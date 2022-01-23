НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал, - Бутусов о поставках оружия Украине

Очевидно, что страны НАТО продолжат поставки вооружений Украине как минимум до того момента, пока президент РФ Владимир Путин не начнет отвод войск от наших границ.

Такое мнение главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выразил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Говоря о поставках оружия Украине Бутусов подчеркнул, что "натовцы поставляют оружие каждый день и сами публикуют номенклатуру".

По его мнению, этим НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал – мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений этим воздушным мостом.

Читайте также: США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

"То есть даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины", - пишет Бутусов.

Журналист также добавил, что воздушный мост будет вероятно продолжать работу, и поставки вооружений будут продолжены по меньшей мере до того момента, пока Путин не начнет отвод войск от границ с Украиной.

Читайте также: Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями

"Воздушный мост НАТО – это огромное стратегическое достижение Украины. Огромные слова благодарности правительствам и налогоплательщикам США, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы", - резюмировал Бутусов.