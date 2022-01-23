РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3900 посетителей онлайн
Новости Война
6 977 87

НАТО не может гарантировать России нерасширение, но принятия новых членов в повестке дня нет, - Шольц

НАТО не может гарантировать России нерасширение, но принятия новых членов в повестке дня нет, - Шольц

Североатлантический альянс не может гарантировать России свое нерасширение, но пока не рассматривает вопрос вступления новых членов.

Такое заявление канцлер Германии Олаф Шольц сделал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он заявил, что НАТО пока не намерен принимать новых членов в Альянс. Поэтому, по его мнению, требование о нерасширении НАТО неуместно.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц.

Читайте также: НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал, - Бутусов о поставках оружия Украине

Напомним, 15 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Соглашением, которое впоследствии обнародовала российская сторона, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

НАТО (10266) россия (96963) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
НДР поглинула ФРН
Федеративна Республіка Нікчемщина
Пакт Молотова - Ріббентропа живєє всіх живих і досі.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:54 Ответить
+14
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:57 Ответить
+12
"НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц"
******** отчитывается перед мазквой: пока что блокируем - из последних сил, не уверены сколько ещё продержимся!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НДР поглинула ФРН
Федеративна Республіка Нікчемщина
Пакт Молотова - Ріббентропа живєє всіх живих і досі.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 19:29 Ответить
НДР - це таке тодiшнє ОРДЛО.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:17 Ответить
... вы, там поосторожнее с неологизмами. Ещё чего доброго ляпните Фашисткая Республика Германии
показать весь комментарий
24.01.2022 05:02 Ответить
"НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц"
******** отчитывается перед мазквой: пока что блокируем - из последних сил, не уверены сколько ещё продержимся!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:55 Ответить
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 18:57 Ответить
начинается.
тогда украина полякам должна компенсировать 39 год?
установили границы после 2 мировой - хотя бы их сохранить
показать весь комментарий
23.01.2022 19:16 Ответить
покидьок, Україна з великої літери. За 39 рік - то до ссср. Зрозумів?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:36 Ответить
спокойно
я писал украинцы, Украина пишу с большой.
в 39 был ссср, а в 41 - уже ссср не было?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:51 Ответить
Вот твой высер-"начинается.
тогда украина полякам должна компенсировать 39 год?
установили границы после 2 мировой - хотя бы их сохранить." Где тут украинцы? Ни в 39 ни в 41 Украина не была суверенным государством, а была составе ссср. Ты вообще кто? Нахрен херню писать?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:04 Ответить
я оветил на пост выше

"Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!"

если в 41 был ссср, то германия напала на ссср

Шольц, конечно, не Джонсон. Но германия сегодня под давлением Блинкена в орбите антимосковских сил. И надо хаять не Шольца, а баварского деятеля, которому москва занесла чемодан денег
показать весь комментарий
23.01.2022 20:13 Ответить
если в 41 был ссср, то германия напала на ссср

в 1939 году, ни на несколько лет позже не существовала Израиля, однако Германия(тогда Западная) в 1952 году заключила соглашение о репарациях именно с Израилем и с 1952 года выплачивала ему репарации в течение 14 лет и до сих пор выплаивает ежемесячно компенсации миллионам евреям по всему миру.

Р.S.Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила во время своего прощального визита в Израиль об ответственности Германии за безопасность еврейского государства. Не только геополитические интересы связывают немцев и израильтян - Германия продолжает платить гражданам страны за преступления Второй мировой войны.
думаю преступления Германии перед Украиной и украинцами тоже немаленькие...
показать весь комментарий
23.01.2022 22:46 Ответить
в 39 был ссср

Союз сср был не унитарным государством, а союзом 15 стран, где вопросы внешней политики и военные вопросы были делегированы союзному центру - машкве.

по твоему мнению в 1939 году УССР, Украины не существовало? ты совсем ку-ку?
показать весь комментарий
23.01.2022 22:49 Ответить
Кацап ,проснись, ти всрався!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:44 Ответить
ти ідіот? частину українських етнічних земель сралін віддав полякам після 2 світової.
То хто кому щось винний
показать весь комментарий
23.01.2022 19:54 Ответить
если будем вместо думать головой, когда выбираем тех, кто делает страну нищей говорить о неправильном разделе земель - идиотами будем точно
показать весь комментарий
23.01.2022 20:39 Ответить
тогда украина полякам должна компенсировать 39 год?


