НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал, - Бутусов о поставках оружия Украине

Очевидно, что страны НАТО продолжат поставки вооружений Украине как минимум до того момента, пока президент РФ Владимир Путин не начнет отвод войск от наших границ.

Такое мнение главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выразил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Говоря о поставках оружия Украине Бутусов подчеркнул, что "натовцы поставляют оружие каждый день и сами публикуют номенклатуру".

По его мнению, этим НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал – мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений этим воздушным мостом.

Читайте также: США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

"То есть даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины", - пишет Бутусов.

Журналист также добавил, что воздушный мост будет вероятно продолжать работу, и поставки вооружений будут продолжены по меньшей мере до того момента, пока Путин не начнет отвод войск от границ с Украиной.

Читайте также: Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями

"Воздушный мост НАТО – это огромное стратегическое достижение Украины. Огромные слова благодарности правительствам и налогоплательщикам США, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы", - резюмировал Бутусов.

+80
Надпись на транспаранте: "Когда упадёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами леди и джентльмены!"
показать весь комментарий
23.01.2022 17:57 Ответить
+47
показать весь комментарий
23.01.2022 18:09 Ответить
+39
показать весь комментарий
23.01.2022 18:02 Ответить
Страница 2 из 2
Да нет, - это вы обратно не поняли. Эстония, - это всего лишь логистический хаб (т.н. чужой флаг), а "стингеры" идут из США. Удивительно, что настолько очевидные вещи нужно объяснять на пальцах. Или ты думаешь эстонцы возьмут все свои ПЗРК и отдадут дяде?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:28 Ответить
А была информация про количество? Может я пропустил?

Байден явно не желает давать. Но вот на запретить эстонцам, у него духу не хватит, особенно на фоне 2000 ПТРК переданных нам Великобританией.

Так что Эстония передаст ЧАСТЬ тех, что есть у неё. И это нисколько не мешает Таллину закупить у США еще Стингеров, и гораздо больше, чем у них было.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:49 Ответить
Глупый, тебе же два раза уже объяснили
показать весь комментарий
24.01.2022 04:38 Ответить
Казус белли орки найдут без них. Поэтому нападение на Украину - нападение на Поьшу
показать весь комментарий
24.01.2022 00:01 Ответить
На відміну від вас, поляки вважають по іншому. Вони вже вчені, коли було питання з Сілезею, а потім їх самих захопили.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:25 Ответить
Ракетами, літаками, кораблями, атомобілями і тушонкою. Колись вони відравляли це Сталіну, наработки є і жатись вони не будуть.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:41 Ответить
стратегически важным сигналом также будет заявление о том, что морские газопроводы из РФ заминировали неизвестные партизаны.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:36 Ответить
.."невідомі ********.."
показать весь комментарий
23.01.2022 20:07 Ответить
Я этого не понимаю - минируют что угодно, школы, театры туалеты, а Северные потоки нет

При этом надо сказать, что мина радиоуправляема, сигнал выведен на буй.

лапти - ищи буй!
показать весь комментарий
24.01.2022 00:00 Ответить
@krivorozhanin__

- Чому Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю?

- Там нема товарів для Епіцентру.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:36 Ответить
А може не хоче повторювати помилки папередника?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:48 Ответить
Тому поїхав на відкриття половини мосту в Запоріжжі?

Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів.
Напевно, вони не созники для нього особисто та його єрмака з татаровим, який кукурікає про зовнішнє управління Україною.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:59 Ответить
Ну мост дійсно добудували, довгострой.
А в нього не Армія, мова, віра, а "Велике крадівництво", тому тут все логічно. До речи, що йму вартовало при необхідності відкрити мост, наприклад у вівторок? Так що тут ви неправи.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:29 Ответить
В чому я не права?

"Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю."

"Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів."
показать весь комментарий
23.01.2022 21:08 Ответить
Порошенко постійно фоткався при передачи будь якої техники до НГ або ЗСУ. Його багато хто за це критикував. При цьому заводи Порошенко продавали ненадійну техніку, та ще й в рази завищеною ціною.

