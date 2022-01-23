РУС
Новости
7 630 97

Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед, - Зеленский поздравил спортсменов с началом Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, которые примут участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, с началом Олимпиады.

"Дорогие олимпийцы! Поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр-соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности", - говорится в поздравлении Зеленского, обнародованном на сайте главы государства в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Украина гордится высокими достижениями и олимпийскими наградами, за которые на зимних Олимпиадах в разные годы боролись украинские спортсмены.

"Дорогой к зимней пекинской Олимпиаде каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе. Предстоит новый шанс, требующий максимальных усилий для наивысшего результата. Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях", - подытожил Зеленский.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. На них будет разыграно 109 комплектов медалей по 15 дисциплинам в 7 видах спорта.

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Олимпиада (1137)
Топ комментарии
+59
Миллионы украинцев ожидают скорейшего тюремного наказания для рашистского колаборанта и мародера Украины - зеленского. А на олимпиаду всем начхать, когда такая тварь у руля страны.
23.01.2022 15:24 Ответить
+41
23.01.2022 15:23 Ответить
+34
Для большей части украинцев пофиг эта олимпиада.
23.01.2022 15:25 Ответить
23.01.2022 15:23 Ответить
вон оно что волнует зеЛоха.. или то ермак не разрешает кловану говорить на реальные темы, выпуская квартального шута "чисто поржать с идиота"

там временем:
После участия Порошенко в декабре-январе в Саммите НАТО в Брюсселе - Украина стала получать оружие и боеприпасы
зеЛоху и прочим дермакам было некогда - у них корпоративы, буковель, сейшелы..

24 января начнется заседание межпарламентского совета Украина--НАТО ...
зебильна влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.
23.01.2022 15:47 Ответить
а ось нагорода від зєлєні
23.01.2022 15:53 Ответить
Миллионы украинцев ожидают скорейшего тюремного наказания для рашистского колаборанта и мародера Украины - зеленского. А на олимпиаду всем начхать, когда такая тварь у руля страны.
23.01.2022 15:24 Ответить
Нажаль бубочка правий. Більшість українців і не уявляє що відбувається. Вони "внє палітікі"
23.01.2022 15:25 Ответить
Улитки в своей раковине... Мудрые пескари - близорукие только.
23.01.2022 15:42 Ответить
И тысячная армия ***** , угрожает свободной Украине порношута волнуют только , третьестепенные темы !
23.01.2022 16:07 Ответить
Він знає пріорітети свого виборця - хлєба и зреліщ.
23.01.2022 16:26 Ответить
А разведки западных стран(включая Великобританию и США) утверждают, что рашисты только планируют поставить своего коллаборанта к рулю страны. До конца непонятно, на кого они конкретно намекают? Кто сейчас на втором месте то идёт?
23.01.2022 16:47 Ответить
А какую фамилию упоминают эти разведки? И как там продается продукция Нелоха на московитских пропагандонских каналах?
23.01.2022 18:05 Ответить
Логичней предположить, что коллаборант может реально угрожать, если он находится на втором месте, согласно рейтингам. Вот я и спрашиваю, а кто на втором? Возможно и логично, что разведки его имеют ввиду?
Кстати, тогда модераторы мне так и не дали сказать(как часто это бывает), но "продукция нелоха"-это как просто конфетки "Рошен", продающиеся на полках в рос. магазинах. Т.е. нехорошо конечно и можно пинуть за это. Но то такое.... это не тоже самое, как целая фабрика, работающая гадами в самый разгар войны. Т.е. сравнивать "скотов" от бывшей компании Зеленского (только доли причём) и почётного налогоплательщика и многолетнего бизнесмена России, как минимум, некорректно.
23.01.2022 18:15 Ответить
Так дело тут в том, шо Моника Косоворотько получает срублишки из гос.бюджета московии. И зепропагандоны с этом вполне ОК. Скажи, ты тоже зарплату получаешь из госбюджета страны-помойки, русский?
23.01.2022 18:17 Ответить
Зе ничего не получает, он согласно закону отказался от бизнеса. Он же не барыга какой-нибудь, который на закон плевать хотел. Находясь в политике ещё вместе с Медведчуком, начиная с 98года... и никакого конфликта интересов, понимаешь
23.01.2022 18:22 Ответить
Отказался? Не передал во временное пользование Шефиру? А где сейчас трудится в поте лица Шефир, и все остальные владельцы этой говноконторы? Все эти твои хозяева спокойненько кормятся напрямую из московитского корыта. И с тобой, судя по всему, делятся,русский.
23.01.2022 18:26 Ответить
Да, отказался. И, кстати, чтоб ты знал (т.к. ты видимо не очень просвещённый и с какого то горного аула в США умыкнул)- "русский", для украинца это вовсе не оскорбление. Т.к. украинец, это и есть настоящие потомки Руси. А тех, мы и называем россиянцами, потому что они не какие не русские.
23.01.2022 18:34 Ответить
Кстати, шоб ты знал, бо ты в Германию из русской дЯЯревни сдрыстнул....русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом. Так понятнее, русский?
23.01.2022 18:36 Ответить
мда... зря переехал. Может быть так сильно и несдеградировал бы...
23.01.2022 18:52 Ответить
Ты не обижайся, русский. Все-таки ж Германия - союзник твоей любимой страны-помойки, так шо там русне вполне комфортно.Там вас даже людьми считают.
23.01.2022 18:55 Ответить
Сразу в спам кацапскую мразь
23.01.2022 19:02 Ответить
Дерьмак.его и поставят
23.01.2022 19:31 Ответить
А он вообще знает ,что будет после Олимпиады?о чем просил китайский лидер Путина?
23.01.2022 18:15 Ответить
Для большей части украинцев пофиг эта олимпиада.
23.01.2022 15:25 Ответить
Зеленский не совсем украинец.
23.01.2022 15:32 Ответить
ТАК не ХРЕН БЫЛО , 🤥🤢🤡 САДИТЬСЯ "НЕ В СВОИ САНИ"!
23.01.2022 16:10 Ответить
Нет! Совсем! Но не украинец!
23.01.2022 18:04 Ответить
не кажіть, не кажіть...
Пам'ятаєте міжнародний резонанс від Glory to Ukraine! на футбольному чемпіонаті. Чищу кулемет і готуюся проводити нові політінвормації.