полякам должна компенсировать? ты идиот? Украина, Киев разве подписывали с Гитлером секретные протоколы? какие исконно польские земли оказались в Украине вследствие преступлений Сталина?

в совке сесер внешнеполитические вопросы, вопросы войны и мира решала сраная машква.
39-ый год, союзница нацистской Германии машква напала на Польшу с востока, через 17 дней после того, как с запада на Польшу напал Гитлер. Украина здесь при чем?
и чего возвращать или компенсировать?
в тогдашнюю Украину вернулись лишь украинские земли, все население местное - украинцы.
земли захвачены были у ЗУНР двадцатью годами раньше.
Местное население считается по сельской местности, города и городки не в счет- там полно понаехавших. мало того, Украина еще и не все себе вернула, например, Перемышль, но, естественно, никаких претензий к Польше Украина не выдвигала и выдвигать не будет.
а тебе бы подучить мат.часть.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:25 Ответить
обьясняю популярно.

если Украина начнет говорить о неправильном разделении земель после 2-й мировой и после распада сссра - настанет Украине полный трындец.
Так понятнее?

и мой пост тот был ответом, иногда перед тем как писать надо и читать
показать весь комментарий
23.01.2022 20:36 Ответить
если Украина начнет говорить о неправильном разделении земель после 2-й мировой и после распада сссра - настанет Украине полный трындец.
Так понятнее?

так Украина никогда и не заикалась об этом. посему твой пост просто туп.

для всех нормальных стран существует Хельсинки 75, для дикой подыхающей азиопской паРаши

-постАмперские ломки.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:38 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 00:41 Ответить
Зачем вы спорите?Переделом мира сейчас уже никто не занимается,кроме кацапов.Немчура на свой Кениксберг тоже рукой махнула и не вспоминает о нем.Границы уже давно установлены и не оспариваются.И только Снежной Нигерии все мало.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:22 Ответить
до чого ця вимога - та так, "постьобатись"... благочестиві бюргери вже забули бажання клоуна кремля сплоснути онучі в атлантичному океані? думали, це черговий жарт жиріка?...
показать весь комментарий
23.01.2022 18:58 Ответить
політичний покидьок
показать весь комментарий
23.01.2022 18:58 Ответить
"Він заявив, що НАТО поки не планує приймати нових членів до Альянсу. Тому, на його думку, вимога щодо нерозширення НАТО є недоречною."

Так ось виявляється чому?! А це не тому що прийняття чи неприйняття нових членів до НАТО - це не собача справа Мордора?!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:01 Ответить
Недаремно фашисти німці посадили в тюрму Степана Бандеру ... Німці вороги України і союзники путіна!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:07 Ответить
немцы может и не друзья, но на сегодня нам они врагами тоже не надо
показать весь комментарий
23.01.2022 19:18 Ответить
А кто их записывает во враги?У вас в жизни,что или враг или друг?Для Украины немцы явно не друзья и всячески это демонстрируют.Миду Украины достаточно демонстрировать свою ответную однозначную реакцию.Это нормально.Для этого и существуют дипломатические службы.На данный момент у Украины в четких союзниках США,Канада,Великобритания,Польша и страны балтии.Этих совсем не мало.От тех же мадьяр бесполезно ожидать чего то хорошего,в отношении Украины.Но в военном вопросе,против нас они даже не рыпнутся.Вы знаете,кто управляет НАТО.
показать весь комментарий
24.01.2022 01:44 Ответить
дід мій напевно перестарався в 45 му бачив сикунів але що б так....
показать весь комментарий
23.01.2022 19:14 Ответить
Газпромна шлюха відкрила рот
показать весь комментарий
23.01.2022 19:17 Ответить
Шредеризация Германии продолжается, шольц тоже не устоял против наворованного у своего народа, бабла упыря путлера, и парадокс, Украина вынуждена просить у таких продажных шольцев разрешения, о вступлении в НАТО.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 19:26 Ответить
Новий канцлер Німеччина ще той "гімнаст", іч як в "шпагаті" розтягується!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:28 Ответить
Может порваться, как Янукович.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:41 Ответить
США передали Украине смертоносные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, предназначенные для уничтожения блиндажей и бункеров
показать весь комментарий
23.01.2022 19:38 Ответить
ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ .

