
23.01.2022 15:29 Ответить
23.01.2022 15:29 Ответить
вертеть усю европу на амерском кую це бесценно
23.01.2022 15:25 Ответить
23.01.2022 15:25 Ответить
Фишка тут в другом...Норвегия увеличив добычу газа в сутки до 600 млн кубиков по факту выгнала РАБссию с газового рынка ЕС... 4 газовые компании Норвегии всего за 2 месяца обогнали ГрязьПром и по добыче и по баблу...а тут еще Польша оштрафовала Миллера на 8 миллиардов долларов... рюссишэ дебилы...у вас и правда говна газового что Гуталину в Простоквашине кота Матроскина... болваны блин...
23.01.2022 15:25 Ответить
23.01.2022 15:25 Ответить
Этому больше не наливать
23.01.2022 15:29 Ответить
23.01.2022 15:29 Ответить
Фуфло немецкое вам давно пора посрать СкреПОНОСом из МАВЗОЛЕЯ...быдло тупое...
23.01.2022 15:32 Ответить
23.01.2022 15:32 Ответить
Ага. І ціна на газ впала зразу. Уже в кацапів навіть по 150 ніхто не бере...
23.01.2022 20:19 Ответить
23.01.2022 20:19 Ответить
Австрийские проститутки наряду с немецкими идут нах. Блеать,ну вот только вдуматься,что оно мелет. Война,мол там где-то в Украине идёт на всю катушку,но нам нужны энергоресурсы, а засрашке(агрессору) ПРИБЫЛЬ. Больные на голову какие-то.
23.01.2022 15:26 Ответить
23.01.2022 15:26 Ответить
Подлецы. Просто аморальные мерзавцы.
23.01.2022 15:31 Ответить
23.01.2022 15:31 Ответить
Таке відчуття, що нас тролять)
23.01.2022 15:27 Ответить
23.01.2022 15:27 Ответить
Чмошники
23.01.2022 15:28 Ответить
23.01.2022 15:28 Ответить
Австрияки не хотят вместе с Германией принять в гости миллионы беженцев с Украины?

А они будут!
Румыны честно заявили что готовят такой вариант
23.01.2022 15:30 Ответить
23.01.2022 15:30 Ответить
В Черном море турецкие фирмы нашли огромные запасы газа в украинских территориальных водах...,а это значит Эрдоган,президенты Румынии и Болгарии будут на стороне Украины...РЮССИШЭ швайны ...пора в рюсскае дерьмо...
23.01.2022 15:31 Ответить
23.01.2022 15:31 Ответить
І почім турки будуть тобі продавати твій же газ?
23.01.2022 20:20 Ответить
23.01.2022 20:20 Ответить
Да похоже "Северный поток-2" и построили для того, что вдруг в Украине война, а им было бы комфортно газ качать из России.
23.01.2022 15:33 Ответить
23.01.2022 15:33 Ответить
Построили специально для будущей войны, и не "вдруг", а войны наверняка

