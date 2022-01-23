Байден провел переговоры с премьером Японии Кисидой: выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китая, а также приверженность сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.

об этом сообщает Белый дом.

"Лидеры заявили о решимости дать отпор попыткам Китайской Народной Республики изменить статус-кво в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море, подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также мирного разрешения проблем между сторонами пролива", - говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины, премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесно координировать с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также с международным сообществом принятие решительных мер в ответ на любое нападение", - подчеркивается в документе.

Сообщается, что Байден и Кисида также осудили недавние запуски баллистических ракет КНДР, являющихся нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Кроме того, лидеры США и Японии заявили о приверженности партнерству в глобальных усилиях по борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращению новых пандемий.

