У границы с Румынией обнаружили тело украинского пограничника, еще один ранен, - Госпогранслужба

У границы с Румынией обнаружили тело украинского пограничника, еще один ранен, - Госпогранслужба

В Черновицкой области 21 января был обнаружен погибший военнослужащий. Еще один пограничник получил ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 23 января агентству УНН представитель Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Сергей Бровко.

"Недалеко от украинско-румынской границы было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов", – сказал он.

Бровко отметил, что "на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования".

По данным издания, речь идет о смерти 19-летнего пограничника.

Читайте также: Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В комментарии Суспильному Бровко сообщил, что у погибшего огнестрельное ранение. Военный проходил срочную службу в пограничном ведомстве.

Также сегодня стало известно еще о одном пострадавшем в Черновицкой области пограничнике. Бровко рассказал УНИАН, что в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в грудь.

"Пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. [...] Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путивльскую больницу", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, но оно остается в сознании. Бровко подчеркнул, что пока неизвестно, как было ранено.

По данным Суспильного, пострадавшего прооперировали и готовятся перевезти в военный госпиталь.

Читайте также: Пограничника задержали на Закарпатье на взятке 1250 долл. за содействие контрабанде, - Нацполиция. ФОТО

Буковина (907) Госпогранслужба (6778) пограничники (1593)
Топ комментарии
+51

+26
Контрабанда?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:13 Ответить
+24
пограничники, как сталкеры?
ушли в леса без связи, нет контрольного выхода на связь, их находят случайно...
может пусть там еще походят-поищут, вдруг там еще есть потери?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контрабанда?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:13 Ответить
строковик,навряд чи
показать весь комментарий
23.01.2022 17:23 Ответить
що "наврядчи"? натрапив на контрабантистів? В них работа така...
показать весь комментарий
23.01.2022 17:28 Ответить
Син рік служив в Чопському загону строковиокм! Так бувало сам ходив в секрети...в гори..на сутки... І це в любу погоду...
показать весь комментарий
23.01.2022 18:45 Ответить
За його словами, стан потерпілого тяжкий, але він залишається притомним. Бровко наголосив, що поки що невідомо, як було завдано поранення. Джерело:

Кто-то порешал за свою смену и в силу обстоятельств не заступил...а молодые и нарвались...может даже свои вальнули
показать весь комментарий
23.01.2022 17:36 Ответить
придністровські диверсанти?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:14 Ответить
Написано, що на кордоні з Румунією!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:59 Ответить
так румынские каратели банды цыган и певцов...вызвать посла запретить им не знаю....поберушкам..сало высвлать
показать весь комментарий
23.01.2022 21:07 Ответить

Контрабас не поділили
показать весь комментарий
23.01.2022 17:18 Ответить
? это на Луне или на Марсе все произошло? Или там народу, как конь натрахал? Капец какой то. Типа никто ничего не знает.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:18 Ответить
народу там как раз почти нет в тех горах.
Но вопрос совершенно верный - пораничника находят случайно!, как следует из статьи
показать весь комментарий
23.01.2022 17:24 Ответить
Ага, був на службі чи ні? Чи сам по кордону чогось ходив чи ходили... От журналюги не розуміють, що своїм бажанням, якомога швидше викласти жарені факти, вони тільки шкодять.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:31 Ответить
был ли не службе - не ясно.
но если не был на службе, как узнали, что убит был пограничник, а не дровосек?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:38 Ответить
Та взнати то взнали. Йшов наряд та помітив. Не в цьому справа. Скоріше за все вбитий та поранений були на кордоні не в час несення служби. Тоді постає питання шо вони робили на кордоні?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:42 Ответить
він в свідомості але ніхто нічого не знає.......
легенду придумують.
мабудь пацани побачили щось або вирішили когось кинути....
показать весь комментарий
23.01.2022 17:31 Ответить
пограничники, как сталкеры?
ушли в леса без связи, нет контрольного выхода на связь, их находят случайно...
может пусть там еще походят-поищут, вдруг там еще есть потери?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:20 Ответить
Вони що в дозор вже по одному ходять?Мене це більше дивує,як бувшого.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:46 Ответить
там высокогорье, там и ездить почти не реально, ходить и подавно.
машина очевидно должна быть со связью.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:52 Ответить
Та ладно вам! Я два роки на гірській заставі "топтав фланги",там фактично тільки ходити і реально в певних місцях.Машина може вивезти чи забрати на певних ділянках.
показать весь комментарий
24.01.2022 07:46 Ответить
сразу видно пограничника.

