НАТО не может гарантировать России нерасширение, но принятия новых членов в повестке дня нет, - Шольц

Североатлантический альянс не может гарантировать России свое нерасширение, но пока не рассматривает вопрос вступления новых членов.

Такое заявление канцлер Германии Олаф Шольц сделал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он заявил, что НАТО пока не намерен принимать новых членов в Альянс. Поэтому, по его мнению, требование о нерасширении НАТО неуместно.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц.

Напомним, 15 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Соглашением, которое впоследствии обнародовала российская сторона, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.