Для тих, хто хоче зміцнити позиції Україна в інформаційному полі, але не володіє англійською, google. translatie перекладає цілком пристойно, головне - масову участь.
До бою!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
23.01.2022 16:07 Ответить
Бойкот китаезам - принципиально не буду смотреть
23.01.2022 15:25 Ответить
Маленька Литва і та послала китайців з їх лімпіадою
23.01.2022 15:33 Ответить
Та маленькая может и посылать,веса и значения не имеет, собака лает,а караван идёт.
23.01.2022 18:17 Ответить
Тільки після цього Тайвань будує в Литві завод по мікрочипам (які є самі кращі в світі )і содає фонд по підтримці Литви на декілька млрд долярів
23.01.2022 18:40 Ответить
Особенно харьковчане....
23.01.2022 15:26 Ответить
Что Харьков?
23.01.2022 18:18 Ответить
так она только 4 февраля или он уже празднует???????
23.01.2022 15:27 Ответить
Видно вже "стартонула" в його голові після відкриття півмосту в Запоріжжі.
23.01.2022 19:58 Ответить
Треба переривати основні шляхи з півночі Києва, та готуватись аби зе-чмо "несподівано" не передало владу колаборантам. У іншому випадку у кацапів немає шансів.
23.01.2022 15:29 Ответить
чем не повод заглянуть в глазки старшему товарисчу вове в подтрибунном туалете
23.01.2022 15:30 Ответить
23.01.2022 15:30 Ответить
Вільхи 2
23.01.2022 15:49 Ответить
згідно серйозних прогнозів Україна не потрапить у число здобувачів медалей у Китаї..