где-то в горах служил, кое-где можно ходить, кое-где ездить
показать весь комментарий
24.01.2022 09:33 Ответить
Та не секрет,наші любі Карпати,Львівський загін.с.Сянки.
показать весь комментарий
26.01.2022 11:02 Ответить
по сравнению с высокогорьем Карпат на румынской границе, самборский район - густонаселенный курорт
показать весь комментарий
26.01.2022 11:22 Ответить
був Турківський,850 м найвища на участку,але це не міняє справи:машиною не скрізь проїдеш.
показать весь комментарий
26.01.2022 17:16 Ответить
Из текста непонятно, вместе в дозоре были или нет, где версии остальных участников наряда если это был наряд, они что по 1 ходят?
показать весь комментарий
23.01.2022 18:34 Ответить
не по одному и не ходят - ездят
показать весь комментарий
23.01.2022 18:39 Ответить
По горным тропам?
показать весь комментарий
23.01.2022 21:22 Ответить
да нет там и троп особо, заячьи да диких коз
показать весь комментарий
23.01.2022 21:24 Ответить
бред
показать весь комментарий
23.01.2022 17:46 Ответить
а не можна одних пропускати а других ловити.
не по понятіям це...
друзям все а недругам закон? правила янелоха не катят.
і не факт що це не зроблено своїми ж.
так як років 6 тому розстріляли волонтерів, (вибачте, не пам,ятаю імен) які боролися з контрабандою в сірій зоні.
а ще, не відкидаю що моня чи його люди повернули країну в 90ті роки.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:25 Ответить
Контрабандисти чи провокація московії ?!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:29 Ответить
Контрабандисти вже зовсім озвіріли
Маю надію погранци не мали з ними ніяких справ.
Питання чому погранці не застосували зброю висить у повітрі.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:29 Ответить
похоже что спутали смены...кто-то в доле..а тут нарвались на молодого...
Как вариант...
А может и кацапские диверсанты пошли работать..натравливают на румын...
показать весь комментарий
23.01.2022 17:40 Ответить
...поки що невідомо, як було завдано поранення.... А хоча б відомо, що ці воїни були при виконанні службових обов'язків чи ні? От як стане відомо тоді й пишіть. Це дуже важлива подія коли прикордонників вбивають. Напівінформація навіть небезпечна.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:29 Ответить
знову десь недалеко СБУшники погони обмивали. Як нещодавно на Сумщині.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:44 Ответить
Незабуваймо про небезпеку провокацій з московського придністровя!
показать весь комментарий
23.01.2022 17:30 Ответить
Не той варіант. Від Придністров'я до Путили - як до Пекіна рачки.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:37 Ответить
контрабандисти показали гнилі зуби... прийдеться вибивати.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:30 Ответить
Контрабандисты с#ки шалят. А что делать если такие бабки- в Европе самая дешёвая пачка сигарет от 5-6 евро (может где-то есть от 4х, не знаю).
показать весь комментарий
23.01.2022 17:31 Ответить
В Болгарии 2,5 в Словакии 3,25
показать весь комментарий
23.01.2022 17:55 Ответить
Ну значит от "2,5". Тоже огромные бабки. Ведь блоки, которые они туда прут, вообще безакционные, а значит копеечные по с/c.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:02 Ответить
Если сразу от "производителя" большим оптом, то где то 0,7-0,9 за пачку.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:17 Ответить
контрабасисты явно замешаны, тока бизнес и ничего личного
показать весь комментарий
23.01.2022 17:34 Ответить
Дуэлянты?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:34 Ответить
********. Расслабься. Сам знаешь контрабас
показать весь комментарий
23.01.2022 18:48 Ответить
Васеньку отминусовали бо тупил палюбому. Бабло большое а бабы ещё нарожают. Там только так увы(
показать весь комментарий
23.01.2022 18:53 Ответить
Дядя, ты дурак?
показать весь комментарий
23.01.2022 21:25 Ответить
короновирус
показать весь комментарий
23.01.2022 17:40 Ответить
Такая новость что хрен поймешь. Где подробности? На службе убитый был или нет? Где напарник?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:43 Ответить
Барыги сигаретные 100%
показать весь комментарий
23.01.2022 17:45 Ответить
От географічно безграмотні журналюги у Цензорів! ПутІВльская баАальніца находиться в Сумській області на кордоні з раАсєєю, а на кордоні з Румунією може бути Путильська лікарня, Чернівецької області, між ними 900 км, і цими дорогами колись ходив Ковпак ( від Путивлю до Карпат)
показать весь комментарий
