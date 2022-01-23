Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед, - Зеленский поздравил спортсменов с началом Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, которые примут участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, с началом Олимпиады.

"Дорогие олимпийцы! Поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр-соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности", - говорится в поздравлении Зеленского, обнародованном на сайте главы государства в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Украина гордится высокими достижениями и олимпийскими наградами, за которые на зимних Олимпиадах в разные годы боролись украинские спортсмены.

"Дорогой к зимней пекинской Олимпиаде каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе. Предстоит новый шанс, требующий максимальных усилий для наивысшего результата. Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях", - подытожил Зеленский.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. На них будет разыграно 109 комплектов медалей по 15 дисциплинам в 7 видах спорта.