Звичайно, бувають випадковості В ЕКЗОТИЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ, ЯК у випадку З авраменком на минулій Олімпіаді,але ПРИМАРНІ шанси має лише біатлонна мужська естафета..
І це якщо дуже НЕ пощастить суперникам з стрільбою.

Втрачено цілі спортивні школи,особливо по зимових видах спорту..
23.01.2022 15:30 Ответить
Однак мені здається, що фрістайл не дуже й екзотична дисципліна. Тому на менулій Олімпіаді за Авраменка дуже радів.
Однак з усім іншим згоден. На жаль...
23.01.2022 16:00 Ответить
Звісно. Якщо зелене непорозуміння кудись влазить, щось коментує, або бере під особистий контроль, все, рахуй капець.
23.01.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
Рижиков не трогай!!!
23.01.2022 15:40 Ответить
Щоб ти з'їв і не пиз..в зеолух!
23.01.2022 15:32 Ответить
Да мне похер та олимпиада , я жду не дождусь , когда этот долбанный дебил Осел уже сдохнет от передоза.
23.01.2022 15:33 Ответить
23.01.2022 15:35 Ответить
Не пойму, у нас же есть куча крейзи-атошников с контузией. И наверное среди снайперов тоже такие есть. Ну возьми ты правосудие в свои руки и мочкани эту конченную бабушку Беню
23.01.2022 15:39 Ответить
как говорится: "Ван шот - ван хед"
23.01.2022 15:41 Ответить
патріотів, яких потім звинуватять буде дійсно жаль. Бузину пам'ятаєте, так то не Бєня
23.01.2022 16:01 Ответить
Та усі вже згодні і на "три шот ван хєд" най його
23.01.2022 16:02 Ответить
23.01.2022 17:29 Ответить
показать весь комментарий
Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог.

шанси у спорті на перемогу у спорті зараз є лише утих,хто серйозно вклався.Баблом.

Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях", - підсумував Зеленський.

підтримувати треба було раніше..рік..два..десять раніше..

не економлячи на юніорах...
23.01.2022 15:35 Ответить
Для того чтобы пришли победы нужно заниматься спортом на государственном уровне ,вкладывать большие деньги а на этой Олимпиаде у Украины побед видимо не будет ,как не будет и медалей а ЖАЛЬ ,ну ничего хоть против ваты поболеем ..
23.01.2022 15:35 Ответить
Спорт це могила

