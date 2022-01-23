РУС
Глава правительства Баварии Зедер выступил против поставок оружия Украине и жестких антироссийских санкций: "Россия – не враг Европы"

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Россия не является врагом Европы. Он также отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО еще долго не будет на повестке дня, и предостерег от введения санкций в отношении "Северного потока-2".

Об этом Зедер заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 22 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Он также высказался против снабжения Германией оружия в Украину в условиях конфликта с Россией. "Я не могу представить себе поставки немецкого оружия Украине", - сказал Зедер.

В то же время, политик осудил действия России, которая наращивает военную силу на границе с Украиной. Впрочем, Зедер подчеркнул, что "РФ – это сложный партнер, но не враг Европы".

Читайте также: Кулеба об отказе Германии поставлять оружие Киеву: Украинцы будут помнить об этом десятилетиями

Также Зедер предостерег от введения санкций против газопровода "Северный поток-2". "Постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции в отношении России не могут сами по себе быть решением", - сказал он.

По словам политика, санкции уже давно не оказывают почти никакого влияния, а кроме того, часто могут нанести ущерб самой Германии, как, например, в случае исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT. "Так же закрытие газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России ударит и по нашей стране", - предупредил Зедер и добавил, что в случае остановки проекта федеральным правительством власти должны также рассказать о возможных альтернативах.

Читайте также: Отставки командующего ВМС ФРГ Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике, – посол Мельник

Германия (7229) оружие (10409) россия (96963) санкции (11773) Северный поток (1460)
+98
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:03 Ответить
+61
ну вот начали взрыватсья консервы путинских ублюдков во власти Германии.. вуидимо Вова и Штази непогано завербовалив свое время много пионеров скаутов и прочую младую хрень компроматы теперь лдерагют за веревочки..фашисткая Германия тебя ждет окончательный конец...
показать весь комментарий
23.01.2022 19:03 Ответить
+56
Что и требовалось доказать про продажных бюргеров. Века идут, а ничего не меняется.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:03 Ответить
Страница 4 из 4
Ну это тоже самое, что глава правительства Иркутской области выразит имхо. Ни жарко, не холодно.
показать весь комментарий
23.01.2022 23:27 Ответить
Похоже опыт контрадмирала ничему не научил...
показать весь комментарий
23.01.2022 23:43 Ответить
Пришло время когда можно увидеть кто чего стоит на самом деле!
Теперь каждый житель планеты Земля, знает кто тварь, кто жертва, кто спаситель, а кто просто нейтральный соучастник не здоровых прцессов в этом мире!
показать весь комментарий
24.01.2022 00:25 Ответить
зедеры,шмедеры...педиков хватает везде,в семье не без говнопёров.
показать весь комментарий
24.01.2022 01:11 Ответить
Россия и Германия вместе, во время второй мировой войны 1939-1945, убили более 9-ти миллионов украинцев.

Вместе, Россия и Германия.

Они до сих пор вместе.
Ничего не изменилось.
показать весь комментарий
24.01.2022 02:23 Ответить
А що дивного бовкнув цей ковбасник? Нічого нового, лиш озвучив те, що весь час вони РОБИЛИ. Друга справа, що Європа "велась" на це "блаженство" а-ля Євросоюз. Як говорив один дядько: "на купу добре ходити с.....ти"
показать весь комментарий
24.01.2022 07:04 Ответить
Дружба рашистів і фашистів йде ще з часів комуністів.

показать весь комментарий
24.01.2022 07:11 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 07:35 Ответить
Еще одна немецкая ***** на содержании ботаксного, педофильного Шныря, старый Кабел меркель собрала "достойных", под стать себе....
показать весь комментарий
24.01.2022 08:03 Ответить
Страница 4 из 4
 
 