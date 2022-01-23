РУС
С начала суток 23 января враг 7 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм под Новозвановкой. Потерь нет, – пресс-центр штаба ООС

По состоянию на 17 часов, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 6 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

2,5 року царювання гомункула
23.01.2022 17:48 Ответить
так, гомункул - это Владимир Зеленский,

ГОМУНКУЛУ БОЛЬШЕ НЕ НАСЫПАТЬ!!!
23.01.2022 18:18 Ответить
армия в большинстве своем сама проголосовала за это. разве нет?
или если ты защищаешь страну, то на избирательном участке не нужно думать головой?
23.01.2022 22:31 Ответить
23.01.2022 18:15 Ответить
Лисичанськ слухав...
