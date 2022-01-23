У границы с Румынией обнаружили тело украинского пограничника, еще один ранен, - Госпогранслужба

В Черновицкой области 21 января был обнаружен погибший военнослужащий. Еще один пограничник получил ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 23 января агентству УНН представитель Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Сергей Бровко.

"Недалеко от украинско-румынской границы было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов", – сказал он.

Бровко отметил, что "на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования".

По данным издания, речь идет о смерти 19-летнего пограничника.

В комментарии Суспильному Бровко сообщил, что у погибшего огнестрельное ранение. Военный проходил срочную службу в пограничном ведомстве.





Также сегодня стало известно еще о одном пострадавшем в Черновицкой области пограничнике. Бровко рассказал УНИАН, что в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в грудь.

"Пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. [...] Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путивльскую больницу", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, но оно остается в сознании. Бровко подчеркнул, что пока неизвестно, как было ранено.

По данным Суспильного, пострадавшего прооперировали и готовятся перевезти в военный госпиталь.

