С начала суток 23 января враг 7 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм под Новозвановкой. Потерь нет, – пресс-центр штаба ООС
По состоянию на 17 часов, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 6 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов разных систем.
Вблизи Попасной русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