Держава повинна займатися фізкультурою і здоровим способом життя.
А спортом хай займаються приватники
23.01.2022 15:52 Ответить
Да ,спорт это тяжкий труд ,но спорт это и большая политика и поэтому без государства тут не обойтись ,ну если конечно государство хочет видеть свой флаг и слышать гимн на больших турнирах .
23.01.2022 15:55 Ответить
НУ в парааолимпийцах я не сомневаюсь (там зверюги у нас), а вот три здоровые калеки врядли что возьмут, как обыно...
23.01.2022 15:38 Ответить
Ой, дурак...
23.01.2022 15:39 Ответить
в какой реальности он живет?? эта олимпиада вопрос №1 сейчас???
23.01.2022 15:39 Ответить
Після звільнення Шевченка с посади тренера італійської команди.
23.01.2022 18:19 Ответить
23.01.2022 15:40 Ответить
ЗЛН *****
23.01.2022 15:41 Ответить
показать весь комментарий
і зєля, і путя в равной мєрє окрисілісь на Порошенка....
23.01.2022 15:49 Ответить
а при чём тут зелёные барыги из Зеля Ностра?
23.01.2022 15:48 Ответить
Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.Альянс у шоці!
23.01.2022 15:49 Ответить
*****...дебилблеадьудареній... Ты вообще в курсе за обязанности, определенные Конституцией?
23.01.2022 15:51 Ответить
Хтось йому про війну роскажіть. Ну і про традиційну відсутність системних реформ та шалену корупцію та підвищення податкового навантаження на фоні війни, ковіду та захмарних цін на енергоносії. Хоча мабуть не варто турбивати таку хорошу людину дріб'язком усяким.
23.01.2022 15:54 Ответить
другого в годы войны Леонид Ильич.
23.01.2022 15:56 Ответить
НЕ-ДО-ЖДЕМСЯ пока на олимпиаду не выйдут наши параолимпийцы.Здоровые быки только быки а инвалиды настоящие спортсмены.
23.01.2022 15:56 Ответить
Зеленский надрачивает украинский народ, на себя чтобы вызвать внутренний конфликт для оккупанта Московии, Нужно украинской элите формировать своё правительство ,чтобы в случае если ,можно за три дня взять управление в правильные руки.
23.01.2022 16:00 Ответить
ОдЭр(ТарТар,Азэр)БэйДжан ЖЕЛАЕТ УСПЕХОВ КОМАНДЕ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ.А у нас в команде по минифутболу ОДНА ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА.натурализованные,никому не нужные.ВПЕРЕД УКРАИНА,ВПЕРЕД КАВКАЗ!
23.01.2022 16:03 Ответить
О спорт, Ты мир.
23.01.2022 16:04 Ответить
Чувак уже более, как 2 года пЕрзидент, но продолжает пребывать в состоянии вечного прикола. Войска у границы, все на ушах стоят, народ в лёгком недоумении, а у этого олимпиады, праздники, путешествия, кокаиновые марафоны, шутейки, квны, видосы... Я улыбаюсь с этого абсурда, интересно чем всё закончится?
23.01.2022 16:04 Ответить
да кому эта олимпиада нужна, тем более в китае
там еще до нее сколько времени, а зе про что угодно кроме не насущных проблем
23.01.2022 16:13 Ответить
Я нерахую наших так званих ,,олімпійців,, за спортсменів так як їх у зимніх видах спорту переграють даже представники африканських країн де сніг бачили лише по телевізору або монітору.Це шути типу 95-го кварталу.
Дійсно спортсмені України вийдуть на змагання в параолімпіаді які свої досягнення досягли своєю працею а не по блату,підкупам та указівкам зверху.
23.01.2022 16:18 Ответить
23.01.2022 16:22 Ответить
Ми всією сім'єю будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях", - підсумував Зеленський. Джерело:
.
23.01.2022 16:25 Ответить
Фото не доставерное-там нет Ермака
23.01.2022 18:36 Ответить
Да иди уже лесом,идиот...там ,в сборной,90% ваты,которая вечно кидается обнимать какую то свинособаку -тебе подобные ...
23.01.2022 16:27 Ответить
«Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней , зеленее?» .
.
23.01.2022 16:31 Ответить
Клоун
23.01.2022 16:35 Ответить
Миллионы украинцев жду, что ты, дебил, начнешь занимать действительно важными для Украины делами - защитой страны, укреплением и развитием армии и налаживанием отношений с союзниками - США, Британией, Канадой и прочими. А на Олимпиаду - начхать. Тут не до олимпиад, речь идет о существовании страны!! Если не можешь - освободи стул и сдай булаву, чмо зеленое!!!
23.01.2022 17:06 Ответить
23.01.2022 17:31 Ответить














Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1485255310587670528 1 ч



Весь цивілізований світ, який допомагає нам ці дні з озброєнням, бойкотує комуністичну олімпіаду людожерського китайського режиму. А ми віддячує цивілізованому світу тим, що плюємо їм в обличчя і радісно відправляємо туди нашу олімпійську збірну.
23.01.2022 17:32 Ответить
нюхнул с утра разок - ось тебе и перемога, нюхнул второй - ось тебе и олимпиада
23.01.2022 17:51 Ответить
Ну вот взял спортсменов отправил в Китай а не в армию,зато в армию отправляет библиотекарей,бухгалтеров,секретарей..завтра Россия нападет,а он биатлонистов от окопов оторвал
23.01.2022 18:34 Ответить
Дебіл
23.01.2022 19:45 Ответить
ЗЕшоблу в отставку!!!
23.01.2022 20:19 Ответить
Зеленский и "Игра в кальмара"! Так цинично бюджет Украины не пилил еще, кажется, ни один президент

И Зеленский еще удивляется, что у него падает рейтинг!



