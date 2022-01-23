Это подорвет сдерживание, - Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отверг идею введения экономических санкций против России сейчас, заявив, что это подорвет способность Запада сдерживать потенциальную российскую агрессию против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он рассказал телеканалу CNN.
"Когда дело касается санкций, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. И поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете эффект сдерживания", – сказал Блинкен.
Он отметил, что США вместе со своими европейскими союзниками сосредоточили внимание на наращивании угрозы массовых последствий для России, чтобы отговорить президента Путина от ввода войск в Украину и оставить дверь открытой для дипломатии.
Блинкен подчеркнул, что в прошлом году США предоставили Украине рекордные за все предыдущие годы объемы военной помощи.
А угрожать неизвестно чем - мордор смешить
https://www.youtube.com/watch?v=lxTcnyVuHH8 вот ,с 1.30 посмотри
а вообще очень полезно весь мультик посмотреть.
Хочешь стать владычицей морской лежа на печи и плюя в потолок в дрянных портянках?
А от щодо птахів сімейства дятлів ти теж неправий - у них "сотрясу" буть не може У них мозок оточений спеціальною оболонкою яка грає роль амортизатора А ти цього не знаєш і дарма б"єш головою в стіну пробуючи тут продовбать собі "місце під сонцем"
іван жене понти про те, що їхні "бабьі йєщьо наражают" ванюшек, і цієї зброї на них буде дуже обмаль.
Так от, ван'я, без тушонкі по лендлізу не наражают, бо на цей раз не буде ані тушонки, ані лендлізу.
Какая позиция Украины по этому вопросу? Это очень вероятный сценарий.
Крым тоже украден, но там хоть не стреляют.
Срочно менять многое в законодательстве, менять правительство на проукраинских профессионалов и начинать рывком поднимать экономику страны.
При Зеленском и СН это будет сделать очень сложно, но надеюсь на положительные перемены.
https://www.youtube.com/watch?v=lm_5dYM8QZ4&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette