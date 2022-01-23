Байден провел переговоры с премьером Японии Кисидой: выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китая, а также приверженность сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.
"Лидеры заявили о решимости дать отпор попыткам Китайской Народной Республики изменить статус-кво в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море, подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также мирного разрешения проблем между сторонами пролива", - говорится в сообщении Белого дома.
"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины, премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесно координировать с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также с международным сообществом принятие решительных мер в ответ на любое нападение", - подчеркивается в документе.
Сообщается, что Байден и Кисида также осудили недавние запуски баллистических ракет КНДР, являющихся нарушением резолюций Совета безопасности ООН.
Кроме того, лидеры США и Японии заявили о приверженности партнерству в глобальных усилиях по борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращению новых пандемий.
искандеры, вертушки, танки..
Пора вернуть японцам исторические земли на Курилах и Сахалине..
да и местное население - японцев поддержит)
а если кто не захочет в Японию - расея большая, болот - немеряно.. на всех скрепных расеян хватит
немцам - х..й без соли, а не лебенсраум!
за плохое поведение 😂
Путин снова всех переиграл. Самая удачная операция по развалу ЕС, это брекзит.
Британия вышла, но теперь Британии плевать на мнение Германии и других проституток кремля.
Британия поставляет нам оружие!!! Боже, храни королеву!!!
Немцы потеряли контроль над Европой своими подыгрываниями с рашкой..
И Европа перестала видеть в германии руководителя ЕС.. что радует)
яка б підтримувала рашу???
Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.
Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
Чи, може - Порошенко?
Якось я забув, хто саме, хто з них переймається тою небезпекою, яка нині нависла над Україною...
Весь Мир будит сначала пи*дить кацапов ногами, а потом все станцуют Джигу на на их поминках
Но Запад и Север Украины это самые "гостеприимные" для кацапов места с лесами и болотами 😏
Китай и рашка с среднеазиатским подбрюшьем, Иран против
Демократической каолиции коллективного Запада и Востока, состоящего из самых развитых и технологических держав.
Тяжеловесы Турция, Индия, Бразилия на стороне демократической каолиции.
Прочие мелкие тоже.
Вывод:
Азиопический мезальянс Китай-Рашка-Иран проиграют вчистую
Радий, що їжджу на Тойоті!