Маю припущення, що у команді Зеленського виришили, що ці літаки зустрічають наши військові, які для військовослужбовців інших країн більш зрозумілі, ніж навить доби не служивший зеленський. Йде не піар акції, а швидка та кропотліва робота по доозброєнню ЗСУ на фоні можливого вторгнення.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:35 Ответить
Набір зрадогонних вкидів від члена Батьківщини курвиметра, голова партії якого тільки й робила, що разом з іншим гівнометом Гриценком розбазарювали, розпродували зброю ВСУ.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:13 Ответить
Закінчулась ваша вихованість?

Прем'єр-міністри в Україні не займаються продажем зброї та бойової техніки. Так що ваш випад не у того політика. Гріценко працював у цьому напрямку під керівництвом Президента Ющенко, бо в Україні експорт озброєнні, це президентська тема і ви це чудово знаєте.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:31 Ответить
Ви ще скажіть, що прем'єр із супер повноваженнями Тимошенко не знала про грандіозний розпродаж зброї та майна ВСУ.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:39 Ответить
Ясна річ що мала інформацію, бо у той час мала багато контактів з генералами та полковниками, котри не дали Януковичу розстріляти Помаранчевий Майдан.

Але не мала засобів це заборонити, та тоді і немала уваги про те, що необхідно ЗСУ.
Креатура Ющенко на посту міністра фінансів Віктор пінзенік взагалі тоді пропанував скоротити половину ЗСУ та зробити вихід на пенсію всім офіцерам у 60 років.
Та нагадаю, що Президент Ющенко наклав Вето, на всі, на всі без винятку Постанови кабміну Юлії Тимошенко, але не накладав вето на постанови Кабміна Януковича.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:51 Ответить
На які постанови Тимошенко, які стосувались армії, військових, наклав вето Ющенко?
показать весь комментарий
23.01.2022 23:16 Ответить
А Тимошенко і не мала права давати Постанови Кабміну про експорт озброєння. Тимошенко законослухняний політик. Експортом озброєння займається виключно Верховний головнокомандуючий.
А ось на всі економічні постанови Кабміну Ющенко вето і наклав, бо єдине на що цей ледар не жалкував свого часу, так це на боротьбу з Юлією Тимошенко.
показать весь комментарий
23.01.2022 23:22 Ответить
Я питаю не про постанови стосовно експорту, а про будь-які постанови, які стосувались армії та військових.
показать весь комментарий
23.01.2022 23:36 Ответить
Ще раз пояснюю, що діяльність ЗСУ проходить згідно законів, яки прийняла Верховна Рада, та Указів Президента України як Верховного Головнокомандуючего. Наприклад, коли я проходив службу у ЗСУ, то Премєр-міністр не міг до нас заїхати, ну у винятку, коли його супроводжувал Міністр оборони або Начальник Генерального штабу ЗСУ, то тоді він міг до нас потрапити, але це вже була відповідальність на тому, хто його привіз. Частина в мене була режимною, тому таке суворе обмеження.

Так що ЩЕ РАЗ - Премьєр-міністри не мають відношення до діяльності ЗСУ. Міністр оборони особисто підписує, яке озброєння зняти з обліку, а далі вже Президент України вирішує, кому и куди його продати або подарувати, бо це вже міжнародні відношеня, яки знов токи, згідно Конституції України, у відповідальності Президента України.

Вчить мат часть - це завжди корисно.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:23 Ответить
Точно, тупой. Как забавно, каждый раз подтверждается, что тупой человек - тупой во всём
показать весь комментарий
24.01.2022 04:41 Ответить
Нет, не глупый, просто тупой
показать весь комментарий
24.01.2022 04:40 Ответить
Уважаемый Юрий Бутусов, я дико извиняюсь, но Вы забыли сказать, что в этих поставках огромная заслуга седьмого Президента! Не так ли?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:38 Ответить
Про это, нужно аккуратно умолчать))) Ведь, Зе "пророссийский агент", как тут всем известно Поэтому "прозаподному" президенту были только озабоченности и целый многосерийный трагикомичный сериал на поставку пару "Джавелинов". Да и вообще, американцы пугают, что Рашка планирует установить своего марионеточного президента, поэтому свергнет нынешнего (тоже свою же "марионетку" как известно ) .
По моему всё логично, с точки зрения порохоботских методичек? Не придерёшься...)))
показать весь комментарий
23.01.2022 19:52 Ответить
Всем известно, и не только тут, что недопрезидент Зедебил - наркоман и марионетка коломойского. И таки да - ********** агент и трясется от того, что тот откроет весь компромат. Поэтому эта мразина из кожи вон лезет, чтобы встретиться с ****** и порешать все дела на счет компромата и договориться, в какой город ему сматываться отсюда в скором времени.

