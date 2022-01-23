НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал, - Бутусов о поставках оружия Украине
Очевидно, что страны НАТО продолжат поставки вооружений Украине как минимум до того момента, пока президент РФ Владимир Путин не начнет отвод войск от наших границ.
Такое мнение главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выразил на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Говоря о поставках оружия Украине Бутусов подчеркнул, что "натовцы поставляют оружие каждый день и сами публикуют номенклатуру".
По его мнению, этим НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал – мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений этим воздушным мостом.
"То есть даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины", - пишет Бутусов.
Журналист также добавил, что воздушный мост будет вероятно продолжать работу, и поставки вооружений будут продолжены по меньшей мере до того момента, пока Путин не начнет отвод войск от границ с Украиной.
"Воздушный мост НАТО – это огромное стратегическое достижение Украины. Огромные слова благодарности правительствам и налогоплательщикам США, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы", - резюмировал Бутусов.
Байден явно не желает давать. Но вот на запретить эстонцам, у него духу не хватит, особенно на фоне 2000 ПТРК переданных нам Великобританией.
Так что Эстония передаст ЧАСТЬ тех, что есть у неё. И это нисколько не мешает Таллину закупить у США еще Стингеров, и гораздо больше, чем у них было.
При этом надо сказать, что мина радиоуправляема, сигнал выведен на буй.
лапти - ищи буй!
- Чому Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю?
- Там нема товарів для Епіцентру.
Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів.
Напевно, вони не созники для нього особисто та його єрмака з татаровим, який кукурікає про зовнішнє управління Україною.
А в нього не Армія, мова, віра, а "Велике крадівництво", тому тут все логічно. До речи, що йму вартовало при необхідності відкрити мост, наприклад у вівторок? Так що тут ви неправи.
"Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю."
"Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів."
Маю припущення, що у команді Зеленського виришили, що ці літаки зустрічають наши військові, які для військовослужбовців інших країн більш зрозумілі, ніж навить доби не служивший зеленський. Йде не піар акції, а швидка та кропотліва робота по доозброєнню ЗСУ на фоні можливого вторгнення.
Прем'єр-міністри в Україні не займаються продажем зброї та бойової техніки. Так що ваш випад не у того політика. Гріценко працював у цьому напрямку під керівництвом Президента Ющенко, бо в Україні експорт озброєнні, це президентська тема і ви це чудово знаєте.
Але не мала засобів це заборонити, та тоді і немала уваги про те, що необхідно ЗСУ.
Креатура Ющенко на посту міністра фінансів Віктор пінзенік взагалі тоді пропанував скоротити половину ЗСУ та зробити вихід на пенсію всім офіцерам у 60 років.
Та нагадаю, що Президент Ющенко наклав Вето, на всі, на всі без винятку Постанови кабміну Юлії Тимошенко, але не накладав вето на постанови Кабміна Януковича.
А ось на всі економічні постанови Кабміну Ющенко вето і наклав, бо єдине на що цей ледар не жалкував свого часу, так це на боротьбу з Юлією Тимошенко.
Так що ЩЕ РАЗ - Премьєр-міністри не мають відношення до діяльності ЗСУ. Міністр оборони особисто підписує, яке озброєння зняти з обліку, а далі вже Президент України вирішує, кому и куди його продати або подарувати, бо це вже міжнародні відношеня, яки знов токи, згідно Конституції України, у відповідальності Президента України.
Вчить мат часть - це завжди корисно.