Пісоя того,,як "славноє рускоє воинство" почне драпати-саме той момент,коли на їх спинах можемо відвоювати окупований Донбас.. саме тоді прийдеться"вскривати" дзоти та інші укріплені позиції Ворога.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:57 Ответить
Он сепаратист.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:39 Ответить
Шольц гарантировано лизнул кремлядей. Друг Шрёдера никогда не подведет шефов из ШТАЗИ/КГБ!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:40 Ответить
ну понятно что не дело 1 дня
а то шольц очень обнадежил)) на повестке нет))
показать весь комментарий
23.01.2022 19:41 Ответить
Німці продовжують пакостити
показать весь комментарий
23.01.2022 19:43 Ответить
Що ви робите в Нато, це питання
показать весь комментарий
23.01.2022 19:45 Ответить
В НАТО они работают против НАТО - на расию и кетай.
показать весь комментарий
24.01.2022 02:53 Ответить
Шольц, ты успокойся ты уже!

В любом случае нам сначала надо выбрать седьмым Президентом Петра Алексеевича, назначить, наконец-то, главного в САП или куда там Зедебил не может утвердить уже выбранного человека, пересажать всех воров из ЗекоМанды, включительно с главным мародером на крови Земразиной.....

А потом уже мы будем подавать заявку в НАТО. Спи спокойно, урод!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:46 Ответить
Заспокойтесь нарешті з цим Брехуном і Схематозником Петром.

Прої..ав вибори НА РІВНОМУ МІСЦІ внаслідок власної захланності-ГУД БАЙ!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:54 Ответить
ти далі за віслюка агітуєш?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:57 Ответить
за віслюка оманського ніколи не агітував,лише стверджував,що Барига сам прої..ав владу.

показать весь комментарий
23.01.2022 19:59 Ответить
Ага, у тебя контракт "без табу" с Сивохой, Татаровым, Коломойским и прочей ЗЕ нечестью?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:43 Ответить
Это он показывает как Каломойский держит ЗЕ за жопу 🤪
показать весь комментарий
23.01.2022 20:30 Ответить
здохни, мразь
показать весь комментарий
23.01.2022 20:15 Ответить
"Прої..ав", я к Ви сказали, тільки тому, що таким ідіотам як Ви, 5 років промивали мізки на олігархічних каналах, щоб позбутися Порошенко через те, що він навів лад в державі і притиснув тих олігархів. І всі вони в один голос з ****** верещали: хто завгодно - тільки не Порошенко!

Але якщо до Вас досі не дійшло, то хто Вам лікар?

Ну...або Ви на зарплаті в *******....і щось доводити Вам - теж марнувати час.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:19 Ответить
Ну, понятно...и дебил и на зарплате у *******.

Пшло вон.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:32 Ответить
*****, ну сиди промеж своих на кацапских или Гондоновских форумах, почему к людям лезешь? или там противно так сюда вонять прилез?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:36 Ответить
Цікаво, чи Європа чує той сморід від німецьких протухлих консерв московського розливу? Чи то лише нам так очевидно смердить?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:51 Ответить
Давайте спокійніше..

