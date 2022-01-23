В случае вторжения РФ в Украину ответ будет быстрым. Санкции вряд ли затронут "Северный поток-2", - глава МИД Австрии Шалленберг

В случае нарушения РФ украинского территориального суверенитета против России будут введены новые санкции.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В кулуарах уже работают над всеобъемлющим пакетом санкций в экономической и финансовой сфере. При эскалации будет очень четкий, однозначный и быстрый ответ", - заявил Шалленберг в воскресном интервью австрийской газете Die Presse.

В то же время он заявил, что газопровода "Северный поток-2" санкции, вероятно, не коснутся. "Северный поток-2" еще даже не запущен в эксплуатацию, - сказал он. - Невозможно представить, что он станет частью угроз".

По его словам, зависимость Европы и России от энергетических поставок двусторонняя: России нужна прибыль от продажи энергоресурсов, а ЕС - энергоресурсы.

"Нужно подумать, включать ли газовый сектор в такой санкционный пакет", - считает он.

Читайте также: "Северный поток-2" необходимо ввести в эксплуатацию, – глава МИД Австрии Шалленберг

Что касается возможного отключения России от банковской системы Swift, то тут пока нет ясности, сказал политик.

"Ничто не решено. Очень многое будет зависеть от того, что действительно произойдет. Если российские силы широким фронтом войдут на украинскую государственную территорию, тогда это будет самый худший сценарий. Но есть и другие сценарии: кибератаки или нападения наемников без опознавательных знаков", - сказал он.