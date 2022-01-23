РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3900 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
7 552 54

Это подорвет сдерживание, - Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас

Это подорвет сдерживание, - Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отверг идею введения экономических санкций против России сейчас, заявив, что это подорвет способность Запада сдерживать потенциальную российскую агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он рассказал телеканалу CNN.

"Когда дело касается санкций, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. И поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете эффект сдерживания", – сказал Блинкен.

Читайте также: НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал, - Бутусов о поставках оружия Украине, - Бутусов

Он отметил, что США вместе со своими европейскими союзниками сосредоточили внимание на наращивании угрозы массовых последствий для России, чтобы отговорить президента Путина от ввода войск в Украину и оставить дверь открытой для дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что в прошлом году США предоставили Украине рекордные за все предыдущие годы объемы военной помощи.

Читайте также: Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли наращивание Россией военных сил вблизи границ Украины

санкции (11773) Блинкен Энтони (937)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ну вот, "Білий Дім в змові з Кремлем".
показать весь комментарий
23.01.2022 18:34 Ответить
+9
Пан Блінкен має рацію.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:19 Ответить
+9
... сказал Усманов, морда которого не помещается в телевизор
показать весь комментарий
23.01.2022 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пан Блінкен має рацію.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:19 Ответить
блинкен - балабол. Если есть желание сдерживать, то выкати полный прейскурант возможных санкций - чтобы все видели, что они могут испугать, чтобы все видели, что они сдерживают и пугают орков.

А угрожать неизвестно чем - мордор смешить
показать весь комментарий
23.01.2022 19:21 Ответить
Похоже, что ты рюзьге тролль. Уже второй твой коммент за последние три дня вызывает подозрение.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 20:48 Ответить
«Русский народ не уступит.Санкции, там, нормы, права,какие? У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить ! Вот это и будет ответом на санкции их …» /А. Усманов/
показать весь комментарий
23.01.2022 18:20 Ответить
... сказал Усманов, морда которого не помещается в телевизор
показать весь комментарий
23.01.2022 18:35 Ответить
та ладно...125 граммов.

https://www.youtube.com/watch?v=lxTcnyVuHH8 вот ,с 1.30 посмотри

а вообще очень полезно весь мультик посмотреть.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:55 Ответить
Згоден, Японії вже колись закрутили гайки. Потрібно всередині країни вкрадені у громадян сепорами суддями активи повернути, та з продажними сепорами мусорами навести лад
показать весь комментарий
23.01.2022 18:22 Ответить
Складається стійке враження, що Білий Дім в змові з Кремлем. Це якщо дуже м'яко висловлюватись...
показать весь комментарий
23.01.2022 18:24 Ответить
Ну вот, "Білий Дім в змові з Кремлем".
показать весь комментарий
23.01.2022 18:34 Ответить
Это капля в море!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:47 Ответить
вже на підльоті
показать весь комментарий
23.01.2022 18:50 Ответить
С 2014 гола три миллиарда долларов от США это "капля в море"?
показать весь комментарий
23.01.2022 21:31 Ответить
Даже меньше, чем капля!
показать весь комментарий
23.01.2022 22:14 Ответить
Ты случайно не та бабка из "Сказка о рыбаке и рыбке"?
Хочешь стать владычицей морской лежа на печи и плюя в потолок в дрянных портянках?
показать весь комментарий
23.01.2022 23:03 Ответить
Він - "куприк" (куряча жопа) А де хто бачив щоб жопа думать уміла?
показать весь комментарий
23.01.2022 23:09 Ответить
Знаешь, дятлы когда стучат часто повреждают мозг, и хотя мозг это не к тебе, ты всё же береги здоровье, не перенапрягайся!
показать весь комментарий
23.01.2022 23:51 Ответить
Це ти про себе? ТОді все правильно! Ти так посилено товк лобом у стіну у безплідних спробах довести свою значущість що мабуть отримав "сотряс" Але з-за своєї розумової обмеженості ти чомусь вважаєш всіх оточуючих " не сповна розуму" Це не дивно - це характерно для більшості божевільних Вони вважають себе нормальними а "божевільні"(на їх думку) - ті хто їх оточує!
А от щодо птахів сімейства дятлів ти теж неправий - у них "сотрясу" буть не може У них мозок оточений спеціальною оболонкою яка грає роль амортизатора А ти цього не знаєш і дарма б"єш головою в стіну пробуючи тут продовбать собі "місце під сонцем"
показать весь комментарий
24.01.2022 04:46 Ответить
"меньше, чем капля! "

