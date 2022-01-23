РУС
Байден провел переговоры с премьером Японии Кисидой: выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китая, а также приверженность сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Лидеры заявили о решимости дать отпор попыткам Китайской Народной Республики изменить статус-кво в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море, подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также мирного разрешения проблем между сторонами пролива", - говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины, премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесно координировать с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также с международным сообществом принятие решительных мер в ответ на любое нападение", - подчеркивается в документе.

Читайте также: США и Япония углубят оборонное сотрудничество для противостояния России и Китаю, - Блинкен

Сообщается, что Байден и Кисида также осудили недавние запуски баллистических ракет КНДР, являющихся нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Кроме того, лидеры США и Японии заявили о приверженности партнерству в глобальных усилиях по борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращению новых пандемий.

Читайте также: Япония хочет вернуть себе оккупированные Россией Южные Курилы, - новый премьер Кисида

Байден Джо (2800) Япония (1317) Кисида Фумио (41)
+17
Выпас Ватоцефалов


Путин снова всех переиграл. Самая удачная операция по развалу ЕС, это брекзит.
Британия вышла, но теперь Британии плевать на мнение Германии и других проституток кремля.
Британия поставляет нам оружие!!! Боже, храни королеву!!!
23.01.2022 15:17 Ответить
+14
самое интересное, что Германия настолько привыкла слушаться меркель (и кремль) что ен заметила - как Британия, даже выйдя из ЕС - стала главной в ЕС и по НАТО в ЕС..
Немцы потеряли контроль над Европой своими подыгрываниями с рашкой..
И Европа перестала видеть в германии руководителя ЕС.. что радует)
23.01.2022 15:41 Ответить
+13
кстати, кацапы вывели боеспособные силы с дальнего востока..
искандеры, вертушки, танки..
Пора вернуть японцам исторические земли на Курилах и Сахалине..
да и местное население - японцев поддержит)
а если кто не захочет в Японию - расея большая, болот - немеряно.. на всех скрепных расеян хватит
23.01.2022 15:11 Ответить
Справжнім самураям-респект...
23.01.2022 15:10 Ответить
Зря хло войска с Дальнего востока перебрасывает - японские милитаристы ударят в спину мечом катана 😏
23.01.2022 15:22 Ответить
кстати, кацапы вывели боеспособные силы с дальнего востока..
искандеры, вертушки, танки..
Пора вернуть японцам исторические земли на Курилах и Сахалине..
да и местное население - японцев поддержит)
а если кто не захочет в Японию - расея большая, болот - немеряно.. на всех скрепных расеян хватит
23.01.2022 15:11 Ответить
Это спорная территория с Китаем...прийдется решаь вопрос с Си
23.01.2022 15:16 Ответить
Курилы и Сахалин? каким боком они к Китаю?
23.01.2022 15:22 Ответить
Жизненное пространсво...
23.01.2022 15:26 Ответить
Там до мацквьі вільного місця для кєтайця повно і дозвіл не треба питати
23.01.2022 15:29 Ответить
так то на суше...а тут запасы моря...
23.01.2022 15:30 Ответить
😁
23.01.2022 15:36 Ответить
ДВ и Сибирушки хватит на всех - и японцам и китайцам, а до Урала мы с поляками и балтами будем рашку нарезать.
немцам - х..й без соли, а не лебенсраум!
за плохое поведение 😂
23.01.2022 15:48 Ответить
Выпас Ватоцефалов


Путин снова всех переиграл. Самая удачная операция по развалу ЕС, это брекзит.
Британия вышла, но теперь Британии плевать на мнение Германии и других проституток кремля.
Британия поставляет нам оружие!!! Боже, храни королеву!!!
23.01.2022 15:17 Ответить
самое интересное, что Германия настолько привыкла слушаться меркель (и кремль) что ен заметила - как Британия, даже выйдя из ЕС - стала главной в ЕС и по НАТО в ЕС..
Немцы потеряли контроль над Европой своими подыгрываниями с рашкой..
И Европа перестала видеть в германии руководителя ЕС.. что радует)
23.01.2022 15:41 Ответить
Верховный суд Англии мог заблокировать решение по Брекситу но не сделал этого, уже тогда это выглядело подозрительным
23.01.2022 17:11 Ответить
Ничего подозрительного, просто бриты оказались умнее многих других.
23.01.2022 21:44 Ответить
"Порт-Артур" и "Цисусиму" диды не хотят повторить?
23.01.2022 15:20 Ответить
а знає хто небудь хоч одну цивілізовану країну,
яка б підтримувала рашу???
23.01.2022 15:23 Ответить
Вейшнорія
23.01.2022 15:58 Ответить
Kostiantyn Yelisieiev


Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.
Хіба це не зрада? Альянс у шоці!

23.01.2022 15:24 Ответить
А Байден, що - це Президент України?
Чи, може - Порошенко?
Якось я забув, хто саме, хто з них переймається тою небезпекою, яка нині нависла над Україною...
23.01.2022 15:35 Ответить
Обида займаються, а ще Борис Джонсон, Дуда, Ердоган та багато інших гарних людей
23.01.2022 15:57 Ответить
Вырисовывается новая антигитлеровская (антипутинская) коалиция.
Весь Мир будит сначала пи*дить кацапов ногами, а потом все станцуют Джигу на на их поминках
23.01.2022 15:42 Ответить
23.01.2022 15:49 Ответить
https://skeptik.com.ua/vdol-severnoj-granitsy-ukrainy-razmeshhayut-rossijskuyu-i-belorusskuyu-********-tehniku/ Вдоль северной границы Украины размещают российскую и белорусскую военную технику , этот картофельник с колхоза Беларусь, говорил что никогда не разместит военную технику на границе с Украиной, там могут быть только сеялки и комбайны
23.01.2022 15:54 Ответить
Картофельной проститутке верить - себя не уважать.
Но Запад и Север Украины это самые "гостеприимные" для кацапов места с лесами и болотами 😏
23.01.2022 16:01 Ответить
Итого, имеем расклад:
Китай и рашка с среднеазиатским подбрюшьем, Иран против

Демократической каолиции коллективного Запада и Востока, состоящего из самых развитых и технологических держав.
Тяжеловесы Турция, Индия, Бразилия на стороне демократической каолиции.
Прочие мелкие тоже.

Вывод:
Азиопический мезальянс Китай-Рашка-Иран проиграют вчистую
23.01.2022 15:55 Ответить
Япония супердержава...РАБссия срань позорная за 10 лет не смогла запустить СУ_57 в братстве с Индией... бараны..вам пора Блоху подковать в дяревне Простоквашино...
23.01.2022 16:10 Ответить
Дякую, Японія! Справжні друзі України!
Радий, що їжджу на Тойоті!
23.01.2022 16:19 Ответить
РАБссиянцы...асвабадите из ГУЛАГа рюсскага Нельсона Манделу....Алексея Насрального..он истинный ПОЦтриот РАБссии и браццкой Германии Ангелы Шмеркель...фрау Штази это вам не дохлое КГБ...
23.01.2022 16:30 Ответить
Японці дістали шанс підтягнутися до Курильських островів. Так вони б нам зробили гарну послугу.
23.01.2022 16:45 Ответить
Курильські острови повинні бути повернуті Японії!
23.01.2022 17:00 Ответить
головне то, шобы дило не дошло до харакири
23.01.2022 17:54 Ответить
Нужно попросить у Японии ЗРК и пару подводок с екіпажем в ползование на пару месяцев!
23.01.2022 19:32 Ответить
 
 