Спасибо жЮле, которая не давала сделать совместный с европейцами газовый консорциум. Тогда бы и разговоров не было о всяких СП! 👿
23.01.2022 15:39 Ответить
23.01.2022 15:39 Ответить
3 февраля ЭРДОГАН СРОЧНО ПРИЛЕТАЕ а Киев...Рюссишэ быдло..хрюкните чегось...про Вяличие КГБ или ФСБ... Шариковы блин...
23.01.2022 15:34 Ответить
23.01.2022 15:34 Ответить
Средняя цена газа выросла более чем в три раза. Европейцы уже начинают задумываться что запрет СП-2 выгоден русским. А это для них главный мотиватор.
23.01.2022 15:35 Ответить
23.01.2022 15:35 Ответить
Выйми швабру...жертва инцеста
23.01.2022 15:48 Ответить
23.01.2022 15:48 Ответить
Ага, так он и вынет. Русня ********* это дело )))
23.01.2022 15:57 Ответить
23.01.2022 15:57 Ответить
на бутылке сиди смирно и не ерзай, задрот под финским флажком.
23.01.2022 15:56 Ответить
23.01.2022 15:56 Ответить
"Північний потік-2" це нам, а вам - наша "глибока стурбованість". їжте, якщо не бажаєте захищати свої території.
23.01.2022 15:35 Ответить
23.01.2022 15:35 Ответить
Испания подключилась в помощь Румынии и Украине...защитить газовое месторождение в Черном море...Рюссишэ...вы попали под колпак не Мюллера...
23.01.2022 15:36 Ответить
23.01.2022 15:36 Ответить
неожиданно для испании
23.01.2022 15:43 Ответить
23.01.2022 15:43 Ответить
А що, той Північний поток не можно підірвати?
23.01.2022 15:37 Ответить
23.01.2022 15:37 Ответить
Австрия может говорить все, что она хочет, вот только ситуацию это уже не изменит и ее мнение будет засунуто в шопу, если ********* вторгнется в Украину, а это реально будет большая война, тогда все путинские жополизы пойдут ровным сроем накуй!
23.01.2022 15:38 Ответить
23.01.2022 15:38 Ответить
Чуваки ..4 норвежские газовые компании качают газа в Европу столдько ,что ваше сраное Силы Сибири и Южный поток простой анекдот...
23.01.2022 15:41 Ответить
23.01.2022 15:41 Ответить
Падение Фондового рынка РАБссии с 13 по 19 января привело к резкому падению капитализации ГрязьПрома..,был почти миллиард баксов в 2013 году стало 370 ярдов РАБссия встала с кален...
23.01.2022 15:46 Ответить
23.01.2022 15:46 Ответить
В смысле ТРИЛЛИОН баксов Миллера...,а стало 370 ярдов рублей...по факту... В любом случае Илан Маск или Джефф Безос не купят это гоффно...
23.01.2022 15:49 Ответить
23.01.2022 15:49 Ответить
Как там водородный котёл себя ведёт? Заправил его буряками?
23.01.2022 16:46 Ответить
23.01.2022 16:46 Ответить
"Водночас він заявив, що газопроводу "Північний потік 2" санкції ймовірно не торкнуться. "Північний потік 2" ще навіть не запущений в експлуатацію, - сказав він. - Неможливо уявити, що він стане частиною погроз".
Лживый и лицемерный ублюдок! Тебе ***** трудно представить как севирный патоп- 2 может быть чатью угрозы? Да что ты говоришь?! А то что в случае войны, украинская ГТС прекращает перекачку газа, а газ московия продолает Европе качать через СП-2. Харош включать дурак, у.е.бан гейропейский!
23.01.2022 15:47 Ответить
23.01.2022 15:47 Ответить
Ще одна московська повiя
23.01.2022 15:47 Ответить
23.01.2022 15:47 Ответить
***** денежкой не абижает?...
23.01.2022 15:48 Ответить
23.01.2022 15:48 Ответить
Абіжаєт. Тому головку і висунув Саша Шеленберг.
23.01.2022 16:16 Ответить
23.01.2022 16:16 Ответить
Просто денег сейчас нет...но вы держитесь тама.../Димон... деньог нет даже у меня...,а Крым то Турция...Эрдогана... у него денег больше чем на РАБссии в 7 раз...Помидоры помидоры...Байрактары Байрактары...
23.01.2022 15:52 Ответить
23.01.2022 15:52 Ответить
Стурбованість досягне небачених висот!
23.01.2022 16:01 Ответить
23.01.2022 16:01 Ответить
и этот уже на полставки в Роснефти работает!
23.01.2022 16:07 Ответить
23.01.2022 16:07 Ответить
За його словами, залежність Європи і Росії від енергетичних поставок двостороння: Росії потрібен прибуток від продажу енергоресурсів, а ЄС - енергоресурси.

"Потрібно подумати, чи включати газовий сектор у такий санкційний пакет", - лицемірний прорашистський австріяк.
23.01.2022 16:12 Ответить
23.01.2022 16:12 Ответить
У разі агрессії ********* Україна знищить північний поток за допомогою глибинних бомб. А санкціії можете далі накладати чи ні.
23.01.2022 16:13 Ответить
23.01.2022 16:13 Ответить
RussischSchweine = deutsche Schweine
23.01.2022 16:49 Ответить
23.01.2022 16:49 Ответить
Тоесть продолжают втюхивать политику"чуть-чуть " вторжение это не вторжение?....вот что на самом деле обсуждается за закрытыми дверями,,,лицемеры
23.01.2022 17:00 Ответить
23.01.2022 17:00 Ответить
Цікаво аиходить: Північний Потік-2 - ні, відключення від SWIFTу - теж ні....Невже у кацапів безвіз заберуть? Але його у них і так нема. 🤔 Чи може... 😲 Заборонять бачити витвори якутського скульптора???? Та що ж це за звірі!!!!!!
23.01.2022 17:10 Ответить
23.01.2022 17:10 Ответить
Санкции это все ничем, это ясно давно. Если )(уйло и боится нападать, то только из-за возможных больших потерь, все остальное еврофуфло его не сдерживает!
23.01.2022 17:23 Ответить
23.01.2022 17:23 Ответить
Австрійська верхівка корумпована кацапами по всій вертикалі. Поголовно.
23.01.2022 17:26 Ответить
23.01.2022 17:26 Ответить
Кожному --своэ. Моя хата с краю.
23.01.2022 17:57 Ответить
23.01.2022 17:57 Ответить
В общем все ясно, если войдут на пол шишечки, то надо серьёзно по думать , но ответ будет быстрый , но думать надо серьёзно и быстро, но газ мы отключить не готовы , как и swift. В общем как обычно ни чего. Будут ждать референдум по ГДР
23.01.2022 18:28 Ответить
23.01.2022 18:28 Ответить
Быстрее, чем обычно выразят глубочайшую озабоченность
23.01.2022 23:08 Ответить
23.01.2022 23:08 Ответить
Боже , дякую Тобі що в світі є українці , поляки та англо-сакси . Інакше австрійсько- німецьке гамно вкупі з москалями спаскудили би цей світ остаточно і перетворили його в свинарник.
23.01.2022 18:29 Ответить
23.01.2022 18:29 Ответить
как политолог высшего уровня скажу, что ни один пакет санкций на Россию не подействовал, по факту. Короче анекдот. Пойду посмотрю мульт Ну, погоди вместе с племянницей
23.01.2022 23:29 Ответить
23.01.2022 23:29 Ответить