іван жене понти про те, що їхні "бабьі йєщьо наражают" ванюшек, і цієї зброї на них буде дуже обмаль.
Так от, ван'я, без тушонкі по лендлізу не наражают, бо на цей раз не буде ані тушонки, ані лендлізу.
показать весь комментарий
23.01.2022 23:07 Ответить
Хе-хе... і Блінкен забздів...
показать весь комментарий
23.01.2022 22:43 Ответить
Це "враження" - це продукт ворожої пропаганди, яка намагається нагнати паніку в Україні, транслюючи, що Захід "втомився від України", та - "США змовилися з Кремлем" та - "США будуть вимагати від України виконання МД-2"...
показать весь комментарий
23.01.2022 18:47 Ответить
Україну озброюють "до зубів" і підтримуватимуть надалі.Тепер все залежатиме від нас самих .
показать весь комментарий
23.01.2022 18:26 Ответить
охломоне, ці інструктори для того щоб навчити українців використовувати поставлену зброю для утилізації кацапів
показать весь комментарий
23.01.2022 21:43 Ответить
йди в розкішницю, чувак-кацап
показать весь комментарий
23.01.2022 21:48 Ответить
кацап пшоль на ....!
показать весь комментарий
23.01.2022 21:55 Ответить
зазвичай,не вступаю в дискусію з ботами і кацапами.Тобі ж поясню:інстрктора ,як правило,мають і досвід бойових дій і тактичну підготовку.Та і високотехнологічна зброя ,що поступає вимагає певних навиків,часу обмаль на самоосвіту,- ***** поспішає ,баба з косою мабуть йому сниться постійно. І українці ніколи не були рабами на своїй землі і не будуть,не надійся.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:54 Ответить
Блінкен стримує гібридну війну надсилаючи гранатомети. Справжню війну, де росія може вдарити ракетами, він поки що ніяк не стримує.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:31 Ответить
спросите у лаврова, что Блинкен сказал по этому поводу
показать весь комментарий
23.01.2022 18:38 Ответить
Блинкен предлагает воевать гранатометами против самолетов и кораблей
показать весь комментарий
23.01.2022 19:23 Ответить
накуя ви ,стадо козломордих, ховаєтесь тут за зірково-полосатим стягом,від вас кацапляндією смердить на весь сайт !
показать весь комментарий
23.01.2022 21:59 Ответить
Чистить зброю,та зберігайте спокій.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:40 Ответить
Про ракети , - про них щось всі мовчать , значить те, що ракети не мають кордонів і вони можуть вдарити з будь якої точки і це буде обратка і росіяни про це знають .
показать весь комментарий
23.01.2022 18:41 Ответить
у меня вопрос. Вот если завтра кацапы в думе решат что ЛДНР принадлежит россии и вводят туда войска "для защиты русских".
Какая позиция Украины по этому вопросу? Это очень вероятный сценарий.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:45 Ответить
Это наши территории и мы не признаём их оккупации.
Крым тоже украден, но там хоть не стреляют.

Срочно менять многое в законодательстве, менять правительство на проукраинских профессионалов и начинать рывком поднимать экономику страны.
При Зеленском и СН это будет сделать очень сложно, но надеюсь на положительные перемены.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:40 Ответить
Женя, прокинься. Там російські війська - з 2014 року. Звуться "іхтамнєтами". Не "шахтьоризтрактарістамі" ж там проти ЗСУ воюють зброєю, купленою у воєнторзі за рогом...
показать весь комментарий
23.01.2022 21:20 Ответить
запитай каламойскава.схоже,шо 100млрд. від путіна. і мертвечук прем'єр-міністр.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:24 Ответить
Великі балаболи, а не друзі і великі партнери України.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:47 Ответить
страннщ, що блинкен вдруг ослушался кулебу, ще пара таких залетов и вылетит с насиженного миста, як пробка из бутылки
показать весь комментарий
23.01.2022 18:49 Ответить
Всё очень просто: Розыгрывается украинская карта, никто ничем(кроме Украины) не рискует. Меморандум сделали "недокументом", никто никому ничего не должен. Короче, как говаривал Остап: "Запад нам поможет"!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:52 Ответить
И нафига тогда весь этот цирк с вторжением? Байден пытался отвлечь всех от внутренних провалов.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:07 Ответить
100% - внешний долг,крах доллара,величие,неимение аналогов в мире..
показать весь комментарий
23.01.2022 20:13 Ответить
Это всё семечки. Главное на горизонте: маячит крах ковидной афёры. Вот это действительно будет потрясение мирового масштаба.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:31 Ответить
А тем временем в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=lm_5dYM8QZ4&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
23.01.2022 19:14 Ответить
Был бы Рейган, он бы разобрался с империей зла. Нынешнее либерастическое поколение балаболов.... таких любит Путен. Что бы его уговаривали, просили и ладошку его потную трясли.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:28 Ответить
Вы сами просили команду Обамы и дряхлого старика изображающего президента, которого за ручку водит жена.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:40 Ответить
Сколько ему положили на карман в Кремле??? Что-бы он такое лепил после слов: Украину США не даут Кремлю .
показать весь комментарий
23.01.2022 19:43 Ответить
Анатомия врага. Что Украина недооценивает в России

https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette

показать весь комментарий
23.01.2022 21:07 Ответить
Ничему эти идиоты за восемь лет на учились. Просто прикрывают свой страх воевать пустыми декларациями и никчемными угрозами.
показать весь комментарий
24.01.2022 00:20 Ответить
 
 