23.01.2022 18:01 Ответить
Зверніться до форума. Адміністративний розділ . Всі можуть помилятися . А бризкати жовчю- це моветон .
показать весь комментарий
23.01.2022 18:32 Ответить
Олекса правий. Якщо б журналіст хоча б з хрестоматії вивчав літературу, то таких помилок не припустився. В мої роки навіть учень 7-го класу знав, де знаходився Путивль: - В Путивлі-граді вранці-рано співає, плаче Ярославна. Як та зозуленька кує, словами жалю додає...
показать весь комментарий
23.01.2022 20:47 Ответить
Не всі пам,ятають/знають цей вірш вже.. Просто ви не розумієте- постійно оновлюваний інфопотік ЦН так контент швидко виходить онлайн- це обумовлено помилками. Я наприклад вказую на помилку. Інше- ваш вибір
показать весь комментарий
24.01.2022 13:32 Ответить
там есть Путила..))
показать весь комментарий
24.01.2022 01:07 Ответить
Ви хоч самі себе чи читаєте?! Хто "оно", хто "ранено"? - "По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, но оно остается в сознании. Бровко подчеркнул, что пока неизвестно, как было ранено" Источник:
показать весь комментарий
23.01.2022 18:02 Ответить
Читай україномовний варіант. Там теж мало що зрозуміло, але помилок трохи меньше.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:14 Ответить
21 сторіччя на дворі,армія яка хоче перемогти пуйла,верещать сама сильна в європі,наряд лазить х.знає де,ні зв,язку,ні якихось контрольних радіосигналів! Чим вони там взагалі займаються,як отара баранів лазять хто де хоче!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:18 Ответить
Я перепрошую але пркордонні частини знаходяться в підпорядкуванні МВС. А такі суперпрофі як новие ліца зсуперпрофі земінстром внутрішніх справ Монастирським так організують роботу що такі новини будуть регулярно як і зашквари зелених довбнів.Аматор не може бути на рівні профі.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:43 Ответить
Прикордонники що по одному йдуть в нарід?
показать весь комментарий
23.01.2022 18:25 Ответить
не будут контрабандисты валить погранцов-это гарантированый гемор и цугундер бизнесу
показать весь комментарий
23.01.2022 18:33 Ответить
Ахахаааа. Ахахаааа ******. Обнял
показать весь комментарий
23.01.2022 18:59 Ответить
валят, там цыганва бродит им пох..
показать весь комментарий
24.01.2022 01:08 Ответить
ЭТО РУМЫНСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ, захотели аннексировать часть территории как рф
показать весь комментарий
23.01.2022 19:00 Ответить
Ко всему гавну еще румынов не хватало.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:42 Ответить
Так, сложно ли, умеючи?)
показать весь комментарий
23.01.2022 20:40 Ответить
Контрабас сигарет скорее всего...тут это дело на поток поставлено - одно из сел недалеко от границы только этим и занимается, дело очень прибыльное - на рынке в Черновцах контрафакт стоит от 150 грн блок сигарет самых дешевых с фильтром (сам покупаю и потому цены точно знаю), а в ЕС от 3евро/пачка!
показать весь комментарий
23.01.2022 20:16 Ответить
почему не стреляют контрабандистов на месте??построили расстрел и вся контрабанда..при чем в масках и не местными спец группами как в сша.. в 30 е.. с конфискацией
показать весь комментарий
23.01.2022 21:05 Ответить
Табір йде в небо. Сто років минуло, а історія повторюється. Які б не були обставини- командування ПВ включно до командира загону має бути направлене на кордон в районі Широкіне під Маріуполь. Там мій кум з 36 ОБМП навчить їх неньку Україну любити.Обросли жиром БЛДІ.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:26 Ответить
то есть нападение на погран войска погран застваву..ну ладно мвд-и где военное положение...где заград патрули армейских дивизий.....шо вы скажите родителям..
показать весь комментарий
23.01.2022 21:03 Ответить
Зечмошники відправлять відосік бідосіка;загинули в невстановленому місці при невстановлених обставинах. ВЛД коли цей встид закінчиться?
показать весь комментарий
23.01.2022 21:17 Ответить
Т.е. кто-то нашел тело и позвонил в скорую, а на заставе ни сном ни духом про судьбу пограничного наряда.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:24 Ответить
цыгане зверствуют.......
показать весь комментарий
23.01.2022 21:23 Ответить
И все же почему один??? Второй шо на ****** пошел или бухой?
показать весь комментарий
23.01.2022 21:28 Ответить
а дисциплина на заставе походу от слова полный пиии......
показать весь комментарий
23.01.2022 21:29 Ответить
А может это дуэль?
показать весь комментарий
24.01.2022 00:15 Ответить
 
 