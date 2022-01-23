Глава правительства Баварии Зедер выступил против поставок оружия Украине и жестких антироссийских санкций: "Россия – не враг Европы"

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Россия не является врагом Европы. Он также отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО еще долго не будет на повестке дня, и предостерег от введения санкций в отношении "Северного потока-2".

Об этом Зедер заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 22 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Он также высказался против снабжения Германией оружия в Украину в условиях конфликта с Россией. "Я не могу представить себе поставки немецкого оружия Украине", - сказал Зедер.

В то же время, политик осудил действия России, которая наращивает военную силу на границе с Украиной. Впрочем, Зедер подчеркнул, что "РФ – это сложный партнер, но не враг Европы".

Также Зедер предостерег от введения санкций против газопровода "Северный поток-2". "Постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции в отношении России не могут сами по себе быть решением", - сказал он.

По словам политика, санкции уже давно не оказывают почти никакого влияния, а кроме того, часто могут нанести ущерб самой Германии, как, например, в случае исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT. "Так же закрытие газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России ударит и по нашей стране", - предупредил Зедер и добавил, что в случае остановки проекта федеральным правительством власти должны также рассказать о возможных альтернативах.