Німецький політикум не може так відразу і без зусиль вилізти з-під широких галіфе агентки Штазі Меркель
показать весь комментарий
23.01.2022 19:52 Ответить
Не галифе, а совковых байковых с начесом труселей.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 20:28 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 23:11 Ответить
с каких это пор прокацапская немчура стала расписываться за НАТО. может гансам пора присоединиться к одкб?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:03 Ответить
Попятился.... Немецкий кролик лезет в пасть рашскому удаву по полной....
показать весь комментарий
23.01.2022 20:04 Ответить
Німчура вирішала за пару днів стати разом з мокшанцями головними ворогами України!!!!!! зашквари німчури продовжуются!!!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 20:05 Ответить
Пора прекратить бесполезные разговоры о членстве Украины в НАТО. Совершенно ясно, что пока там будут верховодить колбасники, макаронники и жабоеды, пока мелко противодействующие США, Украине не быть в НАТО. В Великобритании уже подумывают о военном союзе вне НАТО с Польшей и Украиной, к которому неизбежно присоединились бы страны Балтии, и нужно всеми силами стараться, чтоб этот проект стал реальностью. Великобритания, обладающая, ядерным оружием и средствами ее доставки к целям была бы отличным сдерживающим фактором Кацапии. Да и США не остались бы в стороне от такого союза даже не вступая формально в него.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:08 Ответить
Вы учитывайте еще Австралию, Канаду, а также США и Израиль как стратегических партнеров Великобритании. Кроме стран Билтии не исключены и такие страны, как Дания и Швеция. Прекрасная альтернатива Евросоюзу с громадными возможностями и перспективами!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 20:20 Ответить
Я еще Турцию забыл!
показать весь комментарий
23.01.2022 20:22 Ответить
Сначала надо навести порядок дома, а не плеваться в немцев. Почему это немцы должны вкалывать на то чтобы ЗЕ с д'Ермаком бухали в Буковеле?
Почему немцы должны поддерживать предателей Украины?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:36 Ответить
так это поэтому немецкие свиньи спонсируют и подталкивают путлера на войну? в т.ч. к захвату Украины?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:38 Ответить
ЗЕ страну не защищает, и другим не даёт. Так что немцам насильно вдалбливать в головы идиотов что за свободу нужно бороться?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:47 Ответить
я ни к чему не призываю.
Просто высказываю мнение что верхушка Германии коррумпирована и спонсирует терроризм.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:53 Ответить
Ну, ЗЕ тоже торгует с паРашкой - спонсирует терроризм и на сквозь коррумпирован. Так что, ЗЕ можно, а немцам нельзя? Пока наш народ терпит ЗЕ-выходки то и немецкие приходится также терпеть. Глупо от соседа ждать уважения больше чем от себя
показать весь комментарий
23.01.2022 20:59 Ответить
что одно, что другое - гавно.
Но это не значит что про одно из них нужно забыть.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:16 Ответить
немчура идёт нафи
показать весь комментарий
23.01.2022 20:14 Ответить
на фоне потока Озабоченностей, самый дешевый и без проигрышный вариант пригласить на Дамбасс и Лугандон, ограниченный контингент китайских воинов интернационалистов миллионов 10-15, и завтра Кацапский Улус станет лучшим и покладистым другом !
показать весь комментарий
23.01.2022 20:26 Ответить
От і прояснилось які переговорники у нас у Нормандському форматі ,бо виходить німці були і є на стороні рашки ? То про що розмовляти і з ким ?
показать весь комментарий
23.01.2022 20:36 Ответить
Немцы первентину обкушались и майн Кампфа обчитались. Токмо великая Германия может быть в ЕС и НАТО, а всякие унтерменши - нет.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:43 Ответить
Німці розвалять НАТО. Будуть просто якоюсь країною посередині!
показать весь комментарий
23.01.2022 21:11 Ответить
Опять паршивая немчура отличилась.Из штанов выпрыгивают,что бы мы не забыли на чьей они стороге
показать весь комментарий
23.01.2022 21:16 Ответить
Кляті фашисти.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:50 Ответить
Зібрати ООН В Хельсінкі і дати рашисту гарантію-У випадку,якщо Україна коли небуть нарушить кордони рашистської федерації-НАТО зобов'язується негайно забезбечити захист рашистської границі в нині діючих межах.
показать весь комментарий
23.01.2022 22:42 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від особистої зустрічі із президентом США Джо Байденом з метою обговорення ситуації навколо України, повідомляє The Telegraph.

The Telegraph пише, що відмовившись від зустрічі з президентом США, Шольц сприяв посиленню розбіжностей у НАТО щодо відповіді Росії на випадок її вторгнення в Україну.

https://interfax.com.ua/news/political/793189.html
показать весь комментарий
24.01.2022 00:33 Ответить
 
 