Но в этом тебе в зелеботких методичках не напишут.

Пшло вон...
показать весь комментарий
23.01.2022 20:12 Ответить
Жаль что американцы и англичане об этом не знают. Пишут какую то галиматью- мол, рашка планирует свергнуть, получается что, пророссийского президента, и поставить у руля Украины пророссийского президента
Я надеюсь ничего не перепутал? По моему, логично не?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:19 Ответить
Зедебил - тупица и наркоман. Его дни сочтены. Конечно, ***** нужет какой-то адекватный следующий предатель Украины. Этот скоро сдохнет от передоза или "утопится" на очередном курорте. Оно уже всем надоело - и украинцам и *****.

По-моему - это еще логичнее!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 20:24 Ответить
Он не забудет написать кто гуляет в Буковели
показать весь комментарий
23.01.2022 19:56 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 20:27 Ответить
Я вообще лайкнул ваш первый коммент, потому что подумал что это троллинг и сарказм. Не думал я, что такое можно написать на полном серьёзе
показать весь комментарий
23.01.2022 20:59 Ответить
Не удивительно. Тебе думать совершенно нечем. Но это не ко мне.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:05 Ответить
ок. Просто слишком уж неправдоподобно- честное слово думал троллинг
Ну ок, ок, это ваше настоящее мнение...
показать весь комментарий
23.01.2022 21:11 Ответить
Та нема сумніву. Як же без нього. "...Жму руку ! Обнимаю, Владимир Владимирович. "
показать весь комментарий
23.01.2022 23:33 Ответить
Я от зараз згадав: свого часу у школі, а потім і у "виші" я досить непогано вивчив хімію🔬, і думаю якщо доведеться "змайструвати" щось на кшалт пекельної "петарди"💣 - я її досить швидко зроблю: благо селітри та інших необхідних компонентів поки ше є де взяти. Безперечно, допомога зброєю - це супер класно👍 і файно😊,(дай Боже щоб американці ще ухвалили "ленд-ліз" для України) але побоююсь що часу🕐 на розподіл і освоєння тієї зброї вже майже не лишилось... Тож якщо доведеться - буду використовувати "підручні засоби", аби при нагоді побільше "фаршу №200"☠ відправити назад у расейщину
показать весь комментарий
23.01.2022 20:32 Ответить
"Коктейлі Молотова" довели свою ефективність на Майдані.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:28 Ответить
Той пекельний "коктейль" шо я можу зварганити матиме значно більший КПД (кількість ************* довбойобів (з кацапстану)) аніж квазі-напалм, яким є коктейль молотова(до речі - його зовсім не краснопузий молотов вигадав😉) Хоч на крайній випадок (хто не вміє чи не хоче робити щось більш смертоносне) - і коктейль молотова згодиться, головне щоб був потрібний результат: вироблений на власному досвіді тваринний жах у лавах кацападлів при одній думці про напад на Україну!
показать весь комментарий
24.01.2022 01:47 Ответить
нічого, їм пояснять, як себе вести, один вже зрозумів, на виході другий
показать весь комментарий
23.01.2022 20:40 Ответить
Анатомия врага. Что Украина недооценивает в России

https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette
показать весь комментарий
23.01.2022 21:08 Ответить
Для мене пазли склалися. Зрозумів нарешті, що кацапам від нас потрібно. Схоже, буде велика заруба.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:07 Ответить
Дайте нам будь-ласка більше зброї!Нам легше буде відчищати світ від кацапської нечисті😁 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
23.01.2022 22:36 Ответить