Завершается январь - а все без изменений.

Меня восхищает удивительная способность Зеленского замыливать проблемы и продолжать тянуть свою линию. Ни критика, ни откровенные провалы в управлении страной - не мешают.

В народе есть много описаний этого процесса. Классика жанра:
- Мыши кололись, но продолжали жрать кактус.

Казалось бы, понятно, чем должен заниматься президент. Негде купить газ, энергосистема работает на износ, безработица и рекордная после 1990-х инфляция. И что? Ничего.

Такое впечатление, что Зеленский в детстве очень любил "Машину времени", поэтому мотал на ус. "Излюбленный способ решать вопросы - как будто их нет".

Оказывается, что вместо решения проблемы можно: записать видосик, собрать СНБО, съездить на лыжи, встретиться с послами. Ну и конечно, открыть девятый сезон популярного сериала "путен-российская-агрессия". Что угодно, лишь бы не заниматься действительно важными вопросами.

И шо вы знаете - работает. Ну как работает... Через время действительно все забивают. Как не забить, если все равно Зеленский ничего не собирается делать. Вёрткость - уровень кальмара.

Проблемы, конечно, не исчезают. С другой стороны, о них перестают говорить - и вроде как все норм.

Единственное, что удивляет нашего зеленого кальмара - что валится рейтинг. С чего бы? Думаю, он еще не обнаружил такой взаимосвязи: "чем больше ничерта не делаешь - тем сильнее валится рейтинг".

А как ее обнаружить? Он же постоянно занят. То Алиева принял, то с Блинкеном встретился, то с Байденом созвонился, то с Джонсоном поговорил, то спутником погордился. Ну каких решительных действий вам еще, блд, не хватает?

Но не думайте, что Зеленский - бездельник. В школе нас учили: не слушайте, что говорит Британия - смотрите, что делает Британия. То же самое с Зе и "слугами". Следите за щупальцами.

Читаю повестку первой в 2022 году недели работы Верховной Рады. Понятное дело, там нет ни военных вопросов, ни энергокризиса, ни инфляции. Зато есть:

- лоббирование игрового бизнеса
- лоббирование табачного бизнеса
- лоббирование ремонта ГТС без тендеров на миллиард
- лоббирование "Большой стройки"
- лоббирование особого статуса для телеканала "Дом".

Если вы не поняли, парламент только в Конституции записан как высший из всех органов власти Украины. По факту, это фабрика законов для Офиса президента Зеленского. Принцип прежний: друзьям все, остальное потом.

В табачном бизнесе у Зе дружба с "Тедисом" и Борисом Кауфманом - под них тянут особые льготы.
Ремонтом ГТС займутся схемотехники Коболева-Витренко - для них особая льгота в виде освобождения от тендеров.

Телеканал "Дом" должен стать президентским рупором - специально для него отменяют норму языкового закона, чтобы он ОДИН мог на всю страну вещать на русском.

Ну и конечно, любимый фетиш Зеленского - "Большая стройка". Чтобы вынуть на него деньги, прописан закон "Об экономическом паспорте". Это только звучит, что Зе заботится о маленьких украинцах. Он собирается изъять из бюджета деньги, чтобы на них купить новые ОВГЗ и вбросить под 200 млрд грн в "Большую стройку". Инфляция в стране? Низкие пенсии? Куча проблем? Нет, не слышал.

Я могу ошибаться, но так цинично бюджет Украины не пилил еще ни один президент. Даже Порошенко, а это было редкое политическое животное.

Веселее всего, когда мы соединяем одно и другое.
Песню и пляску - с распилом бюджета.

Игры кальмара - со смертельной хваткой там, где можно поживиться.
Становятся видны и щупальцы, и клюв, и два неподвижных черных глаза.

И он еще удивляется, что падает рейтинг.

P.S. Сегодня вышла новость, что выйдет продолжение "Игры в кальмара".

Сергей Лямец
23.01.2022 20:22 Ответить
какая зрадозрадная заява.
24.01.2022 02:05 Ответить
 
 